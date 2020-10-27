РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17500 посетителей онлайн
Новости Происшествия
33 587 260
Египет (767) несчастный_случай (314) украинцы (3736)

Туроператор сообщил подробности нападения акулы на украинскую семью в Египте: Мать получила глубокие раны от укусов, ребенок потерял часть руки, оба прооперированы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Туроператор сообщил подробности нападения акулы на украинскую семью в Египте: Мать получила глубокие раны от укусов, ребенок потерял часть руки, оба прооперированы

Туроператор прокомментировал ситуацию с нападением акулы на семью из Украины в Египте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу JoinUp.

"В воскресенье 25 октября во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе семья туристов пострадала от акулы. Это произошло во время погружения на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена. Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, который проводил экскурсию", - сказано в сообщении.

Согласно предоставленной туроператору принимающей стороной информации, туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу на погружение с аквалангом с экскурсионных яхт. Согласно информации из открытых источников, начиная с 1 ноября 2019 г. такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы.

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице. По имеющейся у туроператора от принимающей стороны информации, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Мать получила глубокие раны от укусов. Ребенок потерял часть руки ниже локтя. Оба уже прооперированы. Ожидается медицинское заключение из больницы.

По предварительной информации, все расходы на оказание экстренной помощи и лечение пострадавших туристов в Египте возместит правительство Египта.

По информации от страховой компании, занятия подводным плаванием относится к исключениям из страховых случаев, как указано в страховом полисе, а следовательно - несчастный случай не подлежит страховому возмещению.

Также туроператор сообщает, что постоянно находится на связи с принимающей стороной в Египте: "Как только появится новая информация, мы сможем сообщить детали о состоянии пострадавших".

"Мы искренне сожалеем о том, что произошла такая трагическая чрезвычайная ситуация и со своей стороны готовы оказать поддержку пострадавшим для их возвращения в Украину, как только на это дадут разрешение врачи.

Призываем всех туристов к осторожности и просим соблюдать все действующие правила страны пребывания во время отдыха", - подытожили в пресс-службе туроператора JoinUp.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Я ж писав:
- Дядєнька, дяденька!!! Там лифта нет!!!...
- Ху.ня-а-а-а!!!...
Є ще один анекдот... Довгуватий, тому приведу лише кінець:
- Як ти змусив росіянина стрибнуть у ополонку і покінчить життя самогубством?
- Дуже просто... Сказав йому, що тут пірнать заборонено...
показать весь комментарий
27.10.2020 08:53
+17
Туристов? Туроператор сообщил подробности нападения акулы на украинскую семью в Египте: Мать получила глубокие раны от укусов, ребенок потерял часть руки, оба прооперированы - Цензор.НЕТ 4969
показать весь комментарий
27.10.2020 08:58
+16
Во-первых, большая часть нападений акул на серферов и аквалангистов происходит именно ближе к берегу. В открытом океане акулы просто не встречают такое количество объектов для охоты.

Во-вторых, во вчерашней статье было написано, что дело произошло не на пляже отеля. Родители взяли дите и поперлись искать приключения на свои жопы. Нашли...
показать весь комментарий
27.10.2020 08:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Т.е. прочесть текст запрета тебе совсем не судьба? Или прочел, но не доходит до мозга.
Запрет на погружения несертифицированных дайверов с туристических судов на территории Южного Синая.
У меня сертификат, и погружались не в акватории Южного Синая. Там есть несколько шикарных незатоптанных мест.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:29 Ответить
этот запрет постепенно распостранится на весь Синай. Египтяне просто первые начали его исполнять. А вообще это инициатива ООН и организации Reef-World Foundation
показать весь комментарий
27.10.2020 12:33 Ответить
Деньги есть на отдых а ума нет
показать весь комментарий
27.10.2020 09:41 Ответить
видать египетские акулы на кис-кис-кис и цыпа-цыпа-цыпа неправильно реагируют...
показать весь комментарий
27.10.2020 09:54 Ответить
Есть две безмерные вещи - вселенная и человеческая глупость
показать весь комментарий
27.10.2020 09:55 Ответить
Что-то подсказывает, то это были дамбасяне, во всяком случае точно рыговские кадры.
Кто ещё во время войны, кризиса и ковида попрётся в Египет кормить акул ?
Вы искали приключений - распишитесь (целой рукой) !
показать весь комментарий
27.10.2020 10:01 Ответить
не завидуй, люмпен.
Куча людей ездит в Египет.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:46 Ответить
Люмпен - это те, кто во время войны греют жопу на солнце.
Акулы эту жопу заслуженно кусаб
показать весь комментарий
27.10.2020 11:25 Ответить
Акулы эту жопу кусают для пробужения гражданского сознания люмпена.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:26 Ответить
А ты сейчас из окопа пишешь?
показать весь комментарий
27.10.2020 11:41 Ответить
А кто спрашивает ? Твой блиндаж не осыпается от стука клавиатуры ?
показать весь комментарий
27.10.2020 12:21 Ответить
Он у тебя должен осыпаться! А если нет, то нех тут трындеть! Боец диванный!
показать весь комментарий
27.10.2020 15:04 Ответить
Ты что-то хотел сказать, или просто пописдеть охота ?
Тёщу свою строй или кота.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:10 Ответить
Если не понял, тогда на пальцах: не строй из себя того, кем ты не являешься и будь с людьми попроще.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:58 Ответить
При чем тут кот, при чем тут "дамбасяне"? Что ты вообще за чушь несешь? У тебя в голове муравейник. Перемешал грешное с праведным. Так ведь и до беды в семье не далеко. Вырубай инет, выйди на улицу, воздухом подыши. А завтра можно уже и к спецам профильным.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:44 Ответить
Рыговские кадры получили по заслугам - куда уж проще.
Но для дебилов везде всё сложно.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:27 Ответить
Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано - Цензор.НЕТ 1522
показать весь комментарий
28.10.2020 01:53 Ответить
ездили, ездим и будем ездить. И нас - миллионы.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:33 Ответить
Вы еЕздили на ворованные бабки, вас за это презирали и будут презирать.
А если бы в 1943 оду кто-то поехал на моря - его бы в миг определили куда надо.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:06 Ответить
все ясно. Шариков детектед.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:09 Ответить
Схематозник, паразит, хуцпоман детектед.
В нормальной стране ты бы хрен что заработал.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:12 Ответить
В Украине супер природа, гостеприимное население, масса достопримечательностей, приемлемые цены и сервис, но народ прется в разные жопы мира, чтобы пожрать и выпить на шару, при этом заразиться экзотическими болячками, украсть полотенце и мыло в гостинице. В время ковида надо сидеть дома, а не шляться за приключениями на свой зад. Пострадавшим можно только посочувствовать.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:02 Ответить
Ну акуле то ковид по барабану.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:21 Ответить
гостеприимное население?
Спасибо, увидели на примере Санжар. Уж лучше в Египет.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:47 Ответить
Санжары - это СПЛАНИРОВАННАЯ организованная провокация властей.
Дамбасянин из Польши учит жить.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:29 Ответить
Сервіс та ціни трішки невідповідні.
показать весь комментарий
28.10.2020 07:38 Ответить
Мать покусали!? Жаль, башку не откусили- она ей незачем!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:05 Ответить
Дайвинг - стандартная экскурсия была раньше в Египте. Ее предлагали все операторы во всех отелях.
Нападения акул там случаются значительно реже, чем авиакатастрофы, так что летя в Египет на самолете вы уже рискуете больше, чем погружаясь с аквалангом.
Ах да, автокатастрофы в Украине случаются еще чаще, так что если вы решили выбраться на пикничек в Украине - вы рискуете не меньше.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:45 Ответить
Рифовые акулы редко нападают в светлое время суток....(Потому с заходом солнца всех гонят с пляжа.) Что-то справоцировало хищников....может "месячные" ,может там у них "роддом " и потревожили семейку.....Это тот случай ,когда нарушать правила нельзя!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:15 Ответить
Вряд ли туроператор повез туристов на рифы ночью...
показать весь комментарий
27.10.2020 10:46 Ответить
Туроператор никого не возит ,он продает услуги. "Уличные" предлагают или те же экскурсии,получая меньший ,чем у отельных гидов,процент или предлагают "чистый самопал". Это самый дешёвый ,но и самый рискованный вариант.... Предлагая визит в закрытую зону, они не все рассказывают..... Об этих местах в 1948 году написал свой знаменитый рассказ Джеймс Олдридж, а по нему позднее в СССР сняли фильм "Последний дюйм" Днем акулы чаще спят .....Что-то их разбудило.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:57 Ответить
чаще всего провоцируют туристы которые берут хлеб и кормят рыбок ради красивых фото. Акуты видят тусовку и приплывают поохотиться.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:48 Ответить
Люди купаются везде несмотря на реальную опасность. В одной южноамериканской стране видел речной пляж огороженный мелкой металической сеткой против пираний, думаю. Но это явно для туристов. Местные купаются везде и не боятся всяких крокодилов со змеями.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:19 Ответить
Тітка - типовий Зе-виборець.
Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано - Цензор.НЕТ 2045
показать весь комментарий
27.10.2020 10:24 Ответить
А 24 октября там же злая акула двум росиянинам откусила яйца и член нахрен - начисто! Осталась покусаная жопа в качестве основного полового органа...
показать весь комментарий
27.10.2020 10:45 Ответить
Вобще не пойму спора о сертификатах и корочках дайвера. Акула кусает потому что хочет жрать, а не с целью проверки документов ныряющего.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:45 Ответить
Туристов погнали не изза акул, а для сохранения рифов.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:50 Ответить
Это уже второе нападение в этом месте. По Дискавери недавно крутили фильм с расследованием первого случая в этом месте. где подробно показали почему это произошло. А произошло по одной простой причине: группа дайверов устроила в этом заповеднике атракцион кормления акул. В результате чего у акул очень быстро выработался инстинкт ассоциации человека с едой. Дайверов потом разогнали, плавать там запретили, но акулы искалеченные человеком там остались. Отакот! Если бы мама смотрела телеканал Дискавери, а не только 95 квартал трагедии можно было избежать. Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано - Цензор.НЕТ 7389
показать весь комментарий
27.10.2020 10:52 Ответить
Б....,Дарвин,-как ты был прав.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:26 Ответить
при чём тут Дарвин?
показать весь комментарий
27.10.2020 12:36 Ответить
Проблема в другом ,сначала туристы бросают еду в воду ,подсаживают акул ,а потом все виноваты ,раньше в тех местах акулы были редкость , а сейчас их даже видели в Хайвском заливе🙂
показать весь комментарий
27.10.2020 12:03 Ответить
это не туристы. Молодых акул подкармливают местные дайверы для организации эктремальных туров.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:38 Ответить
Редкость?-Это коренные обитатели! Спасибо ,что рифовые акулы мелкие и не могут перекусить пополам. Названия типа Шарк-бей ничего не напоминают? Не надо вторгаться на их место кормежки,они не любят конкурентов. И опять же....женщинам с месячными надо купаться в бассейне. Кровь чуют за версту.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:16 Ответить
Подманивают
показать весь комментарий
27.10.2020 12:04 Ответить
Папа украл.. турпоездку купил
сыночка родного в турне прихватил
акула подплыла и за ручку клац-клац
стал инвалидом сынок ******* Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано - Цензор.НЕТ 1452
показать весь комментарий
27.10.2020 17:02 Ответить
Папа ********* от конченой жжучки
Денег с него содрала она кучку
Сразу в ***** её потянуло
Энтузиазм погасила акула.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:18 Ответить
Не знаю як в Єгиптові, а в Америці через леопардових акул (вони метр завдовжки) інколи приходиться переступати, щоб скупатися в океанові. І от подумаєш, ну мою ногу вона не вкусить, а от маленьку дитячу ?
показать весь комментарий
27.10.2020 17:12 Ответить
Диванные дерьмачи, хватит поносить людей. Им просто не повезло. Хотели погружаться, и погрузились. Увы, дело это опасное, и не зависит от того, кто проводит, официалы, или нет. Могла на любого акула напасть. Даже у берега, до буйков.
показать весь комментарий
27.10.2020 21:25 Ответить
Акулы кусают тех, кому скучно жить без посещения запретных зон.

Когда дома война, а на улице гуляет ковид - неккуй шастать.
показать весь комментарий
28.10.2020 01:41 Ответить
дуракам закон не писан
показать весь комментарий
27.10.2020 23:56 Ответить
За гроші мамка купила дитині інвалідність! Господи, допоможи їй в її горі...

Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали" Не здивуюсь , якщо ті взяткодавачі усі були з України та Раші...
показать весь комментарий
28.10.2020 02:16 Ответить
Если сыну 12, то маме 28-35 - поехала за горячим египетским трахом.
Заодно оставила сына без руки.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:08 Ответить
Страница 3 из 3
 
 