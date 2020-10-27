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За сутки от COVID-19 умерли 126 человек, 2 799 - выздоровели, выявлены 6 677 новых случаев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки от COVID-19 умерли 126 человек, 2 799 - выздоровели, выявлены 6 677 новых случаев

В Украине по состоянию на утро вторника, 27 октября, зафиксированы 6 677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 6 677 человек. Были госпитализированы 1 022 человека. Зафиксированы 126 летальных случаев. Выздоровели 2 799 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 355 601 человек. Всего выздоровели 145 336 пациентов, а летальных случаев 6 590", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (556), Киеве (525), Львовской области (478), Одесской области (461) и Черновицкой области (389, из них в Черновцах 236 новых случаев).
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Топ комментарии
+7
6 590 чел уже ни во что не верят. Если интересно, спросите у их родственников.
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27.10.2020 08:59
+6
Это правильно.
Кстати, даю лайфхак как заработать миллион. Возьмите камеру, и сходите в 8-ю киевскую горбольницу, это на на Минскоммассиве - там щас люди делают вид, шо умирают от ковида.
Масочку не надевайте, снимайте селфачи, пол дня там потусуйтесь.
А через две недели выкладывайте видосик, шо вы весь такой живой-здоровый, и никакого ковида нет, а это спектакль банковских картелей шоб маски продавались.
И у вас на ютубе сразу мильоны просмотров и хоба - вы миллионер.
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27.10.2020 09:11
+4
Сейчас гуляет самый обычный грипп, валит внезапно, резко и надолго. Но люди о нем забыли и бегают больные по городу тесты и КТ делают. Выклянченный в поликлинике ждут больше недели, на КТ очереди, говорят. Поликлинические врачи, получается, самые вменяемые, но им не верят и упорно у себя ищут корону. Часто не находят расстраиваются в полной уверенности, шо это она, а все вокруг тупые. Для них единственное спасение - это КТ, которую до этого они никогда не делали, а порыться в литературе и найти инфу о "матовых стеклах" - не судьба.
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27.10.2020 09:22
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Интересно, а много ли народа до сих пор верят в "ковид" ?
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27.10.2020 08:51 Ответить
Ну Дидовик же куда-то пропал, хоть бы отписался разок...
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27.10.2020 08:52 Ответить
Уволился на пенсию.
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27.10.2020 09:04 Ответить
Пока на тебе не проверят ,будут верить.
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27.10.2020 08:54 Ответить
На мне бессмысленно. Я же не сумасшедший.
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27.10.2020 09:03 Ответить
Не переживайте, у нас пол страны не верят в ковид и в прививки, боятся 5G и щитают шо миром правят жыдомасоны
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27.10.2020 08:55 Ответить
"ковид", безусловно, фикция; а 5G - это обычная мобильная связь, в диапазоне 25 ГГц и выше.
Миром правит банковский картель, в котором заправляют сумасшедшие старые пердуны.
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27.10.2020 09:00 Ответить
Это правильно.
Кстати, даю лайфхак как заработать миллион. Возьмите камеру, и сходите в 8-ю киевскую горбольницу, это на на Минскоммассиве - там щас люди делают вид, шо умирают от ковида.
Масочку не надевайте, снимайте селфачи, пол дня там потусуйтесь.
А через две недели выкладывайте видосик, шо вы весь такой живой-здоровый, и никакого ковида нет, а это спектакль банковских картелей шоб маски продавались.
И у вас на ютубе сразу мильоны просмотров и хоба - вы миллионер.
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27.10.2020 09:11 Ответить
В горбольнице всегда есть умирающие люди; например от пневмонии, которая бывает в качестве осложнения после любой сезонной инфекции. Этих людей очень легко выдать за "умирающих от ковида".
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27.10.2020 09:13 Ответить
А в апреле в Италии, Франции, Испании и даже в Швеции все эти умирающие просто решили в больницах флешмоб провести и вместе помереть. Так по-вашему?
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27.10.2020 10:21 Ответить
По-моему, была грандиозная кампания дезинформации. Плюс, конечно, геноцид стариков.
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27.10.2020 10:26 Ответить
Ну, даже в за уши притянутых теориях должна быть хоть какая-то логика. По мнению ковидоборцунов, Швеция - флагман борьбы с "дурантином". Зачем же ей проводить "геноцид стариков"? Чтобы подорвать доверие к своим же методам борьбы с пандемией? И как незаметно убить десятки тысяч стариков в разных странах? Это уже без шапочки из фольги точно не придумаешь.
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27.10.2020 10:39 Ответить
Собственно, "ковид" - это преднамеренное уничтожение экономик тех стран которые ещё не вписаны в "новый мировой порядок". Швеция уже туда вписана: наличные деньги практически не существуют, население добровольно чипируется. Потому не было необходимости там проводить спецоперацию по ковидобесию.
Зато Австралия находится под полномасштабной атакой, и здесь очень много ротшильдовских пособников.
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27.10.2020 10:42 Ответить
А что, в Австралии только кешем расплачиваются? Или только золотые и серебрянные монеты в ходу?
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27.10.2020 11:50 Ответить
Где-то мелькали цифры: в Австралии до половины транзакций налом, а в Швеции около 3%.
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27.10.2020 12:05 Ответить
Ну, так логичнее тогда "тайным эскадронам смерти" под предводительством Ротшильдов геноцид стариков в Австралии устраивать, а не в Швеции.
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27.10.2020 13:31 Ответить
Спот он!
В австралийских газетках было предложно только стариков "вакцинировать", а детей и молодежь - выбл*дков ротшильдовских холуев - нет.
Именно так, уничтожить запланировано именно стариков.
Вам, к слову, сколько лет?
Ведь Вы - пенсионер?
Ведь Вы же - пенсионер?
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27.10.2020 13:41 Ответить
Все мимо. Вакцины от ковида еще нет. И я не пенсионер. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 2665
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27.10.2020 13:52 Ответить
Какой нет?
Астра-Зенека делает во всю.
и в РФ есть вакцина, и у Китая.

А вопросов про вакцинацию именно стариков у вас нет?
То есть геноцид стариков - вопрос решенный, верно?
Так нельзя палиться, Вы бы протестовать начали про стариков как-нибудь. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 6811
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27.10.2020 13:59 Ответить
Астразенека только испытывает вакцину, а если для Вас фуфло пр-ва РФ- вакцина, то да, геноцид. А вакцинация стариков вакциной нормального пр-водителя - это вполне нормально. В мире каждый год даже от гриппа миллионы людей прививаются, в т ч и старики. И никакого геноцида не наблюдается.
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27.10.2020 14:05 Ответить
А чем Вас китайская вакцина не устраивает? Прививайтесь.
А насчет геноцида стариков - и всех прочих - вот Вы привьетесь, а я посмотрю, как оно будет с Вами через 5 лет, через 7 и через 10 лет (это очень долго, через 5 лет наблюдать мне будет некого).
Мне торопиться некуда.
После строительства пластелинского посольства на соседней улице на Земле осталось место либо для меня, либо для ротшильдов.
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27.10.2020 14:19 Ответить
Не переживайте, я и от кори привит и от оспы (уже редкость сейчас), а в армии перед поездкой на полигон в Казахстан еще и противочумной и противохолерной вакциной прививали (у них небольшой срок защиты, порядка год-два). С тех пор больше 30-ти лет прошло. Так что Ваши фантазии на счет вакцин не выдерживают никакой проверки реальностью.
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27.10.2020 14:31 Ответить
Меня не интересует результат прививок в СССР.
Я понаблюдаю за Вашим здоровьем именно после "прививки" от ковида.
И за детьми илитки понаблюдаю, вот за привитыми отпрысками илитки - особенно.
Очень мне любопытно с научной точки зрения.
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27.10.2020 14:35 Ответить
Не дорого Вам будет за анализами приезжать и пульс проверить? За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 3231
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27.10.2020 14:49 Ответить
Так у нас то же самое - группу риска. Правда, это не только старики.
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27.10.2020 15:00 Ответить
Для начала испытайте на политиках. Сначала Ермак и Степанов. Потом весь состав фракции СН в Раде. Ну, всех ротшильдовских холуёв. И понаблюдайте как их рачок хватать начнёт, или ещё какая гадость приключится.
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27.10.2020 15:21 Ответить
У нас нет столько времени, такое же не через неделю вылезает, может, даже - не через месяц.
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27.10.2020 15:24 Ответить
Тогда просто арестуйте их, за измену Родине. Намного быстрее и эффективнее.
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27.10.2020 15:28 Ответить
Далеко ходить не надо - беня своим приватом тоже всех крепко держал за яйца до некоторых пор.
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27.10.2020 10:00 Ответить
Деньги у них закончились после взрыва "удобрений" в Бейруте.
Результатом того, что закончились деньги, является недостаток финасирования избирательной компании партии Слуга Народа, и потому, вместо многосерийного сериала "Слуга народа" мы увидели жалкую самодеятельность гопнического клуба, результатом чего и стал проигрыш выборов Слугами Народа. Тупые поленья (как сказал Беня), которых поставили во власть, не могут ничего сделать за пределами выданного им сценария, который, во-первых, устарел,а во-вторых, больше не поддерживается деньгами.
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27.10.2020 14:03 Ответить
Ну, Зеля, кажется, уже начал импровизировать сам. Де там мой попкорн?
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27.10.2020 14:58 Ответить
6 590 чел уже ни во что не верят. Если интересно, спросите у их родственников.
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27.10.2020 08:59 Ответить
У нас в Австралии статистика по "умершим от ковида" никогда и никем независимо не проверялась. Официальные цифры - около 900 человек, причём все они были из домов престарелых (напомню вам: дом престарелых - это место куда очень больного человека привозят умирать, и происходит это обычно в течение шести месяцев).
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27.10.2020 09:02 Ответить
Вы лучше об этом расскажите кенгуру...)
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27.10.2020 09:15 Ответить
Они не понимают ни русского, ни английского, ни украинского языков.
Да и вообще, им фиолетовы наши дела.
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27.10.2020 09:17 Ответить
Интересно, статистика по смертям от СПИДа(ВИЧ) у вас имеется?
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27.10.2020 09:44 Ответить
Имеется, конечно; но в газетах существует только ковид. Всё остальное как бы не существует.
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27.10.2020 09:46 Ответить
И что там указано, в смысле причина смерти?
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27.10.2020 12:57 Ответить
Не знаю; я к врачебному миру отношения не имею.
Старым людям обычно пишут "multiple organ failure", то есть отказ нескольких внутренних органов.
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27.10.2020 13:10 Ответить
В Австралии и вируса бешенства нет. Нам теперь что, уничтожить запасы антирабической вакцины?
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27.10.2020 10:23 Ответить
Не говорите глупостей. Бешенство - реальный вирус. "Ковид" - фикция.
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27.10.2020 10:25 Ответить
Ну, Вам вирусологией заниматься - не мешки ворочать. А как Вы это объясните
В городе Тараща Киевской области от коронавируса умерли супруги-медики: 39-летняя Галина и 51-летний Валентин Степченко. Сиротой остался их 13-летний сын. Об этом сообщает "Обозреватель". ? И избыточную смертность по всей Европе этой весной?
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27.10.2020 10:30 Ответить
Так и отношусь: как к сообщению "Обозревателя". А как же ещё к этому относиться ?
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27.10.2020 10:43 Ответить
Ну да? То есть Вы хотите сказать, что в Обозревателе врут, в статведомствах ряда стран Европы тоже врут, и только австралиец За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 4383 aquarius580 знает правду и о вирусе, и о смертности в Европе и правду о смерти семьи врачей Степанченко... Как то не очень убедительно...
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27.10.2020 11:05 Ответить
Я очень хорошо знаю ситуацию в Австралии, и по всем параметрам это - false flag operation.
Может у вас просто вирусок какой-то не тот ?
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27.10.2020 11:07 Ответить
Ну, а может у Вас пофигизм какой-то аномальный? В Украине из выявленных случаев умерло от ковида 6770*100/366233= 1.85% а в Австралии 905*100/27541=3.29%. Но война с Ротшильдами, чипированием и ужасным 5G требует жертв. На Маркони в свое покушался чел с револьвером от невыносимого чувства, что сквозь его тело проходят радиоволны. Наверняка его револьвер для борцунов с 5G не хуже "копья судьбы" для Адика, который его тщетно искал. Дерзайте.
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27.10.2020 11:19 Ответить
Это у тебя уже истерика или только подготовка?
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27.10.2020 11:44 Ответить
Это у меня вальяжная шутейка с чашкой кофе в руке. А что у Вас за проблема с истерикой?
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27.10.2020 11:48 Ответить
У нас нет смертей от "ковида". Все "умершие от ковида" - глубокие старики из домов престарелых, с массой хронических заболеваний.
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27.10.2020 12:06 Ответить
Вы вроде в математике подкованы. Давайте математически проверим версию " умирают не от ковида, а с ковидом".
Вот Вам задача.
Дано: В США за 2019 год умерло от всех причин 2722311 человек. Домустим, в 2020 умрет такое же количество. Допустим, в США за 2020 год ВСЕ население переболеет ковидом в течение 4 недель (!). Допустим, летальность от ковида 0% (!) и всех поголовно умерших от любых причин тестируют на ковид (!) и при положительном тесте пишут причиной смерти ковид.
Какое количество умерших при таких условиях запишут в США как умерших от ковида за полный 2020 год?

Если не справитесь, я помогу. Там весьма простое решение.
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27.10.2020 12:34 Ответить
Уймитесь. Нет никакого "ковида". Есть грандиозная операция по дезинформации населения, с целью убийства экономик и установления "нового мирового порядка".

Авторов следует повесить, как это было сделано в Нюрнберге. И вполне возможно что их таки повесят.
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27.10.2020 13:12 Ответить
Ну, что ж Вы с простой задачкой не справились? В году 52 недели, то есть каждый человек болеет 4/52=1/13 года. То есть вероятность того, что смерть человека, который умрет в 2020 году совпадет с временем нахождения вируса в организме равна 1/13.
2722311/13=209409. Это при 100%-й заболеваемости всего населения в течение года. А за 8,5 месяцев в США уже 225739 смертей от ковида. И до 100% заболеваемости населения в США весьма далеко. Поэтому байки типа "умирают не от ковида, а с ковидом" задвиньте подальше.
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27.10.2020 13:22 Ответить
Сынок, твоя пропаганда стОит ровно столько сколько мозг идиота верящего в "ковид".
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27.10.2020 13:31 Ответить
Очень слабый у Вас контраргумент. Попробуйте что-то поумнее, а то Вы только компрометируете мозг гения, не верящего в "ковид". За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 2245
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27.10.2020 13:34 Ответить
Мил человек, вы же нам войну на уничтожение объявили. Какие аргументы на войне ? Только пуля. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 6166
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27.10.2020 13:55 Ответить
Да, тяжелая у Вас ситуация с мозгом...
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27.10.2020 13:57 Ответить
У нас тут у Ротари клаба ситуация тяжелая.
Клаб живет тем, что берет поборы с бизнесов, под видом "добровольныx" пожертвований на благотворительность, на детей там в африках, все по Бендеру нашему, Остапу.
И вдруг выяснилось на днях, что за "крышу" клабу бизнесам можно больше не платить, никакой защиты он не предоставляет.

Как выяснилось, что крыша от Ротари клаба дырявая и течет?
А мафия итальянская вынесла коммуняке, Премьеру штата Виктория, предупреждение.
В печати вынесла предупреждение, открыто.
И так, что и не придерешься, да только полный олигофрен не поймет.
И вот уже второй день, как нет у нас в Мерльбурне ни одного заболевшего, и ни одного помершего от ковида.
Я, собственно, к чему.
Я, собственно, к тому, что с уголовниками - а ротшильды и их холуи - уголовники - все решает сила, и крышу выгодно иметь от мафии итальянской, а не от Ротари клаба, который бабки берет, а крыши не предоставляет, и ничего для защиты бизнесов от ковидобесного премьера штата он не сделал.

Exit Rotary Club.
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27.10.2020 14:13 Ответить
Офигительный аргумент, чтобы опровергнуть математические расчеты по причинам смертности. (На всякий случай напишу Вам, что это был сарказм. Волнуюсь я за таких гениев.)
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27.10.2020 15:39 Ответить
"Но война с Ротшильдами, чипированием и ужасным 5G требует жертв."

Не, жертвы теперь будут только стеди членов Бильдербергского клуба.
В РФ одий уже "заболел ковидом", да так, что в арктику лечиться едет, глав-полярником, Чубайс фамилия, не помните такого?
Он ездил в Бильдерберг...
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27.10.2020 14:05 Ответить
Раз круг жертв ограничен только этим клубом, чего Вы из штанов выпрыгиваете?
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27.10.2020 14:09 Ответить
А как мне посольство Пластелинское на соседней улице построили, так я и решила, что на Земле либо ротшильды останутся, либо я.
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27.10.2020 14:14 Ответить
Ну да, по-своему даже в чем-то логично. Эллочка-людоедка с Вандербильдихой сражалась не на жизнь, а на смерть, а Вы - с Ротшильдами. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 5890
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27.10.2020 14:22 Ответить
Да кто я такая, чтобы с ротшильдами сражаться?
их уничтожат совершенно иные, большие люди.
мое дело помочь большим людям, чтобы они поняли, на кого удар направить.
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27.10.2020 14:33 Ответить
Сейчас гуляет самый обычный грипп, валит внезапно, резко и надолго. Но люди о нем забыли и бегают больные по городу тесты и КТ делают. Выклянченный в поликлинике ждут больше недели, на КТ очереди, говорят. Поликлинические врачи, получается, самые вменяемые, но им не верят и упорно у себя ищут корону. Часто не находят расстраиваются в полной уверенности, шо это она, а все вокруг тупые. Для них единственное спасение - это КТ, которую до этого они никогда не делали, а порыться в литературе и найти инфу о "матовых стеклах" - не судьба.
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27.10.2020 09:22 Ответить
Всё так; телевизор очень легко превращает население в неизлечимых идиотов.
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27.10.2020 09:47 Ответить
"Но люди о нем забыли и бегают больные по городу тесты и КТ делают. "

Что же и не раздеть на деньги идиотов то.
Святое же дело, остричь лохов педальных. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 8857
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27.10.2020 13:43 Ответить
Да как-то жалко их, люди все-таки.
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27.10.2020 13:57 Ответить
Ну, их же не наголо стригут, какую-то "шерсть" все же оставят.
Кроме того, заключение КТ можно выдавать с красивой круглой печатью. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 8995
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27.10.2020 14:15 Ответить
За сутки от COVID-19 умерли 126 человек, 2 799 - выздоровели, выявлены 6 677 новых случаев - Цензор.НЕТ 5112 За сутки от COVID-19 умерли 126 человек, 2 799 - выздоровели, выявлены 6 677 новых случаев - Цензор.НЕТ 4271
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27.10.2020 08:53 Ответить
В Украине - национальная катастрофа! Больным массово отказывают в помощи даже в Киеве Октябрь 26, 2020Без рубрикиКомментарии: 2
За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 6508Я понимал, что власти нагло парят нам мозги, но не мог себе представить всего масштаба катастрофы…
У моего хорошего знакомого на днях отец заболел короновирусом.
Об этой ситуации рассказал пару часов назад в Фейсбуке экономический и политический эксперт Андрей Головачев.
Он уже не молод, отягощен определёнными болезнями, соответствующими его возрасту, и его надо было немедленно спасать, так как болезнь опасно прогрессировала.
Так вот, то, что рассказал сегодня мне мой знакомый, через какие круги ада ему пришлось пройти, чтобы положить своего отца в больницу, то, в каком катастрофическом состоянии находится наша медицина, сколько реально ежедневно заболевает в Киеве, и то, как всем отказывают в помощи, так как помочь просто не в состоянии, привело меня в ужас.
Я, разумеется, понимал, что власти нагло парят нам мозги, писал об этом не раз, но не мог себе представить всего масштаба катастрофы.
И это в Киеве! Что же происходит в провинциях!
Друзья, это национальная катастрофа, и президент, который распилил часть короновирусного фонда на автодороги,- государственный преступник, на совести которого будет и уже есть сотни умерших людей.
В тему:
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А люди, которые проголосовали вчера за Слуг народа, имбецилы, такие же как и вся эта зелёная братия, во главе со своим безответственным шоуменом.
Берегите себя. Все серьезно. И все еще только начинается.
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27.10.2020 09:13 Ответить
Ничего, скоро реформируют так, шо будешь лечиться или оперироваться не у знакомого доктора, которому доверяешь, и по местному, а там, где минздрав посчитает нужным. Впрочем, это уже и сейчас можно на себе испытать. И зеленые не в силах на это повлиять, как и остальные.
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27.10.2020 09:56 Ответить
Ну сходили на выборы по-приколу. Теперь прикалывайтесь! Зато американская "медсестра" больше не будет реформировать вам медицину и порошенко с мальдивами больше нет.
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27.10.2020 10:31 Ответить
(замріяним голосом) А в п"ятницю, 8 тисяч буде... За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 7892
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27.10.2020 09:17 Ответить
Если «засветят»
У нас же все под контролем президента
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27.10.2020 09:26 Ответить
Зеля уже давно под пяткой степанова.
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27.10.2020 10:29 Ответить
По понедельникам вирус отдыхает.

07.09 - 138068 - новых 2174
08.09 - 140479 - новых 2411
09.09 - 143030 - новых 2551
10.09 - 145612 - новых 2582
11.09 - 148756 - новых 3144
12.09 - 151859 - новых 3103
13.09 - 154335 - новых 2476
14.09 - 156797 - новых 2462 v - Пн
15.09 - 159702 - новых 2905
16.09 - 162660 - новых 2958
17.09 - 166244 - новых 3584
18.09 - 169472 - новых 3228
19.09 - 172712 - новых 3240
20.09 - 175678 - новых 2966
21.09 - 178353 - новых 2675 v - Пн
22.09 - 181237 - новых 2884
23.09 - 184734 - новых 3497
24.09 - 188106 - новых 3372
25.09 - 191671 - новых 3565
26.09 - 195504 - новых 3833
27.09 - 198634 - новых 3130
28.09 - 201305 - новых 2671 v - Пн
29.09 - 204932 - новых 3627
30.09 - 208959 - новых 4027
01.10 - 213028 - новых 4069
02.10 - 217661 - новых 4633
03.10 - 222322 - новых 4661
04.10 - 226462 - новых 4140
05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
06.10 - 234584 - новых 4348
07.10 - 239337 - новых 4753
08.10 - 244734 - новых 5397
09.10 - 250538 - новых 5804
10.10 - 256266 - новых 5728
11.10 - 261034 - новых 4768
12.10 - 265454 - новых 4420 v - Пн
13.10 - 270587 - новых 5133
14.10 - 276177 - новых 5590
15.10 - 281239 - новых 5062
16.10 - 287231 - новых 5992
17.10 - 293641 - новых 6410
18.10 - 298872 - новых 5231
19.10 - 303638 - новых 4766 v - Пн
20.10 - 309107 - новых 5469
21.10 - 315826 - новых 6719
22.10 - 322879 - новых 7053
23.10 - 330396 - новых 7517
24.10 - 337410 - новых 7014
25.10 - 343498 - новых 6088
26.10 - 348924 - новых 5426 v - Пн
27.10 - 355601 - новых 6677
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27.10.2020 09:51 Ответить
За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 736
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27.10.2020 13:45 Ответить
Если сравнивать суточную смертность в мире к суточной заболеваемости в мире за сегодня, то получается смертность составляет 1, 25 %, а в Ураине - 1,89%. Вопрос большой к медицине? Мы на первых местах по суточной смертности по отношению к численности заболевших, по отношению к численности населения каждой страны. Смертность - является главным показателем медицины.
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27.10.2020 10:14 Ответить
небольшое дополнение, нашей статистикой в принципе можно вытереть жопу, потому что у нас самый низкий уровень тестирования среди развитых стран.
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27.10.2020 11:13 Ответить
А если завтра мы введем супер-пупер маски и никто не заболеет, а из тех, кто заболел ранее все равно часть умрет, то соотношение, что Вы взяли за критерий эффективности медицины, станет просто катастрофическим.
Понимете, к чему это я написал?
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27.10.2020 12:06 Ответить
У моих знакомых, сын, который живет с ними, подхватил короновирус. Чтобы обезопасить себя, они пошли сделать тест. Как вы думаете сколько им сказали ждать результатов?! 10 дней! Карл, десять долбанных дней нужно ждать пенсионерам чтобы узнать: нет ли у них короновируса! С такими темпами, в этой стране старики все помрут. Зато бубочка настроил дорог втридорого, раздал половину короновирусного бабла мусорам и он красавчег. Ведь правда зелескот?!
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27.10.2020 10:25 Ответить
А что изменится, если они узнают, что у них коронавирус?
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27.10.2020 13:07 Ответить
За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 8017
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27.10.2020 13:45 Ответить
Всегда задаю людям этот вопрос. Ответы - от "останусь" дома до мычания.
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27.10.2020 15:08 Ответить
А представляете что было бы, если на месте президента не был мастер спорта по борьбе с COVID?
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27.10.2020 11:12 Ответить
Процент выздоровевших всего с начала года 40,9%, а в МВД - 92,6%. Наводит на размышления: или там лечат лучше, или манипуляции со статистикой
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27.10.2020 11:19 Ответить
Радует только то, что ковид менее опасный, чем грипп. Поэтому общая смертность в Украине и многих других странах меньше, чем в прошлом году.
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27.10.2020 13:05 Ответить
Ага, в Швеции вначале 2020 года смертность была меньше обычного - а потом бац - и рекорд 21 века по смертности за первое полугодие поставили. Наверное, у них 20 лет обычного гриппа не было?
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27.10.2020 13:29 Ответить
Да, весной была вспышка смертности, а сейчас уже ниже среднего. По итогам года будет не выше, чем в прошлые годы.
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27.10.2020 13:57 Ответить
Вот когда будет, тогда и напишешь. А почему весной вспышка смертности была? В друие годы такого в Швеции не наблюдали.
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27.10.2020 14:19 Ответить
Наблюдали. Периодически во многих странах вспышки от ОРВИ бывают.
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27.10.2020 15:23 Ответить
Вопрос был про Швецию. В другие годы такие всплески смертности в Швеции наблюдали? Когда? (смертность от голода 1869 года не предлагать)
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27.10.2020 15:35 Ответить
aquarius -- обитающий в аквариуме...
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27.10.2020 17:10 Ответить
Да, в 1993 и 2000.
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27.10.2020 23:15 Ответить
Враьне. Такого количества смертей за первое полгодие в Швеции не было с 1869 года.
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30.10.2020 12:55 Ответить
Карандаш для бровей Music Flower 01 Chestnut (коричневый темный) SKL11-145812

Карандаш для бровей с эффектом тату Music Flowers позволит придать Вашим бровям идеальную форму.

Благодаря кисточке Вы сможете нарисовать линию любой толщины и подкорректировать пространство внутри бровей для более густых и очерченных бровей.

Создайте свою уникальную форму и наслаждайтесь результатом на протяжении всего дня без корректировки. Результат от данного средства выглядит более естественно, чем от использования пудры и теней для бровей.

Идеальное решение для тех, кто любит максимальную естественность в макияже бровей!
В наличии разные тона:
01 Chestnut (коричневый темный)
02 Brown (коричневый)
03 Dark Grey (серый темный) Подробнее: https://alfa1.com.ua/p1212995390-karandash-dlya-brovej.html

https://alfa1.com.ua/p1212995390-karandash-dlya-brovej.html
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27.10.2020 14:57 Ответить
 
 