За сутки от COVID-19 умерли 126 человек, 2 799 - выздоровели, выявлены 6 677 новых случаев

В Украине по состоянию на утро вторника, 27 октября, зафиксированы 6 677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 6 677 человек. Были госпитализированы 1 022 человека. Зафиксированы 126 летальных случаев. Выздоровели 2 799 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 355 601 человек. Всего выздоровели 145 336 пациентов, а летальных случаев 6 590", - рассказал Степанов.

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За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (556), Киеве (525), Львовской области (478), Одесской области (461) и Черновицкой области (389, из них в Черновцах 236 новых случаев).