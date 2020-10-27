За сутки от COVID-19 умерли 126 человек, 2 799 - выздоровели, выявлены 6 677 новых случаев
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В Украине по состоянию на утро вторника, 27 октября, зафиксированы 6 677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 6 677 человек. Были госпитализированы 1 022 человека. Зафиксированы 126 летальных случаев. Выздоровели 2 799 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 355 601 человек. Всего выздоровели 145 336 пациентов, а летальных случаев 6 590", - рассказал Степанов.
За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (556), Киеве (525), Львовской области (478), Одесской области (461) и Черновицкой области (389, из них в Черновцах 236 новых случаев).
Пожалуйста, подождите...
Миром правит банковский картель, в котором заправляют сумасшедшие старые пердуны.
Кстати, даю лайфхак как заработать миллион. Возьмите камеру, и сходите в 8-ю киевскую горбольницу, это на на Минскоммассиве - там щас люди делают вид, шо умирают от ковида.
Масочку не надевайте, снимайте селфачи, пол дня там потусуйтесь.
А через две недели выкладывайте видосик, шо вы весь такой живой-здоровый, и никакого ковида нет, а это спектакль банковских картелей шоб маски продавались.
И у вас на ютубе сразу мильоны просмотров и хоба - вы миллионер.
Зато Австралия находится под полномасштабной атакой, и здесь очень много ротшильдовских пособников.
В австралийских газетках было предложно только стариков "вакцинировать", а детей и молодежь - выбл*дков ротшильдовских холуев - нет.
Именно так, уничтожить запланировано именно стариков.
Вам, к слову, сколько лет?
Ведь Вы - пенсионер?
Ведь Вы же - пенсионер?
Астра-Зенека делает во всю.
и в РФ есть вакцина, и у Китая.
А вопросов про вакцинацию именно стариков у вас нет?
То есть геноцид стариков - вопрос решенный, верно?
Так нельзя палиться, Вы бы протестовать начали про стариков как-нибудь.
А насчет геноцида стариков - и всех прочих - вот Вы привьетесь, а я посмотрю, как оно будет с Вами через 5 лет, через 7 и через 10 лет (это очень долго, через 5 лет наблюдать мне будет некого).
Мне торопиться некуда.
После строительства пластелинского посольства на соседней улице на Земле осталось место либо для меня, либо для ротшильдов.
Я понаблюдаю за Вашим здоровьем именно после "прививки" от ковида.
И за детьми илитки понаблюдаю, вот за привитыми отпрысками илитки - особенно.
Очень мне любопытно с научной точки зрения.
Результатом того, что закончились деньги, является недостаток финасирования избирательной компании партии Слуга Народа, и потому, вместо многосерийного сериала "Слуга народа" мы увидели жалкую самодеятельность гопнического клуба, результатом чего и стал проигрыш выборов Слугами Народа. Тупые поленья (как сказал Беня), которых поставили во власть, не могут ничего сделать за пределами выданного им сценария, который, во-первых, устарел,а во-вторых, больше не поддерживается деньгами.
Да и вообще, им фиолетовы наши дела.
Старым людям обычно пишут "multiple organ failure", то есть отказ нескольких внутренних органов.
В городе Тараща Киевской области от коронавируса умерли супруги-медики: 39-летняя Галина и 51-летний Валентин Степченко. Сиротой остался их 13-летний сын. Об этом сообщает "Обозреватель". ? И избыточную смертность по всей Европе этой весной?
Может у вас просто вирусок какой-то не тот ?
Вот Вам задача.
Дано: В США за 2019 год умерло от всех причин 2722311 человек. Домустим, в 2020 умрет такое же количество. Допустим, в США за 2020 год ВСЕ население переболеет ковидом в течение 4 недель (!). Допустим, летальность от ковида 0% (!) и всех поголовно умерших от любых причин тестируют на ковид (!) и при положительном тесте пишут причиной смерти ковид.
Какое количество умерших при таких условиях запишут в США как умерших от ковида за полный 2020 год?
Если не справитесь, я помогу. Там весьма простое решение.
Авторов следует повесить, как это было сделано в Нюрнберге. И вполне возможно что их таки повесят.
2722311/13=209409. Это при 100%-й заболеваемости всего населения в течение года. А за 8,5 месяцев в США уже 225739 смертей от ковида. И до 100% заболеваемости населения в США весьма далеко. Поэтому байки типа "умирают не от ковида, а с ковидом" задвиньте подальше.
Клаб живет тем, что берет поборы с бизнесов, под видом "добровольныx" пожертвований на благотворительность, на детей там в африках, все по Бендеру нашему, Остапу.
И вдруг выяснилось на днях, что за "крышу" клабу бизнесам можно больше не платить, никакой защиты он не предоставляет.
Как выяснилось, что крыша от Ротари клаба дырявая и течет?
А мафия итальянская вынесла коммуняке, Премьеру штата Виктория, предупреждение.
В печати вынесла предупреждение, открыто.
И так, что и не придерешься, да только полный олигофрен не поймет.
И вот уже второй день, как нет у нас в Мерльбурне ни одного заболевшего, и ни одного помершего от ковида.
Я, собственно, к чему.
Я, собственно, к тому, что с уголовниками - а ротшильды и их холуи - уголовники - все решает сила, и крышу выгодно иметь от мафии итальянской, а не от Ротари клаба, который бабки берет, а крыши не предоставляет, и ничего для защиты бизнесов от ковидобесного премьера штата он не сделал.
Exit Rotary Club.
Не, жертвы теперь будут только стеди членов Бильдербергского клуба.
В РФ одий уже "заболел ковидом", да так, что в арктику лечиться едет, глав-полярником, Чубайс фамилия, не помните такого?
Он ездил в Бильдерберг...
их уничтожат совершенно иные, большие люди.
мое дело помочь большим людям, чтобы они поняли, на кого удар направить.
Что же и не раздеть на деньги идиотов то.
Святое же дело, остричь лохов педальных.
Кроме того, заключение КТ можно выдавать с красивой круглой печатью.
Я понимал, что власти нагло парят нам мозги, но не мог себе представить всего масштаба катастрофы…
У моего хорошего знакомого на днях отец заболел короновирусом.
Об этой ситуации рассказал пару часов назад в Фейсбуке экономический и политический эксперт Андрей Головачев.
Он уже не молод, отягощен определёнными болезнями, соответствующими его возрасту, и его надо было немедленно спасать, так как болезнь опасно прогрессировала.
Так вот, то, что рассказал сегодня мне мой знакомый, через какие круги ада ему пришлось пройти, чтобы положить своего отца в больницу, то, в каком катастрофическом состоянии находится наша медицина, сколько реально ежедневно заболевает в Киеве, и то, как всем отказывают в помощи, так как помочь просто не в состоянии, привело меня в ужас.
Я, разумеется, понимал, что власти нагло парят нам мозги, писал об этом не раз, но не мог себе представить всего масштаба катастрофы.
И это в Киеве! Что же происходит в провинциях!
Друзья, это национальная катастрофа, и президент, который распилил часть короновирусного фонда на автодороги,- государственный преступник, на совести которого будет и уже есть сотни умерших людей.
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А люди, которые проголосовали вчера за Слуг народа, имбецилы, такие же как и вся эта зелёная братия, во главе со своим безответственным шоуменом.
Берегите себя. Все серьезно. И все еще только начинается.
У нас же все под контролем президента
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Понимете, к чему это я написал?
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https://alfa1.com.ua/p1212995390-karandash-dlya-brovej.html