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Новости Политика Украины Опрос Зеленского
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Зеленский (16523) опрос (2619) социология (528) Паниотто (10) Корниенко (651)

Результаты "опроса Зеленского" нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Результаты
Фото: vybory.rbc.ua

Результаты "опроса Зеленского" не являются репрезентативными для населения Украины и не могут быть использованными для принятия решений.

Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает Цензор.НЕТ.

"5 вопросов Президента - что это было?

Сейчас наконец-то понятна методология этого опроса и можно сделать более обоснованные выводы о том, что это было. Фактически, это непрофессионально проведенный экзит-пол (во многих странах во время экзит-полов ставят не только вопрос о выборе, но и 30-50 других вопросов). Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 26 октября объяснил, что они и не претендуют на то, что это социологическое исследование, хотя сказал, что проводила его компания "Зе медиа", которую он почему-то назвал социологической: "Они согласились организовать этот опрос - он не является социологическим опросом, поэтому здесь не должно быть каких-то особых требований, но организовать это количество волонтеров-интервьюеров, организовать логистику и так далее эта компания взялась".

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Результаты этого опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом (так как опросить планировали только тех, кто принимает участие в выборах), но оно не является репрезентативным и для тех 37% населения, которые приняли участие в выборах. Обычный экзит-пол проводится нейтральной организацией, и социологи пытаются опросить всех, кто попал в выборку, чтобы обеспечить равную вероятность каждого попасть в опрос. А опрос Зеленского был персонализированным опросом Президента и его политической силы, поэтому участие его сторонников была существенно выше, чем сторонников других партий (например, 67% сторонников "Слуги народа" и 27% сторонников ЕС). К тому же. фактически, опрашивали добровольцев, выразивших желание участвовать, что усилило эффект самоотбора. Проблема не в том, что опросили только примерно 17% избирателей Украины (на мой взгляд, достаточно было бы опросить 0,1%, то есть опросили в 170 раз больше, чем надо), а в том, что невозможно сказать, как мнение опрошенных отражает мнение населения Украины. Результаты нерепрезентативные, от них нет никакой пользы. Их нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение. Вы не можете сказать, например, что население Украины поддерживает сокращение количества депутатов, потому что, возможно, 83% тех, кого не опрашивали, имеют другую точку зрения.

Другое дело, что если бы мы провели нормальный опрос репрезентативный для населения Украины, то, думаю, результаты не очень отличались бы от результатов проведенного опроса. Это потому, что это популистские вопросы, по каким вариация ответов очень небольшая и поэтому даже ужасно проведенный опрос дает более или менее нормальный результат. Например, если задавать вопрос "Сколько у Вас рук?", То 99,9% ответит, что две, даже при нерепрезентативных опросах. Но чтобы узнать, насколько опрос Президента отражает мнение населения Украины, нужно провести нормальное опрос на 2000 респондентов - и его действительно можно использовать для принятия решений. А вот как использовать результаты опроса Президента пока еще не смог придумать. Подозреваю, что никак.

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Хочу еще добавить, что мне нравится идея Президента проводить регулярные опросы населения, но если это не будет проводиться такими любительскими методами", - рассказал Паниотто.

Результаты опроса Зеленского нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто 01
Результаты опроса Зеленского нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто 02
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Топ комментарии
+29
Этот говно опрос был организован с единственной целью....агитация на выборах....
Ни ослу...ни кому то из зеленого стада его результ и нах не нужен...
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27.10.2020 09:25
+23
А помнишь, Володя, как все начиналось?
Помнишь депутата Яременко - твоего мажора по Киеву?
Помнишь его знаменитый "АНАЛ - ТАБУ"? Ты долго делал вид, что ничего страшного не произошло, а потом - и вовсе забил.
Тот раз был первый, но не единственный раз, когда ты забил.
А Велюр! Володя, ты помнишь "Велюр"?
Твои депутаты там харчевались во время тотального карантина. Ты тогда молчал, а твои орлы ссали кивелянам в глаза и говорили, что "это был коронавирусный штаб".
Ой, Володя. Дорогой мой Володя!
А помнишь, все ждали, что ты своего киевского мажора Тищенко после Велюра тут же выгонишь. Выгонишь так, что все ахнут от крутости твоего характера. А он, наоборот, усилился и начал массовую мэрскую кампанию.
Потом, Володя, пошли все эти зашкварные видео, где твой друг Ермак встречается с киевскими решаловами и строительными лоббистами. Мы смотрели и ох*евали, а ты молчал и заводил дела на Лероса - вместо дел на твоё самое ближайшее окружение.
А потом, Володенька, был еще один Киевский мажор - Юрченко. И взятка. И браслет. Напомни мне, Володя, он же тоже вроде, до сих пор депутат СН. Ведь правда?!
Володька!
Ты, простой парень на велосипеде, пришедший менять Украину для таких же простых людей как сам - жил в самом дорогом и у*бищном доме на Грушевського, ездил в кавалькаде лимузинов, а потом и вовсе забил на приличия и тихо переехал в самую элитную резиденцию Конча-Заспы.
Ты, Володенька, что, и правда думал ссать и срать в глаза киевлян, и выиграть здесь потом выборы?!
Вот так мы с тобой Володька прошли этот год, и дошли до 7%.
Год назад, киевляне отдали тебе весь Киев, и дали тебе шанс - но ты нас нае*ал.
Вчера они дали тебе по морде - смачно так дали, с размаха.
Я горжусь, что я живу в Киеве. Киевляне умные. Киевляне демократичные.Киевляне проевропейские.
Киевляне ошиблись, и сами эту ошибку исправили.
...Еще кое-что.
Не вздумай, Володька, забить на наш выбор Мэра Киева, и поставить кого-то из своих лузеров на главу КМДА.
Помни: за плечами киевлян - две домашние революции и один беглый президент.
Лучше иди паси гусей в Кривой Рог.
А.Давиденко
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27.10.2020 09:46
+16
нам всЁ пытаются всунуть кацапскую модель поведения власти и покорное принятие этого народом, и настаивают на том - что все по Закону!
Нет, паренЁк, не законно! Нигде и никуда они этот "опрос" не прыдкнут, разве что в сортир...обосрались они с этим "опросом" по полной...еще и Верховный Суд законтачился в лице некоторых господ (судей)!
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27.10.2020 09:42
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этот говно опрос был организован с единственной целью....агитация на выборах....
Ни ослу...ни кому то из зеленого стада его результ и нах не нужен...
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27.10.2020 09:25 Ответить
👍
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27.10.2020 09:36 Ответить
Мы не проголосуем за уменьшение депутатов до 300 , потому что об этом спросил Зеленский .
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27.10.2020 09:25 Ответить
А кто такой зеля,после этих выборов?полный ноль,а не президент
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27.10.2020 09:42 Ответить
Він і до цих виборів таким був.
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27.10.2020 11:24 Ответить
Верховная Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов до 300.

05.02.2020.
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27.10.2020 09:43 Ответить
ответов много, вопрос один -
кто нелох № 1?
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27.10.2020 09:27 Ответить
И кто?
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27.10.2020 10:11 Ответить
прикольно, никто в пальто )))
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27.10.2020 10:18 Ответить
в какую дыру забился наш величайший? куда пропал? в трипе?
давай, вылазь на экран - поясни народу за выборы. ответь на вопросы...
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27.10.2020 09:27 Ответить
На удобную позицию выманиваешь ?
Стрелок ..... ))))))
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27.10.2020 09:28 Ответить
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 1876
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27.10.2020 17:21 Ответить
Рано ще. Корнієнко ж заявив, що ждуть офіціальних результатів виборів, сподіваються "нахімічити".
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27.10.2020 10:00 Ответить
Чому? Користь є... У "штабах" "Слуги недоумків" місяців два не будуть закуповувать туалетний папір - "опитувальні листи" надруковані на неламінованому папері...
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27.10.2020 09:28 Ответить
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 1683
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27.10.2020 09:31 Ответить
на честь того...чи його таланту))) треба випустити ювілейну мідну копійку з зображенням... отого... вміння... без ретуші ))) тобто, не на комірець (застаріло))) а на піаніно, чи... пардон, на Конституцію (бо й то й то можно вважати його візитівкою))))
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27.10.2020 09:52 Ответить
ну так подавайте в суд на незаконный опрос. Украинский суд уже признал его законным, а вы в Европейский подавайте. То вот беда: и европейский признает законным. Все было открыто, честно и прозрачно. Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 4692
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27.10.2020 09:31 Ответить
ты ж моя милота.. ми ми ми
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27.10.2020 09:39 Ответить
Суд, реформованный Порошенко, опрос признал законным. Если вы говорите что он незаконный, тогда получается что Петя создал "плохой" суд, или в чем прокол Петра?
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27.10.2020 10:45 Ответить
Брехунець, судьи Верховного суда избираются на конкурсной основе. Президент в комиссию не входит. он только подписывает соответствующий указ. И даже б если входил, то я сильно сомневаюсь, что он по вснем 120 судьям имеет полную информацию. Но даже если ВС создается после президентского реформирования для президента, то значит сейчас ВС поет под дудку Зеленского. И именно Зеленский отвечает за существующую безграмотность судей, рассказывающих об "искренних намерениях"
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27.10.2020 10:58 Ответить
То есть ты говоришь что Порошенко к реформам не причастен. Тогда накой нам такой хряк?
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27.10.2020 12:43 Ответить
Ты, идиот, в состоянии прочитать написанное? Хотя зедебилу сапогом в зубы - самое оно.
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27.10.2020 14:26 Ответить
нам всЁ пытаются всунуть кацапскую модель поведения власти и покорное принятие этого народом, и настаивают на том - что все по Закону!
Нет, паренЁк, не законно! Нигде и никуда они этот "опрос" не прыдкнут, разве что в сортир...обосрались они с этим "опросом" по полной...еще и Верховный Суд законтачился в лице некоторых господ (судей)!
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27.10.2020 09:42 Ответить
А кто решил что опрос незаконный?
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27.10.2020 10:13 Ответить
Толік, ти ідіот?
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27.10.2020 10:41 Ответить
Я - ні, а ти?
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27.10.2020 10:47 Ответить
Я не задаю тупорилих питань.
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27.10.2020 10:48 Ответить
А чому ти рахуєш що я задав тупориле запитання?

У нас, я так рахую, демократична держава ж? А тому всі питання законності або не законності пов*язані с такими опитуваннями або подібними акціями може визначати лише суд, до речі реформований при Порошенко
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27.10.2020 11:24 Ответить
В этой статье объясняется популярно, почему результаты этого опроса неверны.
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27.10.2020 09:45 Ответить
Законен опрос или нет тут даже дело третье. Нужно быть объективным и признать, что проводить данный опрос, при неспособности сделать его полностью репрезентативным, изначально было большой глупостью, которая навредила Зеленскому больше, чем принесла бонусов.
Но этот факт только добавляет придурошности тем истерикам, которые устроили вокруг этой глупости порохоботы. Очередная буря в стакане воды.
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27.10.2020 09:48 Ответить
Незаконным его можно назвать если будут приниматься какие либо законы связанные результатами этих опросов
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27.10.2020 10:15 Ответить
Очень сильно сомневаюсь, что какой-нбудь европейский суд знает такую юридическую норму как "искренние намерения", основываясь на которой украинский суд признал сие действо законным. Это должно быть понятно даже "убогим зайцам".
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27.10.2020 10:50 Ответить
Ну так подавайте в Европейский суд. А "убогий заяц" поржет. Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 6928
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27.10.2020 14:04 Ответить
Убогий заяц по определению постоянно ржет, ибо в соответствии с еффектом Даннинга-Крюгера не в состоянии осознвать своей убогости. Ты этим не удивишь. Только такой зебил вроде тебя может бежать в европейский суд, которому в данном случае дело не будет подсудно, поскольку не присутствует нарушения прав человека, а есть нарушение избирательного кодекса. Поэтому, убогий заяц, ржать ты можешь и дальше, но только над своим отражением в луже.
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27.10.2020 14:32 Ответить
Та щассс! Ще не одноразово почуємо і побачимо, як Зє-Ко-***** буде бити себе в груди, що від них нарот вимагає зону вільну від податків для дамбаза і канабіс!!!
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27.10.2020 09:32 Ответить
Ну, это поживём увидем
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27.10.2020 10:15 Ответить
Зато 100млн отмыли
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27.10.2020 09:34 Ответить
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 2089
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27.10.2020 09:34 Ответить
Судя по тому на шо она подписалась всё она знает и без мамы!
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27.10.2020 11:09 Ответить
Да какое там "отражает мнение населения", кто женщине платит, тот её и танцует.
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27.10.2020 09:35 Ответить
Зебилы, про руки спрашивать вас бесполезно. Но вот сколько у вас ума можете ответить?
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27.10.2020 09:35 Ответить
Ума - палата. Умалишённых.
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27.10.2020 09:39 Ответить
Судя по выборам, их по всей стране процентов семь
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27.10.2020 09:39 Ответить
на всех! по одной кривой извилине на двоих))))
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27.10.2020 09:53 Ответить
Как это нет пользы? А зад подтереть?
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27.10.2020 09:36 Ответить
"Результаты "опроса Зеленского" нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто" - Нельзя - и преступно! Но враги Украины затеяли его не просто так и использовать для "обоснования" - будут!
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27.10.2020 09:37 Ответить
зесрани теперь только и осталось хвататься за этот фейковый опрос и изображать хоть какую то деятельность ,т к их на выборах послали нах)агония она такая
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27.10.2020 09:38 Ответить
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 6793

Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 8040
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27.10.2020 09:40 Ответить
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 3158 Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 3180
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27.10.2020 09:47 Ответить
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 2427
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27.10.2020 09:40 Ответить
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 7474
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27.10.2020 09:54 Ответить
До зе дошло, что соцологическая служба в Украине уничтожена попэрэдныком и работает только на заказ под нужный результат - это ещё покойная бикешкина заявила. Потому видимо она и стала покойной.
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27.10.2020 09:43 Ответить
Ахахаха)зесрань,помираючи,такую хрень уже несёт...
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27.10.2020 09:46 Ответить
А что такое "социологическая служба в Украине"? Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 7164
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27.10.2020 09:47 Ответить
Ну может хоть не уничтожена "опросная служба Украины" или "вопросозадавательная"?))))
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27.10.2020 09:48 Ответить
А помнишь, Володя, как все начиналось?
Помнишь депутата Яременко - твоего мажора по Киеву?
Помнишь его знаменитый "АНАЛ - ТАБУ"? Ты долго делал вид, что ничего страшного не произошло, а потом - и вовсе забил.
Тот раз был первый, но не единственный раз, когда ты забил.
А Велюр! Володя, ты помнишь "Велюр"?
Твои депутаты там харчевались во время тотального карантина. Ты тогда молчал, а твои орлы ссали кивелянам в глаза и говорили, что "это был коронавирусный штаб".
Ой, Володя. Дорогой мой Володя!
А помнишь, все ждали, что ты своего киевского мажора Тищенко после Велюра тут же выгонишь. Выгонишь так, что все ахнут от крутости твоего характера. А он, наоборот, усилился и начал массовую мэрскую кампанию.
Потом, Володя, пошли все эти зашкварные видео, где твой друг Ермак встречается с киевскими решаловами и строительными лоббистами. Мы смотрели и ох*евали, а ты молчал и заводил дела на Лероса - вместо дел на твоё самое ближайшее окружение.
А потом, Володенька, был еще один Киевский мажор - Юрченко. И взятка. И браслет. Напомни мне, Володя, он же тоже вроде, до сих пор депутат СН. Ведь правда?!
Володька!
Ты, простой парень на велосипеде, пришедший менять Украину для таких же простых людей как сам - жил в самом дорогом и у*бищном доме на Грушевського, ездил в кавалькаде лимузинов, а потом и вовсе забил на приличия и тихо переехал в самую элитную резиденцию Конча-Заспы.
Ты, Володенька, что, и правда думал ссать и срать в глаза киевлян, и выиграть здесь потом выборы?!
Вот так мы с тобой Володька прошли этот год, и дошли до 7%.
Год назад, киевляне отдали тебе весь Киев, и дали тебе шанс - но ты нас нае*ал.
Вчера они дали тебе по морде - смачно так дали, с размаха.
Я горжусь, что я живу в Киеве. Киевляне умные. Киевляне демократичные.Киевляне проевропейские.
Киевляне ошиблись, и сами эту ошибку исправили.
...Еще кое-что.
Не вздумай, Володька, забить на наш выбор Мэра Киева, и поставить кого-то из своих лузеров на главу КМДА.
Помни: за плечами киевлян - две домашние революции и один беглый президент.
Лучше иди паси гусей в Кривой Рог.
А.Давиденко
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27.10.2020 09:46 Ответить
Имею вопрос к киевлянам и к автору сего опуса:
- А сколько надо "ссать и срать в глаза"(С) иевлянам, чтобы раз и навсегда перестали голосовать за очередного "бубочку", и не важно, фамилия у нового "бубочки" будет Янукович и он ПроФФесор или Зеленский и он комедиант?
10 лет?
20 лет?
30 лет?
Пока не передохнет мое поколение?
Сколько раз нужно "ссать и срать в глаза"(С), киевлянам, чтобы они поняли, что еще раз выберут - и заплятят жизнью?
Детей учат понимать с первого раза, а вот сколько раз нужно "ссать и срать в глаза"(С) жителям Мариуплоя, чтобы там Шарий не получил 6% голосов, как на этих местных выборах?
Обстрелами одногонароТ должено было быть уничтожено 50% жителей Мариуплоля?
75% жителей Мариуполя?
Или 99% жителей Мариуполя?
Вот в чем вопрос.
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27.10.2020 12:37 Ответить
ОА а посмотрите на избирательные Законы Украины,там нету ничего о несостоявшихся выборах если явка мение 50%,в избирательных бюлетнях нету графы ,,против всех,, нету механизма досрочного отзвава депутата.
Так что любые выборы в Украине не зависят от народа а от тех которые зарание назначили на те или иные должности своих вассалов.
Даже ЗЕ получил более 70-ти процентов голосов при менее чем 50% избирателей,что в нормальной стране не допустимо.В таком случае из системы ,,Рада,, у ВР Украины надо исключить кнопку ,,воздержался,,.
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27.10.2020 14:26 Ответить
В Украине есть партия ЕС, партия Порошенко и Турчинова, в Украине есть за кого голосовать.
Это большая редкость, когда есть за кого голосовать, между прочим, вот в Беларуси голосовать не за кого было.
Так что рвать избирательный бюллетень, или не ходить на выборы - это очень старнный "протест" в Украине, я так считаю.
Я бы сказала, что это "протест" , что нет КПСС...
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27.10.2020 14:32 Ответить
Думаю что в Украине еещ рано голосовать за партии нужно за конкретного человека.У нас партии это бандитские групировки которые борются не за улучшение а за захват болшей власти тем самим свою групировку обогащая.Вот по этому предвыборные компании и проводятся грязно вплоть до бандитских разборок.
Не доросла еще Украина до партий,не доросла.
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27.10.2020 14:45 Ответить
Ну вот за ЕС я и голосовал. Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 4738 За мэра Кличко и за ЕС в горсовет. Тем более, что ЕС его поддержала.
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27.10.2020 14:57 Ответить
Виталий относительно ЕС ничего не решает.
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27.10.2020 15:00 Ответить
Как мэр он меня вполне устраивает. А как они там наладят работу? -- думаю, что наладят.
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27.10.2020 15:06 Ответить
А Вы представляете, сколько в Киеве людей отовсюду? Все эти сумасшедшие небоскрёбы-новостройки -- это не из-за увеличения рождаемости киевлян. И тот же Притула, пенявший на киевские пробки и прочие неудобства, сам же и есть источник этих неудобств. И у каждого своё "мировоззрение". Кто голосовал за Попова? -- наверное, старпёры какие-то, которым захотелось как 6-10 лет назад, или которые тогда были "при власти". Кто голосует за СН? -- наверное мОлодежь какая-нибудь, которая считает зе -- приличным актёром, слышала что-то о тоже актере и президенте Р.Рейгане и любит прикалываться.
Большинство на выборы не пошли -- противно...
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27.10.2020 14:49 Ответить
Если наши "взрослые" становятся всё более апатичными к "управлению государством" -- выборам, то мОлодежь -- тем более. Увы.
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28.10.2020 09:46 Ответить
У Зеленского заместитель - агент "Козырь". Что можно ожидать?
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27.10.2020 09:47 Ответить
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 9390
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27.10.2020 09:54 Ответить
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 3644
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27.10.2020 09:57 Ответить
по закону Президент обладает Законодательной инициативой в принципе. Скорее НЕ ОБЯЗАН использовать, что бы ... ( и прочее тра-ля-ля )
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27.10.2020 09:54 Ответить
Стаття 106 Конституції України подає вичерпний перелік обов'язків президента.

Президент України:
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

Право проведення президентом опитування на виборчих дільницях в Конституції не прописано.
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27.10.2020 10:31 Ответить
HELGI`s NEWs

SHARP`s REVIEW - 27.10.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста):

1 - Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго ещё стоял, колотя ногами по толстым ножкам обеденного стола. ©

Вы помните Зеленского на инаугурации? Подтянутого, с горящими глазами, подпрыгивающего и целующего Лысого в лысину, а потом бодренько дающего команду парламенту: "Работать, су-ки!" Где этот энергичный лицедей? Почему сейчас на его месте сидит обрюзгшее чмо с толстыми щеками и тусклыми глазами - несмешной и предсказуемый?

А подтянутым и помолодевшим вижу Порошенко. Потому что у него есть ИДЕЯ. Потому что ЕС - единственная идеологическая партия, ориентированная на ценности западной демократии. До этого идейными были только Рух и коммунисты. Остальные - популистские однодневки или апологеты "русского мира".

Ты проиграл, Вова. Полтора года назад ты разогнал парламент по причине, взятой с потолка - "из-за низкого доверия". Сейчас к нему доверие намного ниже, поэтому следующим шагом должен быть роспуск Рады и новые выборы. И если ты просто обрюзг и забронзовел, то смотреть на опухшего, с грязной головой, небритого Корниенко и "вырванного из контекста" Арахамию в этом сборище корабельных сосен уже нет сил.

Go home, Vova! Ты победил только в Кривом Роге - там твоё место.

2 - Возвращаясь к выборам. Климкин назвал их "бардаком", а по мнению ОБСЕ, "опрос Зеленского" создал неправомерное политическое преимущество для партии власти.

Да какое там преимущество! Если и вручать премию Дарвина этого года, так это политтехнологам Зе за такую провальную идею.
Зелёные ещё трепыхаются, но уже едут с ярмарки и с каждым днём будут становиться всё токсичнее. Поэтому нужно переключаться на ОПЗЖ и её молодёжное крыло в лице шариивцев, ибо часть избирателей уже бежит с зелёного "Титаника" на любезно предоставленные балалайней шлюпки русского мира. В них и нужно целить.

3 - Кличко побеждает в первом туре.

Гуд. Мой Киев порадовал по всем параметрам. На эту минуту 77.12% обработанных бюллетеней - Кличко 50,91%.
И между тем, в столице более 10% любителей совка. Граждане, если в молодости у вас была хорошая эрекция и вкусный пломбир - это не заслуга Эсэсэра! Хотя, к кому я взываю...

а маски надо не на морды - на телевизоры надеть

4 - Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными.

Кстати, ГДЕ? Где эта повелительница пенсионеров, гроза мужчин, багира политических джунглей, актриса инвалидных колясок? А-уу! Так приходит забвение...

5 - Венедиктова "подгоняет" ДБР, НАБУ и САП с посадкой топ-коррупционеров - дала им на это два месяца.

Никак Порошенко не посадите, болезные? После этих выборов ловить вам уже нечего. И если у всех этих набушных дэбээров осталось хоть элементарное чувство самосохранения, они должны завести дела на саму Венедиктову и кодло "квартальщиков", получивших должности по коррупционным схемам зелёного беспредела. Все ходы записаны, господа присяжные заседатели.

- Изя, а шо такое позитивный контент?
- Это таки, Сёма, когда кто-то в сети пишет хорошую новость, а все ей радуются и делятся друг с другом.
- А, я понял. Это, типа, когда венок на Яныка упал, Зеля выборы проиграл или генпрокурор безуспешно пытается посадить Порошенко.

6 - Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области.

Не собираюсь огульно костерить власть. В данном случае абсолютно правильный шаг. Как только венгры, русские и другие чувствуют нашу слабость - садятся на шею.

7 - Для Украины лучше, если на выборах в США победит Байден - Климкин.

Украина - субъект международной политики, поэтому не вмешиваюсь в американские выборы. Осталась неделя. Победит демократия. Верю в мудрость американцев и США, как главного стратегического партнёра Украины.

8 - Азербайджан взял под контроль очередные несколько сел и город в Карабахе.

Баку долго готовился к возврату территорий. И это стало возможным, когда совпали два фактора: измотанность российской экономики и возросшая мощь Анкары. Карабах продемонстрировал отсталость военной науки и армии РФ по сравнению с Турцией. А нам нужно делать ставку на США, собираться с силами и готовиться к постепенному возврату своих земель. Лучше бескровным путём, но всякое может случиться... И да - не с этим президентом.

9 - У японцев существует теория, что каждое общество переживает волну 3-х поколений: первое строит фундамент, второе паразитически пользуется плодами первого, третье разрушает всю постройку для того, чтобы следующее первое поколение создало новую, на более высоком уровне. И так по спирали. Мы сейчас пытаемся изгнать паразитов, которые приписывают себе заслуги предшественников и одновременно разрушают достигнутое. Потом нам опять строить фундамент. Качаться в комфортном гамаке успешной Украины будут уже наши внуки. C'est La Vie.

- Кем ты хочешь работать, когда вырастешь?
- Ты сейчас так много мерзких вещей мне сказал... (шуткаРезультати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 2086)

Шануймося та доброго ранку, бандерівці! Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 2086
Helgi Sharp
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27.10.2020 09:56 Ответить
Да. А где наш величайший правитель всех ослов и кловунов - Бубочка? Проголосовали за коноплю - курит видать с Пенделью, в туалете ОПы. Когда к нариду выйдешь, погутарить?
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27.10.2020 09:57 Ответить
Чому не можна? Можна використати для того, в чому плісняві специ. Для маніпуляції. і для сцян.я в очі.
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27.10.2020 09:59 Ответить
Ну,декому це принесло офігєнну користь.
Виручка фірмочки "Зе медіа" (без врахування теперішніх мегаприбутків),під керівництвом демсокирянина Татаренка. (І це не враховуючи чорний нал і мутки з оподаткуванням)
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 1349
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27.10.2020 10:00 Ответить
Почему нельзя использавать, а в туалет? На всю Украину хватит.
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27.10.2020 10:04 Ответить
З великої хмари мало дощу, каже народне прислів'я. Клоуни розпіарили всенародне опитування, яке в кінцевому рахунку перетворилось не великий пшик, від якого користі, як з козла молока.
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27.10.2020 10:35 Ответить
Его враги Украины не для пользы Украине проводили, тормоз.
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27.10.2020 10:40 Ответить
використати його дуже просто- викинути всі відповіді, які не відповідають замовнику і сказати що, результати показові.
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27.10.2020 11:04 Ответить
Когда бушует вторая волна эпидемии, когда экономический спад и дыры в казне, когда недофинансирована армия, мы тратим огромную сумму, на сомнительной надобности и сомнительной достоверности опрос. Наверно Украина очень богатая страна или ********, что-то одно из двух.
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27.10.2020 11:17 Ответить
Як це нема пользи, а додатковий піар і незаконна агітація в день виборів на дільницях?))
#Земрази
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27.10.2020 11:41 Ответить
Ой як підгорає в деяких!!! А ціна газу мабуть найбільше хвилює власників маєтків 500-1000 кв м.
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27.10.2020 11:54 Ответить
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 8396
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27.10.2020 12:30 Ответить
"Результаты "опроса Зеленского" нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто"

У жителей, например. Мариуполя, где 83% голосов получили в той или оной мере ватники (Шарий, например получил 6 с лишним процентов голосов) был шанс исправить ситуацию на этих выборах. Они ей не воспользовались.
Это хорошо, решения народа нужно нужно уважать.
Вот ход истории решение жиелей Юго-Востока и уважит - в Украину идет дефолт.
Может, когда жрать будет нечего жителям Мариуполя, тогда, наконец, они поймут?
Хотя я и в этом случае не уверена...
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27.10.2020 12:41 Ответить
наивные через полгода
примут решение о использовании канабиса
к тому времени уже поля будут засеяны
и скажут -- мы же с вами советовались /вы согласили /
нужно помогать / несчастным /
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27.10.2020 13:03 Ответить
Повторюсь.Опрос являлся скрытой агитацией во время выборов а результаты этих опросов никому не нужны,ненужны потому что ответы на них уже еть в Уголовном Кодексе Украины и в Конституции Украины просто их надо исполнять а не делать видимость.
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27.10.2020 14:39 Ответить
Технологію проведення незаконного опитування відкатали, ***** має бути задоволений. Наступного разу, питання вже будуть інакші.
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27.10.2020 15:06 Ответить
 
 