"Результаты "опроса Зеленского" нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто"

Результаты "опроса Зеленского" не являются репрезентативными для населения Украины и не могут быть использованными для принятия решений.

Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает Цензор.НЕТ.

"5 вопросов Президента - что это было?

Сейчас наконец-то понятна методология этого опроса и можно сделать более обоснованные выводы о том, что это было. Фактически, это непрофессионально проведенный экзит-пол (во многих странах во время экзит-полов ставят не только вопрос о выборе, но и 30-50 других вопросов). Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 26 октября объяснил, что они и не претендуют на то, что это социологическое исследование, хотя сказал, что проводила его компания "Зе медиа", которую он почему-то назвал социологической: "Они согласились организовать этот опрос - он не является социологическим опросом, поэтому здесь не должно быть каких-то особых требований, но организовать это количество волонтеров-интервьюеров, организовать логистику и так далее эта компания взялась".

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Результаты этого опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом (так как опросить планировали только тех, кто принимает участие в выборах), но оно не является репрезентативным и для тех 37% населения, которые приняли участие в выборах. Обычный экзит-пол проводится нейтральной организацией, и социологи пытаются опросить всех, кто попал в выборку, чтобы обеспечить равную вероятность каждого попасть в опрос. А опрос Зеленского был персонализированным опросом Президента и его политической силы, поэтому участие его сторонников была существенно выше, чем сторонников других партий (например, 67% сторонников "Слуги народа" и 27% сторонников ЕС). К тому же. фактически, опрашивали добровольцев, выразивших желание участвовать, что усилило эффект самоотбора. Проблема не в том, что опросили только примерно 17% избирателей Украины (на мой взгляд, достаточно было бы опросить 0,1%, то есть опросили в 170 раз больше, чем надо), а в том, что невозможно сказать, как мнение опрошенных отражает мнение населения Украины. Результаты нерепрезентативные, от них нет никакой пользы. Их нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение. Вы не можете сказать, например, что население Украины поддерживает сокращение количества депутатов, потому что, возможно, 83% тех, кого не опрашивали, имеют другую точку зрения.

Другое дело, что если бы мы провели нормальный опрос репрезентативный для населения Украины, то, думаю, результаты не очень отличались бы от результатов проведенного опроса. Это потому, что это популистские вопросы, по каким вариация ответов очень небольшая и поэтому даже ужасно проведенный опрос дает более или менее нормальный результат. Например, если задавать вопрос "Сколько у Вас рук?", То 99,9% ответит, что две, даже при нерепрезентативных опросах. Но чтобы узнать, насколько опрос Президента отражает мнение населения Украины, нужно провести нормальное опрос на 2000 респондентов - и его действительно можно использовать для принятия решений. А вот как использовать результаты опроса Президента пока еще не смог придумать. Подозреваю, что никак.

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Хочу еще добавить, что мне нравится идея Президента проводить регулярные опросы населения, но если это не будет проводиться такими любительскими методами", - рассказал Паниотто.



