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Портнов (629) Маселко (93) Окружной админсуд Киева (390) Александр Божко (20)

Портнов игнорирует заседания суда по делу об угрозах прокурору Божко: это у него такая гениальная стратегия - морозиться, - адвокат Маселко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Портнов игнорирует заседания суда по делу об угрозах прокурору Божко: это у него такая гениальная стратегия - морозиться, - адвокат Маселко

Андрей Портнов игнорирует заседания Окружного админсуда Киева по иску прокурора Александр Божко к квалификационной дисциплинарной комиссии адвокатуры в Киевской области относительно угроз Портнова в адрес прокурора.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Помните как Портнов обещал вы * бать в тупой собачий рот прокурора Божко.

Но его это не испугало. Наоборот - он делает все, чтобы Портнов ответил за свои извращенные фантазии.

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Божко подал жалобу на Портнова как адвоката за все эти прекрасные смс и поллюции в телеграме. Но КДКА отказалось открыть производство, потому что нет доказательств, что это телеграм Портнова.

Сегодня Окружной админсуд Киева рассматривал жалобу Божко на решение КДКА. Суд привлек и Портнова. Но никто не пришел. А Портнов вообще молчит и даже отзыва не дал. Это у него такая гениальная стратегия - морозиться. Типа это не он и нет доказательств, что телеграм его.

На самом деле доказательств более чем достаточно. Все представлены суду. Конечно мы не ждем от "вовчого" суда справедливого решения. Но мы пройдем этот путь.

Следующее заседание 19.11.

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Кстати, Портнов обещал уволить Божко. Уволил - теперь простой прокурор является первым замом прокурора Тернопольской области. И его история является хорошим примером, что защита чести и противодействие явным негодяям вознаграждается", - рассказал Маселко.

Портнов игнорирует заседания суда по делу об угрозах прокурору Божко: это у него такая гениальная стратегия - морозиться, - адвокат Маселко 01
Портнов игнорирует заседания суда по делу об угрозах прокурору Божко: это у него такая гениальная стратегия - морозиться, - адвокат Маселко 02

Ранее сообщалось, что трое работников Генеральной прокуратуры получали сообщение с грубыми оскорблениями и угрозами с номера Андрея Портнова.

В частности, неоднократно такие сообщения поступали прокурору Александру Божко, который руководил уголовным производством, где фигурировал экс-чиновник. Расследование относительно угроз от Андрея Портнова сотруднику Генеральной прокуратуры (теперь Офис Генерального прокурора. - Ред.) Александру Божко начали в Государственном бюро расследований в начале апреля 2019 года. Впоследствии уголовное производство передали в Службу безопасности Украины .

В конце ноября прошлого года Божко пожаловался на действия Андрея Портнова в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области, после чего еще раз получил угрозы от экс-чиновника .

После этого прокурору не раз писали с номера бывшего чиновника. В частности, 27 марта Андрей Портнов направил сообщение, где "посоветовал" прокурору "собираться в тюрьму". Последний раз Божко получил угрозы 30 марта этого года.

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Отметим, что отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору и квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры. После получения новых угроз Александр Божко снова обратился в комиссию, и адвокаты отказались даже открывать производство. Сейчас такое их решение прокурор пытается обжаловать в Окружном административном суде Киева.

В апреле текущего года Божко также обращался к Генпрокурору Ирине Венедиктов с ходатайством, в котором попросил объявить Портнову подозрение. Впрочем, в ответе на запрос СБУ ответила, что это подозрение не огласили, а дело - закрыли. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, основанием для прекращения производства стала экспертиза.

Кроме Божко, похожие угрозы были адресованы и в сторону бывшего сотрудника следственного Управления специальных расследований ГПУ и его экс-руководителя Сергея Горбатюка. Именно эта структура расследовала события Революции Достоинства и деятельность бывших соратников Виктора Януковича.

Андрей Портнов, напомним, вернулся в Украину весной этого года. Экс-чиновник сразу начал "юридическую войну" с бывшим президентом Петром Порошенко, отправив с десяток заявлений на него в Государственное бюро расследования. Также в августе Портнов выиграл иск против Украины о возмещении почти 7 000 000 гривен компенсации - за причиненный ущерб его репутации.
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Топ комментарии
+7
И где этот Портнов был когда в Украине был ПРЕЗИДЕНТ, а не зеленое посмешище?
Портнов игнорирует заседания суда по делу об угрозах прокурору Божко: это у него такая гениальная стратегия - морозиться, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1395
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27.10.2020 09:53
+6
Третья неявка - принудительный привод ст.94 УКУ. В чем проблема?
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27.10.2020 09:56
+6
Когда Бенядиктова организует силовой привод Портнова в суд, как она неоднократно собиралась делать с антипортновцами?
Или ей плевать на угрозьі неадеквата ее подчиненньім?
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27.10.2020 09:59
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Правила форума Совет форумчан
Какие заседания? На кол портнова. Он петух.
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27.10.2020 09:47 Ответить
не он содомит причем в двух ипостась и оця мамина... обрезанный идиот и причем обрезание не головки... а в голове...
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27.10.2020 10:32 Ответить
Ну вот бы я игнорировал иск прокурора? А портной запросто! Саша Белый---вставай---ПОРА! А теперь без стёба, эмоций и прочих шуток. Та уволить такого прокурора со всей той прокуратурой нахер!
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27.10.2020 09:52 Ответить
И где этот Портнов был когда в Украине был ПРЕЗИДЕНТ, а не зеленое посмешище?
Портнов игнорирует заседания суда по делу об угрозах прокурору Божко: это у него такая гениальная стратегия - морозиться, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1395
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27.10.2020 09:53 Ответить
Третья неявка - принудительный привод ст.94 УКУ. В чем проблема?
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27.10.2020 09:56 Ответить
В том что власть в руках врагов Украины и народа. До сих пор не дошло? Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 6192
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27.10.2020 10:00 Ответить
До меня дошло в в 2019 г.До этого доходило по потерянным ОРД (выговор не сифилис, случайно сожгли). Я нашел дырку - сдача в архив под другим названием ДОРа. Пусть ищут. Карточки учета, так же менял.
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27.10.2020 10:07 Ответить
где у нас подсудимый? не пришёл? а, ну на нет и суда нет.
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27.10.2020 09:56 Ответить
Когда Бенядиктова организует силовой привод Портнова в суд, как она неоднократно собиралась делать с антипортновцами?
Или ей плевать на угрозьі неадеквата ее подчиненньім?
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27.10.2020 09:59 Ответить
Венедиктова - никогда.
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27.10.2020 10:01 Ответить
Это правильная тактика от Божко. Юридически подкованный человек имеет возможность открывать обществу всю низость мелкой, гебнявой, зеленой шушеры, дорвавшейся до власти. Портнов (Казбек), как уже помеченный сексотский ген в овощах на юридической грядке, должен засветить всю эту кацапскую юридическую цепочку в пятой колоне врага, как она нагло отмазывает и поощряет эту нечисть на новые подвиги. Каждый день лубянское чмо, Портнов, вредит Украине. Даже если его не повяжет это дело, оно - все таки - будет выдавать местонахождение этой путинской мондавошки.
Пусть этот урод, портнов, игнорирует, находясь в гебняво-кремлевском зеленом винегрете в нашей политике, он уже помечен. Пусть светятся лубянские консервы. Этот шпионский перец, в планктоне зеленых, сексотских, проституток, смотрится уже не плохо. Главное, чтоб при удачном моменте его, как в свое время некоего калашникова, вовремя обезвредили, как врага.
К сожалению, власть у нас гебнявая, лубянская скользкая, и, пока, Портнова за "юридически намыленный" хвост как гопника не поймать, чтоб осудить, уже, как "Казбека".
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27.10.2020 10:12 Ответить
Морозитися-це дуже ефективна стратегія.Чинна влада так робить з кожного приводу. І це реально працює1
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27.10.2020 10:38 Ответить
Усі "правові таланти" портняги - це хабарництво і гопництво.
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27.10.2020 10:39 Ответить
Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7144Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 179
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27.10.2020 10:47 Ответить
Головна помилка Майдана в тому, що він фізично не знищив таких гнид-ворогів України.
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27.10.2020 10:50 Ответить
Вонючая "портянка" оказалась крутой только на словах. Как только взяли за мотню - сразу обделался.
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27.10.2020 18:24 Ответить
 
 