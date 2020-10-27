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"Слуга народа" на выборах в Киевсовет на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50%, "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Год назад у "Слуги народа" был рейтинг в Киеве 40%, первое место в столице, а на всех мажоритарных округах победили кандидаты от "СН".

Об этом сообщил исключенный из СН нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" в Киеве оказалась на шестом месте, с результатом чуть больше 7%, а почти 70% киевлян даже не пришли на выборы, что показало полное разочарование и отсутсвие надежды на изменения.

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Если бы явка была 50%, партия "Слуга народа" в Киеве даже не преодолела бы проходной барьер.

Год назад у "Слуги народа" был рейтинг в Киеве 40%, первое место в столице и в Киеве на всех мажоритарных округах победили кандидаты от "Слуги народа".

Просто факты.

Реванш разных чертей запишите туда же, они же не в тюрьме сидят, а на государственных потоках и в голубых экранах", - рассказал нардеп.

Слуга народа на выборах в Киевсовет на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50%, СН даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос 01
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Топ комментарии
+35
Пізнавши зелених пройдисвітів, розумієш, що Ляшко не такий вже й пі...ас.
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27.10.2020 09:58
+33
СН абнулілась "Слуга народа" на выборах в Киевсовет оказалась на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50% "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 5976
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27.10.2020 09:55
+23
Нада пперещитать голоса на довыборах. Должен Ляшко - победить, без него скучно. Тем более не может тот слуга урода с таким рейтингом стоко голосов получить. Что-то там не чисто "Слуга народа" на выборах в Киевсовет на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50% "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 6529
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27.10.2020 09:56
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СН абнулілась "Слуга народа" на выборах в Киевсовет оказалась на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50% "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 5976
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27.10.2020 09:55 Ответить
**********
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27.10.2020 09:57 Ответить
Ой! Я вас прошу! Не має там чому за.....ся! "Слуга народа" на выборах в Киевсовет на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50%, "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 518
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27.10.2020 09:59 Ответить
********** и отвалилась
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27.10.2020 10:02 Ответить
больше подходит -абасралась
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27.10.2020 10:03 Ответить
...а Притулка конкурсу на новий симулякр для наріду не витримав

Нам будуть намагатися запропонувати нову популістську альтернативу. Ми можемо її ще не помічати, як не помічали Зеленського, коли він грав у серіалі "Слуга народу" і могли вважати, що це тільки кіно, а не технологія олігархічного реваншу. Але це не означає, що нової популістської альтернативи не буде. Буде! Тим більше, що явка на місцевих виборах явно продемонструвала розчарування більшості населення у існуючих політичних проєктах. З цим населенням олігархи і будуть працювати, щоб запропонувати йому нові пустушки в кольорових обгортках - пустушки, які дозволять їм зберігати вплив і владу у країні, прирікаючи інфантильних прихильників своїх симулякрів на бідність і безвихідь. - В. Портников
https://gazeta.ua/blog/54072/nasuvayetsya-nebezpeka-oligarhi-gotovi-do-revanshu
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27.10.2020 10:16 Ответить
Нада пперещитать голоса на довыборах. Должен Ляшко - победить, без него скучно. Тем более не может тот слуга урода с таким рейтингом стоко голосов получить. Что-то там не чисто "Слуга народа" на выборах в Киевсовет на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50% "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 6529
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27.10.2020 09:56 Ответить
Пізнавши зелених пройдисвітів, розумієш, що Ляшко не такий вже й пі...ас.
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27.10.2020 09:58 Ответить
Не. Бубочка как раз у Ляшка учился как втирать лапшу в уши нариду. Ляшко - чемпион мира по обману и аферам. Шота пошло не так, постарел Ляшко да и особо огонька нет у него, играть на поле аферистов - не простая задача.
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27.10.2020 10:04 Ответить
Да куда ему! Всеголиш с вилами бегал.
А тут и игра фуем,и бег по фонтанам, и шаурма, и прочие подвиги зелидера. Распостраняються и на адептов,правда им повторить слабо. Не всем рояль доступен.
В фонтан - холодно,а шаурму на улице- страшно.
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27.10.2020 13:29 Ответить
"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 614
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27.10.2020 10:13 Ответить
ляжко конечно активный гомосек и этих зеленопидров раздалбывал бы знатно.
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27.10.2020 09:58 Ответить
шляшко нонче боевая шестерка ахметки.
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27.10.2020 15:06 Ответить
Бобик здох.
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27.10.2020 09:57 Ответить
"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 8021
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27.10.2020 14:07 Ответить
Скажіть Гідранту, що рівень довіри до його команди з"їли таргани під плінтусом і пора всіх розпускати і самому розпускатись. Так можна уникнути максимальних термінів ув"язнення навесні.
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27.10.2020 10:00 Ответить
нужно было бы хотя одну высокопоставленную свынюку посадить, ну хоть что-нибудь сделать
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27.10.2020 10:02 Ответить
Ну то Зелька Потерпілий і сяде.
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27.10.2020 11:03 Ответить
За всіх.
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27.10.2020 13:30 Ответить
Срочно через Раду внести старый наболевший вопрос. О должности вице-президента, идиотам и то ясно что кандидат железный есть. И уход досрочный в отставку, сразу после принятия такого указа. Дальше ясно кто есть кто. И опять на май выборы преза. И тут сразу ясно---КТО! И опять в первом туре. Мы знаем что он сукин сын---но он наш сукин сын!!! Тогда победим! К БОЮ!
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27.10.2020 10:04 Ответить
А в 19 году за "стадо недоумков" в Киеве проголосовало почти 40%. Выздоровели или протрезвели "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 619 ? А может приколы закончились "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 2045 ?
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27.10.2020 10:04 Ответить
Не. Гроши заканчуются. Шо накопили при мародере.
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27.10.2020 10:06 Ответить
Беда с вами зебилами "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 9702. Что при Пете имели с Вовочкой за год просрали. Пиши еще про свои страдания...
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27.10.2020 10:12 Ответить
Стадо поняло,шо корма крадут,но еще не все верят что зеля.
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27.10.2020 13:34 Ответить
Сколько вам недоноскам, можно рассказывать, что коверканье чужих ников признак слабоумия? А кого я называю недоумками, расскажу. тех кто сокращает украинскую армию, кто вызывает ****** во время сессии, кто врет нам в глаза и кто повышает тарифы на ЖКХ. Усек, зелебобик?
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27.10.2020 10:17 Ответить
Давай начинай старую песню. Да было. началась война, а потом все стало норма. А сейчас, что? Писец или жопа?
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27.10.2020 10:25 Ответить
Кто? Яник устроил,а тебе,лаптю, впарили шо Петя.
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27.10.2020 13:37 Ответить
"Птицу видно по полету". Толика по написанному!
Расеянин - енто діагноз! І не важливі а ні нація,а ні місце проживаня.
Політкоректно - "лапоть".
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27.10.2020 15:45 Ответить
Новую методичку из балалайленда путинятам закинули? "Порохоботов в горохоботов".
Как появился Зельцман - исчез Вальцман. Путинята придумали соросят. Ну-ну.
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27.10.2020 15:57 Ответить
Да отковьіряйся от меня уже со своим очком! На раше нади любителей твоего очка!
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27.10.2020 19:06 Ответить
Потому что только зелебобики делают вид что не знают - "Стадо недоумков" это второе название псевдо партии "Слуга народа" (СН)
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27.10.2020 10:23 Ответить
Наелись зешибись. Хотят опять зубожіня.
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27.10.2020 13:32 Ответить
ЗЕ-пропало!
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27.10.2020 10:05 Ответить
Вова зеленский дурачок, который слился 4 марта. Это каким нужно быть идиотом, чтобы посливать всех своих людей взамен на людей бени и гудка?😮☝
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27.10.2020 10:05 Ответить
А у него кроме Богдана и Бакана были свои люди? Кстати, вы в последнее время, про лейтенанта Баклана что-то слышали? Сейчас даже террористами занимается Аваков
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27.10.2020 10:20 Ответить
Рябошапка, Гончарук, Нефедов. Все они отчитывались ему а не бени и гудку. Кому отчитываются пришлые на их места люди? Ну и Богдан. Хоть и мутный чел, но при нем таких зашкваров не было. Баканов - я вообще не знаю что про него даже думать.
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27.10.2020 10:24 Ответить
Тучи над ЗЕ-барыгой сгущаются 🤡
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27.10.2020 10:05 Ответить
"Найвеличніший" ЗЕбіл, 7% це твій справжній рейтинг - забирайся ГЕТЬ!!!
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27.10.2020 10:05 Ответить
2019 выборы в зраду: соя 8% бгг😷
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27.10.2020 10:32 Ответить
Сміється той, хто сміється останнім.

"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 3503
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27.10.2020 11:08 Ответить
"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 9019
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27.10.2020 10:07 Ответить
О! Этот всё знает. А прикинь если бы явка была бы 100% - у сн был бы минусовый рейтинг, например минус семь
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27.10.2020 10:07 Ответить
100%
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27.10.2020 15:13 Ответить
А яйцевнюх тут при чём?
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27.10.2020 10:10 Ответить
Совершенно не при чём. Автор о ЗЕлени всякой пишет, сравнивая их повадки с кроличьими. "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 7694 "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 4281
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27.10.2020 10:11 Ответить
я тебя чем то оскорбил что ты себе позволяешь маты переть в мою сторону?
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27.10.2020 10:17 Ответить
Нужно Лероса печатать везде.
Лерос подумал.
Лерос предположил.
Лерос спрогнозировал.
Офигеть как мнение этого недоумка важно.
Хотя...подогревать других недоумков тоже нужно.
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27.10.2020 10:11 Ответить
Ну,он вложил нехилую лепту в вашу смерть,зебильо)поздно пить боржоми ,когда вас сделали
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27.10.2020 10:15 Ответить
слуга Урода бъется в истерике... осбенно такие уроды, как Дубина... остальным, по их тупости, вшистко едно... поигрались в политической песочнице, пора к маме...
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27.10.2020 10:34 Ответить
А апрос призидента паказал, шта 90% паддерживают величайшего лидера нации
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27.10.2020 10:13 Ответить
Все,зесрань,вы -все.Хоть теперь не будете толкаться под ногами,мешая зажопников уничтожать
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27.10.2020 10:13 Ответить
Вот неожиданно,юзики и фроськи бурлаковы оказывается нихрена не умеют,никогда такого не было и вдруг опять.
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27.10.2020 10:17 Ответить
УСЁ ВОВА, ФЕНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ. ДАЛЕЕ ТОЛЬКО ВЫНОС ТЕЛА, СЛЕДСТВИЕ, СУД, СРОК.

"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 875

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27.10.2020 10:22 Ответить
Кличкоиды не намного лучше зеблоидов. Такое же дерьмо, только в профиль. "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 4484
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27.10.2020 10:23 Ответить
Кстати о пете - в Киеве петин пес набрал из общего количества киевлян имеющих право голоса 6,2%, поэтому он уже не восьмипроцентный, а шестипроцентный. Здобулы!
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27.10.2020 10:24 Ответить
Они много где свои 20% от количества голосовавших таки взяли. Даже в моем городе.
Их проблема, что они упоротые и никто не хочет иметь с ними дела. Поэтому повсеместно будут в оппозиции. К принятию решений их не пустят (а они к этому ох как привыкли за 5 лет). А без ресурса для дерибана это стадо очень быстро рассосётся по другим партиям.
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27.10.2020 10:33 Ответить
Доки той петя дзюритиме вам у сподні?
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27.10.2020 10:34 Ответить
Твой петя ограбил Украину до нитки и вверг в нищету и злыдни украинский народ. Придёт время и он будет отвечать за здачу территорий Украины и за геноцид украинского народа.
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27.10.2020 10:40 Ответить
Пам'ятаю-пам'ятаю, "збагатився в 82 рази"...
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27.10.2020 10:57 Ответить
Похоже таки Петя надругался над Олежкой противоестественным способом!
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27.10.2020 11:34 Ответить
"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 3949
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27.10.2020 11:12 Ответить
От общего количества киевлян имеющих право голосв пецин пес набрад 6,92%, что значит киевляне за пецю не проголосовали, а проголосовали за пес понаехавшие рагули.
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27.10.2020 11:16 Ответить
В мозге стопроцентно нормального человека порядка 100 миллиардов нейронов, но твоё поведение определяется всего тремя....
Смотри, Петя придёт за тобой этой ночью!
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27.10.2020 11:39 Ответить
Он уже однажды приходил ко мне во сне ночью и слетел с трона. Ко мне приходить в сон ночью чревато - сны у меня вещие. Хай придёт днём с чемоданом бабла, может я тогда пересмотрю свои сны. Всё будет зависить от размера чемодана.
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27.10.2020 11:57 Ответить
Я всегда знал, что твоя ненависть к Порошенко порождена лютой завистью!
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27.10.2020 13:37 Ответить
Как я могу завидовать тому кто сам себе закрыл путь на Небо?
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27.10.2020 13:47 Ответить
Небо без тебя разберйтся!
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27.10.2020 13:58 Ответить
Уже разобралось - 6,9%.
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27.10.2020 14:18 Ответить
Порахуй краще скільки за твого клоуна проголосувало "от общего количества киевлян имеющих право голосов". "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 1142
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27.10.2020 13:00 Ответить
"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 6838
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27.10.2020 10:26 Ответить
Якби явка була 50%, партія "Слуга народу" в Києві навіть не подолала б прохідний бар'єр.


Гівно вартий висновок "ображеного" "слуги"...
тому що... розчаровані прихильники Зе власне і не прийшли...
Джерело: https://censor.net/ua/n3227282
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27.10.2020 10:37 Ответить
Лерос трохи перебільшує, рік назад на виборах до Верховної Ради слуги урода набрали 36,46%.
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27.10.2020 10:49 Ответить
Коля Котлєта Тищенко, божився перед виборами, якщо у Києві слуги наберуть менше 18%, то він піде з депутата.
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27.10.2020 10:53 Ответить
Ничего зесрань, фотографы,сантехники, рестораторы,корабельные сосны, членограи Украине тоже нужны.
Покупаем кассовые аппараты и работаем на благо Украины.
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27.10.2020 11:34 Ответить
А що ж очікували? Замість конкретних справ на зонтиках літали.
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27.10.2020 11:56 Ответить
Дайте део ланосу уже селёдки!
Я всё вспоминал, кого он мне напоминает, и вспомнил - сыройжу лещенко. Тоже непонятно зачем пёрся в Раду от ненавистной ему фракции. Надо было сразу от "аппазиции". )
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27.10.2020 12:05 Ответить
ось и казочкi кiнець
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27.10.2020 12:11 Ответить
Похоже, что Праздник Непослушания закончился и наступают суровые будни.
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27.10.2020 12:16 Ответить
 
 