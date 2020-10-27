"Слуга народа" на выборах в Киевсовет на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50%, "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос
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Год назад у "Слуги народа" был рейтинг в Киеве 40%, первое место в столице, а на всех мажоритарных округах победили кандидаты от "СН".
Об этом сообщил исключенный из СН нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" в Киеве оказалась на шестом месте, с результатом чуть больше 7%, а почти 70% киевлян даже не пришли на выборы, что показало полное разочарование и отсутсвие надежды на изменения.
Если бы явка была 50%, партия "Слуга народа" в Киеве даже не преодолела бы проходной барьер.
Год назад у "Слуги народа" был рейтинг в Киеве 40%, первое место в столице и в Киеве на всех мажоритарных округах победили кандидаты от "Слуги народа".
Просто факты.
Реванш разных чертей запишите туда же, они же не в тюрьме сидят, а на государственных потоках и в голубых экранах", - рассказал нардеп.
Пожалуйста, подождите...
Нам будуть намагатися запропонувати нову популістську альтернативу. Ми можемо її ще не помічати, як не помічали Зеленського, коли він грав у серіалі "Слуга народу" і могли вважати, що це тільки кіно, а не технологія олігархічного реваншу. Але це не означає, що нової популістської альтернативи не буде. Буде! Тим більше, що явка на місцевих виборах явно продемонструвала розчарування більшості населення у існуючих політичних проєктах. З цим населенням олігархи і будуть працювати, щоб запропонувати йому нові пустушки в кольорових обгортках - пустушки, які дозволять їм зберігати вплив і владу у країні, прирікаючи інфантильних прихильників своїх симулякрів на бідність і безвихідь. - В. Портников
https://gazeta.ua/blog/54072/nasuvayetsya-nebezpeka-oligarhi-gotovi-do-revanshu
А тут и игра фуем,и бег по фонтанам, и шаурма, и прочие подвиги зелидера. Распостраняються и на адептов,правда им повторить слабо. Не всем рояль доступен.
В фонтан - холодно,а шаурму на улице- страшно.
Расеянин - енто діагноз! І не важливі а ні нація,а ні місце проживаня.
Політкоректно - "лапоть".
Как появился Зельцман - исчез Вальцман. Путинята придумали соросят. Ну-ну.
Лерос подумал.
Лерос предположил.
Лерос спрогнозировал.
Офигеть как мнение этого недоумка важно.
Хотя...подогревать других недоумков тоже нужно.
Их проблема, что они упоротые и никто не хочет иметь с ними дела. Поэтому повсеместно будут в оппозиции. К принятию решений их не пустят (а они к этому ох как привыкли за 5 лет). А без ресурса для дерибана это стадо очень быстро рассосётся по другим партиям.
Смотри, Петя придёт за тобой этой ночью!
Гівно вартий висновок "ображеного" "слуги"...
тому що... розчаровані прихильники Зе власне і не прийшли...
Джерело: https://censor.net/ua/n3227282
Покупаем кассовые аппараты и работаем на благо Украины.
Я всё вспоминал, кого он мне напоминает, и вспомнил - сыройжу лещенко. Тоже непонятно зачем пёрся в Раду от ненавистной ему фракции. Надо было сразу от "аппазиции". )