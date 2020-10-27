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Новости Политика Украины
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Бутусов Юрий (3906) ЧВК Вагнера (1281) Ермак Андрей (1185)

Спецоперация по "вагнеровцам": Ермак заявил, что вся эта история выдумана от начала до конца

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спецоперация по

Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг существование спецоперации по задержанию бойцов "ЧВК Вагнера", которая якобы провалилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Бабеля" "Андрей Ермак - второй глава Офиса президента, которого (почти) никто не любит". 

"Уже много раз об этом сказал: вся история с "вагнеровцами" придумана от начала до конца. Совещания, о котором написал (главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий) Бутусов, никогда не было. Моя версия - это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны. Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно в этом были задействованы украинские журналисты и кто-то из украинских политиков - вопрос", - заявил Ермак.

По его словам, эту "спецоперацию" против Украины спланировали снаружи, но не исключает, что может кто-то быть причастным изнутри. Он призвал дождаться конца следствия, которое ведет ГБР, "и тогда получим все ответы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны". ДОКУМЕНТ

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке
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Топ комментарии
+42
Ага и брат его должностями не торговал, и вообщечо вы пристали к регенту зебила, не мешайте воровать Спецоперация по "вагнеровцам": Ермак заявил, что вся эта история выдумана от начала до конца - Цензор.НЕТ 5116
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27.10.2020 10:09
+35
а откуда не имеющий доступа к гостайне не государственный служащий Ермак узнал секретную информацию об этом ?
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27.10.2020 10:20
+30
Ага как и убитый брат в АТО не торговавший должностями 😂
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27.10.2020 10:21
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Хитрость - образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается от ума, на который внешне походит." - Иммануил Кант
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27.10.2020 12:14 Ответить
Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг существование спецоперации по задержанию бойцов "ЧВК Вагнера", которая якобы провалилась. Источник: https://censor.net/ru/n3227284

Фсб шному агенту зразу всі повірили Спецоперація щодо "вагнерівців": Єрмак заявив, що вся ця історія вигадана від початку до кінця - Цензор.НЕТ 4369
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27.10.2020 12:24 Ответить
скоріш за все Преза мі 6 ознайомило із записами розмов Єрмака з куратором -серетарем Совбеза РФ дядьою Колею Патрушевим. Справа отруєння Скрипалів почалася через телефонні дзвінки виконавців із Лондона в Сирію на базу, а з бази в Москву. Звязок -це ахілесова пята ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ а також "сапогов" (ГРУ). Всі їх провали - це або зрадництво або провал на звязку. Наприклад, Зорге, Фельфе, Гійом, Кем. Пятірка, літературний Юстатас також мало не спалився через звязок, І все це густо замішано на російській тупості. Так і Єрмак спалився. Він звинувачує в своєму провалі темні іноземні сили, і йому невідомо, що там робить Бутусов. Але факт є фактом - През не бере його з собою, ні Англію ні в Турцію, У зеленського так повелося що від розмови до звільнення строк у два місяці. Отже Єрмака звільнять перед ялинкою. тут саме головне не упустити момент втечі Армяка. Однак він вніс певний колорит в опаскудження іміджу України-чого стоїть залучення як переговорників старих шкап та бісексуалок а ще хотів випустити на міжнародний рівень самого Колю-котлету.
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27.10.2020 12:35 Ответить
ты суслика не видишь, а он есть !
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27.10.2020 12:53 Ответить
Первыми напечатали эту историю в "комсомольской правде".
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27.10.2020 13:37 Ответить
"Совещания, о котором написал (главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий) Бутусов, никогда не было."Источник: https://censor.net/ru/n3227284 раз так долго молчал, значит ждал когда следы будут подчищены, а теперь уверен в том, что никто ничего не докажет
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27.10.2020 13:44 Ответить
Якби ми довіряли "слідству ДБР" - ми, можливо, і зачекали би...
А так - ні, і ще раз НІ!
Тільки ТСК - і те ясний факт що всієї правди не дізнаємось. Ну, дізнаємось трохи більше фактів, і все на тому.
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27.10.2020 13:45 Ответить
Я двадцять раз повірив!!!
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27.10.2020 14:29 Ответить
Лядь, на "блакитному" оці бреше. Єрмак, а про який вплив внутрішнього середовища Зе відкритим текстом говорили наші західні партнери?
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27.10.2020 19:37 Ответить
Єрмак проколовся, засвітився, і обкакався. Навіщо він потрібен такий Україні, штірліц і мародер на крові.
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27.10.2020 19:52 Ответить
ТУПО ПАЛИЩЬСЯ ВАТНИК!!!
Ты - ЕДИНСТВЕННЫЙ кто до сих пор утверждает, что "их-там-нет".
Спецоперація щодо "вагнерівців": Єрмак заявив, що вся ця історія вигадана від початку до кінця - Цензор.НЕТ 9916
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27.10.2020 23:41 Ответить
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