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Учебные заведения находящегося в "красной зоне" Ивано-Франковска со среды будут работать в обычном режиме, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Учебные заведения находящегося в

Учебные заведения города Ивано-Франковск, находящегося в "красной" зоне, с 28 октября будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Учебные заведения работают с завтрашнего дня (28 октября) в обычном режиме. На карантине остается ДОУ №29 "Кобзарик" (до 5 ноября), садик в селе Подпечеры (до 6 ноября). На дистанционном - лицей №24 (до 2 ноября) и Ивано-Франковский учебно-реабилитационный центр (пока город в "красной" зоне)", - сказано в сообщении горсовета.

Как сообщалось, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 26 октября. Город Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области отнесены в "красную" зону.

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Цікаво, чи можуть потім пeдагоги або іх родичі, які втратили здоров'я чи, нe дай Бог життя, судитись з міською владою, щоб добитись компeнсаціі. Чи міська влада щось зробила для забeспeчeння бeзпeки в учбових закладах: хоч би одна маска на дeнь, щитки, бeзкоштовнe тeстування тощо?
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27.10.2020 10:17 Ответить
"Ну и дураки же вы все..."
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27.10.2020 10:17 Ответить
Власть хочет построить хорошие дороги на кладбище!
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27.10.2020 10:23 Ответить
 
 