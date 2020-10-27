Учебные заведения находящегося в "красной зоне" Ивано-Франковска со среды будут работать в обычном режиме, - горсовет

Учебные заведения города Ивано-Франковск, находящегося в "красной" зоне, с 28 октября будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Учебные заведения работают с завтрашнего дня (28 октября) в обычном режиме. На карантине остается ДОУ №29 "Кобзарик" (до 5 ноября), садик в селе Подпечеры (до 6 ноября). На дистанционном - лицей №24 (до 2 ноября) и Ивано-Франковский учебно-реабилитационный центр (пока город в "красной" зоне)", - сказано в сообщении горсовета.

Как сообщалось, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 26 октября. Город Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области отнесены в "красную" зону.

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