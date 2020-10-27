РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7053 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
11 749 94
бюджет (4807) дороги (2498) Кабмин (13801) онкология (145) Загребельская (101)

Кабмин передал 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кабмин передал 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины

Правительство передало на развитие дорог Львовской области 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші Гроші", об этом говорится в распоряжении Кабмина от 21 октября.

Всего в этой бюджетной программе перераспределены 104,75 млн гривен, то есть Государственное агентство автомобильных дорог Украины на ремонт дорог общего пользования во Львовской области получит 60% от этой суммы. Еще 33,2 млн гривен ушли Министерству образования и науки - в частности на реставрацию главного корпуса ЛНУ имени Ивана Франко, а 10 млн - Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

Кроме этого, Правительство узаконило перераспределение общего бюджета, предоставленного Укравтодору. Из 70 млн гривен, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн пойдут на осовременивание сообщения Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 - также на развитие дорог во Львовской области.

Бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская на странице в сети Facebook отметила: "Опыт применения асфальтобетонной смеси для лечения ковида подтвердил ее эффективность в борьбе с тяжелыми болезнями. Распоряжением Кабинета Министров Украины ... часть бюджетных назначений, предусмотренных в 2020 году Министерству здравоохранения по программе 2301130 "Реализация государственного инвестиционного проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине", переданы Государственному агентству автомобильных дорог по бюджетной программе".

Читайте также: "Задай вопрос министру": Кабмин анонсировал новый формат общения с чиновниками

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
За нецелевой использование бюджетных средств...кто то из зеленого стада реально сядет...и это время уже не за горами....
показать весь комментарий
27.10.2020 10:17
+33
Дороги важнее здоровья граждан, ведь где тогда будут ездить кортежи зеленского, если не будет дорог!!! Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 8567 Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 4565
показать весь комментарий
27.10.2020 10:17
+27
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 1355
показать весь комментарий
27.10.2020 10:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За нецелевой использование бюджетных средств...кто то из зеленого стада реально сядет...и это время уже не за горами....
показать весь комментарий
27.10.2020 10:17 Ответить
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 1355
показать весь комментарий
27.10.2020 10:57 Ответить
Ну подумаеш, подохнет сотни две холопов.
Зато иудейский петушок прослывет вяликим страителем и созидателем.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:01 Ответить
иудейский петушок

Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 2069 Несамовито лайкаю! Це просто супер!
показать весь комментарий
27.10.2020 12:01 Ответить
..упоротые дебилы смерть тысяч от рака и не заметят... Зато передвигаясь по асфальту будут хвалить зепадаль... не особо интересуясь..откуда и за счёт чего этот асфальт уложили. Это целенаправленная политика привлечения масс идиотов на своё электоральное поле. Вначале критика Квартала 95... потом фильмишко... потом поток идиотов на выборах...((((
показать весь комментарий
27.10.2020 17:28 Ответить
Смело поступили. Если прокатит то будут славить презедента ватники в веках))
показать весь комментарий
27.10.2020 13:11 Ответить
никого из своих и прочих, кто по идее должен зону топтать, они не садят и никто их не посадит, как и всех предидущих, возбужденно любящих бюджет.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:32 Ответить
ДА ладно не петушись, кто их садить будет? Ты чтоли?
Уедут они как и янукович в свое время. С быдлом выбирающем ЗЕкретина вобщем-то так и надо.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:14 Ответить
Дороги важнее здоровья граждан, ведь где тогда будут ездить кортежи зеленского, если не будет дорог!!! Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 8567 Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 4565
показать весь комментарий
27.10.2020 10:17 Ответить
ну все правильно, дороги это то что видно, чем янелох может "козырнуть", а больных кто там этих видит кто знает...
показать весь комментарий
27.10.2020 10:17 Ответить
В полтавской онкологической больнице трешачёк еще тот...та как и везде! Кто на последних стадиях, к тем даже не подходят...разве что "наркоты" вколоть. Денег нет? Просимо шановне панство помирати вдома!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:28 Ответить
Люди хворіють, помирають, інші народжуються -- це природний процес. Хтось раніше, а хтось пізніше, але "всі там будемо". А дороги потрібні постійно, це необхідність для держави, і їх треба було побудувати, як у Білорусі вже давно.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:54 Ответить
Вам не соромно такий трешак писати?
показать весь комментарий
27.10.2020 14:10 Ответить
Карма дуже скоро "опублікує" в вашій сім'і відповідь на цей ваш пост.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:48 Ответить
Программа из которой они смыкнули деньги "Реализация государственного инвестиционного проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине", читать умеете? Государственный инвестиционный проект. То есть рассчитанное не на один год, улучшение, способное продвинуть страну в части ранней ,заблаговременной диагностики онкологии, заболевания, ежегодно уносящего десятки тысяч жизней, очень трудноизлечимого, но все-же ингода излечимого, и вот это "иногда" критически зависит от того, насколько рано диагностировали.... не дай вам Бог на себе это прочувствовать..... И вы считаете что дорога во львовской области это нужнее? Вы видимо такой же моральный урод как и эта зеленая власть.... Долбоёбы , у которых дырища в бюджете скоро станет больше него самого, ищут где подкроить и продержаться лишних два месяца, в вы поощряете.... Для того чтобы попиариться на строительстве дорог, надо не искать где с3,14здить, надо искать где заработать! Надеюсь понимаете , что это не одно и то-же?
показать весь комментарий
27.10.2020 17:52 Ответить
********** официально заявляю что ты конченная дура.
Когда ты мразота заболеешь, ты орать первая будешь о том какая погань страна и клоун в частности)))
показать весь комментарий
27.10.2020 18:15 Ответить
Зе-дбли,блд
©
показать весь комментарий
27.10.2020 10:18 Ответить
вот что бывает когда президент шут и наркоман, дороги строим за счёт онкобольных.... хуже не будет.....
показать весь комментарий
27.10.2020 10:18 Ответить
@Sapienti sat

На Сході голосують за сепаратистів, а в Центрі за вбивць, в правлячій партії сидить гвалтівник.
Але ви не переймайтеся, народ він мудрий, використовуючи досвід пращурів та традиційні сімейні цінності він у всьому розбереться сам.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:24 Ответить
Гореть вам в Аду!!!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:18 Ответить
На той світ, по відремонтованим дорогам, да і то половину грошей зеленоморді розкрадуть. Хавайте зелебобіки
показать весь комментарий
27.10.2020 10:19 Ответить
Ремонт дорог - идеальній путь откатов и мітья бабала. Хоть у покойного Лужкова спросите!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:19 Ответить
Вон Гитляр автобаны в свое время построил. До сих пор ими пользуются теми дорогами. А у нас ямковый ремонт. Хотя благодаря хреновым дорогам, которых тут вообще не было собственно говоря немцы не могли захватить сысерысер, бо их техника грузла и глохла в багнюке Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 7691
показать весь комментарий
27.10.2020 10:21 Ответить
Это всегда и было стратегий обороны начиная с царской России. Дураки и дороги.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:24 Ответить
фишка в том что Адик строил дороги занедорого, и с пользой для экономики. Нанимались безработные и за минималку строили. И людям выгодно - работа есть, и промышоенности - люди понесли деньги в магазины, стали покупать товары и экономика заработала.
А у зеленых просто распил бюджета.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:37 Ответить
а цей, як бачиш з боку гітлера будує і оновлює дороги - в харківській і сумській обл, за гроші автодору...
а за гроші онкохворих - у львівській...
"чтобьі негодовали" такі, що зараз кажуть: освенцім і бжезінка - польські концтабори
показать весь комментарий
27.10.2020 10:49 Ответить
зашквар за зашкваром
показать весь комментарий
27.10.2020 10:19 Ответить
Більше одного зашквару не може бути . Ви , напевно , не розумієте значення цього слова .
показать весь комментарий
27.10.2020 10:38 Ответить
я рад что тема зашкваров вам знакома
показать весь комментарий
27.10.2020 11:36 Ответить
раньше был один день - один зашквар! Но прошло полтора года --- один день - и2-3 таких крутых зашкварчика, что даже мыши вешаются.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:42 Ответить
Дороги, по краям которых могилы умерших от COVID и рака - похоже, что так зеленая плесень видит Украину.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:22 Ответить
не цільове використання коштів, бєнядіктова АУУУУУУ!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:22 Ответить
Приятно все же. По ровной дороге тебя покатят на кладбище.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:23 Ответить
Як грошей вистачить, то покотять. А можуть і біля бордюру за лікарнею без ліжок і лікарів покинути... Бо ховати теж нікому буде.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:41 Ответить
прэлесно! просто прэлесно!
а родственники онкобольных продают квартиры-машины и пр., чтоб спасти дорогого человека
(или с протянутой рукой идут по миру, прося помощи и собирая пожертвования по копейке)
показать весь комментарий
27.10.2020 10:24 Ответить
Бинго! Адепты зелёной секты, ваш выход
показать весь комментарий
27.10.2020 10:25 Ответить
7%
показать весь комментарий
27.10.2020 10:39 Ответить
Дальше -- меньше.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:43 Ответить
видео -- https://gorlis-gorsky.livejournal.com/video/album/304/?mode=view&id=65372
показать весь комментарий
27.10.2020 10:31 Ответить
Какие же циничные мрази! Это ещё одно подтверждение того, как сильно зеленский ненавидит Украину! Подонки, вы за кого проголосовали, опять заунывно затяните "мы голосовали против Пороха"? А за ***** слабо было проголосовать, тоже ведь "против" получается?! Гниды вы самые настоящие!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:29 Ответить
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 5811
показать весь комментарий
27.10.2020 10:30 Ответить
#простотак
У Зеленского в разы увеличилось число охранников

В день выборов, 25 сентября Зеленский вместе с Ленкой голосовал на Оболони в Киеве, так как прописан он по улице Героев Сталинграда. На избирательный участок последыш Голобородько прибыл с целой армией охраны.

Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 868

Корреспонденты заметили, что были приняты беспрецедентные меры безопасности. Теперь Зе сопровождают 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.

В воскресенье Владимира и Елену Зеленских привез традиционный кортеж: представительский седан Mercedes-Benz и микроавтобус сопровождения такой же марки.
Двое водителей из кортежа Зеленского тоже выполняют функции охраны при необходимости.

Однако, количество охраны увеличилось в разы. Только телохранителей ближнего круга мы насчитали 7 человек. Крепкие парни ни на шаг не отходили от криворожской семейки. Один из них нес чемоданчик, который раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке. А еще у одного в руках был зонт, несмотря на прекрасную солнечную погоду.

Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 4515

Как рассказал нам сотрудник УГО, который много лет обеспечивает безопасность первых лиц государства, это тактическое оружие. "Боевой зонт используют как палку, чтобы отсечь нападающего. Или раскрывают, когда в охраняемого объекта чем-то бросают", - объясняет наш собеседник.
Прочный зонт-трость заменяет палку в рукопашном бою и помогает отсечь толпу.

Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 3715

Кстати, на месте голосования мы заметили более двух десяткой бойцов Госохраны, хотя обычно их меньше. Зачастую это люди в штатском, так называемые, бойцы невидимого фронта. Они приезжают заранее на место проведение мероприятия, проверяют каждую урну, куст, днища припаркованных машин специальным зеркалом. А потом смешиваются с толпой и следят за обстановкой, пишет Антикор.

Вчера именно сотрудники ГСО молниеносно среагировали на активистку движение Femen, которая выскочила на пути у Зеленского. Девушка без нижнего белья лишь успела задрать юбку и показать причинное место членограю, как ее словили и увели.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:46 Ответить
эВрейский "слуга" становится все ближе к гоям...., ой - тьфу, к "народу".... Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 7160
показать весь комментарий
27.10.2020 16:11 Ответить
они что по львову прошли, или за что сразу ***************** Садовому
показать весь комментарий
27.10.2020 10:32 Ответить
Дороги на кладбище.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:32 Ответить
Можете дохнути. Всі гроші країни кинуті на "великий дерибан зеленського".
Тим більше, що не тільки беня, а і татусь зеЛени, тесть ВАЗеленського, причетний до "будівницітві" доріг.
"Зробилиразом"
показать весь комментарий
27.10.2020 10:33 Ответить
Во, придурки!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:34 Ответить
благодаря зеленым долбодятлам, теперь трупы с комфортом будут доставлятся на кладбища.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:38 Ответить
Агов, снесуни? Де ви?
показать весь комментарий
27.10.2020 10:39 Ответить
Выявление онкологии на ранней стадии методом молекуоярно-генетического тестирования - в десятки раз дешевле и эффективней чем потом поддердивать больного на поздней стадии.
Если выявить онкологию на ранней стадии, то родственникам родных не надо продавать все что есть и идти жить на улицу.
Это решение зеленых - дно. Гореть им в аду.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:40 Ответить
Возить трупы граждан по новым, но быстро разваливающимся дорогам- это так умилительно Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 1709
показать весь комментарий
27.10.2020 10:40 Ответить
Зебіли! Ви це зробили разом!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:41 Ответить
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 409
показать весь комментарий
27.10.2020 10:41 Ответить
Хроника одного президента

27.10.2020 г.

"Доступные кредиты от Зеленского" Общая сумма потраченных денег - 11,571 млрд. гривен. Из этой суммы банки выдали кредиты рефинансирования собственным заемщикам на сумму 9.166 млрд. гривен. "Укравтодор" получил льготный кредит под государственные гарантии 2,116 млрд. гривен. (Учитывая что почти 2 млрд. гривен вложено "Укравтодором в 182 дневные ОВГЗ это выглядит уже как государственная афера. см. сообщение от 17.10.2020 г.). Остальные кредиты разделены на почти 5 тысяч займов.

Срочное "выздоровление" Корниенко и его возврат к управлению реакцией - это реакция Зеленского на провал усилий Ермака в Раде и ультиматум "группы Коломойского". Корниенко категорически отверг требования Коломойского-Палицы о переформатировании и пригрозил им коалицией с "Голосом". При том он заявил что такая коалиция будет создана очень быстро.

За подписью главы Office for Democratic Institutions and Human Rights (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека ) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir в центральные органы ОБСЕ направлен отчет о наблюдении за прохождением местных выборов в Украине. В отчете в частности указывается, что проводимый во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.


"Европейская Солидарность" оказалась единственной партией Украины, которая будет представлена во всех областных советах.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:42 Ответить
Я считаю это прямым актом геноцида украинского народа. Прошу всех запоминать и фиксировать подобные антинародные действия быдло-элиты казнокрадов - придёт время и они все ответят за это своей шкурой.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:51 Ответить
Уряд передав на розвиток доріг Львівської області 61,55 млн гривень з проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань Джерело: https://censor.net/ua/n3227289
падли, падли, які мають прикрашати смереки, замість зірки на верхівці - зеленське.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:59 Ответить
Відкати" на будівництві доріг сягають 20-30%. На онкохворих "відкатів" не буде. Більш злочинної влади, ніж влада зеленого блазня, країна ще не знала.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:04 Ответить
Кубраков - COVID фонду не існує!!! Це помилкова назва фонду на будівництво доріг!
І "ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО ЗЕЛЕНСЬКРГО"


Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 3581
показать весь комментарий
27.10.2020 11:06 Ответить
в Італії трупами вкладали дорогу . може і нам вже треба використовувати цю технологію ?
показать весь комментарий
27.10.2020 11:18 Ответить
Дураки и дороги - вечное проклятие славянских народов!
показать весь комментарий
27.10.2020 11:29 Ответить
Тобто порушив бюджетний кодекс і почав витрачати гроші на нецільові призначення? Прикольні зєбобіки! Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 5416
показать весь комментарий
27.10.2020 11:38 Ответить
Як завжди через день виявиться,що це брехня!!!
показать весь комментарий
27.10.2020 12:01 Ответить
Как там раньше говорили " С. Петербург Петр 1 построил на костях крепостных". А у нас дороги строят на костях онко и ковидо больных. Ну чего нормально.. Вот с веком только неувязка получается.., да и "царь" какой то неказистый.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:03 Ответить
Зе-придурок решил кинуть все бабло в дороги, чтобы хоть как-то поднять свой рухнувший и продолжающий лететь в тартарары рейтинг.
Зе-дебил мечтает, чтобы о нем говорили как а Батьке "Зе построил дороги".
Но во первых, чтобы отремонтировать все ключевые дороги страны нужно очень много денег, которых просто нет и на это уйдет много времени.
Во вторых, из-за того, что в Украине грузоперевозки в основном осуществляются фурами, которых уже на дорогах страны несметное количество и которые ездят с перегрузом, дороги пока будут ремонтироваться в одном месте в другом будут убиваться.
В результате, и рейтинг зебил себе не поднимет и дорог в Украине нормальных не будет и бюджет будет опустошенный.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:17 Ответить
А почему бы кабмину на эти дороги не снять деньги со статьей расхода на Офис президента, раз президенту так нужны эти дороги на Львовщине?
показать весь комментарий
27.10.2020 12:21 Ответить
Це просто злочин, це вирок багатьом хворим людям... І за це зебуїни рано чи пізно, але будуть відповідати...
показать весь комментарий
27.10.2020 12:22 Ответить
Какого народа они "слуги"?
показать весь комментарий
27.10.2020 12:25 Ответить
Слуги олігархів.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:55 Ответить
Український нарід, ви дебіли!
показать весь комментарий
27.10.2020 13:12 Ответить
Это не просто уроды, это- поддонки, забирающие деньги у онкобольных и кидающие львиную долю во Львов, чтобы хоть как-то поддержать Садового.Будь во втором туре выборов мера кто угодно, но не представитель партии "ЕС", эти деньги перекинули бы в другое место
показать весь комментарий
27.10.2020 13:31 Ответить
А разве онкобольные не в восторге от того, что вперёд ногами их повезут по хорошей дороге?
показать весь комментарий
27.10.2020 13:45 Ответить
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 2766
Укроп Укропченко
27 Октября 12:30 0

0Ви їм всі - похер. Тому гроші з державної програми по боротьбі з онкозахворюваннями за рішенням зеленого кабміну підуть Укравтодору.
Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 558

Ось тільки я написав пост про те, як держава кладе асфальт с прибором на проблему онкозахворювання у конкретного ветерана - прийшла нова і блага вість. Щоб усім.

В принципі - нічого нового. Ви їм всі - похер. Тому гроші з державної програми по боротьбі з онкозахворюваннями за рішенням зеленого кабміну підуть Укравтодору. Вони гарячково намагаються врятувати хоч щось зі своїх провальних дій. І їм абсолютно наплювати, що ситуація з раком в країні стрімко летить до катастрофи.

Чорний жарт про хороші дороги на цвинтар - давно вже не жарт.

І 62 мільйони, відрізані від цієї програми - не фінал історії. Всього з неї «перерозподілили» майже 105 мільйонів.

Таке враження, що у ці покидьки - нащадки Кощея Безсмертного, і не ризикують захворіти. І їхні родичі - аналогічно.
Хоча, звичайно, працюючи владою, в піковому випадку ти потрапиш в онкоцентр позачергово. Зовсім не так як, хворий на рак пересічний громадянин.

Наступного разу, панове, які голосують за клоунів, пам'ятайте - вони запросто можуть виявитися людожерами.

Хоча, про що я кажу? На цих виборах безпосередньо за людожерів з проросійського клубу проголосували просто відмінно.
А влада, як видно, на рак не хворіє. Вона їм ставить. Країну, на шиї якої сидить.
А онкозахворювання - це проблеми маленьких, нікому не потрібних людців, які оплачують весь цей цирк податками, більшістю голосують на виборах за свої майбутні проблеми, і навіть забезпечують в окопах безпечне існування власних слуг.

Господи, ти вправляєш нам розум прямо через дупу. В інший спосіб ми вже не розуміємо. Дякую тобі.

Кому докладніше - ось посилання на джерело.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:47 Ответить
Хорошо пилят !!!!
показать весь комментарий
27.10.2020 15:04 Ответить
У нас в городе меняют асфальт на одной из центральных улиц. 4 полосы, длина +-5км. Асфальт был положен где-то 4 года назад, качественный. Нет ни одной ямки. Сдирают новый асфальт и на его место ложат такой-же новый. И меняют нормальные гранитные бордюры на новые гранитные бордюры. Стоит баннер "Велике будівнцтво". Вопрос: науя все это????????????
По городу полно улиц, где действительно нужен ремонт
показать весь комментарий
27.10.2020 15:43 Ответить
видно для рейтинга Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 5429
показать весь комментарий
27.10.2020 15:50 Ответить
проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.", а могли б на розробку вакцини від КОВІДу кацапсько-казахській організації передати.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:08 Ответить
ЗІ: а взагалі то є підозра що гроші забрали з відси "Проектування та роботи з капітального ремонту лабораторії Національного інституту раку" Там преамбула однакова: "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань"
показать весь комментарий
27.10.2020 16:17 Ответить
я так розумію через "будівництво доріг",найкраще і найпростіше розкрадати бюджет?🤔.інакше навіть не знаю як пояснити таке маніакальне бажання "будувати дороги",за рахунок інших.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:26 Ответить
Для Зембованої маси всьо чотко! Ця новина для них - пиль дорожна. Вони продовжують вірити в свого зебоха. Скільки сміття в країні, важко повірити!
показать весь комментарий
27.10.2020 17:11 Ответить
Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 1684 Роман с камнем Не а , страна моральных уродов , потому что , тех моральных уродов во власти, кто то ж выбирал Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 7529 И результаты выборов , в Славянске , Харькове , Одессе ,Мариуполе и т.д. тому подтверждение Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 5458
показать весь комментарий
27.10.2020 17:28 Ответить
а чого дивуватися,те саме відбувається і з військовими програмами,кошти не освоїли...,потім перерозподілили на всілякі тіньові схеми,держава конкретно вже тріщить по швах..
показать весь комментарий
27.10.2020 17:45 Ответить
У меня закрались крамольные мысли , что землю они уже продали , осталось избавится от населения , естественным путем Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 3306
показать весь комментарий
27.10.2020 17:46 Ответить
В больницах острая нехватка кислорода, точнее баллонов с кислородом и установок, чтобы их заряжать! Уже месяц об этом все говорят!
А они деньги из фонда, успешно осваивают на дорогах. Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 1979
показать весь комментарий
27.10.2020 17:55 Ответить
Геноцид. Надеюсь кто-то за это ответит, хотя 30 лет им сходит все с рук. В НИР нет банального пластыря и шприцов, о лекарствах молчу вообще! На лапороскопию сам покупаешь набор за 8 тысяч, операция посерьёзней- хирургический набор от 48 тысяч и тд. Зато на кладбище поведут по хорошей дороге, это должно радовать?!
показать весь комментарий
27.10.2020 18:43 Ответить
Это как вообще мрази,,,,?
показать весь комментарий
27.10.2020 18:48 Ответить
всі в даній новині чмирять В.А.ЗЕЛЕН-ого, але ж РІШЕННЯ ПРИЙНЯВ УРЯД, тобто пЄніс ШМИГаль!!!! бачу пЄніс ШМИГаль хоче присісти в тюрягу на довго....
показать весь комментарий
27.10.2020 18:50 Ответить
 
 