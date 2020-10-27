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В Украине заняты 65,4% коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Одесской, Полтавской и Луганской областях. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине заняты 65,4% коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Одесской, Полтавской и Луганской областях. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 27 октября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях. 

В Черниговской области загруженность коек составляет 47,3%.

Всего по Украине загрузка коек составляет 65,4%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковщина, Киев и Львовщина - в тройке лидеров по суточному приросту новых подтвержденных случаев COVID-19

В Украине заняты 65,4% коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Одесской, Полтавской и Луганской областях 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Кислородных точек не хватает, КТ и анализы ждут неделями, а это только начала осенне-зимне-весеннего пика. А власть в бирюльки играется.
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27.10.2020 10:31 Ответить
Бабло на дорогах пилить. Так що .., ніяких бірюльок, все серйозно.
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27.10.2020 10:43 Ответить
На местных выбрах на полтавщине, зеленые клоуны забрали половину голосов с жопоблоком. Поэтому ребята смейтесь побольше. Хорошее настроение лечит от короновируса
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27.10.2020 10:35 Ответить
А ти радів від місцевої влади, як не було зелених блазнів?
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27.10.2020 15:46 Ответить
1.В больницу УЖЕ невозможно попасть, дпаже за деньги 2. При цитокиновом шторме(атака цитокиновых/иммуных клеток организма на свои клетки и ткани)используют капельницы Стоимость 2х капельниц 70000 грн. И их НЕТ в аптеках и больницах , все в очереди. Спасибо властям победившим короновирус . Горжусь дорогами
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27.10.2020 10:36 Ответить
Да ладно.
В Одессе н верят в Ковид.

А Ковид, как оказалось, таки верит в тупых одесситов.
В Україні зайняті 65,4% ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Одеській, Полтавській і Луганській областях - Цензор.НЕТ 1631
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27.10.2020 10:36 Ответить
А какая разница! Главное чтодороги к кладбищам будут заасфальтированны и освещены!
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27.10.2020 10:39 Ответить
 
 