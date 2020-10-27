В Украине заняты 65,4% коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Одесской, Полтавской и Луганской областях. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на 27 октября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях.
В Черниговской области загруженность коек составляет 47,3%.
Всего по Украине загрузка коек составляет 65,4%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Таким образом требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.
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В Одессе н верят в Ковид.
А Ковид, как оказалось, таки верит в тупых одесситов.