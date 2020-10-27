За сутки COVID-19 выявили у 347 сотрудников МВД, большинство в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях
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Сегодня, 27 октября, зарегистрировано 347 правоохранителей, за сутки заболели COVID-19, один - скончался от осложнений болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Наибольшее количество инфицированных зафиксировано: в Днепропетровской области (24), в Запорожской области (+23) и в Киеве (50).
Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 11389 полицейских, выздоровели - 10545, умерли - 29.
Напомним, на прошлой неделе коронавирусной болезнью заболели 1592 работника системы МВД.
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