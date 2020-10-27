За сутки от COVID-19 умерли 7 киевлян, выздоровели - 176, выявлены 525 новых случаев, - Кличко

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 525 киевлян, 7 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 706 жителей столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодняшний день в столице уже 34 887 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет, 190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 14 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 88 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 176 человек. Всего коронавирус преодолели 11 925 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 104, в Днепровском - 92 и 91 случай в Оболонском районе.

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"Относитесь ответственно к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом! При первых симптомах заболевания обращайтесь к семейному врачу. Носите маску и пользуйтесь антисептиками, не забывайте о социальной дистанции! Берегите себя!" - призвал мэр Киева.



