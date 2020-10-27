Минздрав хочет добавить новые методы диагностики COVID-19 и увеличить экспресс-тестирование до 1 млн в месяц, - Степанов
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Министерство здравоохранения планирует использовать новые методы для диагностики коронавируса и увеличить количество тестирований.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, министерство планирует начать использовать тестирования на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.
"Мы провели переговоры с компаниями-поставщиками о том, какое количество экспресс-тестов на антиген они смогут поставить в Украину и сейчас согласовываем постановление Кабмина относительно выделения дополнительных средств на их закупку. В наших планах довести количество тестирований экспресс-методами до 1 млн тестирований в месяц", - сказал он.
Министр рассказал, что в начале Украина делала лишь 200 тестов в сутки, сегодня - дошла почти до 40 тыс. тестирований в сутки, а в середине ноября - планирует выйти на 50 тыс.
"На конец года мы выйдем на 75 тыс. ПЦР-тестирований в сутки. Исходя из динамики заболеваемости такое количество тестирований нас не удовлетворяет. Нам необходимо добавлять другие методы диагностики. Завершаются клиниспытания украинских тест-систем на выявление антигена методом ИФА – так мы сможем существенно расширить тестирование", - добавил министр.
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Так і в степанова.
- Вань, а Вань, а что такое встречный план?
- Ну вот, к примеру, ты мне говоришь:
- Давай, Ванюша, два раза сегодня!
- А я тебе - встречным планом: - Нет,
Мань, давай три! Хотя оба знаем, что даже одного раза толком не выйдет!
Хотя все по существу решение верное: Евросоюз готов открыть границы для граждан Украины при проведении 300 тестов на каждые сто тысяч человек, и при 4 процентах позитивных от проведенных тестов на Covid-19/
брехуни смердючі вони.