В Ивано-Франковске заполнены все больничные койки для пациентов с COVID-19, - горсовет

В больницах Ивано-Франковска, которые принимают больных с подозрением на COVID-19, заполнены все места.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

"По состоянию на утро в наших больницах с пневмониями и подозрениями (на COVID-19. - Ред.) госпитализированы 399 человек. В Центральной городской клинической больнице - 265 человек, в первой городской больнице - 134 человека. То есть, все койки заполнены", - отметила Бойко.

По ее словам, за последние сутки с пневмониями доставили в две больницы 44 больных. За выходные в Ивано-Франковской ОТГ коронавирус лабораторно подтвердили у 366 человек, из них 350 являются жителями Ивано-Франковска.

Бойко сообщила, что госпитализируют людей исключительно с высокой температурой и подтвержденной пневмонией.

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