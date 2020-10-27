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В Ивано-Франковске заполнены все больничные койки для пациентов с COVID-19, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Ивано-Франковске заполнены все больничные койки для пациентов с COVID-19, - горсовет

В больницах Ивано-Франковска, которые принимают больных с подозрением на COVID-19, заполнены все места.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

"По состоянию на утро в наших больницах с пневмониями и подозрениями (на COVID-19. - Ред.) госпитализированы 399 человек. В Центральной городской клинической больнице - 265 человек, в первой городской больнице - 134 человека. То есть, все койки заполнены", - отметила Бойко.

По ее словам, за последние сутки с пневмониями доставили в две больницы 44 больных. За выходные в Ивано-Франковской ОТГ коронавирус лабораторно подтвердили у 366 человек, из них 350 являются жителями Ивано-Франковска.

Бойко сообщила, что госпитализируют людей исключительно с высокой температурой и подтвержденной пневмонией.

Также читайте: Учебные заведения находящегося в "красной зоне" Ивано-Франковска со среды будут работать в обычном режиме, - горсовет

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
А де ти бачив логіку у зелених, там виключно хайп з відосіками.
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27.10.2020 11:23
+3
Зате на кладовище всі поїдуть по асфальтованим дорогам (притому погано асфальтованим) В Івано-Франківську заповнено всі лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19, - міськрада - Цензор.НЕТ 5278
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27.10.2020 11:36
+2
І в той же час відкривають школи. Де логіка?
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27.10.2020 11:17
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І в той же час відкривають школи. Де логіка?
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27.10.2020 11:17 Ответить
А де ти бачив логіку у зелених, там виключно хайп з відосіками.
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27.10.2020 11:23 Ответить
До чого тут зелені, якщо тупо місцеві бикують не по дєтськи!
Герої - *****.ти, блд...
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27.10.2020 12:36 Ответить
А чего так плохо подготовились? Там же в горсовете пецине большинство.
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27.10.2020 11:29 Ответить
А за какой счет подготавливаться? Если всё бабло клоун-наркоман направил на мусоров и на дороги к кладбищам!
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27.10.2020 11:43 Ответить
Самые корововирусные области в Украине там где пецино большинство. Совпадение? Не - геноцид.
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27.10.2020 11:54 Ответить
Харьков за Пороха ? Донецкая и луганская тоже?
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27.10.2020 12:06 Ответить
В Украине заняты 65,4% коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Одесской, Полтавской и Луганской областях. ИНФОГРАФИКА
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27.10.2020 12:07 Ответить
Как больше всего в Одесской, Полтавской и Луганской областях, если в Ивано-Франковской нету уже коек? Кто врёт?
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27.10.2020 12:27 Ответить
Как раз самые РЫГОанальные!
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27.10.2020 12:08 Ответить
Сейчас начнётся лавина и только держись. У меня один за одним знакомые заболевают...
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27.10.2020 11:29 Ответить
Зате на кладовище всі поїдуть по асфальтованим дорогам (притому погано асфальтованим) В Івано-Франківську заповнено всі лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19, - міськрада - Цензор.НЕТ 5278
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27.10.2020 11:36 Ответить
" не страшно.. все идет по плану, мы по прежнему чемпионы" Ведь за сутки выявлено всего то ничего 6677 человек и 126 умерло. А у нас как сказали первые руководители по настоящему начнется когда будут выявлять по 15000 в сутки, а то и по 20000. Так что " все нормально"
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27.10.2020 11:39 Ответить
Люто...
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27.10.2020 11:42 Ответить
Людоньки, рятуйте (але транспорт буде ходити як ходив, кабаки будуть відкриті, діти до школи підуть) !
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27.10.2020 12:06 Ответить
Aга, "с подозрением". То есть всех с респираторными инфекциями и пневмонией.

"Кому вы парите мозги, Козюльский ?"
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27.10.2020 12:26 Ответить
"Учебные заведения находящегося в "красной зоне" Ивано-Франковска со среды будут работать в обычном режиме, - горсовет" - "В больницах Ивано-Франковска, которые принимают больных с подозрением на COVID-19, заполнены все места."

Все, кто с мозгами рванули горшки в Европе носить?
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27.10.2020 12:34 Ответить
Многие подписали контракты с МО, и сейчас мочат сепарскую сволочь.
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27.10.2020 12:47 Ответить
Ви особисто знаєте таких?
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27.10.2020 12:59 Ответить
Численность ВСУ и мобрезерва - несколько сотен тысяч солдат и офицеров.
На фронте воюют только контрактники.
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27.10.2020 13:01 Ответить
Я про франківців
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27.10.2020 13:22 Ответить
Я так зрозумів, що всі лікаки Бені закупили і везуть до Франківська, Волині і Черкас медичні препарати і апарати ШВЛ? Бо вони там скопом проголосували за його майбутнє.
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27.10.2020 13:33 Ответить
 
 