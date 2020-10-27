Минюст не будет выполнять решение ОАСК по Сытнику: нет ни правовых оснований, ни полномочий, - Малюська

Министерство юстиции не может выполнить решение Окружного админсуда Киева, который обязал ведомство удалить из Единого госреестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре НАБУ.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или частного определения.

Изменения в информации, содержащейся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб.

Времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы давно прошли.

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То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет и он там останется.

Вопрос о том, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен. КСУ в своем решении указал, что у НАБУ есть ПРИЗНАКИ центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти - нет.

Положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора НАБУ все еще действуют и останутся таковыми до 17 декабря 2020 г.

Ну и если подвести итог, то статус-кво относительно НАБУ и его руководителя не изменился.

НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом.

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Хотя обеспокоенность ОАСК я в известной степени разделяю. Пробелы в регулировании после решений КСУ возникают и их будем регулировать", - заявил Малюська.

Ранее Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС.



