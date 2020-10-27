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НАБУ (4030) Минюст (1699) увольнение (2508) Сытник (953) Малюська Денис (292)

Минюст не будет выполнять решение ОАСК по Сытнику: нет ни правовых оснований, ни полномочий, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минюст не будет выполнять решение ОАСК по Сытнику: нет ни правовых оснований, ни полномочий, - Малюська

Министерство юстиции не может выполнить решение Окружного админсуда Киева, который обязал ведомство удалить из Единого госреестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре НАБУ.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или частного определения.

Изменения в информации, содержащейся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб.

Времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы давно прошли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ОАСК подтвердили информацию об отдельном решении суда по увольнению Сытника: Он досрочно потерял полномочия директора НАБУ

То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет и он там останется.

Вопрос о том, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен. КСУ в своем решении указал, что у НАБУ есть ПРИЗНАКИ центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти - нет.

Положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора НАБУ все еще действуют и останутся таковыми до 17 декабря 2020 г.

Ну и если подвести итог, то статус-кво относительно НАБУ и его руководителя не изменился.

НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ

Хотя обеспокоенность ОАСК я в известной степени разделяю. Пробелы в регулировании после решений КСУ возникают и их будем регулировать", - заявил Малюська.

Ранее Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС.

Минюст не будет выполнять решение ОАСК по Сытнику: нет ни правовых оснований, ни полномочий, - Малюська 01
Минюст не будет выполнять решение ОАСК по Сытнику: нет ни правовых оснований, ни полномочий, - Малюська 02
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Топ комментарии
+9
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!! )))
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27.10.2020 11:28
+7
Коли один орган державної влади не здатен або не бажає виконувати рішення іншого органу державної влади зветься колапсом системи управління державою.
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27.10.2020 12:11
+6
Президента України Володимира Зеленського закликали негайно ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Відповідну петицію зареєстрував журналіст Данило Мокрик, вона вже набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.
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27.10.2020 12:41
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Это ж надо. И не под столом.
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27.10.2020 11:28 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!! )))
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27.10.2020 11:28 Ответить
Ні, звичайна для України ситуація. Таке відбувається через присутність у владі кланів зацікавлених осіб. Тут просто наявність конфлікту інтересів. Для досягнення консенсусу між кланами існує розподіл посад, які регулюють фінансові потоки. Як тільки комусь стає мало, він намагається захопити чужі "вотчини" щоб збільшити власні надходження.
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27.10.2020 12:18 Ответить
Дореформировались пля... Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська - Цензор.НЕТ 7833
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27.10.2020 11:46 Ответить
Так, іноді краще не робити ніц, ніж робити все через задницю.
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27.10.2020 12:12 Ответить
И так во всем...
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27.10.2020 12:02 Ответить
Ну, через це, розвалився Совок і воно досі триває.
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27.10.2020 12:14 Ответить
Коли один орган державної влади не здатен або не бажає виконувати рішення іншого органу державної влади зветься колапсом системи управління державою.
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27.10.2020 12:11 Ответить
ОАСК - це той "орган", який забороняв Євромайдан.
Там "судді" один тупіший іншого.
КСУ - це той "орган", який по кучмарику приймав рішення "1+1=1".
Там судді виносять рішення за принципом "чіво ізволітє?".
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27.10.2020 15:02 Ответить
Президента України Володимира Зеленського закликали негайно ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Відповідну петицію зареєстрував журналіст Данило Мокрик, вона вже набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.
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27.10.2020 12:41 Ответить
А петиції ліквідувати взагалі всі суди і впровадити суди Лінча ще немає?
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27.10.2020 14:38 Ответить
Немає. Глядючи на наші суди, можна сказати, нажаль.
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27.10.2020 14:48 Ответить
Навіть суд Лінча в наших умовах буде ОбнаЛінчивать свої рішення.
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27.10.2020 17:15 Ответить
вот уроды, спешат снять Сытника до инаугурации Байдена. А через полтора месяца, будут отменять свои решения и ставить Сытника обратно. Первое, что потребует Байден - посадить нах Вовкив и разогнать судейскую мафию. Потом - досрочные парламентские выборы, спикер Турчинов или Яценюк. потом посмотрим на результаты ТСК по вагнеровцам.
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27.10.2020 17:45 Ответить
Соросенок Сытник, он как дедушка Ленин, вечно живой, только еще живее!
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27.10.2020 18:22 Ответить
Окружний суд на смiтник! судiв-злочинцiв на мило!
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27.10.2020 22:21 Ответить
Все-таки эти НАБУ, АКСУ и НАПК для доморщенных казнокрадов как кость в горле. Не зря существуют эти органы, созданные с участием международных партнеров. Пусть все эти горе-судьи и прокуроры знают, что любой серьезный наезд на эти институты будет чреват последствиями для них и их оркужения за границей. Отдыхать семьей на Майорке или во Флориде на украденные деньги просто так не получится....
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28.10.2020 05:48 Ответить
 
 