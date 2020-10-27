В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - "слуга народа" Чернев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Организации Североатлантического договора (НАТО) озвучили условия получения Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) через несколько лет.
Об этом председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от фракции "Слуга народа" Егор Чернев сообщил в Facebook после онлайн-общения с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, передает Цензор.НЕТ.
"Украина будет в НАТО. И уже в ближайшие несколько лет может получить ПДЧ - План действий по членству в Североатлантическом альянсе. Но до того нам нужно провести ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами", - подчеркнул Чернев.
По его словам, реформы, которые должна провести Украина для получения ПДЧ, охватывают политические, экономические, оборонные, ресурсные, безопасностные и правовые аспекты. "Прежде всего, это, конечно, реформа СБУ, внедрение парламентского контроля над сектором безопасности и обороны и новый закон о государственной тайне", - заявил Чернев.
"Конечно, по политическим соображениям наши западные партнеры не заявляют прямо, что готовятся принять Украину в НАТО. Но предоставление ПДЧ автоматически означает, что страна становится кандидатом и, после завершения всех необходимых реформ, вступает в Альянс. Поэтому давайте меньше слушать пророссийских пропагандистов и доморощенных "всёпропальщиков", которые заявляют, что нас никто нигде не ждет, и просто работать над реформами. Судьба нашего вступления в НАТО - только в наших руках", - заявил депутат.
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Бумага и ручки у всех,кроме Бени иего охраника.
Зараз з г+г поллється "правда" що НАТО - це вороги і нам туди не треба.
На відміну від вас,до ************* я не маю ніякого відношення.
Чому ж єдина?Вони разом протистоять.
У зелених є більшість в раді.
Вони поможуть вступити нам в НАТО в турбо режимі.
Связка альпинистов карапкается по склону горы, ну и первого из них ядовитая змея кусает за х"". Он просит передать вопрос врачу в конец связки:
- меня змея за конец укусила, что мне делать?
Ну там по цепочке и пошло
- что делать...
- что делать...
Доктор передает в начало ответ:
- Надо отсосать кровь вместе с ядом из раны!!!
Опять так же по цепочке
- ...из раны
- ... из раны!!
Предпоследний и говорит:
- Шансов нет, ты умрёшь !!!
Если не все 20!
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НАТО личная собственность Пети, только он может им распоряжаться!