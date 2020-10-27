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В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - "слуга народа" Чернев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, -

В Организации Североатлантического договора (НАТО) озвучили условия получения Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) через несколько лет.

Об этом председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от фракции "Слуга народа" Егор Чернев сообщил в Facebook после онлайн-общения с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, передает Цензор.НЕТ.

"Украина будет в НАТО. И уже в ближайшие несколько лет может получить ПДЧ - План действий по членству в Североатлантическом альянсе. Но до того нам нужно провести ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами", - подчеркнул Чернев.

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По его словам, реформы, которые должна провести Украина для получения ПДЧ, охватывают политические, экономические, оборонные, ресурсные, безопасностные и правовые аспекты. "Прежде всего, это, конечно, реформа СБУ, внедрение парламентского контроля над сектором безопасности и обороны и новый закон о государственной тайне", - заявил Чернев.

"Конечно, по политическим соображениям наши западные партнеры не заявляют прямо, что готовятся принять Украину в НАТО. Но предоставление ПДЧ автоматически означает, что страна становится кандидатом и, после завершения всех необходимых реформ, вступает в Альянс. Поэтому давайте меньше слушать пророссийских пропагандистов и доморощенных "всёпропальщиков", которые заявляют, что нас никто нигде не ждет, и просто работать над реформами. Судьба нашего вступления в НАТО - только в наших руках", - заявил депутат.

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В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - слуга народа Чернев 01
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Топ комментарии
+19
найголовніша умова це В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 1292
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27.10.2020 11:57
+17
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4417
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27.10.2020 12:03
+14
Чітко вказали на агента Росії Єрмака.
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27.10.2020 11:51
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А что делать с тем у кого этот Ермак регентом работает?
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27.10.2020 11:55 Ответить
найголовніша умова це В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 1292
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27.10.2020 11:57 Ответить
тобто ,поки ЗЄ-каламойскій,нічого не буде.
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27.10.2020 11:51 Ответить
100 %
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27.10.2020 12:04 Ответить
Чітко вказали на агента Росії Єрмака.
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27.10.2020 11:51 Ответить
ЗЕрмака.
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27.10.2020 15:00 Ответить
Двигаемся в темпе вальса: шаг вперед и, - два назад.
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27.10.2020 11:52 Ответить
" Не крутите задом, не крутите задом ,вам говорят"" !!)))
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27.10.2020 12:04 Ответить
При таких выполнениях законов, особенно о гостайнах, слугами олигархов и путлера положат на него как кое-кто кое-что на рояль. В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9776
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27.10.2020 11:56 Ответить
Іншими словами, треба унеможливлити вплив олігархів та прибрати агентуру ФСБ з органів влади. В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 4536
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27.10.2020 11:57 Ответить
И кто же это будет делать?
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27.10.2020 11:59 Ответить
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 5625
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27.10.2020 12:00 Ответить
"Берите и записьівайте!"
Бумага и ручки у всех,кроме Бени иего охраника.
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27.10.2020 14:59 Ответить
Спецназ НАТО У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6394
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27.10.2020 14:58 Ответить
Ага, щаззз, може їм ще Баканов не подобається.
Зараз з г+г поллється "правда" що НАТО - це вороги і нам туди не треба.
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27.10.2020 12:01 Ответить
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4417
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27.10.2020 12:03 Ответить
Дійсно час меньше балакати а,а більше працювати !!! Тре проводити реальні реформи , а не імітувати рехворми !!!)))
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27.10.2020 12:02 Ответить
І хто ж вам козлам заважає це виконати? А заважає банда фсбешників котра сидить в офісі президента. У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 8643
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27.10.2020 12:03 Ответить
А кто этих казлов во власть привёл, не умный нарид украинский ?
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27.10.2020 12:05 Ответить
А кого було обирати? Ті що,кращі були?
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27.10.2020 12:07 Ответить
Як показав час Петро Порошенко і ЄС дійсно продуктивна сила.
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27.10.2020 12:17 Ответить
От час нехай його й обирає.
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27.10.2020 12:18 Ответить
Ну так, ну так. 😁 А мудрий нарід обирає Зєлєнского. І поиіпюм плаче і плаче за владою бю"бариґ", яких знову повертає у владу. Бо експеримент показав, що "бариґи" таки не бар ґи, а Зєлєнскій таки не чесний патріот. Правда, деякі підкацапники цього так і не визнають і илосують за ОПЗЖ і Шарія. 😏
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27.10.2020 12:31 Ответить
Кремлівська акція-"Лишьбинепорошенко" триває і працює !!! 73% -овий лохторат не зник ,він лише мігрує в бік зажопінців і Ко !!!))))
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27.10.2020 12:34 Ответить
Бариг ніякий зеленський не відмиє ні розенблатів ні кононенок ні свинкарчуків тож не треба так оплакувати своє корито.
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27.10.2020 12:43 Ответить
Ож і неоплаккйте, нешановний бариґа. 😁
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27.10.2020 13:26 Ответить
Не прогулюй школу, бо дурнем помреш.
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27.10.2020 13:30 Ответить
Ясно, вам, російським нацистам і окупантам, президент Порошенко назавжди буде поганим за армію, мову і віру, бо вони вам чужі і ненависні. Самі ви тут свинарчуки і мародери на крові, російські воші на тілі України.
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27.10.2020 13:27 Ответить
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 728
На відміну від вас,до ************* я не маю ніякого відношення.
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27.10.2020 13:33 Ответить
були -це ви i ваша зебоба, яку зробили ми позавчора -i це тiльки рiк пройшов
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27.10.2020 12:18 Ответить
Вона така наша як і ваша,і кого ти там зробив позавчора мені по цимбалах.головне щоб тебе не притягнули за згвалтування і аліменти.
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27.10.2020 12:22 Ответить
)))))о как зеголосилки ,после полутора лет поглощения зеленой мочи ,заговорили - не наща бубочка и все тут... а то что воюющую страну спецом в дупу завели -так то не они
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27.10.2020 12:28 Ответить
Велика в тебе дупа якщо туди влізла вся воююча країна,на певне тому ви ********** зовете ***** та обираєте мертвечуків з шаріями і штепами бо любите Україну ********** на сьомому році війни.
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27.10.2020 14:02 Ответить
Дійсно ,на сьогодення ,ЄС ,це єдина сила,гідна протистояти сепарсько-колорадському реваншу !!)))
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27.10.2020 12:24 Ответить
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 3111

Чому ж єдина?Вони разом протистоять.
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27.10.2020 12:49 Ответить
Вы уже навыбирали на местных выборах опзЖопцев с петуШарийцами...... Дебилы *** ©
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27.10.2020 12:27 Ответить
Ото ж ви й на обирали, ще й ***** позвіть.
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27.10.2020 12:50 Ответить
Ты же, хлопковый ватан малограмотный, и выбрал никчему зеро ,а теперь еще смеешь свое черное ....рот открывать
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27.10.2020 15:20 Ответить
Мене не цікавить думка ************ козла. У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 9895
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27.10.2020 15:24 Ответить
Это потому что ты туп и упорот до невозможности , англійська тебе влаштує ,мордвін хитродупий?
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27.10.2020 15:28 Ответить
З худоби,я спілкуюсь лише зі своїм собакою.Знайомих козломордих парнокопитних в мене нема.
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27.10.2020 15:32 Ответить
"Мудрий нарід",шановний ,мудрий !!!)))
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27.10.2020 12:08 Ответить
Ні, не вумний
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27.10.2020 15:01 Ответить
условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ/ А это подрыв устоев. Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России/ СБУ-личная охрана Коломойского. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский .На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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27.10.2020 12:04 Ответить
НАТО ,це не 73%-овий лохторат, імітація бурхливої діяльності ,не проканає !!!)))
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27.10.2020 12:06 Ответить
"...новий закон про державну таємницю" - а тов. єрмак буде проти - хто йому компенсує недоотримані кремлівські гонорари за зливи в маскву неіснуючих спецоперацій?
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27.10.2020 12:06 Ответить
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6359
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27.10.2020 12:07 Ответить
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 3952
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27.10.2020 13:52 Ответить
Услови не выполнимы, ишь чего думали 🤫🙄🤔😂
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27.10.2020 12:08 Ответить
Проблема в тому що, всі ті реформи, які вимагає Захід б'ють під основу української бюрократичної традиції. Тут або НАТО, або пострадянська бюрократія.
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27.10.2020 12:30 Ответить
Від України вимогают здійснити нездійсненне!! Корупціонери мают подалати корупцію !!! Це якісь нонсенс , когнітивний дисонанс !!))
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27.10.2020 12:42 Ответить
Нато прийде, порядок наведе.
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27.10.2020 12:36 Ответить
Чому б і ні...
У зелених є більшість в раді.
Вони поможуть вступити нам в НАТО в турбо режимі.
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27.10.2020 12:49 Ответить
а при Порошенко никаких бы условий вообще бы не было. Так бы ПДЧ дали... У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7371
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27.10.2020 12:50 Ответить
Да-а-а, проблема. Будет как в анекдоте:
Связка альпинистов карапкается по склону горы, ну и первого из них ядовитая змея кусает за х"". Он просит передать вопрос врачу в конец связки:
- меня змея за конец укусила, что мне делать?
Ну там по цепочке и пошло
- что делать...
- что делать...
Доктор передает в начало ответ:
- Надо отсосать кровь вместе с ядом из раны!!!
Опять так же по цепочке
- ...из раны
- ... из раны!!
Предпоследний и говорит:
- Шансов нет, ты умрёшь !!!
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27.10.2020 13:34 Ответить
Грузія швидше вступить у НАТО.
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27.10.2020 13:40 Ответить
До НАТО.
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27.10.2020 13:41 Ответить
Зечмошники - путинята откатили Украину минимум на 6-10 лет взад.
Если не все 20!
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27.10.2020 14:50 Ответить
Во порохоботов рвет пуканы неподецки, без Пети и про ПДЧ в НАТО договариваются?!!!
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НАТО личная собственность Пети, только он может им распоряжаться!
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27.10.2020 15:47 Ответить
 
 