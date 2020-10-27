В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - "слуга народа" Чернев

В Организации Североатлантического договора (НАТО) озвучили условия получения Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) через несколько лет.

Об этом председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от фракции "Слуга народа" Егор Чернев сообщил в Facebook после онлайн-общения с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, передает Цензор.НЕТ.

"Украина будет в НАТО. И уже в ближайшие несколько лет может получить ПДЧ - План действий по членству в Североатлантическом альянсе. Но до того нам нужно провести ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами", - подчеркнул Чернев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Чернев: Решение об инспектировании врагом позиций 503-го батальона в Шумах - антиукраинское

По его словам, реформы, которые должна провести Украина для получения ПДЧ, охватывают политические, экономические, оборонные, ресурсные, безопасностные и правовые аспекты. "Прежде всего, это, конечно, реформа СБУ, внедрение парламентского контроля над сектором безопасности и обороны и новый закон о государственной тайне", - заявил Чернев.

"Конечно, по политическим соображениям наши западные партнеры не заявляют прямо, что готовятся принять Украину в НАТО. Но предоставление ПДЧ автоматически означает, что страна становится кандидатом и, после завершения всех необходимых реформ, вступает в Альянс. Поэтому давайте меньше слушать пророссийских пропагандистов и доморощенных "всёпропальщиков", которые заявляют, что нас никто нигде не ждет, и просто работать над реформами. Судьба нашего вступления в НАТО - только в наших руках", - заявил депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Рады Кондратюк