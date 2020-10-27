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Конфликт в Нагорном Карабахе: в Ереване назвали число военнопленных, находящихся на территории Армении и Азербайджана

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Конфликт в Нагорном Карабахе: в Ереване назвали число военнопленных, находящихся на территории Армении и Азербайджана

Двое азербайджанских военнопленных находятся на территории Армении и 17 армянских военнопленных оказались в Азербайджане.

Об этом заявил представитель Следственного комитета Армении Рафаэль Варданян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

По его словам, азербайджанские пленные получают все необходимое. Он отметил, что с целью обеспечения прав военнопленных и их физической безопасности ведется работа с представительством Армении в Европейском суде по правам человека.

25 октября госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам переговоров объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 08.00 (07.00 мск).

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новое перемирие в Карабахе: Армения заявила о применении противником "Смерча", Азербайджан - об обстреле из пушек города Тертер

В Нагорном Карабахе сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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Топ комментарии
+14
Пока армянские ************* не освободят земли Азербайджана никто примиряться не будет.
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27.10.2020 12:24
+11
КасапоПСИНЫ...
.А почему ваш бункерный *******-фюррер не посылает своих ВАГИНовцев в Карабах ?...


.
..Сцыт ботоксное надоразумение ?....!!!.......
..
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27.10.2020 12:18
+11
элементарно отдают захваченые земли и публично извиняются это минимум
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27.10.2020 12:24
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КасапоПСИНЫ...
.А почему ваш бункерный *******-фюррер не посылает своих ВАГИНовцев в Карабах ?...


.
..Сцыт ботоксное надоразумение ?....!!!.......
..
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27.10.2020 12:18 Ответить
А почему вы думаете, что не посылает? В РЛСках и "сакдах" сидят дикие дети гор?
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27.10.2020 12:30 Ответить
* "сакдах" = "скадах"
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27.10.2020 12:32 Ответить
Где пленные Ваньки из паРаши?
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27.10.2020 12:20 Ответить
На облачке...
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27.10.2020 12:31 Ответить
Или в котле со смолой, что скорее всего.
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27.10.2020 12:31 Ответить
приказ "Пленных не брать !"
с обеих сторон Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану - Цензор.НЕТ 3821
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27.10.2020 12:54 Ответить
их в плен не берут.
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27.10.2020 13:40 Ответить
Надо как то примирить эти народы.
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27.10.2020 12:21 Ответить
Пока армянские ************* не освободят земли Азербайджана никто примиряться не будет.
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27.10.2020 12:24 Ответить
элементарно отдают захваченые земли и публично извиняются это минимум
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27.10.2020 12:24 Ответить
То же самое должно быть с Крымом и той частью Донбаса, которая сейчас временно в паРаше.
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27.10.2020 16:53 Ответить
Вангую, историческую территорию Нагорного Карабаха (на карте красным) присоединят к Армении, а всё остальное вернут Азербайджану.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану - Цензор.НЕТ 1634
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27.10.2020 12:36 Ответить
нет, геноцвали, так дела не делаются
кто согласится отдать территорию государства ?
это - гос. измена
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27.10.2020 13:43 Ответить
Её отдали 30 лет назад.
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27.10.2020 14:42 Ответить
из тебя ванга не получится , как бы ты не старался. Азербайджан УЖЕ освободил 4 района ПОЛНОСТЬЮ и 3 района частично вокруг Карабаха, и 3 района частично + Гадрут ПОЛНОСТЬЮ в самом Карабахе . ты что несешь? мечта армянских террористов не сбудется никогда.
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27.10.2020 13:46 Ответить
Вот видишь, сам Азербайджан фактически подтверждает мою теорию - не особо рвётся брать Степанакерт.
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27.10.2020 14:45 Ответить
Я имел ввиду армению, они армения УЖЕ не контролируют те территории которые Азербайджан УЖЕ освободил. Поэтому нет предмета торга, территории в обмен на признание, Азербайджан не соглашался на вариант территории на признание все 30 лет , а сейчас и подавно. ХАНКЕНДИ к нам придет на блюдочке. Шаг за шагом захлопывается карабахский капкан. Мы без больших жертв будем брать весь Карабах. Тактика России
( выженная земля ) нам не подходит.
И маленький "подарок" тебе . Ликвидация главаря армянских террористов Джалала Арутюняна ! https://www.youtube.com/watch?v=bx63vDVDw9I&t=33s
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27.10.2020 15:31 Ответить
И еще , как можно вернуть то, чем ты УЖЕ не владеешь.
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27.10.2020 13:48 Ответить
Вы их 30 лет уже мирили в Минске. Мирильшики нашлись...
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27.10.2020 12:39 Ответить
сосите дальше у путена...
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27.10.2020 12:46 Ответить
***** передай
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27.10.2020 13:02 Ответить
А ти тут до чого? Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану - Цензор.НЕТ 3705
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27.10.2020 13:04 Ответить
Кто в курсе как спецслужбы ***** прозевали подготовку и нападение айзеров?
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27.10.2020 12:24 Ответить
Они не прозевали, а даже пытались остановить своими учениями, но Азербайджан положил на них кожаный болт.
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27.10.2020 12:29 Ответить
паРаша организовала нападение и обострение.
Но - обосралась во главе с со своим главным ублюдком... И теперь отгребает.
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27.10.2020 12:49 Ответить
To Oleg. Хохол, не айзеров, а азербайджанцев.
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27.10.2020 14:40 Ответить
У меня нет комплексов по хохлу - я хохол и есть, и сим горжусь. Если у тебя комплексы по айзерам, так то твои проблемы.Айзер это армейская погремуха, негатива она не несёт, бо это такое сокращение слова азербайджанец. Нормальное слово - необзывательское. Кстати в СА айзера часто когда меня первый раз видели подбегали и спрашивали от куда я родом - я им всем на земляка почему-то был похож - выкопаный айзер. Причём ни грузины, ни армяне, ни другие малые народы меня не узнавали, а азербайджанцы часто. А ещё Баку город которым я очарован, так, шо не надо вешать мне антиазербайджанизм. Всё нормально - я с интересом наблюдаю за вами..
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27.10.2020 18:37 Ответить
Ары сами себя называют арами, а азеры - азерами. Тут нечего предъявлять.
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27.10.2020 21:32 Ответить
С пленными должны обращаться в соответствии с международными конвенциями, а обмен пленными только после заключения мирного договора. Ну не менять же во время активных боевых действий, которые еще не известно сколько продлятся 2 азербайджанцев на 17 армян. Поэтому обмен только по окончанию военных действий, либо при заключении полномасштабного мира, либо по соглашению о " замораживании конфликта" ( это конечно не касается мирного населения, детей ,женщин и мужчин не мобилизационного возраста.)
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27.10.2020 12:49 Ответить
Ну насчёт только после мирного договора, вы наверно не видели и не слышали репортажи о том как менялись поенными союзники с немцами во время, когда освобождали Италию. По окончании активный боевых действий командиры полков проводили обмены регулярно.
У нас же ,по словам Сталина пленных не бывает, а есть предатели. Поэтому конвенцию о военнопленных ССССР не подписывал и обмена у нас и не было.
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27.10.2020 16:43 Ответить
Чекаємо обміну по формулі москалів 2 на 2.
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27.10.2020 13:28 Ответить
Ликвидация главаря армянских террористов Джалала Арутюняна ! https://www.youtube.com/watch?v=bx63vDVDw9I&t=33s
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27.10.2020 15:32 Ответить
Скриншоты подрыва автомобиля с министром обороны карабахских армян. Армяне пишут - ранен, азербайджанцы уверены - погиб. В любом случае, у армян Карабаха уже новый министр.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану - Цензор.НЕТ 2816
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27.10.2020 17:56 Ответить
Кому-то крупно повезло - снаряд чуть в движущийся автомобиль не влетел. Пишут, что в авто были журналисты, обстрел вели карабахские армяне. Совсем чуть-чуть, и это был бы кадр "за мгновение до" и журналисты сняли бы свою гибель.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану - Цензор.НЕТ 3558
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27.10.2020 17:59 Ответить
 
 