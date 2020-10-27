Конфликт в Нагорном Карабахе: в Ереване назвали число военнопленных, находящихся на территории Армении и Азербайджана
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Двое азербайджанских военнопленных находятся на территории Армении и 17 армянских военнопленных оказались в Азербайджане.
Об этом заявил представитель Следственного комитета Армении Рафаэль Варданян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.
По его словам, азербайджанские пленные получают все необходимое. Он отметил, что с целью обеспечения прав военнопленных и их физической безопасности ведется работа с представительством Армении в Европейском суде по правам человека.
25 октября госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам переговоров объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 08.00 (07.00 мск).
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В Нагорном Карабахе сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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.А почему ваш бункерный *******-фюррер не посылает своих ВАГИНовцев в Карабах ?...
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..Сцыт ботоксное надоразумение ?....!!!.......
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с обеих сторон
кто согласится отдать территорию государства ?
это - гос. измена
( выженная земля ) нам не подходит.
И маленький "подарок" тебе . Ликвидация главаря армянских террористов Джалала Арутюняна ! https://www.youtube.com/watch?v=bx63vDVDw9I&t=33s
Но - обосралась во главе с со своим главным ублюдком... И теперь отгребает.
У нас же ,по словам Сталина пленных не бывает, а есть предатели. Поэтому конвенцию о военнопленных ССССР не подписывал и обмена у нас и не было.