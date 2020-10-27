Решение ОАСК по Сытнику - попытка заблокировать работу Бюро и расследование многомиллиардных коррупционных злоупотреблений, - НАБУ
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Решение Окружного админсуда Киева относительно деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель - заблокировать работу учреждения, которая разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
26 октября 2020 ОАСК принял решение, которое, среди прочего, обязывает Кабмин определить отдельного министра и направить его в НАБУ для координации деятельности учреждения, предоставляет указания СНБО взять под контроль деятельность Национального бюро и содержит еще ряд указаний, в том числе - заместителям директора НАБУ.
"Национальное бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его. Фактически, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровн и превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру. Следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти", - говорится в сообщении.
В НАБУ также подчеркнули, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
"Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций являются такими, которые уничтожают доверие к судебной власти и справедливому судопроизводству, - подытожили в НАБУ.
Ранее Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС.
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А щодо винесення окремої ухвали по очільнику Ситнику, то взагалі нонсенс. Суддя втратив орієнтацію в часі та просторі. Возобнив себе Верховним навіть над Конституційним судом. От Вам і спроба захоплення повної влади. Суддя дає вказівки Кабінету міністрів, РНБО, і т.д.??? Ось Вам результати судових реформ від 4,5 та 6 президентів, їх адміністрацій, їх найбільш вчених мужів- науковців, докторів наук та заслужених юристів. Реформатори посіяли такий хаос, що самі не можуть у цьому розібратись. А все крутиться навколо вкрадених кількох ярдів американських зелених, інтересів кількох олігархів, які не можуть насититись.
А далі знаменита фраза Чацького із комедії "Горе з розуму": "А судді хто?..."
Источник: https://censor.net/ru/n3227325