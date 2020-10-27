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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) Сытник (953) Окружной админсуд Киева (390)

Решение ОАСК по Сытнику - попытка заблокировать работу Бюро и расследование многомиллиардных коррупционных злоупотреблений, - НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение ОАСК по Сытнику - попытка заблокировать работу Бюро и расследование многомиллиардных коррупционных злоупотреблений, - НАБУ

Решение Окружного админсуда Киева относительно деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель - заблокировать работу учреждения, которая разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

26 октября 2020 ОАСК принял решение, которое, среди прочего, обязывает Кабмин определить отдельного министра и направить его в НАБУ для координации деятельности учреждения, предоставляет указания СНБО взять под контроль деятельность Национального бюро и содержит еще ряд указаний, в том числе - заместителям директора НАБУ.

"Национальное бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его. Фактически, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровн и превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру. Следствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОАСК подтвердили информацию об отдельном решении суда по увольнению Сытника: Он досрочно потерял полномочия директора НАБУ

В НАБУ также подчеркнули, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций являются такими, которые уничтожают доверие к судебной власти и справедливому судопроизводству, - подытожили в НАБУ.

Ранее Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст не будет выполнять решение ОАСК по Сытнику: нет ни правовых оснований, ни полномочий, - Малюська

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Класно, у нас тепер адмін суд звільняє працівників правоохоронних органів і дає вказівки про реєстрацію кп. Зе реальність. Чим це відрізняється від часів яника. Товаришу Недієздатний поезедент: може таки вернешся в 95 квартал грати на роялі? Ситник звичайно ще той фрукт, але здається вже явно перебор. Навіть для клоунів Зе .
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27.10.2020 12:33
+3
оаск он такой..., как они еще не додумались отменить акт провозглашения независимости Украины...ай-ай-ай, такая тема...
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27.10.2020 12:51
+2
Это же не просто попытка кремлевских агентов из ОАСК заблокировать работу НАБУ, а согласованные с Зе провокаыии.
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27.10.2020 12:39
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До выборов 6 дней. Сейчас все самое "интересное" только начинается.
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27.10.2020 12:27 Ответить
"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса 02.09.19/ Волобуев, вот вам ....... (меч). Отвечает сейчас комик-пианист.
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27.10.2020 12:33 Ответить
Класно, у нас тепер адмін суд звільняє працівників правоохоронних органів і дає вказівки про реєстрацію кп. Зе реальність. Чим це відрізняється від часів яника. Товаришу Недієздатний поезедент: може таки вернешся в 95 квартал грати на роялі? Ситник звичайно ще той фрукт, але здається вже явно перебор. Навіть для клоунів Зе .
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27.10.2020 12:33 Ответить
Поддерживаю сравнение. "зеля" уже несколько месяцев напоминает "хама" в начале пути.
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27.10.2020 14:57 Ответить
Это же не просто попытка кремлевских агентов из ОАСК заблокировать работу НАБУ, а согласованные с Зе провокаыии.
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27.10.2020 12:39 Ответить
оаск он такой..., как они еще не додумались отменить акт провозглашения независимости Украины...ай-ай-ай, такая тема...
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27.10.2020 12:51 Ответить
Конфлікт інтересів наяву. Київський окружний адміністративний суд навіть за януковицьким КПК і антикорупційним законодавством не вправі розглядати справи відносно працівників НАБУ (не дивлячись на територіальність). Верховний суд повинен визначати в таких випадках підсудність. Адже як може суддя розглядати адміністративні справи стосовно працівників НАБУ, коли відомство розслідує кримінал відносно суддів та голови того ж Київського ОАС.
А щодо винесення окремої ухвали по очільнику Ситнику, то взагалі нонсенс. Суддя втратив орієнтацію в часі та просторі. Возобнив себе Верховним навіть над Конституційним судом. От Вам і спроба захоплення повної влади. Суддя дає вказівки Кабінету міністрів, РНБО, і т.д.??? Ось Вам результати судових реформ від 4,5 та 6 президентів, їх адміністрацій, їх найбільш вчених мужів- науковців, докторів наук та заслужених юристів. Реформатори посіяли такий хаос, що самі не можуть у цьому розібратись. А все крутиться навколо вкрадених кількох ярдів американських зелених, інтересів кількох олігархів, які не можуть насититись.
А далі знаменита фраза Чацького із комедії "Горе з розуму": "А судді хто?..."
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27.10.2020 13:35 Ответить
теперь НАБУ просто обязано арестовать эту б#ядоту
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27.10.2020 19:04 Ответить
Зеленодупе вовчине "судочинство" підкорює собі всю владу в країні. Корупція в нас тепер - "державоутворюючий" фактор, який не можна чіпати.
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27.10.2020 13:56 Ответить
И где же результаты расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти? Мы видим только миллиардные затраты на содержание НАБУ,а результатов ноль!

Источник: https://censor.net/ru/n3227325
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27.10.2020 15:23 Ответить
 
 