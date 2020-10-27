Лукашенко о ситуации в Беларуси: Против нас уже развернули террористическую войну. Мы должны это пресечь
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Беларусь начинается сталкиваться с террористическими угрозами.
Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сегодня на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске). Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи, - заявил Лукашенко. - И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли".
"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - добавил он.
В качестве примера Лукашенко рассказал, что в Минске, согласно имеющейся информации, перерезали несколько светофоров.
"Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ: "Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать".
"В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, - сказал он. - Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться".
"Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить", - добавил Лукашенко.
Он обратил внимание, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов.
"Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заявил белорусский лидер.
Пожалуйста, подождите...
«Беларусы начыталіся усялякіх там Дастаеўскіх і прад'яўляюць мне: "Пачвара ці я дрыготкая, ці права маю?" А хіба я абмяжоўваю права беларусаў быць пачварамі дрыготкімі? Карацей, хто ўявіў сябе не пачвараю дрыготкаю, прыйдзецца спыняць. Так што лепш дрыжыце, пачвари, здаравей будзеце.»
Минск. Идет по проспекту парень. Вдруг, вылетает из-за угла микроавтобус, полный дебилов в масках. Выскакивают, начинают избивать парня дубинками... и далее диалог:
- Мы тебе покажем, сволочь, как протестовать!!!
- Что вы делаете??!! Я же за Лукашенко проголосовал!! Я домой иду с работы!!!
- Не ври, сволочь, за него никто не проголосовал!!!!
білоруський політолог сказав що "мужщіни плачут от действий"
Лукашеску.Сміявся пів години! Значит дівчата купуют букетикі для катюг
та цілуються з ними взасос а "мужщіни" плачут навзрид! Картина маслом.
Та зажене він своїми дубинками сябрів в стойло як скот на бойню!!!
Пара сотен трупов научит белорусов уму-разуму. Будут знать, как на газонах цветочки нюхать!
Чуваки, лидер не может быть одновременно со щитом и с радужным флажком в руке, цинично расчетливым разведчиком, воином и каким-нибудь поэтом с мелированными волосами. Попади в высшую власть какой-нибудь Элтон Джон (нисколько не умаляю его творчество) или Алексиевич, страна покатится в тартарары, потому что гуманитарное восприятие происходящего вокруг, у таких людей слишком далеко от реальности.
Итак понятно, что место в мире отвоевывается в лучшем случае локтями, в худшем кулаками, и в этом мире Украина проявляет себя ни так, ни эдак. Печально.
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Мабуть він не знає, що в Мінську мешкає 22% всього населення Білорусі. Тому, якщо добре візьметься за нього Мінськ, то йому амба.
Дорогая передача
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Там это, уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экранов собралась.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
Мы кое в чём поднаторели:
Мы тарелки бьём весь год -
Мы на них уже собаку съели,
Если повар нам не врёт.
А медикаментов груды
Мы - в унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!
Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС…
Но примчались санитары
И зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек,
Прикрутили к спинкам коек -
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше:
«Развяжите полотенцы,
Иноверы, изуверцы, -
Нам бермуторно на сердце
И бермудно на душе!»
Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела -
Во как сильно беспокоят
Треугольные дела!
Все почти с ума свихнулись -
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода.
И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда.
Ну а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:
«Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?»
Мы откроем нашим чадам
Правду - им не всё равно,
Мы скажем: «Удивительное рядом,
Но оно запрещено!»
Вон дантист-надомник Рудик -
У его приёмник «грюндиг»,
Он его ночами крутит -
Ловит, контра, ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам
И подвинулся рассудком -
И к нам попал в волненье жутком
И с номерочком на ноге.
Он прибежал, взволнован крайне,
И сообщеньем нас потряс,
Будто наш научный лайнер
В треугольнике погряз:
Сгинул, топливо истратив,
Прям распался на куски,
И двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме,
Пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме
К нам в больницу привезли,
И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник -
Незакрытый пуп Земли.
«Что там было? Как ты спасся?» -
Каждый лез и приставал,
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж -
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший - что возьмёшь!
Взвился бывший алкоголик -
Матерщинник и крамольник:
«Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!»
Разошёлся - так и сыпет:
«Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!»
Больно бьют по нашим душам
«Голоса» за тыщи миль.
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят -
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!
Лектора из передачи
(Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ),
Нас берите, обречённых, -
Треугольник вас, учёных,
Превратит в умалишённых,
Ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея -
Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем… Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем… в «Спортлото»!
1977 г.
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!