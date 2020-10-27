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Лукашенко о ситуации в Беларуси: Против нас уже развернули террористическую войну. Мы должны это пресечь

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко о ситуации в Беларуси: Против нас уже развернули террористическую войну. Мы должны это пресечь

Беларусь начинается сталкиваться с террористическими угрозами.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сегодня на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске). Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи, - заявил Лукашенко. - И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли".

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - добавил он.

В качестве примера Лукашенко рассказал, что в Минске, согласно имеющейся информации, перерезали несколько светофоров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи. ВИДЕО+ФОТО

"Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ: "Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать".

"В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, - сказал он. - Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ОМОН разогнал митинг студентов в Минске. ВИДЕО

"Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить", - добавил Лукашенко.

Он обратил внимание, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов.

"Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заявил белорусский лидер.
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Топ комментарии
+18
чего это мы?ты и должен...и не пресечь,а присесть...
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27.10.2020 12:46
+12
)) вообще то на него надо не ставить, а ложить.
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27.10.2020 12:52
+12
Загострення параноїдальної шизофренії прогресує !! Беларусь у ворожій облозі ,"Абрамси" в 15 хв. польота !!))))
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27.10.2020 13:00
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У клапатлівага Бацькі Лукі для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Беларусы начыталіся усялякіх там Дастаеўскіх і прад'яўляюць мне: "Пачвара ці я дрыготкая, ці права маю?" А хіба я абмяжоўваю права беларусаў быць пачварамі дрыготкімі? Карацей, хто ўявіў сябе не пачвараю дрыготкаю, прыйдзецца спыняць. Так што лепш дрыжыце, пачвари, здаравей будзеце.»
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27.10.2020 13:26 Ответить
Анекдот, или реальность:
Минск. Идет по проспекту парень. Вдруг, вылетает из-за угла микроавтобус, полный дебилов в масках. Выскакивают, начинают избивать парня дубинками... и далее диалог:
- Мы тебе покажем, сволочь, как протестовать!!!
- Что вы делаете??!! Я же за Лукашенко проголосовал!! Я домой иду с работы!!!
- Не ври, сволочь, за него никто не проголосовал!!!!
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27.10.2020 13:26 Ответить
как можно пресеч самого себя убийцу террориста и захвотившего власть
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27.10.2020 13:26 Ответить
белоруский протест - мурлыканье кота. даже мышь не напугает..
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27.10.2020 13:32 Ответить
Тіхановская закликала до радикальних дій, аж до бойових, бо вона "устала ждаць"
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27.10.2020 15:10 Ответить
Сьогодні ранком на одному з українських каналів,
білоруський політолог сказав що "мужщіни плачут от действий"
Лукашеску.Сміявся пів години! Значит дівчата купуют букетикі для катюг
та цілуються з ними взасос а "мужщіни" плачут навзрид! Картина маслом.
Та зажене він своїми дубинками сябрів в стойло як скот на бойню!!! Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити - Цензор.НЕТ 7939
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28.10.2020 12:43 Ответить
Etot antikvariat 20 veka i strojitel komunizma liubom sluce dolzen ujti.Skolko mozno davit na liudej lageriami, liudiam nado zit po evropejski i zit na 10 raz luce cem teper.Mne zal tex kto ego poderzyvajet,eto vet durak i ne ispravimi idejami lenina.
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27.10.2020 13:33 Ответить
У Тарагана уже давно легализован канабис для "медицины" самого таргана !
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27.10.2020 13:37 Ответить
Уперёд, бацька!
Пара сотен трупов научит белорусов уму-разуму. Будут знать, как на газонах цветочки нюхать!
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27.10.2020 13:41 Ответить
Щоб врятувати країну і націю, і мільйони кладуть.
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27.10.2020 15:13 Ответить
кладуть національні свідомі...зденаціоналізована бидломаса хоче тільки жрать і ржать...в промежутках ще й посрать....
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27.10.2020 17:15 Ответить
Люди со стальными яйцами почему то не нравятся охлосу... Путин, Лукашенко, Эрдоган и т.д., как ни крути, но они у этих людей есть. При этом уставший от дрязг и распрей охлос мечтает о сильном лидере и кулаке, который наконец покончит с броуновским движением, борьбой всех против всех, сбивающий с ног их страну.
Чуваки, лидер не может быть одновременно со щитом и с радужным флажком в руке, цинично расчетливым разведчиком, воином и каким-нибудь поэтом с мелированными волосами. Попади в высшую власть какой-нибудь Элтон Джон (нисколько не умаляю его творчество) или Алексиевич, страна покатится в тартарары, потому что гуманитарное восприятие происходящего вокруг, у таких людей слишком далеко от реальности.
Итак понятно, что место в мире отвоевывается в лучшем случае локтями, в худшем кулаками, и в этом мире Украина проявляет себя ни так, ни эдак. Печально.
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27.10.2020 13:43 Ответить
Сталін Гітлер ********* та інші тирани це тяжко хворі на голову пацієнти і не важливо які там у них яйця. Але думократичного механізму для протидії цьому явищу поки що не існує. А раз так то народ рано чи пізно діє не демократично не гуманним і не законно так як йому підказує почуття справедливості.
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27.10.2020 16:07 Ответить
А чого білорусам не вистачає? У Сінгапурі режим похлеще, а народ задоволений. Навіть на Росії. Може, білорусів жаба задавила за Колю?..))
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28.10.2020 07:22 Ответить
Segodnia nas ministr skazal s kem tam govorit mozet s raskoj poskolku tam vlasti net?Vyberajem cesno s temi i budem govorit.Ili pani Tichanovka budet za prezidenta?
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27.10.2020 13:44 Ответить
Відасік, ідіть ви з вашим міністром і пані тііхановска в сраку собачу.
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28.10.2020 07:26 Ответить
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити - Цензор.НЕТ 9091
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27.10.2020 13:46 Ответить
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити - Цензор.НЕТ 762
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27.10.2020 13:47 Ответить
Яка огидна циганська харя...
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27.10.2020 17:27 Ответить
харя дуже гидка... але не циганська.
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27.10.2020 21:04 Ответить
"...тиняються вулицями (в основному або майже виключно в Мінську) ..."
===
Мабуть він не знає, що в Мінську мешкає 22% всього населення Білорусі. Тому, якщо добре візьметься за нього Мінськ, то йому амба.
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27.10.2020 13:57 Ответить
Для Білорусі є тільки три загрози: старе ботоксне, старе вусате втративше реальність і терпеливий до безтями білоруський народ.
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27.10.2020 14:18 Ответить
тільки одна: залишиться совком навіки...
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28.10.2020 00:53 Ответить
Владимир Высоцкий
Дорогая передача

Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Там это, уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экранов собралась.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
Мы кое в чём поднаторели:
Мы тарелки бьём весь год -
Мы на них уже собаку съели,
Если повар нам не врёт.
А медикаментов груды
Мы - в унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!
Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС…
Но примчались санитары
И зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек,
Прикрутили к спинкам коек -
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше:
«Развяжите полотенцы,
Иноверы, изуверцы, -
Нам бермуторно на сердце
И бермудно на душе!»
Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела -
Во как сильно беспокоят
Треугольные дела!
Все почти с ума свихнулись -
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода.
И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда.
Ну а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:
«Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?»
Мы откроем нашим чадам
Правду - им не всё равно,
Мы скажем: «Удивительное рядом,
Но оно запрещено!»
Вон дантист-надомник Рудик -
У его приёмник «грюндиг»,
Он его ночами крутит -
Ловит, контра, ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам
И подвинулся рассудком -
И к нам попал в волненье жутком
И с номерочком на ноге.
Он прибежал, взволнован крайне,
И сообщеньем нас потряс,
Будто наш научный лайнер
В треугольнике погряз:
Сгинул, топливо истратив,
Прям распался на куски,
И двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме,
Пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме
К нам в больницу привезли,
И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник -
Незакрытый пуп Земли.
«Что там было? Как ты спасся?» -
Каждый лез и приставал,
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж -
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший - что возьмёшь!
Взвился бывший алкоголик -
Матерщинник и крамольник:
«Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!»
Разошёлся - так и сыпет:
«Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!»
Больно бьют по нашим душам
«Голоса» за тыщи миль.
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят -
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!
Лектора из передачи
(Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ),
Нас берите, обречённых, -
Треугольник вас, учёных,
Превратит в умалишённых,
Ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея -
Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем… Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем… в «Спортлото»!
1977 г.
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27.10.2020 14:32 Ответить
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов! Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити - Цензор.НЕТ 5198
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27.10.2020 14:33 Ответить
Лукашенкові треба вибрати - пістолет,мотузка і мило,або янукович вас чекає там.
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27.10.2020 15:14 Ответить
Не треба з білорусів робити терпіл, пам'ятаю, як у Польщі білоруський рекет тряс українських заробітчан і брав з них данину. Якщо не було грошей дати їм, то обшукували, відбирали паспорт і щоб потім викупити його, треба було втричі дорожче заплатити. І це вдень, на вулиці.
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27.10.2020 15:19 Ответить
білоруської так само як і української етнічної мафії не існує. То були звичайні бандити можливо з Білорусі різних національностей
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27.10.2020 15:31 Ответить
Одна дівчина з Бреста з подругою (1996 р) втекли від рекетирів у Польщу. Та, що приєдналася до нас нелегально працювати, зізналася, що три роки працювала в рекеті, у неї там і батько, і брат, як і в подруги. Розповіла, що їхній шеф рекету винайняв весь ресторан у Бресті для бенкету. На питання, чому його не арештують, і зрештою, на кого працюють бандити (бо вночі грабували машини і вбивали, на ранок приносили жмені золота), вона не хотіла відповідати, але сказала: "На бьівшую партократию"... На питання, що робила в рекеті, сказала, що "... если нужно алиби или что-то еще..." У неї передні зуби були штучні і вся побита.
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28.10.2020 07:51 Ответить
Якось з'явилися біля бритоголових білорусів, які їздили машиною, двоє незнайомих з машиною. З'ясувалося, що то київський рекет приїхав розбиратися з білоруським. До речі, їх помітили у Празі. Там також наших заробітчан рекет (український) зустрічав вже на вокзалі.
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28.10.2020 08:07 Ответить
Приклад героїзму хоч на дошку пошани,трусити кодлом заробітчанина о це не терпільність це героїзм рівня добровольця кіборга.
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27.10.2020 15:59 Ответить
не має значення що там говорить бувший през Білорусі це вже всім набридло. Не легітимний самозванець і всі його так звані укази не законні
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27.10.2020 15:26 Ответить
Побільше квітів та повітряних кульок! І мітингувати виходити тільки по суботам та неділям! А ще терпіти,коли вас мєнти дубинами луплять.Та і не тільки луплять. Бо вам же не потрібен майдан,правда ж сябри?
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27.10.2020 15:30 Ответить
Надел памперс и продолжает себя пугать.
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27.10.2020 16:12 Ответить
Предсмертная агояния бацьки !!!!
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27.10.2020 16:59 Ответить
Не акцентуйте увагу на бацькові...Йде боротьба за Білорусь між Росією і ЄС,а бацька там лишень як розмінна монета і борсається в ополонці як...Ми вже то пройшли,нас вже поділили - Крим і Донбас туди,все інше - сюди...Черга тепер Білорусі...
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27.10.2020 17:26 Ответить
Не проснись завтра утром, Лукашенко, и большей пользы своей стране ты уже не сделаешь.
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27.10.2020 18:25 Ответить
такое же *банутое чмо как Зеленский
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27.10.2020 19:01 Ответить
Очень мало общего. Лукашенко не позволил появиться олигархии в Беларуси, тогда как ЗЕ это маска сам ого циничного олигарха Украины - Коломойского.
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27.10.2020 19:45 Ответить
ну што остаёца делать? просить туалетного контртеррориста ввести вайска
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28.10.2020 00:00 Ответить
как то уже ближе к ростову
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28.10.2020 00:56 Ответить
Да и правильно , бацька, если нет альтернативной программы у так называемой оппозиции, то на кой лях шило на мыло менять - еще большую нищету разводить.
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28.10.2020 01:07 Ответить
Беларусы молодцы !!! Выходят, потом бегают, ждут когда пули резиновые и светошумовые гранаты кончатся. Теперь вот ещё и бастуют. А россиянам надо приготовиться ведь не только на пули и гранаты теперь придётся скинуться но и кроме Крыма , Донбасса, Чечни ещё и Беларусь кормить надо.
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28.10.2020 08:52 Ответить
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