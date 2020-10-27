"Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА: Если он хочет оставаться президентом, нужно что-то делать в Киеве

Нардеп Александр Дубинский считает, что партия "Слуга народа" не отправила его в качестве кандидата на выборах мэра Киева, потому что это участие и эта кампания позволили бы ему сформировать индивидуальный политический рейтинг.

"А этого наши вожди почему-то боятся. Ну, почему – понятно. Потому что они не заинтересованы в формировании сильных политических игроков на национальной арене, и именно поэтому на фейковых абсолютно праймериз (сейчас уже будем говорить об этом открыто, потому что выборы закончились и в принципе уже все определено), которые были срежиссированны, структурированы, для того чтобы кандидатом в Киеве стала Верещук. Потому что ее индивидуальный политический рейтинг стремится к нулю… вот эти 5%, которые она получила, или 6. Отсутствие понимания того, что такое Киев. Ее чужеродность для столицы и для жителей Киева. Это не приведет к тому, что она станет национальным политиком. Вот она появилась, и скоро вы ее не увидите", - заявил Дубинский на своем Ютуб-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить ее сейчас главой КГГА – это абсолютно смешно, потому что вряд ли она, кроме как в Тиктоке, сможет с Кличко о чем-то говорить, каким-то образом бороться, да еще и с 7-процентной фракцией в Киевсовете. (…) Вот этот подход вполне возможен в стране под названием Российская Федерация, потому что там вертикаль власти, там президент, и нех#й там высовываться всякой разной шелупони. А у нас демократия. Мы такую страну хотели с вами построить. И сильные игроки на национальном уровне всегда подстегивали власть", - акцентировал "слуга народа".

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По мнению Дубинского, Кличко получил такой высокий процент поддержки, поскольку людям не дали альтернативы.

"Я буду просить встречи с президентом. Готов все ему эти аргументы озвучивать. Потому что когда были выборы, я часто не мог говорить о многих вещах вот так прямо. Я это делал осознанно, чтобы не подрывать рейтинг партии, который и так падал вниз. Я командный игрок, поэтому я перетерпел, но сейчас терпеть уже некуда. (…) Я скажу ему, что если он хочет оставаться президентом, то, наверное, нужно определяться, что делать дальше в Киеве. Потому что Киев – это плацдарм для всех революций, и только в Киеве эти революции делаются. Поэтому если сейчас в Киеве не появится реальная оппозиция Кличко, не в Тиктоке, а реальная, ну тогда через полгода ждите начала избирательной кампании в президенты. Уже под эгидой Кличко. Ну и Порошенко там будет. Поверьте мне, они быстро объединятся и быстро нанесут ответный удар.

Поэтому я буду говорить президенту, о том, что я готов, и вся наша команда готова стать реальной оппозицией Кличко в столице. (...) Я готов этим заниматься, готов возглавить Киевскую горадминистрацию, готов показать результат", - резюмировал Дубинский.

Отметим, что Дубинский возглавил список СН на выборах в Киевоблсовет. По словам нардепа "Слуга народа" "про#бала местные выборы", а также, что "избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм".

По данным обработки 65% протоколов на выборах в Киевский облсовет "Европейская Солидарность" набирает примерно 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батькивщина – 9%, ОПЗЖ – 6,5%.

Ранее проект BIHUS.info, которым руководит Денис Бигус, опубликовал большое расследование о том, как Дубинской во время Революции Достоинства пытался дискредитировать ее участников по заказу окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

По данным Бигуса, именно Дубинский является автором нашумевшего фейка о том, что на Майдане во время Революции Достоинства якобы работали проститутки.

Кроме этого, Дубинский пытался дискредитировать Виталия Кличко, создав фейк о том, что тот в разгар Революции Достоинства якобы летал в Москву. Для этого планировали арендовать один из чартеров, которыми пользуется Кличко, и действительно отправить его в столицу РФ.