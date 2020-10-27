"Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА: Если он хочет оставаться президентом, нужно что-то делать в Киеве
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Нардеп Александр Дубинский считает, что партия "Слуга народа" не отправила его в качестве кандидата на выборах мэра Киева, потому что это участие и эта кампания позволили бы ему сформировать индивидуальный политический рейтинг.
"А этого наши вожди почему-то боятся. Ну, почему – понятно. Потому что они не заинтересованы в формировании сильных политических игроков на национальной арене, и именно поэтому на фейковых абсолютно праймериз (сейчас уже будем говорить об этом открыто, потому что выборы закончились и в принципе уже все определено), которые были срежиссированны, структурированы, для того чтобы кандидатом в Киеве стала Верещук. Потому что ее индивидуальный политический рейтинг стремится к нулю… вот эти 5%, которые она получила, или 6. Отсутствие понимания того, что такое Киев. Ее чужеродность для столицы и для жителей Киева. Это не приведет к тому, что она станет национальным политиком. Вот она появилась, и скоро вы ее не увидите", - заявил Дубинский на своем Ютуб-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить ее сейчас главой КГГА – это абсолютно смешно, потому что вряд ли она, кроме как в Тиктоке, сможет с Кличко о чем-то говорить, каким-то образом бороться, да еще и с 7-процентной фракцией в Киевсовете. (…) Вот этот подход вполне возможен в стране под названием Российская Федерация, потому что там вертикаль власти, там президент, и нех#й там высовываться всякой разной шелупони. А у нас демократия. Мы такую страну хотели с вами построить. И сильные игроки на национальном уровне всегда подстегивали власть", - акцентировал "слуга народа".
По мнению Дубинского, Кличко получил такой высокий процент поддержки, поскольку людям не дали альтернативы.
"Я буду просить встречи с президентом. Готов все ему эти аргументы озвучивать. Потому что когда были выборы, я часто не мог говорить о многих вещах вот так прямо. Я это делал осознанно, чтобы не подрывать рейтинг партии, который и так падал вниз. Я командный игрок, поэтому я перетерпел, но сейчас терпеть уже некуда. (…) Я скажу ему, что если он хочет оставаться президентом, то, наверное, нужно определяться, что делать дальше в Киеве. Потому что Киев – это плацдарм для всех революций, и только в Киеве эти революции делаются. Поэтому если сейчас в Киеве не появится реальная оппозиция Кличко, не в Тиктоке, а реальная, ну тогда через полгода ждите начала избирательной кампании в президенты. Уже под эгидой Кличко. Ну и Порошенко там будет. Поверьте мне, они быстро объединятся и быстро нанесут ответный удар.
Поэтому я буду говорить президенту, о том, что я готов, и вся наша команда готова стать реальной оппозицией Кличко в столице. (...) Я готов этим заниматься, готов возглавить Киевскую горадминистрацию, готов показать результат", - резюмировал Дубинский.
Отметим, что Дубинский возглавил список СН на выборах в Киевоблсовет. По словам нардепа "Слуга народа" "про#бала местные выборы", а также, что "избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм".
По данным обработки 65% протоколов на выборах в Киевский облсовет "Европейская Солидарность" набирает примерно 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батькивщина – 9%, ОПЗЖ – 6,5%.
Ранее проект BIHUS.info, которым руководит Денис Бигус, опубликовал большое расследование о том, как Дубинской во время Революции Достоинства пытался дискредитировать ее участников по заказу окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
По данным Бигуса, именно Дубинский является автором нашумевшего фейка о том, что на Майдане во время Революции Достоинства якобы работали проститутки.
Кроме этого, Дубинский пытался дискредитировать Виталия Кличко, создав фейк о том, что тот в разгар Революции Достоинства якобы летал в Москву. Для этого планировали арендовать один из чартеров, которыми пользуется Кличко, и действительно отправить его в столицу РФ.
Пожалуйста, подождите...
Киевляне вынесут тебя и всю зеленую шоблу на мусорник , если начнешь метить на место главы КГГА !
Дрянь ты продажная и жулик !
Какая отвратная христопродажная рожа...
Или эта крыса хочет ещё наворовать?
Шоб в Румынии хорошо жить.
какую же мысль хочет донести до нас пан Олександр ?
і це він не про встановлення ялинки. о, ні!
цей, в разі чого, одразу віддасть команду на відкриття вогню.
под названием "Рассмеши народ " и Дубинский шутит ?
Таки рассмешил , народ обхохотался !
Якби ти посміло до Кличка висловитися так, як ти завжди це робиш брудно і мерзенно, що плювати хочеться, він би вирубив тебе одним ударом. Назавжди. І правильно зробив би.
Твою помийку вже давно слід закрити.
місце такій обісраній дупі тільки на паРаші.))
"По мнению Дубинского, Кличко получил такой высокий процент поддержки, поскольку людям не дали альтернативы". Дубинский тем более не альтернатива.