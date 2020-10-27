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Новости Политика УкраиныКиевские новости Местные выборы-2020
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Зеленский (16523) КГГА (2931) Кличко (4512) Дубинский Александр (413) Верещук (470)

"Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА: Если он хочет оставаться президентом, нужно что-то делать в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Нардеп Александр Дубинский считает, что партия "Слуга народа" не отправила его в качестве кандидата на выборах мэра Киева, потому что это участие и эта кампания позволили бы ему сформировать индивидуальный политический рейтинг.

"А этого наши вожди почему-то боятся. Ну, почему – понятно. Потому что они не заинтересованы в формировании сильных политических игроков на национальной арене, и именно поэтому на фейковых абсолютно праймериз (сейчас уже будем говорить об этом открыто, потому что выборы закончились и в принципе уже все определено), которые были срежиссированны, структурированы, для того чтобы кандидатом в Киеве стала Верещук. Потому что ее индивидуальный политический рейтинг стремится к нулю… вот эти 5%, которые она получила, или 6. Отсутствие понимания того, что такое Киев. Ее чужеродность для столицы и для жителей Киева. Это не приведет к тому, что она станет национальным политиком. Вот она появилась, и скоро вы ее не увидите", - заявил Дубинский на своем Ютуб-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить ее сейчас главой КГГА – это абсолютно смешно, потому что вряд ли она, кроме как в Тиктоке, сможет с Кличко о чем-то говорить, каким-то образом бороться, да еще и с 7-процентной фракцией в Киевсовете. (…) Вот этот подход вполне возможен в стране под названием Российская Федерация, потому что там вертикаль власти, там президент, и нех#й там высовываться всякой разной шелупони. А у нас демократия. Мы такую страну хотели с вами построить. И сильные игроки на национальном уровне всегда подстегивали власть", - акцентировал "слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм, - "слуга народа" Дубинский

По мнению Дубинского, Кличко получил такой высокий процент поддержки, поскольку людям не дали альтернативы.

"Я буду просить встречи с президентом. Готов все ему эти аргументы озвучивать. Потому что когда были выборы, я часто не мог говорить о многих вещах вот так прямо. Я это делал осознанно, чтобы не подрывать рейтинг партии, который и так падал вниз. Я командный игрок, поэтому я перетерпел, но сейчас терпеть уже некуда. (…) Я скажу ему, что если он хочет оставаться президентом, то, наверное, нужно определяться, что делать дальше в Киеве. Потому что Киев – это плацдарм для всех революций, и только в Киеве эти революции делаются. Поэтому если сейчас в Киеве не появится реальная оппозиция Кличко, не в Тиктоке, а реальная, ну тогда через полгода ждите начала избирательной кампании в президенты. Уже под эгидой Кличко. Ну и Порошенко там будет. Поверьте мне, они быстро объединятся и быстро нанесут ответный удар. 

Поэтому я буду говорить президенту, о том, что я готов, и вся наша команда готова стать реальной оппозицией Кличко в столице. (...) Я готов этим заниматься, готов возглавить Киевскую горадминистрацию, готов показать результат", - резюмировал Дубинский.

Отметим, что Дубинский возглавил список СН на выборах в Киевоблсовет. По словам нардепа "Слуга народа" "про#бала местные выборы", а также, что "избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм".

По данным обработки 65% протоколов на выборах в Киевский облсовет "Европейская Солидарность" набирает примерно 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батькивщина – 9%, ОПЗЖ – 6,5%.

Ранее проект BIHUS.info, которым руководит Денис Бигус, опубликовал большое расследование о том, как Дубинской во время Революции Достоинства пытался дискредитировать ее участников по заказу окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

По данным Бигуса, именно Дубинский является автором нашумевшего фейка о том, что на Майдане во время Революции Достоинства якобы работали проститутки.

Кроме этого, Дубинский пытался дискредитировать Виталия Кличко, создав фейк о том, что тот в разгар Революции Достоинства якобы летал в Москву. Для этого планировали арендовать один из чартеров, которыми пользуется Кличко, и действительно отправить его в столицу РФ.
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Топ комментарии
+62
Тебе собачий рот уже избиратель показал х#й, такшо на#ер это туда "Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА: Если он хочет оставаться президентом, нужно что-то делать в Киеве - Цензор.НЕТ 6438
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27.10.2020 13:12
+57
лучше погавкай)
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27.10.2020 13:12
+51
Бесстыжее, абсолютно потерявшее берега животное.
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27.10.2020 13:14
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а знаешь в чем ваш общий, вместе с лохторатом, главный прокол, кроме всеобщей зетупости -вы год были с неограниченной властью ,но ваш главный враг не русня, не медведчуки, не дыры в казне, не ковид, а Порошенко. Вся повестка вокруг Порошенко.ПАП вас и порешит)
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27.10.2020 13:35 Ответить
После каждых выборов одна и та же куйня: пытаются назначить на должность главы КМДА не киевского мэра, а угодного правящей верхушке человека
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27.10.2020 13:38 Ответить
ДУБинский , допрыгаешься гадёнышь своими призывами взять Киев !
Киевляне вынесут тебя и всю зеленую шоблу на мусорник , если начнешь метить на место главы КГГА !
Дрянь ты продажная и жулик !
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27.10.2020 13:39 Ответить
"Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 4428
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27.10.2020 13:40 Ответить
Таки да - про в Хайфу.)))
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27.10.2020 13:53 Ответить
Бухарест
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27.10.2020 21:37 Ответить
Не питання що слугам Клоуна робити в Києві. Питання як скоро їх викинуть з Києва у вигрібну яму. Всіх!
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27.10.2020 13:40 Ответить
От тогда точно зе получит Майдан!
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27.10.2020 13:41 Ответить
дубинское чмо захотло политический рейтинг... хи-хи... в дырки от бублика может быть рейтинг? так и в этого злобного и ненавистного "житобольшевика".
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27.10.2020 13:47 Ответить
настырный румын
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27.10.2020 13:50 Ответить
ценный кадр! ;;
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27.10.2020 16:24 Ответить
Віталій після цих виборів пішле нах всю зелень. Тим більше, Закон передбачає можливість окремим рішенням місцевої ради (в конкретному випадку - Київради) позбавлення права призначеного владою на Банковій чиновника керувати фінансами на території ради. Потрібно просто набрати 67% голосів. ЄС + Удар + БЮТ + голос стільки й набирають.
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27.10.2020 13:54 Ответить
-голос. у них договор с СН. Притула исполнял роль «прокладки» и оттягивал от Кличко голоса. хотя смотря сколько им пообещают
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27.10.2020 14:12 Ответить
ну, не підуть же вони на самознищення... не підуть... не такі вже й міцні звязки Пінчука з ЗЕ; і з бенею Пінчук не сильно товаришує...
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27.10.2020 14:20 Ответить
они уже не жильцы после ухода в закат их спивучего лидера и на рейтинги им чхать. договор был в надежде на победу зеленых маках но так как они в пролете, голосина возможно будет объединяться с вышеназванными,если заплатят больше чем зеленые.
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27.10.2020 16:54 Ответить
только после дуели на ринге с Кличко )))
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27.10.2020 13:54 Ответить
Если этого му.... назначат, как Янык назначил Попова,то это будет замечательный повод поесть шашлык возле администрации Київради))
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27.10.2020 13:56 Ответить
Поэтому я буду говорить президенту, о том, что я готов, и вся наша команда готова стать реальной оппозицией Кличко в столице. (...) Я готов этим заниматься, готов возглавить Киевскую горадминистрацию, готов показать результат", в 1917году, твои соплеменники, ублюдок, показали результат! До сих пор харкаем кровью!
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27.10.2020 13:59 Ответить
ну насріть вже хтось в його тупого собачого рота. Ну це ж неможливо слухати..
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27.10.2020 14:00 Ответить
Скажи спасибо что Верещук пролетела над Киевом потому что не всякая говорящая бенина жопа долетает до середины Днепра "Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 7728
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27.10.2020 14:01 Ответить
дубинскому и всем зеленым до сих пор порох в штаны срет )
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27.10.2020 14:04 Ответить
Иди баллотируйся в мэры Бухареста.
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27.10.2020 14:09 Ответить
Или Иерусалима. Он оформлял себе гражданство Израиля, да пришлось приостановить, в связи с депутатством. Пусть уже оформит, да уматывает туда навсегда.
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30.10.2020 15:50 Ответить
Дупинский от слова- дупа? это тот жидлик у которого мама быстро ездит? ну-ну...

Какая отвратная христопродажная рожа...
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27.10.2020 14:09 Ответить
Меня уже тошнит от этого недоделанного ватного д'Артаньянчика на службе у короля Бенито. Вечно оно устривает срачи, провокации и разборки, лезет куда не просят, хамит и ведет себя как последняя скотина. Надеюсь кто-нибудь ему хорошенько вломит.
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27.10.2020 14:11 Ответить
Этот неприятный слуга Дубинский слышком высокого мнения о себе. Слуга годится и должен лишь укладывать асфальт для народа. Все другое не его.
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27.10.2020 14:11 Ответить
а ше кота чи песика зєлєнського можна призначити - нічим не гірші за дубінського. Хіба шо чемніші
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27.10.2020 14:11 Ответить
А шо такое?Мама любит Киев?
Или эта крыса хочет ещё наворовать?
Шоб в Румынии хорошо жить.
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27.10.2020 14:20 Ответить
на исторической родине ему светит только гауляйтерство в родном селе прабабушки Задолбанески, где Саша Коен снимает свои фильмы с местными цыганами "Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 4027
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27.10.2020 14:37 Ответить
перевожу, коротко: "бубочка, замахал, пусти к корыту, мама теряет скорость"
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27.10.2020 14:22 Ответить
Мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%. Про це в Telegram повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів.
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27.10.2020 14:22 Ответить
Один из главных вопросов, интересующих меня в украинской политике, это будут ли продаваться билеты на повешение этого бешенного животного...
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27.10.2020 14:23 Ответить
Похоже, ему мало х@ев избирателей. Он хочет увидеть еще и х@й зеленского. Но это прерогатива ленки и юльки. Они ведь ему все повыгрызают до корня.
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27.10.2020 14:24 Ответить
Если Зеля назначит эту наглую хамовитую коломойскую шавку главой КГГА - это будет концом СН и Зели.
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27.10.2020 14:32 Ответить
на Майдане останется только куча черной кучерявой шерсти в ЗЕльоной жиже "Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 660
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27.10.2020 14:39 Ответить
Дубинского можно только назначить чемоданы за Беней носить,и то не с деньгами а с туалетной бумагой. Зе конечно еще тот чувак и не лох.. Но все же хоть еврейская смекалка и чувствительная пятая точка функционируют, что бы не сделать подобную глупость.
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27.10.2020 14:37 Ответить
Стратех! Блин!
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27.10.2020 14:37 Ответить
Зелёная мерзость сама не уйдёт
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27.10.2020 14:38 Ответить
мы их "уйдем", вперед ногами "Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 9212
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27.10.2020 14:40 Ответить
Попросил бы Кличка о назначении заведующим подотделом очистки. Больше шансов.
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27.10.2020 14:43 Ответить
щас дивлюся мараєвський анал - дупа плаче, шкварить ЗЕ
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27.10.2020 14:43 Ответить
"национальные игроки","национальная арена"..
какую же мысль хочет донести до нас пан Олександр ?
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27.10.2020 14:43 Ответить
"Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 8053
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27.10.2020 14:49 Ответить
"Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе!" (с)
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27.10.2020 14:51 Ответить
Лутше тогда Попова
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27.10.2020 14:53 Ответить
Ще оне на вихід із слуг зе готово. Уже і ультиматум поставило, підготувалось.
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27.10.2020 14:57 Ответить
Я скажу йому, що якщо він хоче залишатися президентом, то, напевно, потрібно визначатися, що робити далі в Києві. Тому що Київ - це плацдарм для всіх революцій, і тільки в Києві ці революції робляться", резюмував Дубинський. Джерело: https://censor.net/ua/n3227334
і це він не про встановлення ялинки. о, ні!
цей, в разі чого, одразу віддасть команду на відкриття вогню.
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27.10.2020 14:58 Ответить
Ну, за народом тогда ответочка не заржавеет, воевать научились, будет , ****, перед смертью свои бейцы жрать
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27.10.2020 16:14 Ответить
І ця сепарська тварюка ніяк не вгамуєтся ,твоє місце на тюремних нарах разом з твоїм господарем коломошею.
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27.10.2020 15:01 Ответить
Питання - Якщо зє-зє-зєнт спробує киян згвалтувати дубінським, як довго він залишиться на посаді ?
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27.10.2020 15:02 Ответить
Даже на обще-вонючем зеленом фоне это ДЕРЬМО - СУПЕРДЕРЬМО... Как там звали давно забытого всеми говнюка? Бузина? Такое ощущение, что им было бы о чём поговорить...
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27.10.2020 15:03 Ответить
Если безмозглые зеленые клоуны действительно хотят "НОВОГОДНИЙ ПУТЧ" в КИЕВЕ, то назначение этого БОРОДАТОГО УБЛЮДКА - самый правильный ход...
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27.10.2020 15:05 Ответить
Більше клоунів, всіляких і різних!!!
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27.10.2020 15:08 Ответить
этот матершинник видит себя национальным лидером? Народ ответьте
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27.10.2020 15:14 Ответить
народ ответил (результаты выборов)
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27.10.2020 17:10 Ответить
"Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 3235
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27.10.2020 15:19 Ответить
понесло
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27.10.2020 15:23 Ответить
Может это новый формат юмористической передачи "Рассмеши клоуна "
под названием "Рассмеши народ " и Дубинский шутит ?
Таки рассмешил , народ обхохотался !
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27.10.2020 15:44 Ответить
дубінський "сильний політичний лідер"?😆😆😆.це йому мама так сказала?чи коломойський?😂😂😂...дубінський-це людина-ср@ка,тому що з його отвору виходить лише кал.нагла,неприкрита,цинічна собака Коломойського,його сраколиз і ублюдок.якби балотувався в Києві,то не набрав би і 2-3%..."мєрзость"🤢🤮
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27.10.2020 16:04 Ответить
Дубінського ні, зразу Беню.
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27.10.2020 16:08 Ответить
Жаль, что СН выдвинула Верещук, а не этого клоуна. Он бы свой ноль точно получил и заткнулся. Но Коломойскому так нужен Киев...
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27.10.2020 16:15 Ответить
Дебилинский решил маме на болид денежек подкосить? Он прав, очередной майдан не за горами !!!!! Вешайтесь зеле-чмошники !!!!!
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27.10.2020 16:57 Ответить
а мордочку вареньем тебе не намазать, яркий представитель партии длбебов?
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27.10.2020 16:59 Ответить
Так понимаю этот матюкосран считает себя неожиданно сильным политическим игроком.
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27.10.2020 18:08 Ответить
вот поэтому Верещук и выдвинули в мэры, а не Дубину, чтобы в случае проигрыша поставить эту Дубину
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27.10.2020 18:36 Ответить
Как сказал бы Портнов Дубинскому - в#%бу в тупой собачий рот
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27.10.2020 18:56 Ответить
Воно охреніло зовсім порівнючи нас з ***********?
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27.10.2020 19:28 Ответить
"Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 7559
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27.10.2020 19:51 Ответить
Киевляне твой собачий рот шатали
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27.10.2020 20:24 Ответить
Какая еще КМДА? - В министерство культуры его.
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27.10.2020 21:18 Ответить
Чуєш, ти, недоумок: жити набридло ?
Якби ти посміло до Кличка висловитися так, як ти завжди це робиш брудно і мерзенно, що плювати хочеться, він би вирубив тебе одним ударом. Назавжди. І правильно зробив би.
Твою помийку вже давно слід закрити.
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28.10.2020 00:34 Ответить
як може дупа,нехай і з бородою, дупа,що продукує лише лайно, бути головою чого небудь?

місце такій обісраній дупі тільки на паРаші.))
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28.10.2020 11:01 Ответить
"нужно что-то делать в Киеве", такое не пройдет. У него как известно 10 квартир в Киеве. Похоже он захотел увеличить их количество. Наверняка это его "что-то делать в Киеве" для себя. Но конечно то же и для его окружения, вплоть до Бени. Меня интересует, в списке людей взявших кредит в Приватбанке, при Бене, и не отдавшие долг, не числится ли Дубинский? Подозреваю что за счет этого кредита он и купил 10 квартир и много машин.
"По мнению Дубинского, Кличко получил такой высокий процент поддержки, поскольку людям не дали альтернативы". Дубинский тем более не альтернатива.
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30.10.2020 15:30 Ответить
Где взялись на наши головы все эти Коломойские, Зеленские, Дубинские, Пальчевские и подобные.
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30.10.2020 15:36 Ответить
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