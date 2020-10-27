Украинские школьники заняли призовые места на глобальном соревновании по астрономии и астрофизике, - Минобразования
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На первом Глобальном электронном соревновании по астрономии и астрофизике шесть юных астрономов Украины завоевали призовые места. В соревнованиях принимали участие школьники из 40 стран мира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
"Шесть юных астрономов Украины завоевали призовые места на I Глобальном электронном соревновании по астрономии и астрофизике, проходившем с 25 сентября по 23 октября 2020 в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соревнованиях, которые состоялись в два этапа - индивидуальный и командный, принимали участие 11 украинских школьников.
По результатам всех этапов соревнований были определены победители.
Так, ученики Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете имени Ивана Франко - Святослав Лушней и Ирина Гонцовская и ученик Херсонского физико-технического лицея Херсонского городского совета Иван Дудяк завоевали серебряные медали.
Ученики Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко - Екатерина Салтовец и Артем Сараев и ученик Ришельевского лицея Лев Тартаковский - бронзовые.
Также ученик Естественно-научного лицея № 145 города Киева Артем Дяченко получил Почетную грамоту.
Сообщается, что в командном туре в составе международной команды второе место занял ученик Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" Владислав Висневский.
Как отмечается, в интеллектуальных испытаниях приняли участие 279 школьников в составе команд из 40 стран мира.
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Даже если они выберут другой путь, с их физико-математическими знаниями на клубнику ездить уж точно не будут.
Как только совок развалился - так все ученые как тараканы хлынули на Запад.
Просто термінологія така.
Докази існування темної матерії та енергії є.
А "Господь", це просто віра.
З невіглаством раджу боротись самоосвітою. Благо, є інтернет.
На цьому відкланююсь.
Раша - 5 участников - 5 золотых медалей, из них 2 еще получили специальные призы - "лучший аналитик" и "лучший наблюдатель".
Армения - 1 золото, 1 серебро.
Иран - 2 золота, 2 серебра.
Украина - 3 серебра.