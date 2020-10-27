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Украинские школьники заняли призовые места на глобальном соревновании по астрономии и астрофизике, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинские школьники заняли призовые места на глобальном соревновании по астрономии и астрофизике, - Минобразования

На первом Глобальном электронном соревновании по астрономии и астрофизике шесть юных астрономов Украины завоевали призовые места. В соревнованиях принимали участие школьники из 40 стран мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Шесть юных астрономов Украины завоевали призовые места на I Глобальном электронном соревновании по астрономии и астрофизике, проходившем с 25 сентября по 23 октября 2020 в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соревнованиях, которые состоялись в два этапа - индивидуальный и командный, принимали участие 11 украинских школьников.

По результатам всех этапов соревнований были определены победители.

Так, ученики Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете имени Ивана Франко - Святослав Лушней и Ирина Гонцовская и ученик Херсонского физико-технического лицея Херсонского городского совета Иван Дудяк завоевали серебряные медали.

Ученики Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко - Екатерина Салтовец и Артем Сараев и ученик Ришельевского лицея Лев Тартаковский - бронзовые.

Также ученик Естественно-научного лицея № 145 города Киева Артем Дяченко получил Почетную грамоту.

Сообщается, что в командном туре в составе международной команды второе место занял ученик Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" Владислав Висневский.

Как отмечается, в интеллектуальных испытаниях приняли участие 279 школьников в составе команд из 40 стран мира.

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Топ комментарии
+4
Вони в нас такі- розумні, допитливі і перспективні!!! ЩИРІ ВІТАННЯ І ПОДЯКА БАТЬКАМ ЗА ТАКИХ ДІТЕЙ!!! А нашій Україні- добру проукраїнську ВЛАДУ, щоб ці дітки нікуди не подались у пошуках роботи, а працювали тут, на рідну державу, у рідних домівках і отримували гарну оплату за свої знання.
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27.10.2020 13:03
+4
На таких детей глаз уже положили товарищи из NASA. В Украине они всё равно долго не задержутся.

Даже если они выберут другой путь, с их физико-математическими знаниями на клубнику ездить уж точно не будут.
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27.10.2020 13:30
+2
Не лучшее, а самое прогрессивное. Там есть уроки где детей учат выбирать пол.
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27.10.2020 13:02
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Все эти соревнования одарённых детей не показатель. Всем известно, что на Скандинавах лучшее образование в целом.
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27.10.2020 12:59 Ответить
Не лучшее, а самое прогрессивное. Там есть уроки где детей учат выбирать пол.
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27.10.2020 13:02 Ответить
Чем лучше? ИМХО сейчас образование больше зависит от самого ребенка и желании того учиться. А доступ к информации сейчас в развитых странах практически равновелик.
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27.10.2020 13:33 Ответить
А какой толк от астрономии и астрофизики в реальной жизни и при чем тут зеленский? Украинские школьники заняли призовые места на глобальном соревновании по астрономии и астрофизике, - Минобразования - Цензор.НЕТ 6687
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27.10.2020 13:02 Ответить
Вообще-то эти предметы напрямую связаны с математикой.
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27.10.2020 13:11 Ответить
Какой от них практический толк? Ладно раньше чумаки, когда ездили за солью по звездам ориентировались, тогда это было актуально. Но щас же есть жипиес) Знание звезд, созвездий и тд, наверное нужны, шоб молодому романтику бабам по ушам ездить Українські школярі посіли призові місця на глобальному змаганні з астрономії та астрофізики, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 332 В космос мы точно не полетим в ближайшие 1000 лет, не с зеленским, то точно. Українські школярі посіли призові місця на глобальному змаганні з астрономії та астрофізики, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8007
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27.10.2020 13:15 Ответить
На таких детей глаз уже положили товарищи из NASA. В Украине они всё равно долго не задержутся.

Даже если они выберут другой путь, с их физико-математическими знаниями на клубнику ездить уж точно не будут.
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27.10.2020 13:30 Ответить
Ну положим в Украине, я так думаю, основная часть способной молодежи не задержится. Спасибо нашим государственным мужам. За тридцать лет они все для этого сделали.
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27.10.2020 13:35 Ответить
а до этого все мечтали "задержаться"?
Как только совок развалился - так все ученые как тараканы хлынули на Запад.
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27.10.2020 13:51 Ответить
Правильно. И за почти тридцать лет так ничего и не изменилось. Не нужны Украине грамотные и талантливые граждане.
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27.10.2020 13:56 Ответить
нужны но не по карману.
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27.10.2020 14:22 Ответить
Парадокс, учитывая все остальное.
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27.10.2020 14:39 Ответить
Вони в нас такі- розумні, допитливі і перспективні!!! ЩИРІ ВІТАННЯ І ПОДЯКА БАТЬКАМ ЗА ТАКИХ ДІТЕЙ!!! А нашій Україні- добру проукраїнську ВЛАДУ, щоб ці дітки нікуди не подались у пошуках роботи, а працювали тут, на рідну державу, у рідних домівках і отримували гарну оплату за свої знання.
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27.10.2020 13:03 Ответить
А потом эти дети подрастут и пойдут проголосуют за клована. Отакие они перспективные ...
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27.10.2020 13:05 Ответить
Не факт. Да и вряд ли клованы еще раз появятся на политическом небосклоне Украины, уже вроде бы все насмеялись.
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27.10.2020 13:22 Ответить
А у нас никого кроме клованов и не было на политическом небосклоне. Таких вот клованов.
Українські школярі посіли призові місця на глобальному змаганні з астрономії та астрофізики, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9367
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27.10.2020 13:38 Ответить
Потом эти дети подрастут и основная часть их будет двигать науку и технологии вдалеке от Украины. И будут они любить Родину издалека. И похер им будет на всех клованов, какие были у нас за почти тридцать лет независимости Украины. Українські школярі посіли призові місця на глобальному змаганні з астрономії та астрофізики, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8098
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27.10.2020 13:37 Ответить
Спокойно, увлечение точными науками - хорошая прививка против подобной ереси. При схожих названиях, между астрономами и астрологами огромная интеллектуальная пропасть.
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27.10.2020 13:09 Ответить
Как знать, как знать... Когда в 21 веке ученые пришли в своих выводах к существованию темной материи и темной энергии, то все возможно. Українські школярі посіли призові місця на глобальному змаганні з астрономії та астрофізики, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1869
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27.10.2020 13:39 Ответить
Темна матерія і темна енергія це цілком матеріальні речі.
Просто термінологія така.
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27.10.2020 18:30 Ответить
Ну в такому випадку і Господь цілком матеріальна сутність. Як представник цієї самої темної для людства матерії та енергії.
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27.10.2020 22:54 Ответить
Ні.
Докази існування темної матерії та енергії є.
А "Господь", це просто віра.
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27.10.2020 23:26 Ответить
Українські школярі посіли призові місця на глобальному змаганні з астрономії та астрофізики, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6458 Хто Вам таке сказав? А чи не є Господь тією так званою енергією? Тобто та сама розумна сила, яка може за задумом створювати з темної матерії звичайну матерію. А звичайна енергія є ще одним втіленням Господа та його планів. Як Вам така теорія? Українські школярі посіли призові місця на глобальному змаганні з астрономії та астрофізики, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 7773 А стосовно доказів відносно існування темних матерії та енергії можна докладніше почути. Було б цікаво. Бо я не знаю про такі. Якраз би своє невігластво трошки підправив би.
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28.10.2020 03:00 Ответить
Довести щось людині, яка вважає свої припущення безсумнівними фактами дуже важко, або і неможливо. Та й для чого? Одним віруючим більше - одним менше, на хід наукового прогресу це не вплине.
З невіглаством раджу боротись самоосвітою. Благо, є інтернет.
На цьому відкланююсь.
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28.10.2020 11:23 Ответить
Обидно только, что мельдониевые и здесь нас обошли.
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27.10.2020 13:18 Ответить
не только они. Даже Иран и Армения обошли.
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27.10.2020 14:05 Ответить
Кто занял первые места? Предполагаю, что либо россияне либо Китай.
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27.10.2020 13:27 Ответить
Абсолютный победитель - китаец.
Раша - 5 участников - 5 золотых медалей, из них 2 еще получили специальные призы - "лучший аналитик" и "лучший наблюдатель".
Армения - 1 золото, 1 серебро.
Иран - 2 золота, 2 серебра.
Украина - 3 серебра.
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27.10.2020 14:03 Ответить
 
 