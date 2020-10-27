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Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 52% средств, - Минфин

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Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 52% средств, - Минфин

По состоянию на 23 октября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потрачены 34,1 млрд грн из 66 млрд грн. Это составляет 52% от общей суммы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

На сферу здравоохранения использованы 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%. В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачены 21 млн грн (выделены 100 млн грн) на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачены 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлены 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн. Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.

В сфере социальной защиты использованы 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн.

На обеспечение правопорядка использованы 2,4 млрд грн из 2,7 млрд грн (91%).

На строительство и ремонт дорог использованы 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд гривен. На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрен 1 млрд грн, из которого пока использованы только 6 млн гривен.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрены 524 млн грн, из которых пока использованы 165 млн грн или 31%.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Проскользнуло в статьях уже начинают говорить (помоему и министр здравохранения это говорил), что может настать время, что врачам придётся выбирать - кого спасать, а кого нет. Поэтому на мысль приходит одно - не потрачено 52% средств, а РАЗВОРОВАНО! Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 52% средств, - Минфин - Цензор.НЕТ 7188
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27.10.2020 13:00
+3
А если будет стоять выбор спасать обычного работягу Васыля и *********** зеленского. То кого будут лечить и почему именно зеленского? Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3446
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27.10.2020 13:03
+1
"ВИ зробили це разом!"
Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9752
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27.10.2020 13:39
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Правила форума Совет форумчан
ти, тупе хірікірі, сдохнеш ти перший, козломорді і зеленоморді довго не живуть
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27.10.2020 14:02 Ответить
Ладно, з тобою все ясно, ти тупа школота, іди забери у хазяїна копійочку заробив, а взагалі ви козломорді свинособаки, такі кумедні коли починаєте на українських форумах гадити, у вас тупих тварин мізків не вистачає для того щоб тролити. Це слідство алкоголізма і венеричних хвороб твоїх батьків і прадідів, і кровозмішання, а тебе взагалі жалко, бо ти один з найтупіших говноїдів, бо тебе народили взагвлі навстоячки.
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27.10.2020 14:38 Ответить
Проскользнуло в статьях уже начинают говорить (помоему и министр здравохранения это говорил), что может настать время, что врачам придётся выбирать - кого спасать, а кого нет. Поэтому на мысль приходит одно - не потрачено 52% средств, а РАЗВОРОВАНО! Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 52% средств, - Минфин - Цензор.НЕТ 7188
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27.10.2020 13:00 Ответить
А если будет стоять выбор спасать обычного работягу Васыля и *********** зеленского. То кого будут лечить и почему именно зеленского? Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3446
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27.10.2020 13:03 Ответить
ТОМУЩО😀😀😀
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27.10.2020 13:07 Ответить
на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачены 21 млн грн (выделены 100 млн грн) на обеспечение лабораторий МинздрИсточник: https://censor.net/ru/n3227336

Просто назвали бы цифру сколько купили ИВЛ . 50? 100?

Ведь под жтим аппаратом лежит больной 3 недели . По аппарату в больницу для одного человека?

Или все сразу в Феофанию для депутатов и чиновников ?
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27.10.2020 13:07 Ответить
Не, ну то, что 52% списали/разворовали,- то понятно, а где же деньги на реальную медицину и заботу о здоровье людей?
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27.10.2020 13:20 Ответить
Страшные дела происходят в нашей стране. Массово начали пропадать люди голосовавшие за Зелёнского!
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27.10.2020 13:32 Ответить
Новая фишка: "Специального «COVID-фонда» в Украине не было - это коммуникационная ошибка" Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3821
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27.10.2020 13:33 Ответить
"ВИ зробили це разом!"
Із Фонду з боротьби з COVID-19 уже витрачено 52% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9752
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27.10.2020 13:39 Ответить
Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже ******** / разворованы потрачены 52% средств, - Минфин
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27.10.2020 14:32 Ответить
Де рахункова палата? Чому немає подання в ОГП про нецільове використання коштів? Де, *****, Служба Бабла України? Чому рахункова палата не звітує про перевірку акцизу на паливо, який повинен використовуваться на ремонт та утримання доріг?
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27.10.2020 14:55 Ответить
 
 