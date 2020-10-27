Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 52% средств, - Минфин

По состоянию на 23 октября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потрачены 34,1 млрд грн из 66 млрд грн. Это составляет 52% от общей суммы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

На сферу здравоохранения использованы 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%. В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачены 21 млн грн (выделены 100 млн грн) на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачены 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлены 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн. Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.

В сфере социальной защиты использованы 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн.

На обеспечение правопорядка использованы 2,4 млрд грн из 2,7 млрд грн (91%).

На строительство и ремонт дорог использованы 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд гривен. На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрен 1 млрд грн, из которого пока использованы только 6 млн гривен.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрены 524 млн грн, из которых пока использованы 165 млн грн или 31%.

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