Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, применив АГС вблизи Водяного, - Минобороны
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С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"По состоянию на 12:00 текущих суток, русско-оккупационные войска один раз открывали неприцельный огонь на донецком направлении. Около 11:00, противник применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного", - говорится в сообщении.
Так, на вражеские провокации украинские подразделения огонь в ответ не открывали. Боевых потерь среди украинских подразделений нет.
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показать весь комментарий27.10.2020 13:11 Ответить Мне нравится 1
РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
показать весь комментарий27.10.2020 13:11 Ответить Мне нравится 0
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