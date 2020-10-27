Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, применив АГС вблизи Водяного, - Минобороны

С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, русско-оккупационные войска один раз открывали неприцельный огонь на донецком направлении. Около 11:00, противник применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного", - говорится в сообщении.

Так, на вражеские провокации украинские подразделения огонь в ответ не открывали. Боевых потерь среди украинских подразделений нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб