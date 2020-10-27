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ФРУПЕК просит Кабмин не списывать старые вагоны: "Это приведет к перебоям в работе украинской энергосистемы"

Новости Цензор.НЕТ Общество

ФРУПЕК просит Кабмин не списывать старые вагоны:

Инициатива Мининфраструктуры по сокращению сроков эксплуатации железнодорожных вагонов дестабилизирует работу предприятий угольной отрасли.

 Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРУПЕК), размещенном на официальном сайте.

"Ограничения, предлагающися по вагонам, ставят под угрозу стабильную работу угольных предприятий и частично энергосистемы", - отметили в Федерации.

По их оценке, из-за списания вагонов возникнет их дефицит, что заставит грузоперевозчиков финансировать закупку новых вагонов, в результате чего вырастет стоимость привлечения вагонов под перевозку угля.

"Это, в свою очередь, приведет к росту цен на вагоны как минимум в 2 раза и соответствующему повышению стоимости транспортировкиу угля", - отмечается в заявлении.

В ФРУПЕК также считают, что это решение приведет к росту тарифов "Укрзализныци". Что также повысит себестоимость угольной продукции и ухудшит ее конкурентоспособность на внутреннем рынке по сравнению с альтернативными видами топлива.

"Снижение объемов перевозок по железной дороге из-за недостатка парка, по нашему мнению, приведет не только к росту цен на вагоны, а будет стимулировать рост государственно регулируемых тарифов АО "Укрзализныця" для покрытия ее расходов на содержание железнодорожной инфраструктуры в условиях сокращения доходов и увеличения инвестиций в обновление вагонного парка", - отметили в ФРУПЕК, и призвали правительство доработать проект решения, предложенный Мининфраструктуры.

Ранее в "Укрметаллургпроме" заявили, что принятие Мининфраструктуры решения об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.

В свою очередь вице-президент Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Напомним, 8 октября Министерство инфраструктуры Украины опубликовало проект приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", которым предусмотрено сокращение в Украине вагонного парка путем запрета продления срока использования вагонов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный. Согласно проекту приказа, ограничение предлагается применить в том числе и к полувагонам - наиболее массовому виду парка, в котором перевозится практически весь объем угольной продукции. В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет (1,5 нормативных срока службы) с постепенным уменьшением предельного срока службы с 33 лет до 22 в период 2021-2029 годов, кроме вагонов, для которых срок на данный момент уже продлен.
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думайте как украинцы. - в министерство нужно что-то занести, чтобы они отменили решение.
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27.10.2020 13:24 Ответить
ні там інші плани, тендер на закупівлю нових і відкати, відкати, відкати, мільйони, мільярди відкатів.
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27.10.2020 14:21 Ответить
цікаво,а хто відповість в разі аварій із старими вантажними вагонами?Є таке поняття як втома металу і з виду "робочий" в секунду може перетворитись на брухт,крім того із такими вагонами поруч рухаються і пасажирські,на безпеці не можна економити.
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27.10.2020 13:35 Ответить
Как же не списывать, если "Уралвагон" России стоит, нет заказов на 2021 год.
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27.10.2020 14:06 Ответить
"ФРУПЕК просит Кабмин не списывать старые вагоны..."

ФРУПЕК це прізвище?
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27.10.2020 15:33 Ответить
 
 