Ермак о критике в адрес Татарова: Не нашел чего-то такого, что заставило бы меня усомниться в его назначении
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступления Олега Татарова в поддержку бойцов "Беркута в" 2014 году он "не видел".
Об этом Ермак заявил в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.
"Мы проверяем каждого кандидата. Я не нашел чего-то такого, что заставило бы меня усомниться в этом решении", - сказал глава ОП о назначении Татарова.
На слова журналиста, что Татаров на брифинге милиции в 2014 году говорил, что протестующие на Майдане избивали "Беркут", заявил: "Честно говоря, я этого не видел, такой информации у меня не было. Вот я родился в период Советского Союза, еще на первом курсе изучал политэкономию и вещи, которые сегодня по закону (о запрете Коммунистической партии. - Ред.) являются противозаконными. Это же не означает, что я разделяю эти взгляды. Если человек порядочный и профессиональный, меня интересует в первую очередь его эффективность. Кто-то справляется, кто-то - нет, решаем по ходу".
Как сообщалось, Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.
Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".
В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова. В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.
Пожалуйста, подождите...
Ви вже так зашкварились....на рейтинг подивись, Єрмак.
Він відповідав за деморалізацію українського суспільства, працював на партію зрадників України.
Що ще треба зробити в цій державі, щоб тебе взагалі анулювали...
Певно, Єрмак має плани, що цей кент зросте до альтернативи Авакову, коли Зеленський наважиться замінити надпотужного міністра.
Так включиться в справи і стане незамінною людиною.
Поза тим, зелені і досі не мають нікого, хто б дозволив здихатись Авакова, який їм геть чужий. Водночас, Аваков, напевно, зібрав різного компромату, зокрема, і на слуг також. Тому зараз він є противагою. Але його незмінність в майбутньому може обернутись проблемою для всієї країни.
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Так, з цим треба боротись, розвінчувати міф про Наполеона та його слуг, про можливий вплив на керманича країни різного роду агентів ворожої держави чи її спецслужб, олігархів та іншого непотребу, але це треба доносити систематично і доступно для розуміння кожного українця.
тобто грати ....отим...на роялі, зі сцени, на втіху залу у якому є діти - це було морально...
преЗЕдент сам заробив свій імідж, своєю недолугістю, пихатістю, брехливістю і своїм ретельно підібраним під себе... оточенням...
він сам принижує інститут президентства України своєю присутністю і своїми зашкварами...
ті хто його обирали (я не кажу про Вас) - хіба не бачили (чи не хотіли бачити) обмеженість цієї людини???
По ютубі пройшов ролик про юні роки другої дружини Голови Держдури Володіна ( це та особа з якою зустрічася Рабінович із своїм радником по національній безпеці Віктором Володимирвичем)- все теж саме, співала в хорі на рідній мордовській мові і в кокошнику і після цього росіяни запропонували йому іншу роботу. Знай сверчок свой шесток
Причины такого вброса нам пока не ясны. Среди наших источников бытует мнение, что он может быть частью операции-прикрытия по сливу Татарова, как "крота" в деле "вагнера". Но факт остается фактом - за время российской агрессии на Донбассе в период с 2015 по 2019 год, Олег Татаров почти два десятка раз выезжал на территорию Российской Федерации. Это может многое объяснять. В том числе и в вопросе торможения дел Майдана, о котором мы писали вчера. Источник , очки баканова"