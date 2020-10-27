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У меня в трех отделениях врачи с COVID-19 одновременно лечатся и лечат своих пациентов, - главврач Северодонецкой больницы Водяник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

У меня в трех отделениях врачи с COVID-19 одновременно лечатся и лечат своих пациентов, - главврач Северодонецкой больницы Водяник

В Северодонецкой городской многопрофильной больнице некоторые врачи, которые лечат от коронавирусной болезни, сами болеют. Медики продолжают работать, потому что их некем заменить.

Об этом в комментарии hromadske сказал главврач больницы Роман Водяник, передает Цензор.НЕТ.

"Под ковидных больных у нас 90 коек, - говорит Водяник. - Но мы видим, что этого мало, и терапевтическое отделение — то есть весь этаж частично переводим под ковид. Администрации города и области дали нам дополнительные средства, и мы смогли оборудовать эти места "кислородом". И сегодня-завтра у нас уже будет не 90 мест, а 120. Вчера было 90, и мы были заполнены на 100%. Увеличиваем до 120 - и мы уже на 70-80% заполнены".

Но проблема не в количестве мест (при необходимости, инфицированных можно разместить хоть на всех 640 койках, которые есть в больнице), а в подготовленных медиках.

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"Сейчас основной вопрос - это врачи, медсестры, санитарки. Их не заменит никакой волонтер, - убежден Водяник. — Даже не у каждого врача есть необходимые знания, чтобы лечить тяжелые пневмонии. У меня в трех отделениях врачи одновременно болеют ковидом, лечатся, и они же лечат своих пациентов. То есть, если медик либо на стадии выздоровления, либо болеет в легкой форме, то он в своем отделении одновременно и пациент, и врач".

Сейчас COVID-19 болеют 12 медиков из инфекционного отделения. Всего же в больнице положительные диагнозы получили 60 медработников.

Двое медиков уже неделю находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Оба работали с больными COVID-19.

"У нас врачи и медсестры работают и на полторы, и на две ставки. Мы даже не можем оплатить то количество часов, которое они отрабатывают. Я считаю, что это тихий молчаливый подвиг медперсонала", - говорит Водяник.

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Недавно глава Луганской ОГА Сергей Гайдай анонсировал планы усилить инфекционные отделения интернами и врачами, которые уже вышли на пенсию.

В Северодонецке говорят, что уже привлекают их, но только к работе с теми, кто болеет в легкой форме. Ведь необходимой квалификации для работы со случаями средней и тяжелой степени у них нет.
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Сейчас врачи, как наши военные в начале войны,- враг (ковид) напирает, а у них то того, то этого нет и с помощью напряженка. Желаю им и их больным преодолеть коварную болезнь ВОПРЕКИ обстоятельствам!!!
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27.10.2020 13:33 Ответить
Берите и лечитесь дома! перевод с сайтаУ меня в трех отделениях врачи с COVID-19 одновременно лечатся и лечат своих пациентов, - главврач Северодонецкой больницы Водяник - Цензор.НЕТ 3902У меня в трех отделениях врачи с COVID-19 одновременно лечатся и лечат своих пациентов, - главврач Северодонецкой больницы Водяник - Цензор.НЕТ 4848
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27.10.2020 13:52 Ответить
У меня в трех отделениях врачи с COVID-19 одновременно лечатся и лечат своих пациентов, - главврач Северодонецкой больницы Водяник - Цензор.НЕТ 4743
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27.10.2020 13:52 Ответить
А чё, и лечение бесплатное и денюжку на месте зарабатывают! //Злой сарказм, если кто не въехал//
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27.10.2020 14:14 Ответить
 
 