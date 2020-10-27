Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко призвал отчислить студентов, которые выходят на протесты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание TUT.by в Telegram.
"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их как я говорил кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое - преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", - сообщил Лукашенко.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Его требования - Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены - не были выполнены.
В связи с этим в Беларуси началась всеобщая забастовка. К протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи.
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Но мир огромен и те , кого когда-то ещё софкоиды валили на экзаменах в МГУ терь работают в НАСА и селиконовой долине ...
Выгонит и Менска , так оне уедут в Краков учится , а их места займут дети быдло-элиты ...
Дегенерат так и не понял, шо выдавливая мозги из страны ему нечем будет кормить церберов !
- БИТТЕ(кофе).
-Данке шьон, -ответ на картинку с битте
Мій знайомий із секти зебіл73%, голосував за янелоха42г. Я з ним на складні теми більше не спілкуюсь.
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому
(Чтоб ему провалиться, проклятому!).
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
"Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!"»©
(Корней Чуковский, «Тараканище»)