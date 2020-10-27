РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3929 посетителей онлайн
Новости За рубежом Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
12 625 165
Беларусь (7523) Лукашенко (3501) репрессии (2753) студенты (629)

Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко призвал отчислить студентов, которые выходят на протесты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание TUT.by в Telegram.

"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их как я говорил кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое - преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", - сообщил Лукашенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ОМОН разогнал митинг студентов в Минске. ВИДЕО

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Его требования - Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены - не были выполнены.

В связи с этим в Беларуси началась всеобщая забастовка. К протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи.

Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+42
Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу - Цензор.НЕТ 9635 Лука, в армию низя, а то украдут с оружейки автомат и свергнут твой режим Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу - Цензор.НЕТ 152
показать весь комментарий
27.10.2020 13:28
+22
Які ты ліцвін?Маскаль ты,псіна!
показать весь комментарий
27.10.2020 14:06
+16
вот что бывает если дать неограниченую власть дол@бу-популисту...
показать весь комментарий
27.10.2020 13:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ты уже или повесшься или сдохни своим чередом, ментор херов, всю страну в террористы записал, дартаньян сраный
показать весь комментарий
27.10.2020 13:35 Ответить
Ишь, как козлина раздухарился! Ну если беларусы победят, болтаться ему где-нибудь на ветке в безлюдном месте, где бродят стаи одичавших собак!
показать весь комментарий
27.10.2020 13:37 Ответить
Он будет болтаться как наш Федрыч между Ростовом и Москвой. И никак по другому. Поэтому мы даже до Румынии по развитию не дотянем. Там все же Чаушески заболтались.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:41 Ответить
Ну, отчисление студентов - шаг в правильном направлении. Уперёд, бацька!
показать весь комментарий
27.10.2020 13:39 Ответить
Это потому что протестуют не все. Вышли бы всем ВУЗом,никого бы не отчислили.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:40 Ответить
Так они и так на улице.. А дай им еще оружие в руки ( как в 1917) и тоды шо... Дурило картофельное.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:42 Ответить
хорошая пропозиция , это укрепит любовь молодежи к Луке.................... Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов: Отправьте их в армию, а кого на улицу - Цензор.НЕТ 7936
показать весь комментарий
27.10.2020 13:43 Ответить
Тарган как все быдло-имбицили всегда "думал" , шо учёба у вузе не состояние интеллекта , а некая привилегия и если ёё лишить студента , то он "на улицу" згинет .
Но мир огромен и те , кого когда-то ещё софкоиды валили на экзаменах в МГУ терь работают в НАСА и селиконовой долине ...
Выгонит и Менска , так оне уедут в Краков учится , а их места займут дети быдло-элиты ...

Дегенерат так и не понял, шо выдавливая мозги из страны ему нечем будет кормить церберов !
показать весь комментарий
27.10.2020 13:45 Ответить
ему не нужны умные люди . набрать рабочих на нефтепеработку не проблема . в крайнем случае узбеков и таджиков найдет . денег на охрану хватит приторговывая росийским оружием и оружейным плутонием с росийской АЭС . у политков всего мира мечта иметь быдлоподобную массу вместо населения легко управляемую и зомбируемую. в этом Западные либералы ничем не отличатся от путиных/лукашенок/эрдоганов .
показать весь комментарий
27.10.2020 20:08 Ответить
Довго білоруси дозволяли цій погані собою керувати, щоб тепер чомусь дивуватись.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:50 Ответить
Я надеюсь,что ето чмо закончит как кадаффи-с черенком в сраке
показать весь комментарий
27.10.2020 13:56 Ответить
Бульбу там посадят.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:20 Ответить
со стразу совсем взбесился и ополоумел, маньячина.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:57 Ответить
що аж у кондрашова стався приступ кондрашки
показать весь комментарий
27.10.2020 14:18 Ответить
да. именно и лично только ты "що аж у кондрашова стався приступ кондрашки"
показать весь комментарий
27.10.2020 14:23 Ответить
у кондрашова какашки черговий приступ кондрашки
показать весь комментарий
27.10.2020 14:34 Ответить
да, олигореник. лично и только ты "у кондрашова какашки черговий приступ кондрашки"
показать весь комментарий
27.10.2020 14:39 Ответить
картавого в своё время из универа погнали. и почалось.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:09 Ответить
как показал янукович, студентов лучше не трогать. за ними родители, друзья и весь народ
показать весь комментарий
27.10.2020 14:18 Ответить
Да, что-то с президентами сталось.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:18 Ответить
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 2508Батя , молодец !
показать весь комментарий
27.10.2020 14:18 Ответить
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 6042 стесняюсь спросить, мол, кто у пана господин?
показать весь комментарий
27.10.2020 14:29 Ответить
Быцька - за сношения с хутин пуй, Тихановская - тоже.. А промеж них - ПРОДАЖНЫЕ, АБО ТУПЫЕ МЕНТЫ.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:25 Ответить
Привет , обезжиренный Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 7060
показать весь комментарий
27.10.2020 14:33 Ответить
Шо?дефицит общения обнаружился? Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 4262
показать весь комментарий
27.10.2020 14:45 Ответить
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 1775
показать весь комментарий
27.10.2020 14:49 Ответить
дайошь диалог(зебик тоже 3-х слов в кучу не может слепить), типо:
- БИТТЕ(кофе).
-Данке шьон, -ответ на картинку с битте Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 3141
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 8892
показать весь комментарий
27.10.2020 15:01 Ответить
подружку то хоть ума хватило с днюхой поздравить?
показать весь комментарий
27.10.2020 15:15 Ответить
Вот это тебя , толстый , понесло. Далеко пойдешь , если вовремя не отановить. Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 3398
показать весь комментарий
27.10.2020 15:20 Ответить
а шо это вы так раздухарился, зебику же - кранты. Укрытие нужно искать, переобуваться в прыжке, да и к бацьке равнодушие показывать. А я кста, бацьку понимаю, шо толку шило на мыло менять - колотиться на ровном месте. Разве шо, на пятиконечной звезде , показать свою , а не оппонента, любовь к пыне.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:30 Ответить
Он ватный любитель овец Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 3023
показать весь комментарий
27.10.2020 15:03 Ответить
не, уже прогорел... ща арпус-дынь, паатхати не жалей (рубчик). бахчисарайник ща
показать весь комментарий
27.10.2020 15:07 Ответить
А ты любитель шоколадного отсека Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 3369
показать весь комментарий
27.10.2020 15:22 Ответить
ЗЕБИКА щимят у нас (волеизъявлением,) бацьку в Беларуси... Куда мир катится? Если докатится, у ментов опять будет фильтрация. Каждый мент ответит, как положено.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:33 Ответить
Білорусам пора зрозуміти, щоб домогтися бажаного результату, потрібно самого Лукашенка і його найближчих соратників, упакувати і відправити, можна вантажем 200, до запитання, в країну, котра захоче це лайно прийняти, але для цього потрібно брати в руки зброю, а не букети квітів.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:34 Ответить
Белоруссы , берегите Батю Лукашенка. Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 4801
показать весь комментарий
27.10.2020 14:35 Ответить
Бг-ггг... Он-дого. еще один Ябацько выискался...ХЕХ. .. ЗЫ... срочно в командировку - к местному омону, мож получиццо булыгой по бестолковке схлопотать. Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 4908
показать весь комментарий
27.10.2020 14:51 Ответить
Выбирайте армия,улица, или партизанский отряд
показать весь комментарий
27.10.2020 14:40 Ответить
неправда ваша. Бацька тока в армию или майданить - на улицу предлагал.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:10 Ответить
м еня другое прикололо, шо бацька ни во что так армию не ставит. Армия - типо наказание.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:11 Ответить
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 8396
показать весь комментарий
27.10.2020 14:41 Ответить
Мій знайомий після мого питання що він думає про Білорусь, відповів - "в Білорусі кращі дороги ніж в Україні що їм ще треба!" Я -"хочуть кращого життя, хочуть чесних виборів" Знайомий -"мій знайомий з Білорусі сказав що там всі за Лукашенко" Я -"Чому тоді Лукашенко не дозволив незалежним спостерігачам слідкувати за виборами, чому не дозволив перерахувати?, якщо більшість за нього чого йому боятися!" Знайомий -"Да, напевно"
Мій знайомий із секти зебіл73%, голосував за янелоха42г. Я з ним на складні теми більше не спілкуюсь.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:46 Ответить
Тю, не знали шо ответить, насчет дорог. При развале СССР украинские отчисления полностью ушли на восстановление дорог в нечерноземье и Беларуси... Ща и они уже претерпели многоразовую косметику - никакие.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:54 Ответить
браточки, берегите бацька для ростова, шлеперу, чай, скучно. Тихановскую не надоть, сама стала на лыжи , не дожидаясь пока попинают.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:48 Ответить
не ты их зачислял и не тебе их выгонять Своего с автоматом в армию отправь.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:58 Ответить
А не обоср.шься, Мудищев, дать в руки оружие и технику студентам? Они тогда тебя танками в один день сковырнут вместе с полицаями и путинскими засланцами.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:59 Ответить
Дело в том, что он отправит их в рассейскую армию...где их опустят на бутылку чурки
показать весь комментарий
27.10.2020 15:46 Ответить
Над тобой, кацап,в свое время в ордынской армии поиздевались - допускаю - а вот граждан чужой страны, да еще без присяги, пока даже орда не принимает. Так что - гуляй лесом.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:01 Ответить
Мені от просто цікаво: а довго ще лука буде бикувати? Що скажете,сябри?
показать весь комментарий
27.10.2020 15:03 Ответить
Обождите, новая партия цветов еще не поступила на прилавки.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:34 Ответить
Золотые слова Александр Григорьевич, сразу привьется чуство ответственности за Родину.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:03 Ответить
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 5043
показать весь комментарий
27.10.2020 15:05 Ответить
Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 4911 Лукашенко наказав відрахувати з ВНЗ студентів-протестувальників: відправте їх в армію, а декого - на вулицю - Цензор.НЕТ 6033
показать весь комментарий
27.10.2020 15:07 Ответить
Какая мразь!
показать весь комментарий
27.10.2020 15:36 Ответить
Відчислити кажеш , бульбожер, ця молодь порве тебе на шматочки, картофлефрік.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:22 Ответить
Шевченка теж колись в солдати відправили. Древній кацапський вид покарання для інтелегентів.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:46 Ответить
правильно лукавый говорит. молодого болотного раба нужно учить жизни.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:05 Ответить
«Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому
(Чтоб ему провалиться, проклятому!).
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
"Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!"»©
(Корней Чуковский, «Тараканище»)
показать весь комментарий
27.10.2020 17:24 Ответить
Там олигофрен-отпрыск коленька как раз созрел для армии
показать весь комментарий
27.10.2020 20:23 Ответить
думаете по пьяне его склепали?
показать весь комментарий
28.10.2020 00:22 Ответить
Так ось воно що -- позаздрили Коленьке... А то "тараканище, тиранище"...
показать весь комментарий
28.10.2020 08:39 Ответить
Дохлопались в ладоши, блин ..Пионэры...
показать весь комментарий
04.04.2021 01:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 