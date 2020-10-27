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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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В Одессе работники УИК подделали протоколы подсчета голосов: ставили подписи на подоконнике в коридоре, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Одессе работники УИК подделали протоколы подсчета голосов: ставили подписи на подоконнике в коридоре, - полиция

Подписи за отсутствующих членов комиссии ставили в коридоре на подоконнике. По факту подделки избирательной документации начато расследование.

Как сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, нарушение заметили правоохранители, которые сопровождали представителей этой УИК в территориальную избирательную комиссию для сдачи документации, передает Цензор.НЕТ.

В частности, полицейские увидели, как заместитель председателя комиссии и секретарь прямо на подоконнике в коридоре ставят подписи за отсутствующих членов УИК на протоколах о подсчете голосов. В главке акцентировали, что своими действиями злоумышленники нарушили процедуру оформления и сдачи избирательной документации.

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Следственно-оперативная группа, вызванная на место происшествия, изъяла сфальсифицированные протоколы, а членов комиссии вернула в УИК для устранения недостатков в работе.

По факту подписания протоколов не на заседании избирательной комиссии полицейские начали производство по ч. 4 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение и пр.) Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования назначен ряд, в том числе почерковедческая экспертиза. За указанное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.
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Топ комментарии
+2
а в туалете надписи рядом со своими подписями не могли оставить?
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27.10.2020 14:08
+2
Подписи за отсутствующих членов комиссии ставили в коридоре на подоконнике
В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 2592
 В туалете все стены расписали за себя, а подоконники за отсутствующих?
.
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27.10.2020 14:15
+2
Местные выборы по местному... В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 8135
В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 7525
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27.10.2020 14:35
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Правила форума Совет форумчан
На полу будеш ***** обирати,бо іншого місця у вас нема.
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27.10.2020 14:09 Ответить
Завжди підписані протоколи заповнюють в коридорі перед здаванням в окружну комісію, бо заповнити дебільні протоколи без помилок неможливо!
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27.10.2020 14:22 Ответить
Проблема в тому що я не розумію собачої і з козломордою худобою не спілкуюсь.
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27.10.2020 14:29 Ответить
Відколи це собача феня стала грамотою? Гав гав
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27.10.2020 14:33 Ответить
Коли Бог хоче покарати,лишає розуму,а тобі забув дати. В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 4919
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27.10.2020 14:38 Ответить
Оце вже дійсно злочин і треба саджати однозначно. В Одессе работники УИК подделали протоколы подсчета голосов: ставили подписи на подоконнике в коридоре, - полиция - Цензор.НЕТ 8019
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27.10.2020 14:07 Ответить
Да эти идиоты просто поленились поехать к себе на участок (где их уже ждёт за накрытым столомвся комиссия) , и переписали протоколы прямо в здании ОИК... Но загреметь под горячую руку могут по-полной... обычно в таких случаях только пальцем грозили...
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27.10.2020 14:26 Ответить
а в туалете надписи рядом со своими подписями не могли оставить?
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27.10.2020 14:08 Ответить
Подписи за отсутствующих членов комиссии ставили в коридоре на подоконнике
В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 2592
 В туалете все стены расписали за себя, а подоконники за отсутствующих?
.
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27.10.2020 14:15 Ответить
В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 5693
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27.10.2020 14:28 Ответить
преЗЕдент должен возгордиться такими честными и шикарно проведенными выборами (уже молчу про офигительный опрос-опорос - там отдельная ода радости))))
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27.10.2020 14:29 Ответить
Местные выборы по местному... В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 8135
В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 7525
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27.10.2020 14:35 Ответить
хотят всунут очередных кацапских прихвостней.
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27.10.2020 14:49 Ответить
такого ні при Порошенко, ні при Ющенко не було! В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів: ставили підписи на підвіконні в коридорі, - поліція - Цензор.НЕТ 4373
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27.10.2020 15:47 Ответить
 
 