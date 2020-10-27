РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4285 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
1 230 16
Венгрия (1540) Евросоюз (15872) Сийярто (224) Стано (59)

Политика ЕС по отношению к Украине не изменилась: Киев и Будапешт должны решить двусторонние проблемы, основываясь на принципах добрососедства, - Стано

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Политика ЕС по отношению к Украине не изменилась: Киев и Будапешт должны решить двусторонние проблемы, основываясь на принципах добрососедства, - Стано

В Европейском союзе считают, что Украина и Венгрия должны разрешить существующие противоречия, основываясь на европейских ценностях, позиция ЕС в отношении Киева остается неизменной.

Так во вторник в Брюсселе прокомментировал ситуацию, сложившуюся в отношениях Киева и Будапешта представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Единственное, что может сделать ЕС, так это поощрить всех, кто привлечен к двусторонним вопросам, пытаться разрешить их, основываясь на ценностях и принципах ЕС и на принципе добрососедских отношений", - констатировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Недружественными шагами" Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции, - Сийярто

Говоря о европейских устремлениях Украины, Стано вновь подтвердил сказанное от имени всех 27 стран-членов ЕС о том, что "Украина – важный сосед, страна, с которой у нас есть огромное сотрудничество – у нас есть Соглашение об ассоциации, которое является самым амбициозным среди наших партнеров, и мы, как ЕС, привержены продолжать это тесное сотрудничество с Украиной для того, чтобы приблизить ее как можно ближе к ЕС, реагируя на амбиции украинского народа и достигнутых украинскими властями результатов".

"Нет изменений в политике ЕС, как это было сказано неоднократно, когда речь идет об Украине, что было подтверждено не так давно на саммите Украина-ЕС", - заверил представитель европейской дипломатии.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможной поддержке Венгрией будущих решений ЕС в отношении Украины, Стано сказал: "Не моя роль комментировать заявления в сфере двусторонних отношений между двумя странами. Нет изменений в решениях ЕС, которые касаются Украины, нет изменений в позиции ЕС в отношении Украины. В отношении того, что кто-то что-то может сказать или сказал, то ЕС продолжает тесное сотрудничество с Украиной, основываясь на очень четком наборе критериев, ожиданий и договоренностей, и на данный момент это не изменяется. Я не буду спекулировать о том, может или нет это измениться позже. Решения в ЕС принимаются единогласно, когда речь идет о третьих странах, особенно если у них есть амбиции как можно ближе быть к ЕС", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с агитацией венгерских чиновников в пользу одной из партий на местных выборах в Закарпатье: Это недопустимо

При этом представитель ЕС подчеркнул важность того, "чтобы отношения между отдельными странами-членами и Украиной продолжались развиваться, основываясь на принципах и ценностях ЕС и добрососедства, и чтобы все проблемы, которые есть между двумя странами, были решены непосредственно этими двумя странами".

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья.

МИД Украины заявил, что "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

Позже стало известно, что Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье.

В ответ глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
А ЕС не хочет хотя бы пальчиком погрозить своему члену Венгрии за недопустимое недобрососедское поведение на наших территориях и вмешательство в процесс выборов?!!
показать весь комментарий
27.10.2020 14:48
+7
будапешту нужно перекрыть рублевый кран и все проблемы растают как снег на сковородке.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:49
+6
как можно по-доброму договориться с соседом, который срёт в твоей прихожей и требует бабки за то, чтобы на время перестать делать это?...
показать весь комментарий
27.10.2020 14:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ЕС не хочет хотя бы пальчиком погрозить своему члену Венгрии за недопустимое недобрососедское поведение на наших территориях и вмешательство в процесс выборов?!!
показать весь комментарий
27.10.2020 14:48 Ответить
будапешту нужно перекрыть рублевый кран и все проблемы растают как снег на сковородке.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:49 Ответить
как можно по-доброму договориться с соседом, который срёт в твоей прихожей и требует бабки за то, чтобы на время перестать делать это?...
показать весь комментарий
27.10.2020 14:55 Ответить
ЕС нужна Венгрия,если Украина выполняет требования ЕС то ЕС нужна причина чтобы не принимать Украину в свое членство.
показать весь комментарий
27.10.2020 14:56 Ответить
В своё членство? Оригинально-с
показать весь комментарий
27.10.2020 15:00 Ответить
Украина - участник программы Евросоюза «Восточное партнёрство» (с 2009 года). ... В 2015 году на Евросоюз пришлось 34 % украинского экспорта и 41 % украинского импорта товаров. В феврале 2019 года Верховная рада юридически закрепила в Конституции Украины курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

Парламентские выборы в Венгрии - очередные выборы в венгерский парламент прошли 8 апреля 2018 года

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины IX созыва были проведены по указу президента Украины Владимира Зеленского 21 июля 2019 года
показать весь комментарий
27.10.2020 15:07 Ответить
Все Вами указаное к интеграции Украины в ЕС ничего общего не имеет.Вот если бы страны ЕС начали в Украине строить свои предприятия,создавать свои банки вот тогда и можно было-бы говорить об перспективах вступления Украины в ЕС.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:14 Ответить
*******, як всі імперці ,неадекватні і непередбачувані!!))
показать весь комментарий
27.10.2020 15:00 Ответить
Угро-Финны такие же как и на Московии.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:03 Ответить
Саме звідти вони і прийшли на Дунай !!Їх Батьківщина Заурал"є!!!)))
показать весь комментарий
27.10.2020 15:05 Ответить
Україна має тримати свій курс на євроінтеграцію та розбудовувати власну державу,незважаючи на брехню вселяких ,мод"рських чи москальських,шавок !!))
показать весь комментарий
27.10.2020 15:03 Ответить
пошлите этих хитрожопых мадьяр нахер, они и при гитлере мечтали отгрызть себе территории и при путлере размечтались , ишь ты, зубки показывают и хвостом завиляли...
мадьяри - "Хвашизьм - не прайдёть! "... спросите у "наших" крысман
показать весь комментарий
27.10.2020 15:07 Ответить
"Сов"єт мод"яр баратшаг "-було написано на КПП нашої 19 гв.танкової дивізіі !!!)))
показать весь комментарий
27.10.2020 15:08 Ответить
-Короче говоря,мадьяры- шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование...(с)
показать весь комментарий
27.10.2020 15:18 Ответить
пакость ,а не цееность венгерских всериятов известна давно ,Именно эта антиукраинская венгерская "ценность" (ВСЕРИЯТО)блокирует деятельность комисии Украина-НАТО
показать весь комментарий
27.10.2020 15:23 Ответить
ЕС, Політика ЄС щодо України не змінилася: Київ і Будапешт мають вирішити двосторонні проблеми, ґрунтуючись на принципах добросусідства, - Стано - Цензор.НЕТ 7417 із своїми порадами. Розберіться в себе для початку.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:08 Ответить
 
 