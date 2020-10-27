РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4285 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 226 10
Зеленский (16530) реформы (3866) Линкявичюс (213)

Линкявичюс считает, что опасность "усталости от Украины" не снята: "Ожидания не могут продолжаться вечно"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Линкявичюс считает, что опасность

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что на фоне целого ряда вызовов в Европе и ряда проблем в Украине опасность усталости от нашего государства среди международных партнеров не снята.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Литовский дипломат признал, что действующая украинская власть заслуживает похвалы за некоторые принятые законы вроде земельной реформы или банковского закона.

Однако такие проблемы, как борьба с коррупцией, влияние олигархов, уход реформаторов от власти, по его словам, остаются.

"Не секрет, что есть такая вещь, которая называется" усталость от Украины". Ожидания не могут продолжаться вечно. И поэтому из-за тех проблем, которые я назвал, появляются голоса: "Смотрите, там ничего не происходит, изменений нет". Мы, конечно стараемся отвечать, что это не так, что изменения есть. Но и вы не можете просто игнорировать проблемы", - сказал глава литовского МИД.

При этом он заверил, что в Литве усталости от Украины нет. Тогда как в других государствах ЕС и НАТО, считает министр, восприятие отличается. В качестве примера он привел государства Южной Европы, "которые больше озабочены своими вызовами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На международном уровне исчезла фраза "мир устал от Украины", - Зеленский

"Посмотрите сами, сколько вызовов вокруг Европы. События в Сирии, в Ливии, терроризм. Конфликт в Нагорном Карабахе, разгорается прямо рядом. О Беларуси и напоминать излишне, учитывая то, сколько внимания она забирает. Но даже эти конфликты, если с них долго не видно выхода, вызывают "усталость", - сказал Линкявичюс.

По его словам, Литва убеждает европейский партнеров, что события в Украине и Беларуси должны быть их приоритетом.

"Борьба европейских государств за свободу, за демократию имеет вес, даже если это государства за пределами ЕС. И это объяснение, к слову, работает - несмотря на скептицизм отдельных столиц, санкции раз за разом продолжают и даже расширяют. Но это не снимает опасности усталости. И действия Украины, убедительные действия здесь очень важны", - добавил литовский дипломат.

Напомним, президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту 20 октября заявил, что при его президентстве удалось снять усталость международного сообщества от Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Україні одна проблема. Дибіли які обрали зелену соплю.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:01 Ответить
Э-эх... Да все понятно... Выйдет посол Европейской державы из посольства, глянет вверх на "пент-хауз" - "На месте прокурор Кулик"... Глянет в сторону суда - "Судит Волк ягнят"... Глянет на Крещатик - таможенники на "Майбахах" разъезжают... И ТАКАЯ УСТАЛОСТЬ от такой Украины накапливается... Как их не понять?
показать весь комментарий
27.10.2020 16:41 Ответить
У нас тут есть свои усталые.
показать весь комментарий
27.10.2020 16:54 Ответить
"Ожидания не могут продолжаться вечно"
...параллельно с оевреиванием...
показать весь комментарий
27.10.2020 17:17 Ответить
Джиддификацией.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:49 Ответить
Линкявичюс видит усталость от Украины, а усталость от России почему-то не видит.
Мысль о том, что без деструктивного влияния России Украина развивалассь бы на порядок быстрее, ему в голову не приходила ?
У Литвы нет общей границы с Россией - пусть радуется своему счастью.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:48 Ответить
Калінінградська область.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:46 Ответить
Щось цього "усталого" чорноротого поца сьогодні занадто багато. А наші "ожиданія" бескінечні?
показать весь комментарий
27.10.2020 19:11 Ответить
 
 