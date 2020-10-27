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Новости Политика Украины Обыски в Окружном админсуде Киева Правосудие
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НАБУ (4030) увольнение (2508) Сытник (953) Вовк_Павел (257) Окружной админсуд Киева (390)

Вовк об определении ОАСК по увольнению Сытника: Принимаем решения в соответствии с законом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вовк об определении ОАСК по увольнению Сытника: Принимаем решения в соответствии с законом

Подозреваемый по нескольким криминальным статьям глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк настаивает, что решение возглавляемого им суда относительно директора НАБУ Артема Сытника законно.

Об этом Вовк написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Добрый день, друзья. Не много дров в огонь по поводу вчерашнего решения ОАСК в виде частного определения в отношении не исполнения решения КСУ по Сытнику. ОАСК принимает решения в соответствии с законом. Оппоненты государства Украина всегда подменяют закон политической целесообразностью. Именно по этой причине они всегда проигрывают и будут проигрывать", - заявил Вовк.

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Вовк об определении ОАСК по увольнению Сытника: Принимаем решения в соответствии с законом 01

Ранее Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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Топ комментарии
+10
****ь! Страна дебилов и воров... КС имеет только консультационное право - т.е. может только выносить рекомендации а не приговоры.
Вешать, вешать и вешать - пока не кончаться клопы...
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27.10.2020 15:04
+8
вовк в вовечьей шкуре. Так же продолжаться не может до бесконечности. Даже с волков шкуру сдирают.
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27.10.2020 15:02
+8
вовк та закон- речі абсолютно не сумістні!
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27.10.2020 15:08
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вовк в вовечьей шкуре. Так же продолжаться не может до бесконечности. Даже с волков шкуру сдирают.
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27.10.2020 15:02 Ответить
Вовк твое место давно на параше !!! Гнида продажная Вовк об определении ОАСК по увольнению Сытника: Принимаем решения в соответствии с законом - Цензор.НЕТ 6444
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27.10.2020 15:03 Ответить
ЭТА ШВАЛЬ ЕЩЕ НА СВОБОДЕ ??????????? зеленый оманский баран --будешь сидеть ВМЕСТЕ с этим подонком !!!!!!!
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27.10.2020 15:58 Ответить
А главное - "живет согласно закону"! "Непотопляемый наш авианосец"... При всех "царях" вершит "правосудие"... А вы - "Янукович, Янукович..." Щэнок он паршивый рядом с Волчарой! Янукович от нас убежал, а все честное и здоровое в Украине из Украины от "Волков" бежит... Доколе?
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27.10.2020 16:36 Ответить
****ь! Страна дебилов и воров... КС имеет только консультационное право - т.е. может только выносить рекомендации а не приговоры.
Вешать, вешать и вешать - пока не кончаться клопы...
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27.10.2020 15:04 Ответить
Согласна со всеми на 100%,а особенно - вешать,вешать,вешать или мы никогда не вылезим из этого дерма!!!!
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27.10.2020 15:07 Ответить
И сравнять с землей бульдозерами территорию Харьковской юракадемии! И дезинфецировать напалмом... Рассадник коррупции и беззакония в Украине...
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27.10.2020 15:11 Ответить
Если КС имеет только консультативное право, то пускай выходят на улицу и проводят только опросы - "5 вопросов от Зеленского"!
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27.10.2020 15:15 Ответить
вовк та закон- речі абсолютно не сумістні!
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27.10.2020 15:08 Ответить
Вовк что еще до сих пор не отстранен?!!!
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27.10.2020 15:12 Ответить
Кто ж его отстранит?! Он же - "памятник"! К сожалению, не эпох, а нашему "сьогоденню"!
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27.10.2020 16:45 Ответить
И по 10 лямов зелени на рыло принимаем тоже в соответствии с законом
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27.10.2020 15:14 Ответить
Ха-ха-ха ,😂😂😂😂 ,так сам Вовк вне закона , его давно пора люстрировать ,на киевском каштане вместе с вами его ОПГ😡
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27.10.2020 15:16 Ответить
Гидко навіть дивитися на пику цього чолов'яги. Після того, як самі себе визнали "політичними повіями" ще мають наглість щось говорити про закони.
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27.10.2020 15:27 Ответить
Из его кожи получиться прекрасное кресло ,это я к тому чтобы шкурку не испортить😡
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27.10.2020 15:36 Ответить
Эту идею подал ещё псарь из басни Крылова "Волк на псарне" относительно шкурки.
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27.10.2020 17:32 Ответить
Суддя ВОвк сам собі закони пише і сам їх виконує.Одне питання - де судова реформа з такими вовками?
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27.10.2020 15:39 Ответить
я уверен что Украине нужен "свидомый снайпер", всех этих вовков,мертвечуков,коломойш пора валить, пусть нюхают ромашки со стороны корней)
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27.10.2020 15:44 Ответить
++
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27.10.2020 16:05 Ответить
Не друг ти мені, псина підзаборна.
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27.10.2020 16:04 Ответить
Пока Украина не научится очищаться от такого паразитирующего дерьма как эти вовки, ей ни чего не светит.
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27.10.2020 16:43 Ответить
Мафіозний суддя Вовк і закон,оце так загнув.
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27.10.2020 17:11 Ответить
эта тварь ещё руководит судом...!?
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27.10.2020 19:50 Ответить
Блевота зелено-гнойная! Инвестиционную няню к волчинам пристроил уже? Волчарня венедиковая теперь твой основной инвестор!
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27.10.2020 20:23 Ответить
Немного слитно в данном случае.)) вот эта гнида Вовк идиот безграмотный.

а краще пиши державною, гнида. пиши без помилок.

Окружний суд на смiтник! судiв-злочинцiв на мило!
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27.10.2020 22:25 Ответить
 
 