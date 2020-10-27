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Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах случаев COVID-19 в сутки, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах случаев COVID-19 в сутки, - Ляшко

Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Цифра есть - 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки - это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", - отметил Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки. - Ред.) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.

"Эта цифра (для каждого региона. - Ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – пояснил Ляшко.

По словам Ляшко, в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.

"В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию", - отметил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
А "гарант" совсем недавно говорил про 9,5 тыс в сутки. Или уже все, 9,5 это уже на днях.. нужно увеличивать . Так давайте сразу 20 тысяч ( ну что б потом опять не менять в попыхах)
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27.10.2020 15:10
+4
Эти клоуны ничего не делают. Просто сидят и ждут когда будет 15 тыщ.
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27.10.2020 15:12
+4
ЧЕМ ВЫ СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЗАНИМАЛИСЬ, УРОДЫ? НЕСЛИ ЕЖЕДНЕВНУЮ ЛОЖЬ И БРЕД С ТЕЛЕЭКРАНОВ? Про своё "чемпионство в борьбе с вирусом"? Про "200 апрельских тестов" и липовый "рост в 150-200раз"? Про зелины "10 млн. лабор. (ПЛР) тестов из Китая", превратившиеся за 2 дня в "50 тысяч"? Где обещанные свои ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА? Те, которые по вашим словам, "проще, дешевле, точнее и надёжнее, чем тесты ПЛР" и которые "смогут делать даже семейные врачи в кол-ве до 1млн. в месяц". Вы о них свистите уже два месяца и что? "СИНЕВО" привезла такие же из Австрии и зарабатывает деньги. Вы с ними в доле? Максимально затягиваете начало использования своих бесплатных???
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27.10.2020 15:19
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Дякую за анонс, дуже дякую! (хрипляво).
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27.10.2020 15:05 Ответить
Да чего уж, пока четверть не вымрет зачем нам карантин? Главное, что выборы прошли, месте купленные официально продано, а там...Черт с теми людьми...дороги сделали за счёт фонда Короны, будет удобно гробы возить
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27.10.2020 15:08 Ответить
кацапа,забыл как летом на березовом пеньке ***** обнулял? Нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків COVID-19 на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3597тогда оно тебе зашло.а вот шо в Украине-муляет
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27.10.2020 15:23 Ответить
Бот ты с ума выжил? Или у тебя кацап жену увел, что ты всех кацапами обзываешь?
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28.10.2020 13:26 Ответить
Нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків COVID-19 на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8898 ненуачо?
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28.10.2020 13:28 Ответить
А "гарант" совсем недавно говорил про 9,5 тыс в сутки. Или уже все, 9,5 это уже на днях.. нужно увеличивать . Так давайте сразу 20 тысяч ( ну что б потом опять не менять в попыхах)
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27.10.2020 15:10 Ответить
Цей Ляшко нещодавно (у липні) казав, що Україна не витримає 3000 хворих на день.
Вже 6000-7000. І що?
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27.10.2020 15:23 Ответить
Эти клоуны ничего не делают. Просто сидят и ждут когда будет 15 тыщ.
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27.10.2020 15:12 Ответить
Так этот тупак с 1к начинал такую песню)) ска не мрут и не боятся уже
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27.10.2020 15:18 Ответить
ЧЕМ ВЫ СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЗАНИМАЛИСЬ, УРОДЫ? НЕСЛИ ЕЖЕДНЕВНУЮ ЛОЖЬ И БРЕД С ТЕЛЕЭКРАНОВ? Про своё "чемпионство в борьбе с вирусом"? Про "200 апрельских тестов" и липовый "рост в 150-200раз"? Про зелины "10 млн. лабор. (ПЛР) тестов из Китая", превратившиеся за 2 дня в "50 тысяч"? Где обещанные свои ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА? Те, которые по вашим словам, "проще, дешевле, точнее и надёжнее, чем тесты ПЛР" и которые "смогут делать даже семейные врачи в кол-ве до 1млн. в месяц". Вы о них свистите уже два месяца и что? "СИНЕВО" привезла такие же из Австрии и зарабатывает деньги. Вы с ними в доле? Максимально затягиваете начало использования своих бесплатных???
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27.10.2020 15:19 Ответить
По примеру гидранта ВСЕ ЗЕЛЁНЫЕ в принципе не отвечают ни за одно своё слово. Репутация, честь и т.п. - для них ПУСТОЙ ЗВУК... Просвистели и тут же - ЗАБЫЛИ... Обещали карантин при 5 тысячах? Когда? При 9,5 - ? Кто? Мы? Где? Теперь - 15тыс. Дойдёт до них - также скажут, что ничего не говорили и, вообще, незачем за ними ничего записывать. Они же сами не записывают свой бред. И вы - не записывайте. Он - не для выполнения. Это просто ХРОНИЧЕСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ СВИСТ... Они считают это своей работой - по инерции ПОСЛЕ ВОНЮЧЕГО "КВАРТАЛА"...
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27.10.2020 15:24 Ответить
Нелох оманський(той що майстер спорту) казав же недавно, що критичною буде позначка в 9500 Нові карантинні обмеження будуть розглядатися при 15 тисячах випадків COVID-19 на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5884
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27.10.2020 15:32 Ответить
Странно, помнится мне, весной, при 450+ случаев запрещали в парке гулять.
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27.10.2020 15:35 Ответить
Ніхто не слідкує, не контролює і не карає за недотримання маскового режиму ! Для чого держава отримує стільки силовиків , невже не можна армійців залучити ? + курсантів і т.д. Постійно хтось в транспорті, що їде без маски, чи напіводягненій . Ну а ці тур поїзди, людям взагалі дах рве, бракує свідомості !
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27.10.2020 15:45 Ответить
И расстреливать на месте!
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27.10.2020 15:52 Ответить
Похоже, людям самим предстоит делать ограничения...
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27.10.2020 15:51 Ответить
 
 