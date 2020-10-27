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Новости Общество
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Химическая промышленность теряет по две тысячи рабочих мест в год из-за газа, электроэнергии и импорта

Новости Цензор.НЕТ Общество

Химическая промышленность теряет по две тысячи рабочих мест в год из-за газа, электроэнергии и импорта

Союз химиков Украины и Профсоюзов работников химической отрасли обнародовали статистику, согласно которой за последние 4 года на украинских химических предприятиях было сокращено восемь тысяч рабочих мест.

Об этом говорится в их совместном заявлении, текстом которого располагают "Українські Новини".

Согласно заявлению, на украинских заводах-производителях минеральных удобрений с 2016 по 2020 год количество рабочих мест сократилось с 27,4 тыс. до 19,2 тыс., что составляет порядка 30% от всех рабочих мест в отрасли.

Среди факторов, которые способствуют массовым сокращениям в украинском химпроме, представители отрасли выделяют следующие: беспрецедентный рост цен на электроэнергию, в результате чего ее стоимость в Украине стала одной из самых высоких в Европе, полное открытие украинского рынка для импорта минеральных удобрений и отказ Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) вводить защитные меры, а также рост цены на природный газ.

Согласно заявлению, импортные удобрения за последние несколько лет наводнили украинский рынок. Как результат – численность персонала на предприятиях сократилась почти на 30%.

"В то время как потребность украинского АПК в минеральных удобрениях постоянно растет, отечественная отрасль по производству удобрений продолжает стагнировать и терять рабочие места. Это ненормальная ситуация, которая должна дать сигнал и правительству, и Офису Президента Украины, что необходимо действовать", – заявил глава Центрального Совета Профсоюзов работников химических и нефтехимических отраслей Николай Мыцько.

По его словам, если Кабинет Министров Украины не выработает адекватные меры реагирования на ситуацию, тенденция сокращения рабочих мест в отрасли продолжится в 2021 году, вплоть до полной остановки некоторых производств.

Авторы заявления подчеркивают, что большая часть поставляемых в Украину импортных удобрений, по-прежнему имеет российское происхождение, несмотря на то, что с 2019 года удобрения из РФ находятся под санкциями Кабинета министров Украины.

"Российские химические корпорации быстро нашли способ обойти эмбарго на ввоз минеральных удобрений в Украину. Они наладили различные формы кооперации с другими странами, ввоз продукции из которых в Украину не ограничен. Если Кабинет Министров Украины не начнет действовать и принимать нужные решения, мы будем продолжать терять рабочие места", – отмечает президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

Глава Союза химиков Украины подчеркнул, что химические предприятия работают в ситуации, когда цены на электроэнергию устанавливаются монопольно, а внутренний рынок полностью открыт для импорта минеральных удобрений даже из тех стран, которые обоснованно подозревались в реализации совместных с российскими производителями торговых цепочек для обхода ограничений и санкций Кабмина.

В заявлении говорится, что в мае 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины завершило два спецрасследования в отношении импорта азотных и комплексных минеральных удобрений. Министерство пришло к выводам, что введение ограничительных мер в отношении импорта удобрений из целого ряда стран является необходимой мерой для устранения дисбалансов на внутреннем рынке и защиты национального производителя. Тем не менее, в июне 2020 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла противоположное решение, отказавшись вводить защитные меры и оставив украинский рынок полностью открытым для импорта.

"Сейчас решение МКМТ не вводить квоты обжаловано в суде. Судебное заседание пройдет в январе 2021 года. Можно с уверенностью сказать, что если квоты не будут введены, избежать дальнейших массовых сокращений в химической индустрии не удастся. Тем более, что с ростом цен на газ будет расти и импорт. Импорт – это всегда уничтожение рабочих мест", – говорит Алексей Голубов.

Напомним, ранее основатель рекрутинговой компании "Борщ" Сергей Марченко рассказал, как карантинные ограничения привели к сокращению объемов производства и росту безработицы.
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Топ комментарии
+6
Вот тут то и интересный вопрос. Наши олигархи привыкли работать в тепличных условиях и иметь прибыльность предприятий, которая западным компаниям даже не снилась. Причем практически не вкладываясь в развитие технологичности предприятий. А зачем, если и так прибыль хорошая. И тут бац - свободная зона торговли вдруг образовалась с Европой. Конкуренция увеличилась, прибыльность снижается при всех остальных равных условиях. Аяй... Беда... Государство выручай-спасай. А как можно изменить условия ЗСТ. Пошлины особо не введешь, ибо получишь ответные, да и правила есть которые подписывали. А терять доходы олигархам не хочется. Они уже к ним привыкли за столько лет. Вот и вой на болотах раздался ужастный. Ведь персонал сколько не сокращай сильно не сократишь. Технологии производства прошлого века и требуют определенного количества работников. И тут никуда не деться. Ситуация, понимаешь...
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27.10.2020 15:30
+5
Весь химпром в лапах зубажильіх олигархов.
На чем они богатеют, если предприятия убьіточньіе?
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27.10.2020 15:20
+4
Так сами же олигархи законодательное поле и выстраивали. Один химией занимается - другой электроэнергией. Бывает что один и тот же и тем и другим. Хімічна промисловість втрачає по дві тисячі робочих місць на рік через природний газ, електроенергію та імпорт - Цензор.НЕТ 5766 Да и реальную прибыль у нас вообще трудно узнать. И хрен толком проверишь. Мы вон даже не знаем из чего у нас толком тариф к примеру на тот же газ и электроэнергию складывается. Парадокс. Наша атомная энергетика загибается от того, что свою дешевую энергию продать не может. А с другой стороны НКРЕ наворачивает цены на электроэнергию для потребителей. Класс и супер. Хімічна промисловість втрачає по дві тисячі робочих місць на рік через природний газ, електроенергію та імпорт - Цензор.НЕТ 5766 Покуда наши государственные деятели будут обслуживать олигархат такая ситуация и будет. Государство не красно солнышко - всех олигархов одновременно не обогреет. Тем более, что их аппетиты растут с каждым годом. Нельзя одновременно делать преференции зеленой энергетике и химической промышленности. Есть риск разорваться в шпагате.
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27.10.2020 16:00
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Ну так треба гнати якісний кокс для Батьківщини!
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27.10.2020 15:12 Ответить
Интересный анализ причин сокращения рабочих мест. Парадоксальная ситуация. Потребность АПК в удобрениях растет. Импорт растет. А наши предприятия скукоживаются. Парадокс. Т.е. говоря другими словами внешним производителям выгодно к нам поставлять удобрения, а внутренним нет. Интересно почему.
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27.10.2020 15:15 Ответить
Чувак на самокаті обіцяв 40%. І хдє він тепер? Вава, відповідай за свого протяже.
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27.10.2020 15:15 Ответить
Весь химпром в лапах зубажильіх олигархов.
На чем они богатеют, если предприятия убьіточньіе?
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27.10.2020 15:20 Ответить
Вот тут то и интересный вопрос. Наши олигархи привыкли работать в тепличных условиях и иметь прибыльность предприятий, которая западным компаниям даже не снилась. Причем практически не вкладываясь в развитие технологичности предприятий. А зачем, если и так прибыль хорошая. И тут бац - свободная зона торговли вдруг образовалась с Европой. Конкуренция увеличилась, прибыльность снижается при всех остальных равных условиях. Аяй... Беда... Государство выручай-спасай. А как можно изменить условия ЗСТ. Пошлины особо не введешь, ибо получишь ответные, да и правила есть которые подписывали. А терять доходы олигархам не хочется. Они уже к ним привыкли за столько лет. Вот и вой на болотах раздался ужастный. Ведь персонал сколько не сокращай сильно не сократишь. Технологии производства прошлого века и требуют определенного количества работников. И тут никуда не деться. Ситуация, понимаешь...
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27.10.2020 15:30 Ответить
не тільки, от наприклад вартість газу на кацапії і в Україні, а його дуже багато використовують в хімпромі, плюс податковий тягар в Україні, ну і компенсації різні, дотації, яких в Україні не має, роблять продукцію неконкурентною. хоча, є ще інший момент, продають продукцію за кордон через прокладку, прибуток осідає в офшорах і плачуться, що мало не в збиток працюють. у нас немає ринку газу, ринку ел.енергії, він тільки декларативний і працює на кишеню тих хто прихопив собі обленерго і газотранспортну систему.
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27.10.2020 15:47 Ответить
Так сами же олигархи законодательное поле и выстраивали. Один химией занимается - другой электроэнергией. Бывает что один и тот же и тем и другим. Хімічна промисловість втрачає по дві тисячі робочих місць на рік через природний газ, електроенергію та імпорт - Цензор.НЕТ 5766 Да и реальную прибыль у нас вообще трудно узнать. И хрен толком проверишь. Мы вон даже не знаем из чего у нас толком тариф к примеру на тот же газ и электроэнергию складывается. Парадокс. Наша атомная энергетика загибается от того, что свою дешевую энергию продать не может. А с другой стороны НКРЕ наворачивает цены на электроэнергию для потребителей. Класс и супер. Хімічна промисловість втрачає по дві тисячі робочих місць на рік через природний газ, електроенергію та імпорт - Цензор.НЕТ 5766 Покуда наши государственные деятели будут обслуживать олигархат такая ситуация и будет. Государство не красно солнышко - всех олигархов одновременно не обогреет. Тем более, что их аппетиты растут с каждым годом. Нельзя одновременно делать преференции зеленой энергетике и химической промышленности. Есть риск разорваться в шпагате.
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27.10.2020 16:00 Ответить
И да. Мы же вроде как у кацапов не покупаем газ и удобрения. Если они изловчились организовать на западе фирмы-прокладки, так подавайте на них в суд, влияйте как-то, чтобы государство могло обосновать эмбарго на работу с такими фирмами. Если этот момент действительно присутствует.
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27.10.2020 16:06 Ответить
Хімічну промисловість гробить сама Україна,вірніше кацапські козачки які сидять в міністерствах.Моє підприємство на грані банкрутства із за того що зверху вирішили весь спирт продавати за кордон і без акцизу а підприємству підняли ціну на та ще і акциз повисили хоча підприємство випускає конкурентну продукцію із якістю вищою за аналогічні закордонні підприємства і заключені контракти на наступній рік із фіксованою ціною.Але це в Україні нікого не цікавить.Наказав ***** знищити ось і планомірно знищують.
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27.10.2020 15:24 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує!! Мета одна,здійснення мрвї кремлівсьих імперців ,повернення України в "родную говєнь" Росєйську Підерацію !!))
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27.10.2020 15:30 Ответить
Мои ж вы бубочки. Вместо модернизации производства хотим дешёвый газ и электричество по скидкам (читай за народное бабло).
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27.10.2020 15:42 Ответить
какие там химкомбинаты....весьмир давно уже у смартфони
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27.10.2020 16:40 Ответить
 
 