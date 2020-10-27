Химическая промышленность теряет по две тысячи рабочих мест в год из-за газа, электроэнергии и импорта

Союз химиков Украины и Профсоюзов работников химической отрасли обнародовали статистику, согласно которой за последние 4 года на украинских химических предприятиях было сокращено восемь тысяч рабочих мест.

Об этом говорится в их совместном заявлении, текстом которого располагают "Українські Новини".

Согласно заявлению, на украинских заводах-производителях минеральных удобрений с 2016 по 2020 год количество рабочих мест сократилось с 27,4 тыс. до 19,2 тыс., что составляет порядка 30% от всех рабочих мест в отрасли.

Среди факторов, которые способствуют массовым сокращениям в украинском химпроме, представители отрасли выделяют следующие: беспрецедентный рост цен на электроэнергию, в результате чего ее стоимость в Украине стала одной из самых высоких в Европе, полное открытие украинского рынка для импорта минеральных удобрений и отказ Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) вводить защитные меры, а также рост цены на природный газ.

Согласно заявлению, импортные удобрения за последние несколько лет наводнили украинский рынок. Как результат – численность персонала на предприятиях сократилась почти на 30%.

"В то время как потребность украинского АПК в минеральных удобрениях постоянно растет, отечественная отрасль по производству удобрений продолжает стагнировать и терять рабочие места. Это ненормальная ситуация, которая должна дать сигнал и правительству, и Офису Президента Украины, что необходимо действовать", – заявил глава Центрального Совета Профсоюзов работников химических и нефтехимических отраслей Николай Мыцько.

По его словам, если Кабинет Министров Украины не выработает адекватные меры реагирования на ситуацию, тенденция сокращения рабочих мест в отрасли продолжится в 2021 году, вплоть до полной остановки некоторых производств.

Авторы заявления подчеркивают, что большая часть поставляемых в Украину импортных удобрений, по-прежнему имеет российское происхождение, несмотря на то, что с 2019 года удобрения из РФ находятся под санкциями Кабинета министров Украины.

"Российские химические корпорации быстро нашли способ обойти эмбарго на ввоз минеральных удобрений в Украину. Они наладили различные формы кооперации с другими странами, ввоз продукции из которых в Украину не ограничен. Если Кабинет Министров Украины не начнет действовать и принимать нужные решения, мы будем продолжать терять рабочие места", – отмечает президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

Глава Союза химиков Украины подчеркнул, что химические предприятия работают в ситуации, когда цены на электроэнергию устанавливаются монопольно, а внутренний рынок полностью открыт для импорта минеральных удобрений даже из тех стран, которые обоснованно подозревались в реализации совместных с российскими производителями торговых цепочек для обхода ограничений и санкций Кабмина.

В заявлении говорится, что в мае 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины завершило два спецрасследования в отношении импорта азотных и комплексных минеральных удобрений. Министерство пришло к выводам, что введение ограничительных мер в отношении импорта удобрений из целого ряда стран является необходимой мерой для устранения дисбалансов на внутреннем рынке и защиты национального производителя. Тем не менее, в июне 2020 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла противоположное решение, отказавшись вводить защитные меры и оставив украинский рынок полностью открытым для импорта.

"Сейчас решение МКМТ не вводить квоты обжаловано в суде. Судебное заседание пройдет в январе 2021 года. Можно с уверенностью сказать, что если квоты не будут введены, избежать дальнейших массовых сокращений в химической индустрии не удастся. Тем более, что с ростом цен на газ будет расти и импорт. Импорт – это всегда уничтожение рабочих мест", – говорит Алексей Голубов.

Напомним, ранее основатель рекрутинговой компании "Борщ" Сергей Марченко рассказал, как карантинные ограничения привели к сокращению объемов производства и росту безработицы.