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Более 40 млн грн убытков из-за отчуждения территории лесхоза на Львовщине: сообщено о подозрении директору госпредприятия, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Более 40 млн грн убытков из-за отчуждения территории лесхоза на Львовщине: сообщено о подозрении директору госпредприятия, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении директору одного из госпредприятий Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, директор государственного лесоустроительного предприятия в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей создал условия для незаконного отчуждения земельных участков лесного фонда в интересах ООО с целью добычи полезных ископаемых.

В результате таких действий по постоянному пользованию госпредприятия незаконно изъяли земли лесного фонда площадью 0,5 га и осуществили на них добычу песка, чем государству нанесены более 40 млн грн ущерба.

Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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Автор: Богдан Гуньковський
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После нас хоть потоп, что останется будущим поколениям, за такое надо давать пожизненное заключение.
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27.10.2020 15:41 Ответить
 
 