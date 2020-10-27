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Новости Политика Украины
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Порошенко (19361) выборочное преследование (47) Линкявичюс (213)

Борьба Зеленского с Порошенко имеет не очень приятный запах, - министр иностранных дел Литвы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Борьба Зеленского с Порошенко имеет не очень приятный запах, - министр иностранных дел Литвы

Слишком активная борьба Зеленского с лидером оппозиции Петром Порошенко больше напоминает месть и делает Украину похожей на государства, где политических оппонентов сажают за решетку.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который принял участие в работе Киевского форума, передает Цензор.НЕТ. Он также отметил, что в Украине до сих пор не решено дело о выводе Коломойским денег из "ПриватБанка", и это отрицает искренность намерений Зеленского в борьбе с коррупцией и олигархами.

"Обычно я избегаю конкретных имен, но если вы настаиваете, то в качестве примера назову Коломойского. Дело "Приватбанка" до сих пор не решено. До сих пор есть судебные иски. Имеющиеся решения не дают ясности. Из-за всего этого возникают вопросы. Но я не говорю, что он единственный "плохой парень", это просто пример, который звучит чаще", - говорит Линкявичюс.

По его словам, преследования Порошенко создают плохое впечатление об Украине.

"Когда речь идет о бывших лидерах, бывших политиках, президентах - то слишком активная борьба с ними имеет не очень приятный запах. Это начинает больше напоминать месть - даже когда такая борьба имеет основания", - отмечает литовский министр.

"Это создает совсем другое впечатление - Украина становится похожей на другие страны, где оппозицию сажают в тюрьму. И это сравнение настолько вредит вашему государству, что я предпочел бы даже не упоминать их названия", - отмечает Линкявичюс.

"У нас в Литве также есть оппозиция. Также есть политическая борьба, и когда происходит смена власти, то иногда есть соблазн, чтобы некоторые попали за решетку. Но мы этого не делаем! Вместо этого мы садимся за один стол, ведем с ними переговоры, сотрудничаем. Возможно, это часть политической культуры, но для меня очевидно, насколько чувствительным является этот вопрос. Особенно когда речь идет о подобных атаках на бывших лидеров, бывших президентов. И даже если для их преследования есть основания, действовать нужно крайне осторожно, чтобы не создать впечатление, что такое преследование имеет политическую подоплеку. И я далеко не первый, от кого в Киеве слышат этот совет", - резюмировал глава литовского МИД.
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Топ комментарии
+35
Скажу больше, запах 95-го квартала никогда не был приятным.
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27.10.2020 15:29
+32
Обосравшийся Зеленский пахнет даже сильнее, чем необосраный.
Отсюда и запах.
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27.10.2020 15:28
+22
Точно, вся надежда на медведчука.
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27.10.2020 15:29
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Страница 3 из 3
Падаль должна смердеть. И не дышать.
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27.10.2020 16:30 Ответить
ЗЕ смердел антиукраинством с телеэкранов задолго до выборов. Зебилов это не остановило.
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27.10.2020 16:32 Ответить
Та в Литве пахнет может и хуже. Так бегло:
Литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису продлили арест на два месяца. Прокуратура продолжает инкриминировать литовскому диссиденту шпионаж
Портал bb.lv стал свидетелем того, как житель Вильнюса Александр Субботин был жестко задержан полицией после оглашения результатов опроса газеты «Лиетувос Ритас», согласно которому президента Александра Лукашенко поддерживает 87% литовских граждан, а кандидатуру Тихановской - 13%
В Клайпеде задержали Алексея Грейчуса, общественного деятеля русскоязычной общины Литвы, директора международной организации «Ювенис»
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27.10.2020 16:37 Ответить
общественного деятеля русскоязычной общины

На этом все. В Литве какраз пахнет так, как надо.
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27.10.2020 16:41 Ответить
туди й дорога кацапському бидлу
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27.10.2020 16:42 Ответить
A ciom tut pise tvoj paleckis eto predatel rodini ego nado rastreliat.Ruski po nacionalnosti Subotin pro Maidan takze skazal sto tam ukrainci streliali po svojim i tolko putler mog ix spasti.Vse tvoji napisani oni na vyborax proigrali narkomanam ili bezrabotnim po golosam.Kakije oni tebe politiki poslednem meste.
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27.10.2020 16:45 Ответить
Paleckis imel dolg 100 tysiac evro,nasiol ili ego nasla ruskaja zencyna i posle etogo on kupil dom gde to za pol miliona evro.Posidit v tiurme 10 let mozet podumajet sto delal,on sobiral informaciju pro nasix vojenix i otdaval ruskim eto dokazano.Tak ego nado bi rastreliat
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27.10.2020 16:49 Ответить
Ватан, слкдиш за обоиси литовскими ватанами?
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27.10.2020 17:41 Ответить
Да какая там борьба? Так имитация. Порошенко готовят как барашку для победы над ним во втором туру следующих президентских выборов. Но Зе тот ещё "полководец", поэтому он проиграет второй тур даже Порошенко. В общем глупая затея, как и практически всё, что он делает.
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27.10.2020 16:37 Ответить
Молодец. Садись-пять.
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27.10.2020 19:18 Ответить
Какой же запах может быть у криворожского быка, с сомнительным дипломом, волей случая, дорвавшегося до власти? Скажите сами.
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27.10.2020 16:39 Ответить
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, але ж лінгвістична цікавинка має місце бути -
якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА"
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27.10.2020 16:46 Ответить
Владимир Александрович не только дал нам всем надежду на лучшее будущее, но и смог оправдать её!
Мы бесконечно рады тому, как нам повезло с Президентом Зеленским и счастливы поддерживать его каждый день!
Всего лишь за полтора года Владимир Зеленский смог навести полный порядок в стране, приструнить олигархов, начал решительно избавлять страну от коррупции, искоренять бедность!
Мы счастливы, что являемся свидетелями настоящего украинского чуда! Мы ждали этого всю жизнь! Владимир Александрович, мы с Вами и сделаем ради Вас всё, что потребуется! Приказывайте, мы подчиняемся, Господин Президент!
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27.10.2020 16:54 Ответить
Зеля не слышит, его Ермак запер в подсобке.
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27.10.2020 16:56 Ответить
І "дорожку" насипав...
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28.10.2020 09:33 Ответить
А я " переживаю" . Слуги народу поїхали на фронт.
Не за них переживаю , а за військових. Ну де вони візьмуть бронік на цього? А де знайдуть розмір спальника для такого депутата? І чи знайдуть памперс на таку сраку? А чи зуміє його прогодувати солдатська кухня ?Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 5378
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27.10.2020 16:57 Ответить
Не переживай... Замість "броніка" візьмуть два щити з протитанкових гармат, замість "спальника" - польовий гумово-тканинний резервуар для пального... От щодо "памперса" - не знаю...
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28.10.2020 09:37 Ответить
Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 5809
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27.10.2020 16:58 Ответить
якби він вів діалог сам з собою вголос, то це була б шизофренія. Але так що самому організувати опитування, щоб потім самому ж письмово відповісти - психіатрична наука подібного ще не знає - бубочка у нас феномен
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27.10.2020 17:34 Ответить
Будет прикольно, если он старательно, как первоклашка, списывает с предыдущего листка "Пішов у сраку". Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 4637
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27.10.2020 17:44 Ответить
"Самозадовольнювач"-(гермафродит)...
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28.10.2020 09:39 Ответить
Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 4766
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27.10.2020 16:59 Ответить
А цей відосик,де наш президент від звиклого шуму ледь під стіл не заліз від страху?..Хтось повірив,що він тоді,вибачге,не обісрався?..Надто розгублене лице було у сидячого поруч Єрмака...
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27.10.2020 17:01 Ответить
Пройшли вибори.
Вiдповiли на 5 запитань. Залишилось одне питання.
Чи потрiбен Украiнi, Президент - Зеленський?
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27.10.2020 17:03 Ответить
Пэтя ж усім накакав в штании, ось і смердить! Так порохоботи казали...🤣
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27.10.2020 17:14 Ответить
Зеленський у своїй промові згадав про питання здачі Криму. Мене обируло лише одне - хто це говорив? Може той, хто приймав безпосередню участь у цих процесах? Ні. Може той, хто займав активну громадянську позицію в той час? Можливо. Той, хто переживав за Крим? Ні. Це говорила людина, яка в цей час виконувала певні номери з "використанням" геніталій.


Михайло Забродський
 в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера"
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27.10.2020 17:21 Ответить
сморід памперсів бубочки досяг уже й Литви
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27.10.2020 17:22 Ответить
Больше похоже, что Порошенко мстит Зеленскому, иначе не было бы столько порохоботов. Жопоблок вам, порохоботики, очень благодарен. Вы расчистили им дорогу к власти.
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27.10.2020 17:23 Ответить
Так мстит, что несколько десятков уголовных дел "завел на себя". А жопоблок пусть благодарит обеих за своё "процветание".
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27.10.2020 17:40 Ответить
уголовные дела заводят при подозрении на совершение преступления, а мстят за обиду. Порох обиделся, что Зеленский его обошел на выборах, вот и мстит. А Зеленскому обидеться на Пороха можно только за чернуху, которую тот на него распространял.
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27.10.2020 17:53 Ответить
Ка можно распространять чернуху на чернуху? Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 7388 ок - на зеленуху Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 7388 Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 7388
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27.10.2020 18:19 Ответить
Огласите конкретные действия Порошенка, направленные на месть Зеленскому. Да и ещё, с какой стати Зеленский на предвыборных дебатах заявил Порошенку, что "я ваш приговор". За что собирался мстить?
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27.10.2020 18:38 Ответить
"я ваш приговор" - это не месть, обещание совершить правосудие. Конкретные действия Порошенко - это порохоботы. Я регулярно читаю комментарии на цензоре. Порохоботов тут полно. Также они есть и на фейсбуке. Своими действиями порохоботы расчистили дорогу жопоблоку.
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27.10.2020 22:21 Ответить
Причем тут милиционер, когда гром поросенка убил! Без всяких порохоботов народ дал оценку власти на местных выборах, учитывая её "достижения" за год по превращению эпохи бедности в эпоху нищеты. Разве порохоботы "прогрызли" огромные дыры в Госбюджете и Госрезерве и "закатали в асфальт" более половины короновирусного фонда. Кто виноват, что власть своими некомпетентными, непрофессиональными действиями сама себе "копает яму"?
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28.10.2020 07:06 Ответить
Народ дал оценку? Когда, на выборах? А до выборов кто негативный фон создавал? Вы , порохоботы. А пипл хавает, как говорил Лемах. Думаете я не знаю по как вы работаете? Прекрасно знаю. Все по учебнику кгб. Вы его не читали, но вас по нему учат.
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28.10.2020 22:31 Ответить
Вибачаюсь, це не по підручнику, але народна мудрість каже - хто всрався, від того і смердить.
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29.10.2020 07:27 Ответить
народна мудрість каже: "хто всрався? Невістка. Так Її ж нема. А он Її хустка висить" Так і тут. Усі недоліки перебільшуются, уси досігнення не помічаются або зменшуются. Оце і є робота порохоботів.
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29.10.2020 10:34 Ответить
А що ж робити обісраній свекрусі як не грішити на невістку. Народна мудрість ще каже, що в чужому оці колоду бачиш, а у своєму і трісочки не помічаєш.
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29.10.2020 10:49 Ответить
Отож і я кажу, що кучерява свекруха все на невістку пальцем тиче. Краще пішла би та підтерлась.
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29.10.2020 22:41 Ответить
Одну з них вже "підтер" КС своїм рішенням про відміну декларацій чиновників.
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30.10.2020 07:23 Ответить
Ага! 54 уголовных дела против Пети - эта справидливаасть!
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28.10.2020 08:34 Ответить
Если бы Порошенко сделал всё то плохое, о чём говорят, то его бы фамилия была Зеленский.
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28.10.2020 09:43 Ответить
- В чём разница между «порохоботом» и «Зелеботом»?
- «Порохоботу» не нужно тужиться в бессилии, чтобы придумать достижения работы президента Порошенко - их было видно невооружённым глазом… А «ЗЕлеботу» не помогает даже микроскоп…
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28.10.2020 09:44 Ответить
Огласите весь список, пожалуйста. Какие достижения Порошенко? По пунктикам.
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28.10.2020 22:24 Ответить
Перечитай, за що твої господарі проклинали Порошенка... Це і є його досягнення...
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28.10.2020 22:30 Ответить
В мене нема господарей. Я сам собі голова. Порошенко просрав Іловайск та Дебальцево. Якби не Іловайск, то і війна давно закінчилась би. Порошенко не зробив судову реформу. При Порошенко не ремонтувалися дороги. Бачите, я привів приклади Порошенковських досягнень, а ви ні.
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28.10.2020 22:38 Ответить
Кацапе, в твоїй голові Путіним насрано... Не лізь до мене... Мені "в падлу" перед тобою "бісер метать...".
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28.10.2020 22:44 Ответить
То не я кацап, а ти, москаль не добитий. То ж ти служив у Казахстані і вивчав там місцеві лайки. Тіки дурень може цим хизуватись. А я українець більш, ніж ти маєшь уяву. Мої предки пройшли і Сибір, і голодомор.
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28.10.2020 22:57 Ответить
Я ж і бачу, який ти "українець"... По знанню тобою української мови і по твоїм коментарям в дусі "а-ля Лахта"...
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28.10.2020 23:03 Ответить
Невже? І де в мене русизми? Москалику, в Україні говорять "пуховика свині стелити", а у московії - "бісер метать...". Отак ти і спалився.
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28.10.2020 23:17 Ответить
Я не наймався тобі "лікбез" проводить... Сам з своєю безграмотністю розбирайся... Це раз. По-друге, "ідіоми" не перекладаються... І те, що я застосував російську ідіому, нічого не значить - люди всього світу застосовують латинські та грецькі ідіоматичні вислови та крилаті вирази, однак їх не вважають ні римлянами, ні греками...
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28.10.2020 23:28 Ответить
Та ні москалику, Справа в тому що ти застосовуєш у своїй мові. Це той самий "поребрик" і по ньому видно звідкиля ти.
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28.10.2020 23:32 Ответить
Придурок, у мене мова чиста, а у тебе "Гугловська"... Йди в жопу!...
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28.10.2020 23:35 Ответить
Бачу яка в тебе мова. )))))) Спробуй у перекладач покласти те, шо я писав та подивись. Бувай, москалику. От в тебе мова з гугло-перекладача.))))))))) Ти як там у московії, не змерз?
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28.10.2020 23:47 Ответить
Сміяться у якому місці?
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29.10.2020 06:09 Ответить
трудности перевода. на самом деле Пе мстит Зе за разгром.
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27.10.2020 17:27 Ответить
Точно!
Мимо администрации президента пройти не возможно - Петя там всё обсцикает каждую ночь!
Ужасная месть!
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28.10.2020 08:36 Ответить
не там, а тут, на этом сайте и на своих тв каналах.
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28.10.2020 09:00 Ответить
Вот я здесь самый главный порохобот!

26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте! https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/1#comments

Ты точно знаешь, что из моего факса каждое утро выползает телефонограмма с темником, подписанная П. Порошенко?
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28.10.2020 09:46 Ответить
много чести для тебя факсы получать. а темники с ул. лаврской 6 мне показывали люди там работавшие.
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28.10.2020 11:10 Ответить
А как я порохоботом могу быть без темнкиков?
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28.10.2020 12:55 Ответить
читаешь других ботов.
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28.10.2020 13:14 Ответить
Ты дурак?
Способен только перепосщивать чужое?
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28.10.2020 13:16 Ответить
нет, а умный.
а ты дурак?Способен только перепосщивать чужое?
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28.10.2020 14:24 Ответить
Пока чужое перепосщивает только а-умный. Очевидно от большого ума.
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28.10.2020 15:46 Ответить
да. лишь ты есть тот, который "Пока чужое перепосщивает только а-умный. Очевидно от большого ума."
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28.10.2020 16:45 Ответить
Ты сам понял, что написал?
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28.10.2020 16:53 Ответить
да. лишь ты есть тот, который "Ты сам понял, что написал?"
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28.10.2020 17:01 Ответить
Так, ещё разок!
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28.10.2020 18:30 Ответить
оно тебе без толку. сам себе сделай так, ещё разок.
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29.10.2020 11:05 Ответить
Ты сам понял, что написал?
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29.10.2020 12:58 Ответить
Інтерв»ю:
- Петро Олексійович! Скажіть, як змінилась ваш життєдіяльність після того, як закінчилась Ваша каденція в якості Президента України? Мабуть, ви відчуваєте полегшення - спав тягар відповідальності за країну?
- Та ви що! Яке полегшення?!... Уявляєте, кожну ніч обходить усі міста і села України і насирать у штани всім прибічникам нині діючого президента!!! Тут ніякого здоров»я не вистачить…
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28.10.2020 09:46 Ответить
Це не то що Обама. Тільки обсцикав в рашці під*їзди. Тут більш важча робота, добре хоч шоколадна фабрика виручає, справа іде без закрепів.
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29.10.2020 10:54 Ответить
Переповнення памперсів - головна причина смороду... Адже він злякався після виборів вже "не нашутку ", Шо кричав позиціїї ЄС проститут дід Кравчук на усіх шоу - ВИ РОЗРИВАЄТЕ КРАЇНУ . А ЄС присутня у всіх регіонах як переможець й навість на сході не в першому рядку зелені, а в 5 областях вони не пройшли!!!
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27.10.2020 17:32 Ответить
спокойный, уравновешенный вопль понимающего в пустыне, населённой зелебобиками.
Не, не поймут-с. Вон в соседней ветке выясняется, что они и в египте не были, и считают всех барыгами, кто побывал там. Чего еще от плебса ожидать?
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27.10.2020 17:45 Ответить
Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 8844
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27.10.2020 19:22 Ответить
Бо від зелі тхне русськими щами і...
Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 9236
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27.10.2020 19:44 Ответить
Упереміш з кошерним часником.
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27.10.2020 21:13 Ответить
Боротьба Зеленського з Порошенком має не дуже добрий запах, - міністр закордонних справ Литви - Цензор.НЕТ 8958
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27.10.2020 23:33 Ответить
Припоминается, кого-то также Окурком дразнили. Родственные души?
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28.10.2020 07:08 Ответить
Фраза "не очень приятный запах" в переводе с языка дипломатического протокола означает:
"вонизм ферментировавшегося гавнища".
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28.10.2020 03:53 Ответить
Привет, махнарылый!
От темы жопы перешёл к теме гавна?
Прогресс на лицо!
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28.10.2020 08:37 Ответить
Иди жопу, ущербный недоумок.
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28.10.2020 09:47 Ответить
Нда....
Плоховато держится на махнарылых маска куртуазности, а впереди ещё столько важных тем!
И Липецкий Офшор, и соросята в трусиках....
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28.10.2020 10:42 Ответить
Тобто президент не несе ніякої відповідальності, що хоче то і робить а після закінчення терміну з ним потрібно сісти за стіл переговорів. Тоді виходить і овощ з ростова може повернутися. Якісь погані поради, явно не на всі випадки життя.
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28.10.2020 08:02 Ответить
Президент точно не несёт ответственности за любовь плебса к высерам типа мальдивского офшора, работающей липецкой фабрики и убийству Вальцманом своего брата в Приднестровье...
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28.10.2020 08:39 Ответить
Так мало того. Він, гад ще і брата Єрмака "замочив"!
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29.10.2020 10:56 Ответить
Ну нашли опозиционера. Да он самый настоящий сучий потрох. И сидит здесь потому как знает что с такими деньгами как у него, суды ему по барабану.
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28.10.2020 13:11 Ответить
Не запах, а вонища матёрого ферментированного гавнища. А борются или в дёсны целуются гавнюки ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь и Порохатый Барыга - от этого они менее гавнистыми не становятся. Но есть существенное отличие - издаваемый Порохатым Барыгой говённый вонизм здобрен ароматом забористого нафталина из шкафа для хранения кодлы "отставной козы барабанщиков"©.
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29.10.2020 06:48 Ответить
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