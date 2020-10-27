Борьба Зеленского с Порошенко имеет не очень приятный запах, - министр иностранных дел Литвы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Слишком активная борьба Зеленского с лидером оппозиции Петром Порошенко больше напоминает месть и делает Украину похожей на государства, где политических оппонентов сажают за решетку.
Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который принял участие в работе Киевского форума, передает Цензор.НЕТ. Он также отметил, что в Украине до сих пор не решено дело о выводе Коломойским денег из "ПриватБанка", и это отрицает искренность намерений Зеленского в борьбе с коррупцией и олигархами.
"Обычно я избегаю конкретных имен, но если вы настаиваете, то в качестве примера назову Коломойского. Дело "Приватбанка" до сих пор не решено. До сих пор есть судебные иски. Имеющиеся решения не дают ясности. Из-за всего этого возникают вопросы. Но я не говорю, что он единственный "плохой парень", это просто пример, который звучит чаще", - говорит Линкявичюс.
По его словам, преследования Порошенко создают плохое впечатление об Украине.
"Когда речь идет о бывших лидерах, бывших политиках, президентах - то слишком активная борьба с ними имеет не очень приятный запах. Это начинает больше напоминать месть - даже когда такая борьба имеет основания", - отмечает литовский министр.
"Это создает совсем другое впечатление - Украина становится похожей на другие страны, где оппозицию сажают в тюрьму. И это сравнение настолько вредит вашему государству, что я предпочел бы даже не упоминать их названия", - отмечает Линкявичюс.
"У нас в Литве также есть оппозиция. Также есть политическая борьба, и когда происходит смена власти, то иногда есть соблазн, чтобы некоторые попали за решетку. Но мы этого не делаем! Вместо этого мы садимся за один стол, ведем с ними переговоры, сотрудничаем. Возможно, это часть политической культуры, но для меня очевидно, насколько чувствительным является этот вопрос. Особенно когда речь идет о подобных атаках на бывших лидеров, бывших президентов. И даже если для их преследования есть основания, действовать нужно крайне осторожно, чтобы не создать впечатление, что такое преследование имеет политическую подоплеку. И я далеко не первый, от кого в Киеве слышат этот совет", - резюмировал глава литовского МИД.
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На этом все. В Литве какраз пахнет так, как надо.
якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА"
Мы бесконечно рады тому, как нам повезло с Президентом Зеленским и счастливы поддерживать его каждый день!
Всего лишь за полтора года Владимир Зеленский смог навести полный порядок в стране, приструнить олигархов, начал решительно избавлять страну от коррупции, искоренять бедность!
Мы счастливы, что являемся свидетелями настоящего украинского чуда! Мы ждали этого всю жизнь! Владимир Александрович, мы с Вами и сделаем ради Вас всё, что потребуется! Приказывайте, мы подчиняемся, Господин Президент!
Не за них переживаю , а за військових. Ну де вони візьмуть бронік на цього? А де знайдуть розмір спальника для такого депутата? І чи знайдуть памперс на таку сраку? А чи зуміє його прогодувати солдатська кухня ?
Вiдповiли на 5 запитань. Залишилось одне питання.
Чи потрiбен Украiнi, Президент - Зеленський?
Михайло Забродський
в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера"
- «Порохоботу» не нужно тужиться в бессилии, чтобы придумать достижения работы президента Порошенко - их было видно невооружённым глазом… А «ЗЕлеботу» не помогает даже микроскоп…
Мимо администрации президента пройти не возможно - Петя там всё обсцикает каждую ночь!
Ужасная месть!
26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте! https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/1#comments
Ты точно знаешь, что из моего факса каждое утро выползает телефонограмма с темником, подписанная П. Порошенко?
Способен только перепосщивать чужое?
а ты дурак?Способен только перепосщивать чужое?
- Петро Олексійович! Скажіть, як змінилась ваш життєдіяльність після того, як закінчилась Ваша каденція в якості Президента України? Мабуть, ви відчуваєте полегшення - спав тягар відповідальності за країну?
- Та ви що! Яке полегшення?!... Уявляєте, кожну ніч обходить усі міста і села України і насирать у штани всім прибічникам нині діючого президента!!! Тут ніякого здоров»я не вистачить…
Не, не поймут-с. Вон в соседней ветке выясняется, что они и в египте не были, и считают всех барыгами, кто побывал там. Чего еще от плебса ожидать?
"вонизм ферментировавшегося гавнища".
От темы жопы перешёл к теме гавна?
Прогресс на лицо!
Плоховато держится на махнарылых маска куртуазности, а впереди ещё столько важных тем!
И Липецкий Офшор, и соросята в трусиках....