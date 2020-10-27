ЧАЭС будет сотрудничать с Корейским институтом исследований атомной энергии в сфере дезактивации загрязненных материалов

В рамках данного соглашения представители ЧАЭС по технологиям KAERI и по согласованным с KAERI процедурам выполнят дезактивацию фрагментов бетона и металла, которые имеют радиационное загрязнение широкого спектра излучающих элементов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС.

Соответствующее соглашение на днях было подписано на Чернобыльской АЭС.

"Это взаимовыгодное сотрудничество. KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию загрязненных поверхностей, однако испытать данные технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях не может, поскольку подобные загрязнения в Корее в настоящее время отсутствуют. В то же время, Чернобыльская АЭС, выполняя вывод из эксплуатации, все время ищет средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно выполнять дезактивацию материалов, а с другой - существенно уменьшить количество РАО, образующихся в данном процессе. Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии".

В ходе испытаний, которые продлятся до конца 2021, будут дезактивированы элементы с известными характеристиками загрязнения, в частности бетонные фрагменты конструкций, а также металлические пластины из нержавеющей и углеродистой стали - путем пенной дезактивации.

В случае положительных результатов испытаний Чернобыльская АЭС получит дополнительную к имеющимся технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции.

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