Замглавы ОП Смирнов и Ковалив заболели коронавирусом, Зеленский и Ермак здоровы, - Мендель

Заместители руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив и Андрей Смирнов получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции. Офис президента искренне желает им как можно более легкого протекания болезни и скорейшего выздоровления. И в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мерам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей", - отметила пресс-секретарь.

Менедль, добавила, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.

"Сотрудники Офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус", - сказла пресс-секретарь.

Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что она вместе с супругом и детьми заболела COVID-19.

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