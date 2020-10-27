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Замглавы ОП Смирнов и Ковалив заболели коронавирусом, Зеленский и Ермак здоровы, - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Замглавы ОП Смирнов и Ковалив заболели коронавирусом, Зеленский и Ермак здоровы, - Мендель

Заместители руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив и Андрей Смирнов получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции. Офис президента искренне желает им как можно более легкого протекания болезни и скорейшего выздоровления. И в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мерам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей", - отметила пресс-секретарь.

Менедль, добавила, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.

"Сотрудники Офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус", - сказла пресс-секретарь.

Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что она вместе с супругом и детьми заболела COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
То что зеленский здоров - сомнительное утверждение Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель - Цензор.НЕТ 7226
Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель - Цензор.НЕТ 1455
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27.10.2020 15:45
+11
Ну, тримаємо кулаки!))
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27.10.2020 15:35
+8
"Да пёс с ними!" (с)
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27.10.2020 15:37
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Ну, тримаємо кулаки!))
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27.10.2020 15:35 Ответить
То что зеленский здоров - сомнительное утверждение Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель - Цензор.НЕТ 7226
Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель - Цензор.НЕТ 1455
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27.10.2020 15:45 Ответить
Ермак трупак
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27.10.2020 15:36 Ответить
"Да пёс с ними!" (с)
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27.10.2020 15:37 Ответить
Ооооо, давно не слышали. Всплыла, кормящая мать. Замглавы ОП Смирнов и Ковалив заболели коронавирусом, Зеленский и Ермак здоровы, - Мендель - Цензор.НЕТ 8197
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27.10.2020 15:37 Ответить
лучше бы вообще её не было слышно...
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27.10.2020 20:33 Ответить
"меньдель фсё слышит, меньдель фсё знает...."
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27.10.2020 15:39 Ответить
но заголовок не ахти. надо было где-то как "положительные новости из опы"
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27.10.2020 15:40 Ответить
И в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мерам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей - ачо болеют то в ОП? Маски не носят или не помогает оно?
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27.10.2020 15:42 Ответить
Сгорели на работе и элегантно откосили от ответственности за эпический просер на выборах и "опрос" с результатами в картонной таре.
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27.10.2020 15:44 Ответить
зеленский-ермак...еще здоровы? ))) какое дело мендель до здоровья завхоза?
доложила про преЗЕдента и фсё! (а то закрадывается сомнение - президент ли Зеленский?)))
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27.10.2020 15:52 Ответить
Назвать Зеленского здоровым может только очень больной человек.
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27.10.2020 15:53 Ответить
без некрологів ця новина не вартує уваги.
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27.10.2020 15:54 Ответить
Головне щоб Бубочка і Єрмак були здорові, а то як стане на їх місце дурачок?
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27.10.2020 15:58 Ответить
они-то не умнее.
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27.10.2020 20:35 Ответить
Такую заразу зараза не берет.
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27.10.2020 16:02 Ответить
Мендель!.. у меня к тебе пять вопросов!
... ... ...
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27.10.2020 16:04 Ответить
Тем временем Азербайджан точечным ударом ликвидировал министра обороны нагорного Карабаха.
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27.10.2020 16:10 Ответить
"Сотрудники Офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус" Источник: https://censor.net/ru/n3227380

Сплдіваюсь, за влашні кошти, як пересічні громадяни і, звісно, не по "спеціальних цінах"?
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27.10.2020 16:10 Ответить
Перечисленные замечательно смотрелись бы под одеялами. В деревянном ящике, ха!
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27.10.2020 16:17 Ответить
А как покакали? Как пописяли?))
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27.10.2020 16:19 Ответить
Заступники голови ОП Смирнов і Ковалів захворіли на коронавірус, Зеленський і Єрмак здорові, - Мендель - Цензор.НЕТ 7711
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27.10.2020 16:31 Ответить
Готовят запасной аэродром, или гавань.
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27.10.2020 16:51 Ответить
печальная новость. вот если бы весь ОП, о...............
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27.10.2020 17:25 Ответить
ах как хочется услышать новость про.... уже всё!
и наши самые искренние соболезнования и т.д.
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27.10.2020 17:40 Ответить
зараза к заразе не пристаёт
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27.10.2020 18:49 Ответить
Подохнут ..не велика потеря .
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27.10.2020 20:49 Ответить
Да хоть бы они там в ОПе все повыздахали вместе с недоразумковым! только лучше бы стало!
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27.10.2020 23:12 Ответить
 
 