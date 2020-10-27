Кафе и рестораны в Черновцах будут работать до 18:00 из-за карантинных ограничений, - ОГА
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С 27 октября, рестораны, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение во время своего заседания приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся в "красной зоне" карантина, ограничат работу заведений общественного питания.
Отмечается, что с сегодняшнего дня, 27 октября, рестораны, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.
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А еще там куча радиоактивных озер куда сбрасывали радиоактивные отходы, до того как их собрали в Челябинск 40...а потом они бабахнули похлеще чернобыля....
Только до Чернобыля не создавали зон отчуждения )))))) Китаец все правильно повез))))
- после 18:00 вирус не летает?
или в чём мулька?
Сам задумался над статистикой "...болеют те у кого бабки есть..."
А ответ ужасно прост.
У малоимущих нет денег на тест на коронавирус. Чем богаче - тем чаще делает этот тест.
При вероятности теста 50/50 (утрирую) или даже 1/3 когда нибудь тест будет положительным.
Именно поэтому правящие гниды и Степанов в том числе стараются увеличить число тестов - чтобы показывать увеличение числа болеющих и дальше мыть бабло на лохах в виде быдлоэлектората Украины.