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Кафе и рестораны в Черновцах будут работать до 18:00 из-за карантинных ограничений, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кафе и рестораны в Черновцах будут работать до 18:00 из-за карантинных ограничений, - ОГА

С 27 октября, рестораны, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение во время своего заседания приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся в "красной зоне" карантина, ограничат работу заведений общественного питания. 

Отмечается, что с сегодняшнего дня, 27 октября, рестораны, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Кафе и рестораны в Черновцах будут работать до 18:00 из-за карантинных ограничений, - ОГА - Цензор.НЕТ 5806
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27.10.2020 15:49 Ответить
а кто их будет посещать в это время? )))) пенсионеры и домохозяйки?
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27.10.2020 15:53 Ответить
Ну насчет кафешек это дыбилизм чистой воды, если положить на чашу весов вчерашнюю вакханалию с протоколами и бюлетенями, где люди целый день в замкнутом пространстве, почти друг на друге сидели, шоб сдать их в обласные ИВК...
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27.10.2020 16:00 Ответить
Кафе і ресторани в Чернівцях працюватимуть до 18:00 через карантинні обмеження, - ОДА - Цензор.НЕТ 1458
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27.10.2020 16:27 Ответить
Так там тоже есть шо показать...)))) Хотя бы реку Чумляк...в которой я сдуру пытался рыбу половит и купался ((( А она протекает через комбинат Маяк...(((
А еще там куча радиоактивных озер куда сбрасывали радиоактивные отходы, до того как их собрали в Челябинск 40...а потом они бабахнули похлеще чернобыля....
Только до Чернобыля не создавали зон отчуждения )))))) Китаец все правильно повез))))
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27.10.2020 16:34 Ответить
После 18:00 вирус становится более опасным ?
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27.10.2020 16:24 Ответить
кто мне объяснит:
- после 18:00 вирус не летает?
или в чём мулька?
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27.10.2020 16:24 Ответить
Почему то им болеют те у кого бабки есть...чем урод богаче тем больший % в их компаниях заболневших короной...
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27.10.2020 16:38 Ответить

Сам задумался над статистикой "...болеют те у кого бабки есть..."

А ответ ужасно прост.
У малоимущих нет денег на тест на коронавирус. Чем богаче - тем чаще делает этот тест.
При вероятности теста 50/50 (утрирую) или даже 1/3 когда нибудь тест будет положительным.

Именно поэтому правящие гниды и Степанов в том числе стараются увеличить число тестов - чтобы показывать увеличение числа болеющих и дальше мыть бабло на лохах в виде быдлоэлектората Украины.
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28.10.2020 17:04 Ответить
 
 