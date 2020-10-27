Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов - "слуга народа" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8%
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На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил более 34% голосов и опережает своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 8:07 26 октября, передает Цензор.НЕТ.
ЦИК, по состоянию на 16.00 27 октября, обработал 93,46% участковых протоколов:
- Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 34,06% голосов;
- Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 31,88% голосов;
- Людмила Давиденко, самовыдвижение - 26,64% голосов;
- Анатолий Гунько (самовыдвижение) - 2,84%;
- Игорь Гунько (самовыдвижение) - 1,4%.
Остальные кандидаты набрали значительно меньшее количество голосов.
Топ комментарии
+38 Виктор Стеценко 216e0192
показать весь комментарий27.10.2020 16:16
+19 Владимир Пономаренко 336ef173
показать весь комментарий27.10.2020 16:19
+18 Шрек Баблокат
показать весь комментарий27.10.2020 16:15
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Все же это был наш минижириновский.
Я за него болела, жаль что не прошел.
Да и драйва ляшковского у него вообще нет, он скучный и не зажигательный..
вспоминаю былые яркие времена: одна шикарная драка Ляшко с коммунякой Мартынюком чего стоила !
присутствие Ляшко в политическом и визуальном поле обеспечивало в политической жизни Украины перманентную искромётную Сорочинскую ярмарку.
Начиная с аномальной явки !
С какого такого хера вовремя короновируса "на участоки пришло" столько , сколько никогда не было даже без вируса на президентских выборах ?!
Печенья очевидные ... Я уже не говорю , что 208 округ сельский и откуда оне там знают этого доморощенного "служку однорукого бандита" подмастерья Кернела - Линько ?!
Остальное всё от лукавого ...
Такие строки надо в граните и в мраморе высекать. Респект ув.Николаю Коленику за шикарный по ёмкости и мудрости краткости афоризм. Похоже на древневосточные мудрости.
Ляшко - это однозначно не Мрамор, а гумус. А ещё точнее - мелкий политический гнус.
Источник: https://informator.press/vlada-masovo-falsyfikuie-vybory-na-208-okruzi/?fbclid=IwAR3cY5LPw_s3Sxc-QkWhBxH3SiK_rHmmSQgZ4GGldnaXJOTnUvnO2yL_u8A
Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 31,88% голосов;
Людмила Давиденко, самовыдвижение - 26,64% голосов;
Анатолий Гунько (!!!!)(самовыдвижение) - 2,84%;
Игорь Гунько (!!!!)
Гунько самая популярная фамилия в Украине? 3 из 5 Гунько.
Как дальше жить без кресла в Раде, а с одними вилами?!