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Новости Политика Украины Парламентские выборы-2019
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ВР (28728) выборы (24317) Ляшко Олег (1639) ЦИК (3635) Гунько Анатолий (23)

Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов - "слуга народа" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов -

На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил более 34% голосов и опережает своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 8:07 26 октября, передает Цензор.НЕТ.

ЦИК, по состоянию на 16.00 27 октября, обработал 93,46% участковых протоколов:

  • Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 34,06% голосов;
  • Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 31,88% голосов;
  • Людмила Давиденко, самовыдвижение - 26,64% голосов;
  • Анатолий Гунько (самовыдвижение) - 2,84%;
  • Игорь Гунько (самовыдвижение) - 1,4%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое из тринадцати кандидатов в 208 округе на Черниговщине носят фамилию Гунько, - ЦИК

Остальные кандидаты набрали значительно меньшее количество голосов.

Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов - слуга народа Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% 01
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Топ комментарии
+38
Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов - "слуга народа" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 8370
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27.10.2020 16:16
+19
Учитывая что 5 голосов дали любовники его жены! Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 9355
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27.10.2020 16:19
+18
Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов - "слуга народа" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 9802
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27.10.2020 16:15
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Не допомогло радиКальному скотиняці і передвиборче злигування з "кремлівською зозулею".
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27.10.2020 16:14 Ответить
пнх шуліка= підар ріка наркот ...уєв
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27.10.2020 16:31 Ответить
Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов - "слуга народа" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 9802
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27.10.2020 16:15 Ответить
Та ну! Не устояв би. Стопудово. Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 3204
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27.10.2020 19:52 Ответить
Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 93% протоколов - "слуга народа" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 8370
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27.10.2020 16:16 Ответить
Учитывая что 5 голосов дали любовники его жены! Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 9355
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27.10.2020 16:19 Ответить
он женат на Российской Федерации
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27.10.2020 18:00 Ответить
Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 278 Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 5086 ну ну Олежа... Как сказал бы Кличко- "Не говори перепрыгнешь, пока не гоп"))
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27.10.2020 16:23 Ответить
"Из ТВ картинки в Раде долой, из сердца вон." ( новая народная мудрость) Ни Юля не помогла, ни ролики с вилами, ни три кандидата с одной фамилией, ни падение рейтинга "Слуг".. НИЧЕГО. А так как у нас все поголовно партии фейковые ВСЕ !!! то вскоре исчезнет в небытие и "партия" им Ляшко ( они ж у нас делаются под одну персону, будь то Кличко, Ляшко, Юля и дальше по списку поэтому зачастую к названию партии или блока еще крепят фамилию ну что б не запамятовали.) Хотя куда Ляшко без политики, хоть чучелком хоть тушкой но в следующий парламент пролезет( народ за него по приколу проголосует, субъект то интересный, рассмешит по крайней мере) но пока пролет...
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27.10.2020 16:28 Ответить
Я бы не был так уверен если предпочли бандита из СН вместо него!
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27.10.2020 16:30 Ответить
Скучна Рада без Ляшко с его перфомансами и пламенными речами.
Все же это был наш минижириновский.
Я за него болела, жаль что не прошел.
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27.10.2020 16:29 Ответить
У нас сейчас в роли Жириновского Арахмия.
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27.10.2020 16:34 Ответить
По сравнению с пламенным Ляшко с его перфомансами Арахамия просто жалкий дурачок, несущий какую-то неинтересную ерунду.
Да и драйва ляшковского у него вообще нет, он скучный и не зажигательный..
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27.10.2020 18:07 Ответить
В аде 95 квартала хватает Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 3629
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27.10.2020 16:43 Ответить
Ляшко очень нужен в Раде и на экране ТВ: без него Рада и картинка ТВ совершенно пресная:

вспоминаю былые яркие времена: одна шикарная драка Ляшко с коммунякой Мартынюком чего стоила !

присутствие Ляшко в политическом и визуальном поле обеспечивало в политической жизни Украины перманентную искромётную Сорочинскую ярмарку.
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28.10.2020 02:37 Ответить
Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 3304
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27.10.2020 16:32 Ответить
мало быков за хвост тягал... нужно было еще и коров потягать.... а теперь сам с рогами.
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27.10.2020 16:38 Ответить
ты еще предложи с быком Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 5135 , ну того, что ляшко любит, вот с таким роликом , может бы и выиграл
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27.10.2020 17:45 Ответить
ЦИК: Голоса уже посчитали более 90% участковых избиркомов, ОПЗЖ на втором месте,мы это сделали вместе,да нарид Украины Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 585 73%
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27.10.2020 16:41 Ответить
Ну рейтинг по сравнению с парламенскими упал. И идут они нос к носу с ЕС!
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27.10.2020 16:46 Ответить
Супруга Ляшка Росита(Радикальная Партия) - тоже пролетела мимо в Киев обл совет - 3,86% при необходимых 5...
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27.10.2020 16:49 Ответить
Загубився Ляшко між тими гуньками і пропав...Тепер вже назавжди...Шкода трохи цього бойового півника,він трохи урізноманітнював наше гниле політичне болото...
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27.10.2020 16:54 Ответить
Он только бабло лопатами греб за "правильное" голосование...а его фишку с чудесами спортлото до сих пор не могут расследовать!
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27.10.2020 17:06 Ответить
Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 5620

Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 607
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27.10.2020 17:04 Ответить
Фальсификация очевидная ...

Начиная с аномальной явки !

С какого такого хера вовремя короновируса "на участоки пришло" столько , сколько никогда не было даже без вируса на президентских выборах ?!

Печенья очевидные ... Я уже не говорю , что 208 округ сельский и откуда оне там знают этого доморощенного "служку однорукого бандита" подмастерья Кернела - Линько ?!
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27.10.2020 17:04 Ответить
А декілька однофамільців ляшкового опонента, це не шахрайство?
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27.10.2020 17:19 Ответить
Сколько на участке Гуньков, столько на них и избирателей. Все по-честному)
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27.10.2020 17:21 Ответить
По всем опросам Ляшко опережал всех Гуньков разом на процентов 20 ...

Остальное всё от лукавого ...
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27.10.2020 17:23 Ответить
Вот.. Тут ведь не кричать раньше времени о победе нужно было, а подсчет голосов контролировать. И что в итоге - лоханулся. А теперь с этими тремя Гуньками, сам черт не разберется...
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27.10.2020 18:08 Ответить
Популизм уже не канает.
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27.10.2020 17:06 Ответить
От же ж скотиняки! Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 2817
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27.10.2020 17:07 Ответить
Не чисто там на округе, как и в политике в общем.
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27.10.2020 17:11 Ответить
Скотыняка аж двух гуньков к третьему подсунул и все равно пролетел))
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27.10.2020 17:15 Ответить
интересно, рассчитался с гуньками? они уже счет выставили? или могарич с горя вместе запили....
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27.10.2020 17:22 Ответить
Скотиняки!
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27.10.2020 17:16 Ответить
Ляшко Ахметовская подстилка, половину нужных олигарху законов, он пропихивал... чего стоит только один его налог на экспорт металлолома... чтоб олигарх Ахметов смог его скупать у нищих украинцев за копейки...
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27.10.2020 17:22 Ответить
А хто не ахмєтовська підстилка? Боюсь, Вам дуже важко прийдеться з відповіддю.
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27.10.2020 19:54 Ответить
Три Гунько?
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27.10.2020 17:31 Ответить
Три Гунько, один Ляжко
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28.10.2020 01:47 Ответить
Ай как шлюшко понравилось кэруваты и деньгами свои кишени набываты .А тут раз и пролетел ,как дерьмо в унитаз слился .В этом мире есть только камни и гумус .Так вот шлюшко не камень.
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27.10.2020 17:38 Ответить
"В этом мире есть только камни и гумус."


Такие строки надо в граните и в мраморе высекать. Респект ув.Николаю Коленику за шикарный по ёмкости и мудрости краткости афоризм. Похоже на древневосточные мудрости.

Ляшко - это однозначно не Мрамор, а гумус. А ещё точнее - мелкий политический гнус.
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28.10.2020 02:45 Ответить
усе, додик, будешь питарасить не в раде
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27.10.2020 17:43 Ответить
Першою і найбільш очевидною ознакою масових фальсифікацій на 208 окрузі є явка виборців. Згідно з даними ЦВК, явка на місцевих виборах в середньому по Україні склала 36,88%, у Чернігівській області - 41,64%. При цьому, явка на виборах у 208 окрузі дивним чином склала аж 50,03%. Аномально високу явку на 208 окрузі можна пояснити хіба що скупкою голосів, підвезенням виборців на окремих дільницях або вкидуванням бюлетенів після закриття дільниць. Інакше ніяк не поясниш, чому у межах 208-го округу на вибори прийшло на чверть більше виборців, ніж в середньому по Україні. Фальсифікації у 208 окрузі відбулися на користь кандидата від «Слуги народу» Анатолія Гунька. Факт фальсифікації підтверджує аномально висока явка виборців на тих дільницях, де, згідно з даними ЦВК, виграє Гунько. Натомість, на дільницях, де перемогу здобув Олег Ляшко, явка виборців суттєво нижча. Для прикладу візьмемо чотири виборчі дільниці, де переміг Анатолій Гунько: №740015: Явка - 77%, за Гунька - 41%. №740098: Явка - 70%, за Гунька - 36%. №740100: Явка - 66%, за Гунька - 40%. №740111: Явка - 69%, за Гунька - 46%. А це результати виборів на чотирьох дільницях, де переміг Олег Ляшко: №740218: Явка - 43%, за Ляшка - 53%. №740094: Явка - 51%, за Ляшка - 47%. №740806: Явка - 52%, за Ляшка - 39%. №740029: Явка - 53%, за Ляшка - 42%.

Источник: https://informator.press/vlada-masovo-falsyfikuie-vybory-na-208-okruzi/?fbclid=IwAR3cY5LPw_s3Sxc-QkWhBxH3SiK_rHmmSQgZ4GGldnaXJOTnUvnO2yL_u8A
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27.10.2020 17:53 Ответить
От тепер все стало зрозуміло.
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27.10.2020 18:23 Ответить
треба другий тур а потім визначатись
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27.10.2020 19:06 Ответить
Слуги урода не хотят, чтобы Ляшко был в Раде и обличал их антинародные инициативы.
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27.10.2020 17:54 Ответить
Чему вы радуетесь?Тому что будет ещё один "слуга" в раде или тому что у вас в жизни будет хуже настроение чем могло быть?Ведь если сейчас у Ляшка украдут выборы-то он уже умрёт как полит проэкт.И кто бы что не говорил он действительно хоть как то обращал внимание на проблемы людей
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27.10.2020 17:56 Ответить
Один проти трьох ! Загундосят його.
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27.10.2020 18:02 Ответить
А данные по остальным участкам скоро будут?
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27.10.2020 18:18 Ответить
скотыняке даже двойники не помогли...пора обратно, в нафталиновую коробку
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27.10.2020 18:32 Ответить
И надо ещё учитывать, что Ляшко ввёл двух клонов с фамилией Гунько, которые пару тысяч голосов на себя перетащили...
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27.10.2020 18:42 Ответить
А гунько притащив декілька тисяч ліваків.
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27.10.2020 19:55 Ответить
Караул! Петуха опустили.
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27.10.2020 19:05 Ответить
Анатолий Гунько (!!!!)от "Слуги народа" - 34,06% голосов;
Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 31,88% голосов;
Людмила Давиденко, самовыдвижение - 26,64% голосов;
Анатолий Гунько (!!!!)(самовыдвижение) - 2,84%;
Игорь Гунько (!!!!)

Гунько самая популярная фамилия в Украине? 3 из 5 Гунько.
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27.10.2020 19:32 Ответить
Что вы удивляетесь? Двойников-однофамильцев специально ставят,что бы голоса украсть.Не помогло.
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27.10.2020 20:17 Ответить
правильно предсказал портников, что украинцы из за своей глупости переживут нищету и восстания, но снесут всех популистов и начнут работать
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27.10.2020 19:59 Ответить
Всё ,Олэжа,возвращайся к Боре...Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 1486
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27.10.2020 20:19 Ответить
Жрал землю, коров по Киеву водил, дули показывал, вилами махал---но на грабли наступил! Дешевка кончилась---по определению.
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27.10.2020 20:49 Ответить
На каждый болт есть гайка! Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8% - Цензор.НЕТ 5075
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27.10.2020 22:00 Ответить
Да не переживайте за него, он успел прибарахлится
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28.10.2020 01:49 Ответить
Раз наступил на грабли, значит он не настоящий селюк из народа, которым очень хотел себя показать.
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28.10.2020 04:18 Ответить
Та мудрожопое ещё то. С вилами ходил, бармаки не хотел таскать---они ведь гораздо тяжелее!
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28.10.2020 20:53 Ответить
радиКАЛу олежке не помогли даже нанятые двойники-однофамильцы конкурента. грязная скотЫняка все равно пролетела
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27.10.2020 22:33 Ответить
Давай, Олег, подавай в суд, опротестовывай результаты выборов! Народ Украины за тебя. а не какого-то гунька зеленого!
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28.10.2020 00:17 Ответить
На фотографии не Ляшко
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28.10.2020 00:55 Ответить
Шо Гунько, шо Ляжко...
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28.10.2020 01:51 Ответить
цилував корову -- землю жрав-- дупу пидставляв --- нэ допомогло --- в ВР теперь есть похлеще экземпляры --- смесь горилы и бульдога -- илья кива и словесный понос рабинович
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28.10.2020 06:17 Ответить
Жизнь дала критичную трещину.
Как дальше жить без кресла в Раде, а с одними вилами?!
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28.10.2020 07:59 Ответить
Ну шо, Олеже, и допомогла тоби твоя Юля?
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28.10.2020 09:36 Ответить
 
 