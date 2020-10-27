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Филиалы "Суспильного" приглашают на дебаты кандидатов в мэры, которые проходят во второй тур

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Филиалы

Телерадиокомпания "UA: Суспильне" приглашает кандидатов в мэры, которые выйдут во второй тур местных выборов, на дебаты в ток-шоу "Избирательный округ. Дебаты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корпоративный сайт "Суспильного".

Отмечается, что расписание эфиров и список приглашенных участников будет сообщен после объявления территориальными избирательными комиссиями официальных результатов местных выборов.

По словам генерального продюсера регионального вещания "Суспильного" Марии Фрей, филиалы во всех регионах, где состоится второй тур выборов городских голов, готовы стать площадкой для дебатов избранных кандидатов. Она напомнила, что филиалы "Суспильного" есть в каждом регионе страны.

Формат ток-шоу "Избирательный округ. Дебаты" предусматривает блоки по решению текущих местных проблем, ряд вопросов о понимании жизни жителей и населенного пункта, перекрестные опросы и итоговые выступления.

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Філіали "Суспільного" запрошують на дебати кандидатів у мери, які виходять у другий тур - Цензор.НЕТ 3586
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27.10.2020 16:55 Ответить
Главное, империя, кажется, ментально смирилась с потерей этой территории. Мова другая, религия другая, бандеровцы, гробы оттуда постоянно, санкции… В их головах украинцы стали для них чужими.
Мы больше не братушки. Не один народ. Не смешные младшие дурачки мышебратья славяне.
Мы для них теперь враги.
Как Польша.
Наконец.(с)
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27.10.2020 16:57 Ответить
Ага.Згадалися минулі дебати ."Чесні умови і зрозумілі правила"...
Філіали "Суспільного" запрошують на дебати кандидатів у мери, які виходять у другий тур - Цензор.НЕТ 7607

Філіали "Суспільного" запрошують на дебати кандидатів у мери, які виходять у другий тур - Цензор.НЕТ 9816
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27.10.2020 17:06 Ответить
Натякаєте, що і цього разу низка кандидатів зассить прийти?))
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27.10.2020 17:19 Ответить
А для чого ? Фавориту це не потрібно.Хіба що претенденти йдуть на рівних...
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27.10.2020 17:32 Ответить
Спитайте це у фаворита Байдена, який за опитуваннями опереджає Трампа на рекордні 13-15% - такого у США років 50 не було...

Участь у дебатах - один із елементів демократичної традиції у США та Європі...

А "Фавориту це не потрібно" - я таку відмазку лише від х@йла чув!
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27.10.2020 17:34 Ответить
Не порівнюйте закони і традиції США з українськими.Там неявка на дебати може спричинити неабиякий відтік голосів.А опитування... На минулих президентських в США,теж гарні опитування були.
Ну як вплинула неявка Зєлі на дебати Суспільного ? Та ніяк !
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27.10.2020 17:39 Ответить
Мова не про підтримку електорату, мпро інше - якщо кандидат вважає себе демократом, то він МУСИТЬ прийти на дебати з поваги до демократичних цінностей.... А не ходять на дебати такі, як х@йло чи Бацька!
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27.10.2020 17:44 Ответить
 
 