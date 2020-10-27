ГБР расследует нанесение 25 млн грн ущерба бюджету завышением цен на медоборудование компанией-дистрибьтором
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Следователи ГБР сообщили о подозрении в присвоении имущества в особо крупных размерах 2 должностным лицам компании дистрибьютора медицинского оборудования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что должностные лица, с целью получения сверхприбылей, от продажи медицинского оборудования, заменяли оригинальные документы производителя на поддельные, в которых указывали значительно завышенную стоимость товаров, а продавцом указывали другую иностранную компанию.
Такие действия привели к искусственному завышению цены на медицинское оборудование, которые в марте 2019 контролировались государством и предполагали предельную надбавку к закупочной цене не выше 10%.
Было установлено, что поставки медицинского оборудования осуществлялись напрямую от производителя в Украину за вдвое более низким ценам, чем те, которые были указаны компанией дистрибьютором. По предварительным подсчетам ущерб государственному и местным бюджетам составляют около 25 млн грн.
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