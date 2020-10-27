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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26016) синоптики (56) водоснабжение (697) вода (880)

Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик
Фото: krymr.com

В ближайшее время Крыму не стоит рассчитывать на серьезные осадки, которые исправят ситуацию с дефицитом воды на полуострове.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Значительных осадков и сильных дождей в месяцы холодного полугодия ждать не приходится. Сильные осадки бывают летом или в начале осени, когда мощная кучевая облачность, взрывные конвективные процессы. Сейчас же резких взрывных процессов не бывает. Дожди, зачастую, монотонные, обложные, но они не интенсивные. Рассчитывать на то, что будут сильные осадки, которые пополнят водохранилища, сложно", - пояснил он агентству "РИА Новости Крым".

Синоптик отметил, что "осадки, скорее всего, будут, но не интенсивные".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму за год пересохли 10 озер: "Дальше лучше не будет". ВИДЕО

"Может выпасть 35-40 миллиметров за месяц, это достаточно небольшое количество. Трудно рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию, это нереально", - сказал Вильфанд, комментируя засуху в Крыму.

По словам специалиста, стоит ждать сильного наполнения водохранилищ весной, когда начнет таять снег в горах.

"Ситуация достаточно сложная. Чудеса бывают, и возможно, что в течение 10-15 дней будут интенсивнейшие осадки, как в Италии, например. По климатическим характеристикам такое крайне редко бывает. Но на долгие сроки прогнозировать экстремальные осадки невозможно. Только за 3-5 дней, но мы пока не видим такой ситуации", - сказал метеоролог.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+41
Висловлюю глибоку стурбованість.

Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 7091
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27.10.2020 16:51
+40
Ситуацию с водой спасет Сивуха! подставляйте вёдра!!!
Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 8315
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27.10.2020 16:52
+35
НЕТ ВОДЫ? ВОЗЬМИТЕ БУБЕН!!!
Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 6702
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27.10.2020 16:56
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Висловлюю глибоку стурбованість.

Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 7091
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27.10.2020 16:51 Ответить
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 7878
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27.10.2020 16:59 Ответить
Вода будет! Путен даст!
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 3674
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27.10.2020 20:27 Ответить
"когда начнет таять снег в горах. "

а когда ????
читаем: В Крыму 23 января 2020г. в горах выпал снег!

нормально выпадал в ноябре и лежал чуть ли не до мая
но это было при биндеровцах Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 4697
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27.10.2020 17:40 Ответить
Наноболт Медведева для Крыма.
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27.10.2020 18:05 Ответить
Ситуацию с водой спасет Сивуха! подставляйте вёдра!!!
Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 8315
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27.10.2020 16:52 Ответить
Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 6884
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27.10.2020 16:54 Ответить
Танцевали, веселились...
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27.10.2020 18:20 Ответить
Какие мерзкие рожи ©
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27.10.2020 18:55 Ответить
Танцуй лизбияне.
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27.10.2020 18:55 Ответить
НЕТ ВОДЫ? ВОЗЬМИТЕ БУБЕН!!!
Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 6702
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27.10.2020 16:56 Ответить
Ой? Вы держитесь там, небокаменные..
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27.10.2020 16:56 Ответить
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 7216
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27.10.2020 17:16 Ответить
Смехдержава не может решить проблему воды. Проклятый Обама до сих пор не даёт русским жить.
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27.10.2020 16:57 Ответить
Так не только Обама не дает жить,а скотина такая,не дает и пить! Порада:пийте горілку,пийте наливку,пийте ссякливку й пийте гарячу смолу...
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27.10.2020 22:08 Ответить
До Генадія Москаля за порадою звертайтесь, будь ласка...
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27.10.2020 16:58 Ответить
Только предварительно пазуху растегните, что бы все Х влезли.
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27.10.2020 18:57 Ответить
Да хер вам крисчене а не снега зимой
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27.10.2020 17:01 Ответить
Без солі?
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27.10.2020 17:40 Ответить
А морську воду не пробували добавляти до водогонів?
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27.10.2020 17:01 Ответить
пришли времена, когда каждый крысчанин может ходит по крымской воде ако посуху!
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27.10.2020 17:02 Ответить
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 6072
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27.10.2020 17:02 Ответить
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 9676
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27.10.2020 17:04 Ответить
Смолы вам горячей
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27.10.2020 18:32 Ответить
Теперь скорее камни в почках
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27.10.2020 17:05 Ответить
камнєй много, води в морі ще більше- пийте досхочу! Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 8982
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27.10.2020 17:03 Ответить
Так у них зараз улюблена тема як у хохлів урвати води, може захопити, а може ракетою.
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27.10.2020 17:06 Ответить
ну тогда камни с неба с Б-52

конкретно ! Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 5860
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27.10.2020 17:43 Ответить
Осадки в виде камней
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27.10.2020 17:05 Ответить
Мне как-то похрен на Россию, на Крым, на Беларусь. Пусть делают что хотят. Отчего наши СМИ постоянно тащат новости оттуда непонятно. Мы не в силах ничего изменить и они не должны на нас влиять. Так что пусть идут лесом и подальше.
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27.10.2020 17:07 Ответить
Нет ну иногда хорошие новости тоже надо публиковать, а то все выборы, залеты зеко манды и прочая чернуха.
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27.10.2020 17:10 Ответить
А позлорадствовать над быдловатой?? Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 2653
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27.10.2020 18:59 Ответить
кацапы бегают в посадки,
чтобы оставить в них - "осадки",
"осадок" под кацапом льётся, но... только вонь и остаётся ! Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 9653
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27.10.2020 17:07 Ответить
Выход есть!Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 683
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27.10.2020 17:08 Ответить
Выход есть! Жопа полная Х--в.
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27.10.2020 19:00 Ответить
Когда людей начинают отвлекать Лукашенко, Навальным или Крымом, то это неправильно. Единственное что важно в Крыму это репрессии против проукраинского населения. Остальное к нам не относится.
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27.10.2020 17:08 Ответить
Тока сыча
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27.10.2020 17:13 Ответить
в уши, для промывания ватяных мозгов Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 8809
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27.10.2020 17:45 Ответить
Проблеми індіанців шерифа не хвилюють. Так вам,дурням,і треба.
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27.10.2020 17:14 Ответить
На сонячній стороні Місяця знайшли воду...русскіє трубу протягнуть від Криму до Місяця на завість хахлам...тим більше, що й насос буде непотрібний, бо Місяць зверху і вода буде сама вниз текти...у роззявлені російськомовні пащі...
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27.10.2020 17:14 Ответить
Вирішення проблеми просте,крисчан переселити до Сибіру,там води багато.
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27.10.2020 17:18 Ответить
Воды много, только отравленная . Если чтобы сдохнуть, то в самый раз
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 1177
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27.10.2020 17:32 Ответить
наконец-то получили право
УМЕРЕТЬ ОТ ЖАЖДЫ В РОССИИ !
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27.10.2020 20:57 Ответить
Не "переселити", а "повернути" на батьківщину!
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27.10.2020 18:56 Ответить
Вспомнил эту карикатуру 14 года. Вот теперь пусть вам, "дорогие" крысчане, руцький Миша нассыт полные реки. Пейте - залейтесь.
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 4689
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27.10.2020 17:22 Ответить
Від дурної голови і диким звірям гірко.
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27.10.2020 17:23 Ответить
проблема з опадами та посухою не тільки на півострові.
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27.10.2020 17:24 Ответить
Вызвать Шойгу ,пусть бьёт в бубен и вызывает дождь ... Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 6431
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27.10.2020 17:25 Ответить
мдаа.. еще одна такая же теплая малоснежная зима и еще одно сухое лето, и Крым вместе с "Газмпромом" можно отпевать..
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27.10.2020 17:25 Ответить
якщо окупант виведе свої частини та чисельну обслугу то води цілком вистачить "аборигенам".
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27.10.2020 17:29 Ответить
Скоріш вивезуть аборигенів,таке вже було.
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27.10.2020 17:32 Ответить
і вивозити непотрібно,не стане води не буде і життя,але зрозуміло.що бази вони добровільно не закриють і будуть їх забезпечувати до останнього,підуть коли остаточно перетворять Крим на великий шмат лайна.
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27.10.2020 17:40 Ответить
Забезпечити бази водою ,це не проблема !!А от ПУК(ЮБК,рос.) як чудово звучить українською-ПУК, забезпечити , це вже проблема !!!))))
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27.10.2020 17:43 Ответить
навіщо?тільки бази все інше їм по х..,їхня пропаганда намалює так як накажуть, доля для місцевих аборигенів вирішена у 2014р.
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27.10.2020 17:59 Ответить
Можно буксировать айсберги - за время пути они как раз наберут размеров
Босфорского прохода.
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27.10.2020 17:33 Ответить
"Немає хліба? Нехай їдять тістечка" (с) Марія-Антуанетта

"Немає води? Нехай п'ють мочечу" (с) Геннадій Москаль
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27.10.2020 17:34 Ответить
Крим врятує лише канал або потужний водогін, але,питання, де взяти цей водяний ресурс ??)))
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27.10.2020 17:40 Ответить
Это их проблема.
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27.10.2020 18:19 Ответить
Ніякий канал не допоможе, доки Крим не буде повернуто у легітимне поле.
Вивід військ, початок виплати компенсації Україні,
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27.10.2020 19:00 Ответить
Нафіг, не давати води в любому випадку. У нас тільки Херсонська обл. розцвіла, а ми віддамо знову? НІ!
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27.10.2020 19:32 Ответить
"Пассать!, - скомандовал Суворов...
И тысячи х..в взметнулись под забором...
"Отставить, бл..ь!!!..." Но было поздно...
Забор уплыл, качаясь по волнам...".
Може нам, всією Україною, повторить цей "подвиг"?
(Правда, "аромати" будуть відповідні... Сьогодні виніс використаний "кошачий наповнювач" на клумбу - гарне удобрення для жінчиних троянд (цвітуть до цих пір)... Пролежав у закритому пакеті дві доби, бо все забувався винести. Як відкрив - трохи не задихнувся, так аміаком "різонуло", по носі і очах...).
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27.10.2020 19:02 Ответить
Есть множество способов как добыть воду в пустыне.
Ведь живут же австралийские аборигены в пустыне Гибсона, Танами, а африканские бушмены вполне себе довольны жизнью в пустыне Калахари!
Совсем уже люди зажрались и обленились...
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 381
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27.10.2020 17:42 Ответить
Нехай з баобабів добувають.
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27.10.2020 19:33 Ответить
Крим повертає свій природній стан-соланчакова напівпустеля !! Крисчане,бережіть проироду !!))
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27.10.2020 17:45 Ответить
Крысчанам и расеянам надо хорошо учить историю, тогда они наконец поймут почему Крым стал украинским.
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27.10.2020 18:37 Ответить
Потому что Маленков посчитал все затраты на любые другие варианты и останвился на самом экономном для бюджета СССР. При этом он не забыл отрезать от Украины Кубань,
другие ОБЖИТЫЕ ПЛОДОРОДНЫЕ земли, равные по площади Крыму.
Хватит этих баек про "любовь Хрущёва к Украине".
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27.10.2020 19:03 Ответить
Нет более печальной повести, как повесть об оккупированном Крыме. В оккупированном Крыму складывается катастрофическая ситуация, которая вызвана не только высокими темпами распространения COVID-19, но и использованием некачественной воды. Фактически качают своду с водоемом с наполнением менее 15 процентов, то есть качают воду со дна водоемов, где накопились придонные отложения, соли, грязь, биологические отходы и прочая зараза. От такой воды не выдержит никакой организм. Сюда следует добавить плохое продовольственное снабжение с России. Крым мог только в составе Украины жить и развиваться, цвести, в составе страны оккупанта он долго не протянет, точнее, скоро протянет ноги.
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27.10.2020 18:06 Ответить
Рашка куди не влізе скрізь лайно вилізе.
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27.10.2020 18:12 Ответить
В Симферополе и Севастополе не могут начать отопительный сезон, нет даже воды для заливки в систему отопления!!!!! Это катастрофа!!!!
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27.10.2020 18:17 Ответить
Холодомор лохлам устроили.
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27.10.2020 19:00 Ответить
Та й ми не можемо почати. Жара ще. Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 9789
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27.10.2020 19:34 Ответить
В Крыму исчезнут все озера: ученые озвучили фатальный прогноз
ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ 2020
За время оккупации в Крыму усохли 10 озер
https://www.rbc.ua/rus/styler/krymu-ischeznut-ozera-uchenye-ozvuchili-fatalnyy-1603784979.html
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27.10.2020 18:17 Ответить
Ну и отличненько Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 3741
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27.10.2020 18:36 Ответить
Ну так за что боролись...
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27.10.2020 18:39 Ответить
Синоптик! Вы не понимаете синоптическую картину. Осадки всего лишь часть последствий режима планеты. Жалкая часть полной гравитационной картины планеты, именно ее режим и есть основная причина развитий вариантов климата. Сами варианты и моды!, т.е. типы волн для управления планетой, расписаны давно в манускрипте Войнича. Причем пошагово каждый режим. Вы - первые!, должны знать эти режимы, а не мы должны вам на это указывать. Из этого каскада слов, следует только один вывод, если режим Н11 задан, то он продолжается с геометрической прогрессией, и засухи всего лишь часть его последствий. Вот это правильная формулировка.
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27.10.2020 18:48 Ответить
Не забивай людям голову х-нею. Ти мені винен 100 грн. за потрачений на тебе час.
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27.10.2020 19:37 Ответить
Ничего страшного, могут перейти на альтернативный источники энергии, например "камни с неба".
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27.10.2020 18:56 Ответить
Умный сначала бы сел и просчитал сможет ли жить Крым без Украины.
Но путин не блещет ни умом, ни дальновидностью.
Мифы про "многоходовочки" старательно вымараны из темников троллятины.
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27.10.2020 19:09 Ответить
Воно ж на "малососію" розраховувало, і вода залишилась би. А тут обломчик вийшов.
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27.10.2020 19:36 Ответить
Рада Аджубей (дочь Хрущева):


"Нас поразила пустынность Крыма -
татары выселены, переселенцы из России жалуются: замучила засуха, картоха не растет, а виноград выродился."
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27.10.2020 20:05 Ответить
Спасет закольцовка канализации в питьевой водопровод - это сейчас и делают с помощью расяянинов для позорных крысчан. Но Каган Путен уверил крысчан, что с унитаза пить можно и это для них полезно. А так и есть - предателям Родины пить ссаки весьма полезно!
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 8814
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27.10.2020 20:17 Ответить
Крысчане, смотрите как вы будете решать питьевой вопрос:
Не варто розраховувати, що опади до кінця року врятують ситуацію з водою в Криму, це нереально, - синоптик - Цензор.НЕТ 9171
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27.10.2020 20:19 Ответить
Вот крысчани уже пошли решать проблему в частном порядке:
"Пробую на вкус воду из Унитаза"
https://youtu.be/cTQHjaZe1d8
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27.10.2020 20:30 Ответить
 
 