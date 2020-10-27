Не стоит рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию с водой в Крыму, это нереально, - синоптик
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ближайшее время Крыму не стоит рассчитывать на серьезные осадки, которые исправят ситуацию с дефицитом воды на полуострове.
Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Значительных осадков и сильных дождей в месяцы холодного полугодия ждать не приходится. Сильные осадки бывают летом или в начале осени, когда мощная кучевая облачность, взрывные конвективные процессы. Сейчас же резких взрывных процессов не бывает. Дожди, зачастую, монотонные, обложные, но они не интенсивные. Рассчитывать на то, что будут сильные осадки, которые пополнят водохранилища, сложно", - пояснил он агентству "РИА Новости Крым".
Синоптик отметил, что "осадки, скорее всего, будут, но не интенсивные".
"Может выпасть 35-40 миллиметров за месяц, это достаточно небольшое количество. Трудно рассчитывать, что осадки до конца года спасут ситуацию, это нереально", - сказал Вильфанд, комментируя засуху в Крыму.
По словам специалиста, стоит ждать сильного наполнения водохранилищ весной, когда начнет таять снег в горах.
"Ситуация достаточно сложная. Чудеса бывают, и возможно, что в течение 10-15 дней будут интенсивнейшие осадки, как в Италии, например. По климатическим характеристикам такое крайне редко бывает. Но на долгие сроки прогнозировать экстремальные осадки невозможно. Только за 3-5 дней, но мы пока не видим такой ситуации", - сказал метеоролог.
Пожалуйста, подождите...
а когда ????
читаем: В Крыму 23 января 2020г. в горах выпал снег!
нормально выпадал в ноябре и лежал чуть ли не до мая
но это было при биндеровцах
с небас Б-52
конкретно !
чтобы оставить в них - "осадки",
"осадок" под кацапом льётся, но... только вонь и остаётся !
УМЕРЕТЬ ОТ ЖАЖДЫ В РОССИИ !
Босфорского прохода.
"Немає води? Нехай п'ють мочечу" (с) Геннадій Москаль
Вивід військ, початок виплати компенсації Україні,
И тысячи х..в взметнулись под забором...
"Отставить, бл..ь!!!..." Но было поздно...
Забор уплыл, качаясь по волнам...".
Може нам, всією Україною, повторить цей "подвиг"?
(Правда, "аромати" будуть відповідні... Сьогодні виніс використаний "кошачий наповнювач" на клумбу - гарне удобрення для жінчиних троянд (цвітуть до цих пір)... Пролежав у закритому пакеті дві доби, бо все забувався винести. Як відкрив - трохи не задихнувся, так аміаком "різонуло", по носі і очах...).
Ведь живут же австралийские аборигены в пустыне Гибсона, Танами, а африканские бушмены вполне себе довольны жизнью в пустыне Калахари!
Совсем уже люди зажрались и обленились...
другие ОБЖИТЫЕ ПЛОДОРОДНЫЕ земли, равные по площади Крыму.
Хватит этих баек про "любовь Хрущёва к Украине".
ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ 2020
За время оккупации в Крыму усохли 10 озер
https://www.rbc.ua/rus/styler/krymu-ischeznut-ozera-uchenye-ozvuchili-fatalnyy-1603784979.html
Но путин не блещет ни умом, ни дальновидностью.
Мифы про "многоходовочки" старательно вымараны из темников троллятины.
"Нас поразила пустынность Крыма -
татары выселены, переселенцы из России жалуются: замучила засуха, картоха не растет, а виноград выродился."
"Пробую на вкус воду из Унитаза"
https://youtu.be/cTQHjaZe1d8