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Новости Политика Украины Опрос Зеленского
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опрос (2619) экономика (3831) Донбасс (26945) Мокан Василий (44)

"Слуга народа" Мокан про вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе: Не все понимают до конца, в какой форме она была бы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время всеукраинского опроса по инициативе президента Владимира Зеленского вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе набрал меньше голосов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Василий Мокан.

"Я вижу здесь две причины. Для меня было прогнозируемо, что этот вопрос разделит украинское общество в определенной пропорции. Не все понимают до конца, в какой форме была бы эта свободная экономическая зона. А когда ты не до конца понимаешь глубину вопроса, то и корректно ответить довольно сложно. На мой взгляд, такие инициативы требуют очень серьезной, системной и детальной информационной политики и разъяснительной работы", - отметил нардеп.

Вторая причина, по мнению Мокана, состоит в отношении людей.

"Я как выходец из Западной Украины, из Прикарпатья, знаю, что между собой люди говорят - а почему отдельным регионам должны быть какие-то привилегии, создаваться отдельные зоны. Не будет ли потом "парада инициатив" из других регионов. Я понимаю специфику Донбасса, понимаю, что есть территории, оккупированные Россией, но это инструмент довольно дискуссионный, даже среди народных депутатов нет однозначной позиции. Этот вопрос требует серьезного подхода, оценки последствий и понимания того, в какой форме это может быть реализовано. Будут какие-то по этому поводу законодательные инициативы - будем рассматривать. Но если идея делит общество - то сейчас есть определенные риски в ее реализации", - сказал парламентарий.

Напомним ранее партия "Слуга народа" обнародовала результаты около 80% подсчитанных бюллетеней опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов.

Также читайте: Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Для этого весь цирк с опросом и устроен. Хер вам, а не свободную зону. Зона одна - за колючкой.
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27.10.2020 17:03
+6
Этот "опрос" по сути своей абсолютно не информативен.
Причина банальна до безобразия.
Назвав его "президентским" Зеленский и компания автоматически оттолкнули от него большую часть избирателей.
Остались только немногочисленные сторонники Зеленского.
Это все равно что опрашивать хронических алкашей не мешают ли им наливайки в спальном районе!
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27.10.2020 17:12
+5
Цікаво, чому Зеленський не оприлюднив процент отаких відповідей:
"Слуга народа" Мокан про вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе: Не все понимают до конца, в какой форме она была бы - Цензор.НЕТ 8618
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27.10.2020 17:04
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Правила форума Совет форумчан
И когда они дадут статистику по областям, городам и сёлам - за какие вопросы и сколько проголосовано. Интересен результат
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27.10.2020 17:02 Ответить
Не интересен результат такой ерунды. Вот совсем.
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27.10.2020 17:03 Ответить
Шуткуєте? Яка статистика? Що скаже зЕрмак, те і намалюють.
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27.10.2020 17:04 Ответить
Этот "опрос" по сути своей абсолютно не информативен.
Причина банальна до безобразия.
Назвав его "президентским" Зеленский и компания автоматически оттолкнули от него большую часть избирателей.
Остались только немногочисленные сторонники Зеленского.
Это все равно что опрашивать хронических алкашей не мешают ли им наливайки в спальном районе!
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27.10.2020 17:12 Ответить
Лучше и не скажешь! И даже в этом случае половина алкашей проголосовала против наливаек! "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 9492
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27.10.2020 17:22 Ответить
возьми ручку и нарисуй что ты хочешь
такой же результат нарисуют зеленые какой им нужен єто все фуфломецин прикрытие для своих шкурных интересов "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 1075
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27.10.2020 17:22 Ответить
бла-бла-бла
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27.10.2020 17:02 Ответить
Особливо викликає марка ти ну посмішку те, що Мокан хоче розповісти про вільну економічну зону у інтерпретації зелених. Питання: якого хера??!!!! Нащо виносити на соцопитувпння речі, по які самі не маєте поняття?
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27.10.2020 18:42 Ответить
Для этого весь цирк с опросом и устроен. Хер вам, а не свободную зону. Зона одна - за колючкой.
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27.10.2020 17:03 Ответить
А рів з крокодилами?
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27.10.2020 17:49 Ответить
Смысл этого псевдо-опроса устройство СЭЗ на Донбасе. За него проголосовало не больше 10% участвовавших в опросе. Но нарисовали сколько надо шмаркле.
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27.10.2020 18:56 Ответить
Не було ніякого 50 на 50. Це опитування - тотальна фікція, результати якого не варті і витраченого паперу. Нема чого обговорювати.
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27.10.2020 17:04 Ответить
Цікаво, чому Зеленський не оприлюднив процент отаких відповідей:
"Слуга народа" Мокан про вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе: Не все понимают до конца, в какой форме она была бы - Цензор.НЕТ 8618
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27.10.2020 17:04 Ответить
Потому что это и есть настоящий ответ на все вопросы ЗЕ.

Целью опроса было показать, то, что хочется, а не то, что есть.
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27.10.2020 17:29 Ответить
Всю ночь перед опросом до хрипоты на кухне спорили относительно пожизненной свободной зоны Донбасс для 300 депутатов. Под утро пришли соседи которые достигли консенсуса в вопросе каннабиса, дали нам пи#зды ещё и пригрозили Будапештским меморандумом
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27.10.2020 17:20 Ответить
конечно я не понимаю как такой вопрос вообще мог возникнуть в воспаленных мозгах писюньковых пианистов
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27.10.2020 17:28 Ответить
Идиот
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27.10.2020 17:28 Ответить
"Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 6137 Не все понимают до конца, в какой форме была бы эта свободная экономическая зона. А когда ты не до конца понимаешь глубину вопроса, то и корректно ответить довольно сложно.Источник: https://censor.net/ru/n3227406

То есть когда говорят то что хотят слышать ЗЕленые наперсточники, это народовластие, а когда НЕТ - это глупый нарид не понимает вопроса. "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 6137
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27.10.2020 17:31 Ответить
Кстати про 300 депутатов тоже забудьте! Это получается что почти всех слуг народа надо убрать из рады на это точно СН не пойдет!
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27.10.2020 17:35 Ответить
Дайте мокану порцию канабиса Заслужил
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27.10.2020 17:40 Ответить
"в какой форме была бы эта свободная экономическая зона"

* * *
Панове, не парьте людям мозги! Все с вами ясно как божий день. Просто кое-кому наверху охота сделать "карманные" офшоры у себя дома, под боком, для уклонения от налогов.
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27.10.2020 17:43 Ответить
СЭЗ?! В пятницу,перед выборами,толпы агитаторов(или как там их?)заклеивают портретами всё,что попадается на их пути:парадные,столбы,трансформаторную будку...Никто из них,и жители домов(на моём пути повстречались человек 30) слов таких(свободная экономическая зона)никогда в жизни не слышали! А эти говорят,что народ на кухне..ну вы поняли "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 8862
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27.10.2020 17:49 Ответить
Свободной экономической зоной считается часть территории страны с четко установленными границами и принятым специальным правовым режимом. Субъекты хозяйствования, функционирующие в условиях этого режима и зарегистрированные в установленном порядке администрацией СЭЗ, являются ее резидентами.
Специальный режим предусматривает более лояльные условия коммерческой деятельности, в частности - льготный порядок налогообложения и взимания таможенных пошлин, поскольку на данном пространстве может быть создана свободная таможенная зона.НЕ ПАНИМАЕТ ОНО)))
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27.10.2020 17:52 Ответить
а ви це читали?======
Її було створено сім років тому, у вересні 2014 окремим законом, - через пів року після анексії Криму Росією.
За цим законом ВЕЗ "Крим" має діяти 10 років.
Тоді, пояснюючи для чого ВЕЗ на території, яку Україна де-факто не контролює і проти якої запроваджені міжнародні санкції, ініціатори закону казали, що хочуть забезпечити легальні засади для роботи тих українських підприємств, що залишилися в Криму, або ж для тих українських підприємств, які і досі ведуть бізнес із Кримом.------
По факту ВЕЗ "Крим", а саме вільна митна зона, дозволила масово ввозити в Крим, а звідти - до Росії товари без мит, а також суттєво спростила подачу електроенергії на анексований півострів.
Згодом, як каже кримський економіст Юрій Смєлянський, для тих, хто мав бізнес-інтереси та активи в Криму, все склалося "добре".
"Використовуючи норми цього закону, українські резиденти перереєстрували свої підприємства як резиденти Російської Федерації, їх активи продовжують працювати, приносити прибутки, податки платять окупантам, і все в рамках закону", - пояснює він.
"Ми по суті створили ситуацію, яка заохочує економічний колабораціонізм, а це вже удар по національній безпеці", - каже пан Смєлянський.=======
З іншого боку, ВЕЗ ускладнювала життя тим українським громадянам, які залишилися в Криму, але стали "нерезидентами", бо опинилися по інший бік митного кордону.
Саме через це, наприклад, переселенці з "мирного" Криму були змушені вивозити особисті речі за так званим "списком туриста", тоді як переселенці з Донбасу, де йшли бойові дії, певний час могли безперешкодно вивозити все, що могли і хотіли взяти із собою.========="Адміністративна лінія, що розмежовує територію Херсонської області та АРК Крим, а по суті є лінією фронту, перетворилася на держаний кордон. Чому? Там працюють прикордонники, там працюють митники, бо там інший митний режим. Там, де інший прикордонний та митний режим, - кордон держави", - пояснює Юрій Смєлянський.
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27.10.2020 20:39 Ответить
А как можно понять вопрос о СЭЗ на Донбассе ведь мы трускавецких курсов не заканчивали. Где уж там уж нам замуж.
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27.10.2020 18:25 Ответить
Кому нужна СЄЗ на Донбасе? Москве, украинским олигархам, высоко-поставленным коррупционерам Украины. Стране этот проект принесёт только мнго-летние расходы.
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27.10.2020 18:52 Ответить
Зона и только зона с колючкой в три ряда и вышки с пулемётами. Пускай бывшие кормильцы всея Украины сами себя и кормят, хоть до всрачки. Жратву со стороны будем травить и трактором давить.
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27.10.2020 18:53 Ответить
Для экономики Украине будет явно хуже, и открывается ящик пандоры. Зато понятна профессиональность слуг.
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27.10.2020 20:09 Ответить
Что за бред- там промышленная пустыня, заводы стоят, трудовых ресурсов нет...
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27.10.2020 21:02 Ответить
"Немножко текст по-дебильному написан. Тексты пишите нормальные. Пишете херню какую-то..." (с)
Твои "коллеги" как вопрос задали - вот такой ответ и получили , теперь чего-уж расстраиваться "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 5914 . "Слуга народу" Мокан про питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі: не всі розуміють до кінця, в якій формі вона була б - Цензор.НЕТ 7498
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28.10.2020 00:43 Ответить
 
 