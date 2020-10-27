"Слуга народа" Мокан про вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе: Не все понимают до конца, в какой форме она была бы

Во время всеукраинского опроса по инициативе президента Владимира Зеленского вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе набрал меньше голосов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Василий Мокан.

"Я вижу здесь две причины. Для меня было прогнозируемо, что этот вопрос разделит украинское общество в определенной пропорции. Не все понимают до конца, в какой форме была бы эта свободная экономическая зона. А когда ты не до конца понимаешь глубину вопроса, то и корректно ответить довольно сложно. На мой взгляд, такие инициативы требуют очень серьезной, системной и детальной информационной политики и разъяснительной работы", - отметил нардеп.

Вторая причина, по мнению Мокана, состоит в отношении людей.

"Я как выходец из Западной Украины, из Прикарпатья, знаю, что между собой люди говорят - а почему отдельным регионам должны быть какие-то привилегии, создаваться отдельные зоны. Не будет ли потом "парада инициатив" из других регионов. Я понимаю специфику Донбасса, понимаю, что есть территории, оккупированные Россией, но это инструмент довольно дискуссионный, даже среди народных депутатов нет однозначной позиции. Этот вопрос требует серьезного подхода, оценки последствий и понимания того, в какой форме это может быть реализовано. Будут какие-то по этому поводу законодательные инициативы - будем рассматривать. Но если идея делит общество - то сейчас есть определенные риски в ее реализации", - сказал парламентарий.

Напомним ранее партия "Слуга народа" обнародовала результаты около 80% подсчитанных бюллетеней опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов.

Также читайте: Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко