"Слуга народа" Мокан про вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе: Не все понимают до конца, в какой форме она была бы
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Во время всеукраинского опроса по инициативе президента Владимира Зеленского вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе набрал меньше голосов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Василий Мокан.
"Я вижу здесь две причины. Для меня было прогнозируемо, что этот вопрос разделит украинское общество в определенной пропорции. Не все понимают до конца, в какой форме была бы эта свободная экономическая зона. А когда ты не до конца понимаешь глубину вопроса, то и корректно ответить довольно сложно. На мой взгляд, такие инициативы требуют очень серьезной, системной и детальной информационной политики и разъяснительной работы", - отметил нардеп.
Вторая причина, по мнению Мокана, состоит в отношении людей.
"Я как выходец из Западной Украины, из Прикарпатья, знаю, что между собой люди говорят - а почему отдельным регионам должны быть какие-то привилегии, создаваться отдельные зоны. Не будет ли потом "парада инициатив" из других регионов. Я понимаю специфику Донбасса, понимаю, что есть территории, оккупированные Россией, но это инструмент довольно дискуссионный, даже среди народных депутатов нет однозначной позиции. Этот вопрос требует серьезного подхода, оценки последствий и понимания того, в какой форме это может быть реализовано. Будут какие-то по этому поводу законодательные инициативы - будем рассматривать. Но если идея делит общество - то сейчас есть определенные риски в ее реализации", - сказал парламентарий.
Напомним ранее партия "Слуга народа" обнародовала результаты около 80% подсчитанных бюллетеней опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов.
Пожалуйста, подождите...
Причина банальна до безобразия.
Назвав его "президентским" Зеленский и компания автоматически оттолкнули от него большую часть избирателей.
Остались только немногочисленные сторонники Зеленского.
Это все равно что опрашивать хронических алкашей не мешают ли им наливайки в спальном районе!
такой же результат нарисуют зеленые какой им нужен єто все фуфломецин прикрытие для своих шкурных интересов
Целью опроса было показать, то, что хочется, а не то, что есть.
То есть когда говорят то что хотят слышать ЗЕленые наперсточники, это народовластие, а когда НЕТ - это глупый нарид не понимает вопроса.
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Панове, не парьте людям мозги! Все с вами ясно как божий день. Просто кое-кому наверху охота сделать "карманные" офшоры у себя дома, под боком, для уклонения от налогов.
Специальный режим предусматривает более лояльные условия коммерческой деятельности, в частности - льготный порядок налогообложения и взимания таможенных пошлин, поскольку на данном пространстве может быть создана свободная таможенная зона.НЕ ПАНИМАЕТ ОНО)))
Її було створено сім років тому, у вересні 2014 окремим законом, - через пів року після анексії Криму Росією.
За цим законом ВЕЗ "Крим" має діяти 10 років.
Тоді, пояснюючи для чого ВЕЗ на території, яку Україна де-факто не контролює і проти якої запроваджені міжнародні санкції, ініціатори закону казали, що хочуть забезпечити легальні засади для роботи тих українських підприємств, що залишилися в Криму, або ж для тих українських підприємств, які і досі ведуть бізнес із Кримом.------
По факту ВЕЗ "Крим", а саме вільна митна зона, дозволила масово ввозити в Крим, а звідти - до Росії товари без мит, а також суттєво спростила подачу електроенергії на анексований півострів.
Згодом, як каже кримський економіст Юрій Смєлянський, для тих, хто мав бізнес-інтереси та активи в Криму, все склалося "добре".
"Використовуючи норми цього закону, українські резиденти перереєстрували свої підприємства як резиденти Російської Федерації, їх активи продовжують працювати, приносити прибутки, податки платять окупантам, і все в рамках закону", - пояснює він.
"Ми по суті створили ситуацію, яка заохочує економічний колабораціонізм, а це вже удар по національній безпеці", - каже пан Смєлянський.=======
З іншого боку, ВЕЗ ускладнювала життя тим українським громадянам, які залишилися в Криму, але стали "нерезидентами", бо опинилися по інший бік митного кордону.
Саме через це, наприклад, переселенці з "мирного" Криму були змушені вивозити особисті речі за так званим "списком туриста", тоді як переселенці з Донбасу, де йшли бойові дії, певний час могли безперешкодно вивозити все, що могли і хотіли взяти із собою.========="Адміністративна лінія, що розмежовує територію Херсонської області та АРК Крим, а по суті є лінією фронту, перетворилася на держаний кордон. Чому? Там працюють прикордонники, там працюють митники, бо там інший митний режим. Там, де інший прикордонний та митний режим, - кордон держави", - пояснює Юрій Смєлянський.
Твои "коллеги" как вопрос задали - вот такой ответ и получили , теперь чего-уж расстраиваться .