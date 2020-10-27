Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в следующем году, - Кабмин

Решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение Комиссии по перераспределению средств с необходимостью предусмотрения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году.

С этой целью Минэкономики внесено постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом.

"Дополнительно отметим, что решение Комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году", - отметили в Кабмине.

Все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов членов Комитета ВР по вопросам бюджета. Последнее заседание Комиссии состоялось 29 сентября 2020.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин передал 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины.

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