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Кабмин (13801) онкология (145)

Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в следующем году, - Кабмин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в следующем году, - Кабмин

Решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение Комиссии по перераспределению средств с необходимостью предусмотрения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году.

С этой целью Минэкономики внесено постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом.

"Дополнительно отметим, что решение Комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году", - отметили в Кабмине.

Все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов членов Комитета ВР по вопросам бюджета. Последнее заседание Комиссии состоялось 29 сентября 2020.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин передал 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Скоты зеленые.... что бы вы твари все от рака подохли...на диагностику которого вы деньги зажали....
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27.10.2020 17:08
+11
І в той же час:
13 жовт. 2020 р. - Після завершення реконструкції, за словами лікарів, нарешті з'явиться ... інституті раку, в ремонт якого корпорація «Рошен» вклала 50 мільйонів ... Співпраця компанії Roshen з Національним інститутом раку ... проводячи унікальні операції по трансплантації кісткового мозку
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27.10.2020 17:11
+8
Все дуже просто. Асфальт для доріг постачає Коломойський. Ще Юзік. Батько Лєнки працює у Юзіка ж.
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27.10.2020 17:09
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Чтобы было больше денег - их надо транжирить!! Новые легкие экономические решения от ЗЕ-лупы!
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27.10.2020 17:07 Ответить
Скоты зеленые.... что бы вы твари все от рака подохли...на диагностику которого вы деньги зажали....
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27.10.2020 17:08 Ответить
І в той же час:
13 жовт. 2020 р. - Після завершення реконструкції, за словами лікарів, нарешті з'явиться ... інституті раку, в ремонт якого корпорація «Рошен» вклала 50 мільйонів ... Співпраця компанії Roshen з Національним інститутом раку ... проводячи унікальні операції по трансплантації кісткового мозку
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27.10.2020 17:11 Ответить
Все дуже просто. Асфальт для доріг постачає Коломойський. Ще Юзік. Батько Лєнки працює у Юзіка ж.
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27.10.2020 17:09 Ответить
разумное решение. а то что за год умрут ужасной смерьтью десятки тысяч Украинцев, херня.
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27.10.2020 17:11 Ответить
Ні Зеленський, ні його рідня, раптом що, в Україні лікуватися не будуть.
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27.10.2020 17:15 Ответить
зесрань поняла ,что сидеть им у власти не долго и пошла отбдирать самых незащищенных
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27.10.2020 17:13 Ответить
Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.
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27.10.2020 17:14 Ответить
никому, кроме пуйла ,такого бы раньше не пожелала... но желаю тебе ,вова зеленский, чтоб рак появился у тебя или у самого родного тебе человека
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27.10.2020 17:16 Ответить
Вопрос первый:почему эти средства не были выделены и соответственно освоены в этом году?Вопрос второй: кто должен нести ответственность из правительства за провал в этом направлении?
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27.10.2020 17:17 Ответить
Правильно. Онкобольные подождут годик. У них же времени много.
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27.10.2020 17:26 Ответить
Рівень цинізму зелених гнид вже просто зашкалює. Таке враження. що вони пішли ва-банк.
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27.10.2020 17:31 Ответить
Я ніфіга не зрозумів із вищесказаного! Кто на чьом стаял?!
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27.10.2020 17:32 Ответить
сразу видно, Трускавецкий университет ты не заканчивал! Перерозподіл коштів із проєкту щодо діагностики онкозахворювань дозволить реалізувати його наступного року, - Кабмін - Цензор.НЕТ 3276
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27.10.2020 17:52 Ответить
А мусоров обошли стороной .Им 2 млрд -та хай живуть ,а кандидаты на тот свет ,так мы все и так умрём ,- потерпят .На кладбища зато какие дороги построят! При транспортировке гроба -он не шелохнётся.
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27.10.2020 17:45 Ответить
Ось так завжди для онкохворих на другий рік,а для Авакова і його псів вже зараз,тому слуги і пролетіли на виборах,це теж одна з причин.
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27.10.2020 19:03 Ответить
Это "перераспределение"средств, а точнее распил "поможет" умереть от 20 000 до 100 000 человек! Горите в аду , твари зеленые!
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27.10.2020 22:55 Ответить
 
 