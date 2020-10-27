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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Кривой Рог (1128) нарушения (934)

В "Слуге народа" заявили о массовых нарушениях на выборах в Кривом Роге

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В

В Кривом Роге во время проведения местных выборов 25 октября зафиксировали 150 нарушений, которые могут свидетельствовать о манипуляциях и намерениях исказить результат.

Об этом во время пресс-конференции 27 октября рассказало доверенное лицо кандидата в мэра города Дмитрия Шевчика Евгений Ковалев. По его убеждению, фальсификации могут свидетельствовать о попытке действующей власти повлиять на избирательный процесс и не допустить проведения второго тура и установления реального волеизъявления жителей Кривого Рога.

"Наши оппоненты начали подготовку к фальсификации, срыву избирательного процесса задолго до начала дня голосования. Была предоставлена недостоверная информация одним из членов комиссии, который злоупотребляет своим положением. Он сказал, чтобы люди пенсионного возраста приходили голосовать в первой половине дня, а молодежь, которая является главным электоральным полем партии "Слуга народа" вечером. Данное заявление было дезинформацией. Заведено уголовное дело. Далее местная власть плохо организовала избирательный процесс", – рассказал он.

Ковалев отметил, что во время выборов в городе фиксировали многочисленные факты передачи участковыми избирательными комиссиями в территориальные избирательные комиссии поврежденной избирательной документации. Так, например участок в Ингулецком районе передал бюллетени и избирательную документацию неупакованную вообще, а на избирательном участке №121625 пакет с бюллетенями имел повреждения.

По его словам, по меньшей мере 9 участков передали в ТИК поврежденные пакеты. Кроме того, системный характер носили случаи голосования без установления личности избирателя (речь идет о получении бюллетеней в медицинской маске или без документа, удостоверяющего личность).
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Топ комментарии
+11
В "Слуге народа" заявили о массовых нарушениях на выборах в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7539Зебілам-щоб лічильник не крутив,- не дякуйте
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27.10.2020 17:11
+7
Ну, сказав же головний рупор "Слуги недоумків", що вибори вони "просрали"... Мабуть, і в Кривому Розі, також... А це ж, для "Головблазня", "серпом по яйцям..." - отримать "плювок у морду" у рідному місті!...
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27.10.2020 17:30
+4
У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 1824
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27.10.2020 17:30
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Избиратели не туда галочку ставили?
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27.10.2020 17:07 Ответить
Ну, сказав же головний рупор "Слуги недоумків", що вибори вони "просрали"... Мабуть, і в Кривому Розі, також... А це ж, для "Головблазня", "серпом по яйцям..." - отримать "плювок у морду" у рідному місті!...
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27.10.2020 17:30 Ответить
Шо там манипулировать только два выбора у ваты или жаба или гадюка первое или второе место "какаяразница"
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27.10.2020 17:09 Ответить
В "Слуге народа" заявили о массовых нарушениях на выборах в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7539Зебілам-щоб лічильник не крутив,- не дякуйте
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27.10.2020 17:11 Ответить
Ві вважаєте зебілів настільки тупими. У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5345
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27.10.2020 17:18 Ответить
Амёбы )
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27.10.2020 17:35 Ответить
Пустили Дуньку в Европу...
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27.10.2020 17:12 Ответить
150 нарушений на фоне 6000 поправок в антибенинский банковский закон - это обратка в размере 2,5%У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6274
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27.10.2020 17:17 Ответить
А где "монополисты на патриотизм", почему о них не слышно в Кривом Роге? У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6781
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27.10.2020 17:25 Ответить
НА родине Царя????
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27.10.2020 17:27 Ответить



K0५EGAR

@Rage4oK

·3 ч

Повторюсь.. Главная задача ЦВК - не допустить к выборам ни одного честного порядочного человека. Поставив тем самым вас перед выбором без выбора: сепар вата русня трупак убийца коррупционер и прочие отбросы общества. Пойдя на такие выборы, вы, естественно, уже проиграли.
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27.10.2020 17:29 Ответить
Та в дупі я бачив того ватного кочегара. То кацап із Лахта-2.
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27.10.2020 17:31 Ответить
У тебя на россии все это в одно лице-*****
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27.10.2020 17:40 Ответить
Да что там Вам в мальте хорошо

а лозинский это что или кто 15 лет за убийство должен был выйти в 2026 а сейчас он уже в выборах поучаствовал и выиграл это как

подписанное презом разрешение участвовать судимым это как

так что не кипятись и еще если мнение человека тебя не устраивает то не надо тут всех делать кацапами обычно такое как раз и есть кацапская черта не согласен враг так что успехов У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 4711
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27.10.2020 18:21 Ответить
У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 1824
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27.10.2020 17:30 Ответить
Тупі зесранці ще на щось мають надію?
Зесранцям цього і треба було ждати!, бо і Зе зесранець!
Зесранцям рівняння на Сивохо, найрозумнішого радника по Донбасу!!!!!
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27.10.2020 17:31 Ответить
А какая разница старый вилкул или кто то от слуги народа Походу и тот и тот будут представлять интересы Ахметова
Вон как в Мариуполе Бойченко со своим блоком и его первый зам Сухова - первый номер списка слуги народа
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27.10.2020 17:33 Ответить
Навёл порядок, сделал реформы, посадил коррупцию, золото, а не президент!

Интересно, какие шансы среди нашего электората, у двух актеров быть избранными в президенты, если один играет хороших персонажей в фильмах, а другой злодеев, но оба хорошие люди? Такой опрос, кто-то проводил?
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27.10.2020 17:35 Ответить
фоторепортаж из Верховной рады
У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 8065
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27.10.2020 17:41 Ответить
Весна прийде, будемо... ееее... Там видно буде! )))))))))
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27.10.2020 17:41 Ответить
Шо таке, пхають-пхають Ше, а воно не лізе?)
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27.10.2020 18:06 Ответить
У "Слузі народу" заявили про масові порушення на виборах у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7967
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27.10.2020 19:40 Ответить
 
 