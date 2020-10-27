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взятка (5957) Ивано-Франковская область (837)

На Ивано-Франковщине председатель теробщины попался на взятке 22 тыс. грн за выделение земли, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Ивано-Франковской области правоохранители поймали на взятке двух чиновников одной из территориальных общин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Ивано-Франковщине председатель теробщины попался на взятке 22 тыс. грн за выделение земли, - Нацполиция 01

Председатель в сговоре с начальником одного из отделов ОТО требовали с гражданина 22 000 гривен за беспрепятственное предоставление в собственность земельного участка площадью примерно 1,5 га для ведения сельского хозяйства с последующим обустройством его под ставок.

Ранее полицейские задокументировали факты получения трех и пяти тысяч гривен начальником одного из отделов ОТО в качестве "авансовых платежей".  Последнюю часть нвзятки - 500 долларов - получил председатель территориальной общины, после чего был задержан правоохранителями.

На Ивано-Франковщине председатель теробщины попался на взятке 22 тыс. грн за выделение земли, - Нацполиция 02

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На Ивано-Франковщине председатель теробщины попался на взятке 22 тыс. грн за выделение земли, - Нацполиция 03

Проводятся обыски по месту жительства и работы фигурантов с целью выявления и изъятия ранее полученных денежных средств, а также документов, "черновых" записей и других предметов, относящихся к материалов уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Володимир Янченко
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Мельчает чиновник, скоро за бутылку будут продаваться.
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27.10.2020 17:17 Ответить
Неужели 1,5 га за 800& ?
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27.10.2020 18:11 Ответить
Лох. Сомневаюсь, что в стране есть хоть одно село, где не было распила земли чиновниками, но о массовых посадках пока не слышно.
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27.10.2020 20:49 Ответить
 
 