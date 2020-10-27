РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7053 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
1 765 32
Кабмин (13801) Николаев (2008) Шмыгаль Денис (2319)

Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях

Городской голова Николаева Александр Сенкевич просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля смягчить карантинные ограничения в городе.

Об этом написал Сенкевич в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая социальную напряженность, возникшую в результате введения противоэпидемических ограничений, а также недопущение негативного влияния на экономическую ситуацию в Николаеве, необходимость сохранения рабочих мест для населения, попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в пределах предоставленных полномочий содействовать предоставлению Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешения на осуществление деятельности субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров/клубов и художественных школ в г. Николаеве в условиях "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Сенкевич.

По его словам, речь идет о работе с установлением ограничений по количеству посетителей и времени работы, а также с обязательным соблюдением противоэпидемических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

Решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с 26 октября в Николаеве установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в "красную" зону: "Нам нужно кормить детей". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Иммунитет может спасти от ковид. Но не от голода. А чтобы что-то кушать, нужны деньги. Которые нужно заработать.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:24
+3
И от голода никто и никогда не умирал, да...
В 2017 году от пневмонии одних только детей до 5 лет, по данным ВООЗ умерло впод 900 тысяч. На сайте этой организации эти данные есть.
Что ж вы тогда масочку не носили (передается так же).
Ковид лечится. Голод... с этим несколько сложнее.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:51
+3
Расскажи тем кто уже вылечился - что он не лечится))
А разве там написано что не делали? Штаммов пневмонии пусть не так много как у гриппа но все равно дохрена. Ну или вакцина попалась бракованная... хотя сказки это все.
А сколько раз - болели гриппом с 2009?
Я вот ни разу в жизни не делал. Болел 1 раз в детстве. Да и то ОРВИ, не гриппом.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так Сенкевич идиот он и ни такое может попросить ... Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны - Цензор.НЕТ 2073
показать весь комментарий
27.10.2020 17:22 Ответить
Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны , что бы ещё больше людей заражалось и умирало или для чего он тогда просить ?
показать весь комментарий
27.10.2020 17:22 Ответить
Иммунитет может спасти от ковид. Но не от голода. А чтобы что-то кушать, нужны деньги. Которые нужно заработать.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:24 Ответить
С голоду ещё никто не усралься , и вы не усротесь , а от ковида уже умерло больше миллион людей
показать весь комментарий
27.10.2020 17:33 Ответить
И от голода никто и никогда не умирал, да...
В 2017 году от пневмонии одних только детей до 5 лет, по данным ВООЗ умерло впод 900 тысяч. На сайте этой организации эти данные есть.
Что ж вы тогда масочку не носили (передается так же).
Ковид лечится. Голод... с этим несколько сложнее.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:51 Ответить
Я с 2009 года каждый год делаю вакцину от гриппа .

А почему эти дети не делали ?
показать весь комментарий
27.10.2020 17:54 Ответить
Ковид лечится. -- лечиться у Вас в голове ? Вы тем что умерли не рассказывали что ковид лечиться ?
показать весь комментарий
27.10.2020 17:55 Ответить
Расскажи тем кто уже вылечился - что он не лечится))
А разве там написано что не делали? Штаммов пневмонии пусть не так много как у гриппа но все равно дохрена. Ну или вакцина попалась бракованная... хотя сказки это все.
А сколько раз - болели гриппом с 2009?
Я вот ни разу в жизни не делал. Болел 1 раз в детстве. Да и то ОРВИ, не гриппом.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:00 Ответить
В России нарастает неконтролируемая пандемия #коронавируса. Трупы негде складывать. Врачи предупреждают: Люди начнут умирать прямо на улицах Подробности

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/26/119406/v-rossii-narastaet-nekontroliruemaya-pandemiya-koronavirusa--trupy-negde-skladyvat--vrachi-preduprezhdayut-lyudi-nachnut-umirat-pryamo-na-ulitsakh.shtml
показать весь комментарий
27.10.2020 17:59 Ответить
Вы хотите этого в Николаеве ?
показать весь комментарий
27.10.2020 18:03 Ответить
Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны - Цензор.НЕТ 6569 Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны - Цензор.НЕТ 9641
показать весь комментарий
27.10.2020 17:24 Ответить
"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..."

В данном случае наверное в приоритетете детские учреждения, а развлекательные, что на уме то и на языке Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны - Цензор.НЕТ 8233.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:28 Ответить
У Польщі за день виявили 16 300 Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны - Цензор.НЕТ 3035 нових випадків коронавірусу - це новий рекорд з початку епідемії в країні. Про це з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Польщі повідомляє TVN24 у вівторок, 27 жовтня.Напередодні померли 132 поляки, у яких був діагностований COVID.У Польщі черговий антирекорд щодо COVID-19 Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны - Цензор.НЕТ 1376
показать весь комментарий
27.10.2020 17:30 Ответить
У Польщі за день виявили 16 300 Мер Миколаєва Сенкевич просить Шмигаля дозволити роботу розважальних і дитячих установ в умовах "червоної" зони - Цензор.НЕТ 7381 нових випадків коронавірусу -



Как по мне, с таким же успехом можно говорить о насморке, чихании или гипертонии после гулянки.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:40 Ответить
У Сенкевича второй тур. Поскольку разрешения такого из Киева ему, разумеется, никто не даст, он сможет развести руками и сказать избирателям, что это не его вина. Это плутовство, но плутовство вынужденное, ибо большинство населения Николаева - ковидиоты, которых заставить надеть в маршрутке маску практически нереально.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:31 Ответить
А что это меняет?!
Типа по вашему, на самом деле виноват именно Сенкевич и хочет перевести стрелки на бедного Шмыгаля?
показать весь комментарий
27.10.2020 19:44 Ответить
Не вполне понятен ваш вопрос.
Сенкевич виноват лишь в лукавстве. С моей точки зрения ответственный мер не станет оспаривать красную зону. Но, исходя из того, что в Николаеве большинство не относятся серьёзно к ковиду, ему ничего другого и не оставалось.
показать весь комментарий
28.10.2020 12:45 Ответить
Пора уже выяснить, кому принадлежит приоритет принятия решений по разным вопросам на местном уровне. Вроде есть какой-то закон о разграничении полномочий местной и центральной властей. Если нет, надо срочно принимать. Вот что должно было быть в вопросах Зеленского, а не каннабис. Иначе перепихивание ответственности будет бесконечным.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:33 Ответить
Поц, читай мачасть (закон), там все написано! Мер Миколаєва Сенкевич просить Шмигаля дозволити роботу розважальних і дитячих установ в умовах "червоної" зони - Цензор.НЕТ 1419
показать весь комментарий
27.10.2020 17:43 Ответить
Так не мне закон, о котором ты тут намекаешь (мог бы и ссылку дать) надо читать, а представителям местной и центральной властей. И не тебе, кацапской промокашке об этом судить. Не встревай, когда люди разговаривают.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:53 Ответить
Он идиот?! Ему "мало" красной зоны?! 😨
показать весь комментарий
27.10.2020 17:39 Ответить
Звичайно що мало, є ж бо ще гірша - фіолєтова
показать весь комментарий
27.10.2020 17:45 Ответить
Інфрачервона, якщо йти від червоного у напрямку збільшення довжини хвилі.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:59 Ответить
Коли звик до життя в 2020 році. Мер Миколаєва Сенкевич просить Шмигаля дозволити роботу розважальних і дитячих установ в умовах "червоної" зони - Цензор.НЕТ 5198
показать весь комментарий
27.10.2020 17:44 Ответить
Мер Миколаєва Сенкевич просить Шмигаля дозволити роботу розважальних і дитячих установ в умовах "червоної" зони - Цензор.НЕТ 6270 Мер Миколаєва Сенкевич просить Шмигаля дозволити роботу розважальних і дитячих установ в умовах "червоної" зони - Цензор.НЕТ 6270 !!
показать весь комментарий
27.10.2020 18:14 Ответить
дебил
показать весь комментарий
27.10.2020 21:08 Ответить
Маршрутки у нас в Николаеве продолжают ездить, причем набитые. А в масках = единицы.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:40 Ответить
Дивний мер, просит шмыгаля соблюдать конституцию а побороться с земляками за свои права попраные ковидной мафией не пробовал. Так на шо такой мер нужен.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:47 Ответить
Так хочется быть у власти что можно насрать на все ограничения. В Николаеве никто не придерживается никаких мер предосторожности от COWID.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:32 Ответить
Мэр Николаева Сенкевич просит

Когда этот всемирный балаган закончится? Не дают людям работать - чтобы работать надо ещо " соизволенья" получить!
показать весь комментарий
27.10.2020 20:37 Ответить
 
 