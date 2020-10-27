Мэр Николаева Сенкевич просит Шмыгаля позволить работу развлекательных и детских учреждений в условиях "красной" зоны
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Городской голова Николаева Александр Сенкевич просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля смягчить карантинные ограничения в городе.
Об этом написал Сенкевич в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая социальную напряженность, возникшую в результате введения противоэпидемических ограничений, а также недопущение негативного влияния на экономическую ситуацию в Николаеве, необходимость сохранения рабочих мест для населения, попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в пределах предоставленных полномочий содействовать предоставлению Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешения на осуществление деятельности субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров/клубов и художественных школ в г. Николаеве в условиях "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Сенкевич.
По его словам, речь идет о работе с установлением ограничений по количеству посетителей и времени работы, а также с обязательным соблюдением противоэпидемических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.
Решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с 26 октября в Николаеве установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
В 2017 году от пневмонии одних только детей до 5 лет, по данным ВООЗ умерло впод 900 тысяч. На сайте этой организации эти данные есть.
Что ж вы тогда масочку не носили (передается так же).
Ковид лечится. Голод... с этим несколько сложнее.
А почему эти дети не делали ?
А разве там написано что не делали? Штаммов пневмонии пусть не так много как у гриппа но все равно дохрена. Ну или вакцина попалась бракованная... хотя сказки это все.
А сколько раз - болели гриппом с 2009?
Я вот ни разу в жизни не делал. Болел 1 раз в детстве. Да и то ОРВИ, не гриппом.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/26/119406/v-rossii-narastaet-nekontroliruemaya-pandemiya-koronavirusa--trupy-negde-skladyvat--vrachi-preduprezhdayut-lyudi-nachnut-umirat-pryamo-na-ulitsakh.shtml
В данном случае наверное в приоритетете детские учреждения, а развлекательные, что на уме то и на языке .
Как по мне, с таким же успехом можно говорить о насморке, чихании или гипертонии после гулянки.
Типа по вашему, на самом деле виноват именно Сенкевич и хочет перевести стрелки на бедного Шмыгаля?
Сенкевич виноват лишь в лукавстве. С моей точки зрения ответственный мер не станет оспаривать красную зону. Но, исходя из того, что в Николаеве большинство не относятся серьёзно к ковиду, ему ничего другого и не оставалось.
Когда этот всемирный балаган закончится? Не дают людям работать - чтобы работать надо ещо " соизволенья" получить!