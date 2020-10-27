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Новости Происшествия
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Бронежилет (117) Офис Генпрокурора (2040)

Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора

Офисом Генерального прокурора сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления подозреваемым. В уголовном производстве сообщено о подозрении 8 лицам, среди которых два генерала и основатель предприятия-производителя бронежилетов, который лоббировал через заместителя министра обороны Украины интересы своего предприятия. Им инкриминируется совершение по предварительному сговору группой лиц бездействия военной властью, повлекшего тяжкие последствия в условиях особого периода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, бывшие чиновники Вооруженных Сил Украины с апреля по июнь 2019 осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования - 11 тыс. бронежилетов на сумму около 42 млн грн, которые по своим свойствам не способны обезопасить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.

Во время досудебного расследования проведены 43 обыска, в ходе которых изъяты 11 тыс. бронежилетов. Во время следственного эксперимента с соблюдением всех правил сертификационных испытаний установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты.

Также проведены 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которой должны защищать военнослужащих. В изъятых бронежилетах "Корсар М3с 1-4" при намокании меняется молекулярная структура "кевлара" и теряются пуленепробиваемые свойства, поэтому они не выдерживают выстрел даже из пистолета Макарова по первому классу защиты. Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новый бронежилет для украинской армии не прошел первые испытания, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, в июне 2019 года занимавший тогда должность главы ГБР Роман Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога.

Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес 19 млн за Марченко. Еще около миллиона собрали активисты.

Также читайте: "Дело о бронежилетах": бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в ущербе на 42 млн грн

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Тепер зеленського ніщо не стримує. Його останні вибори пройшли. Він розуміє, що він вже не залишиться. Вирішив пиляти бабло. Тепер замахнулися на самих незахищених. Забрали 60 млн. на дороги у онкохворих. Хто буде наступним?
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27.10.2020 17:33
+7
У ЗЕ? Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1954
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27.10.2020 17:39
+7
Объясните каким образом? То, что кевлар при намокании теряет защитные свойства известно, всем, кто интересовался этой темой и известно давно! Более того тех. условия прописаны так, что пропитка кевлара не требовалась. А вот то, что отдельные бронеплиты простреливаются, тут чисто вина производителя., т.к. приемка каждый бронежилет не расстреливает.
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27.10.2020 17:40
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Вот и приведет расследование к сывочолому гетьману! Петля затягивается...
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27.10.2020 17:30 Ответить
Скорее обвинят-сами бронежилеты. Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6424
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27.10.2020 17:33 Ответить
За то что намокают.
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27.10.2020 17:38 Ответить
Объясните каким образом? То, что кевлар при намокании теряет защитные свойства известно, всем, кто интересовался этой темой и известно давно! Более того тех. условия прописаны так, что пропитка кевлара не требовалась. А вот то, что отдельные бронеплиты простреливаются, тут чисто вина производителя., т.к. приемка каждый бронежилет не расстреливает.
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27.10.2020 17:40 Ответить
не разрешат в евросоюзе
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27.10.2020 17:47 Ответить
Тепер зеленського ніщо не стримує. Його останні вибори пройшли. Він розуміє, що він вже не залишиться. Вирішив пиляти бабло. Тепер замахнулися на самих незахищених. Забрали 60 млн. на дороги у онкохворих. Хто буде наступним?
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27.10.2020 17:33 Ответить
Это как повезет-следующим может быть лопата в жопе. Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9188
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27.10.2020 17:34 Ответить
У ЗЕ? Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1954
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27.10.2020 17:39 Ответить
Но кто-то в Зе успел воткнуть
и там два раза провернуть
свое оружье. Завершено досудове розслідування у справі про закупівлю неякісних бронежилетів, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9099
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27.10.2020 17:56 Ответить
Зачет! Лермонтов. Мцири.
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28.10.2020 03:24 Ответить
Это равносильно сдаче врагу и гибели 11000 наших Героев, Отцов, Братьев и Сыновей.
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27.10.2020 17:42 Ответить
Это бред! Потому что любой кевларовый бронежилет при намокании простреливаеться. Для не намокания используется плащ! И это знают все эксперты! Дело свабрикованно!
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27.10.2020 17:46 Ответить
К 1973 году был разработан жилет из семи слоев волокна из кевлара для полевых испытаний. Было установлено, что при намокании защитные свойства кевлара ухудшались. Способность защищать от пуль также уменьшалась после воздействия ультрафиолета, в том числе солнечного света. Химчистка и отбеливатели также негативно сказывались на защитных свойствах ткани, так же, как и неоднократные стирки. Чтобы обойти эти проблемы, был разработан водостойкий жилет, имеющий покрытие из ткани для предотвращения воздействия солнечных лучей и других отрицательно влияющих факторов.
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27.10.2020 17:50 Ответить
Совок он такой совок...
В 1971 году противопульный жилет ЖЗТ-71 был разработан уже во ВНИИ Стали по заданию технического управления МВД СССР. В том варианте бронежилета были использованы пластины из самого эффективного на то время материала - титанового сплава ОТ4-1. Бронежилет ЖЗТ-71 весил около 12 кг и для использования военнослужащими не подходил[2].
Опыт эксплуатации бронежилета 6Б2 в войне в Афганистане в период с 1979 по 1989 год выявил высокие защищающие свойства жилета (им были удержаны 100 % осколков и 42 % пуль)[1]. Были обнаружены и недостатки: высокая стоимость изделия; недостаточность защиты от пуль стрелкового оружия; возможность сильного увеличения тяжести ранения в случае попадания пули в бронепанель под определённым углом; затруднённый теплообмен под жилетом, в условиях жаркого климата приводившей к перегреву, утомлению и снижению боеспособности бойца[1].
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27.10.2020 18:02 Ответить
Так а что мешало создать еще один слой, внешний, чтобы кевларовый броник не намокал, раз эта информация не секрет и известна широким массам?!
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27.10.2020 18:30 Ответить
І ПА рюкзаккамь за вєрьшілє дєла.Всьйо харяшьо.
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27.10.2020 23:46 Ответить
"бездействия военной властью, повлекшего тяжкие последствия в условиях особого периода"

Хм., надеюсь с доказательной базой все в порядке? Пострадавшие иск подали?
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27.10.2020 17:43 Ответить
Бред! В суде дело развалится!

Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом.Источник: https://censor.net/ru/n3227414

4 класс защиты защищает только от 5.45! Покажите мне винтовку 5.45?
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27.10.2020 17:44 Ответить
Це ви до диванних експертів? 😏
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27.10.2020 20:40 Ответить
Четвертый класс держит 7.62 на39.
Проверял лично.
Второе:
В ряде стран используется классификация оружия по длине ствола в калибрах.
Так вот, АК-47 - по этой градации - автоматический карабин, а АК74 - автоматическая винтовка.
И третье.
Венедиктову нужны посадки. Броники ведь не отозвали)))
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28.10.2020 00:07 Ответить
4й клас це СВД патроном 7,62х54 та АК74 патроном 5,45х37 ПП (7Н10)
Відповідно СВД це гвинтівка,
а АК74 автомат
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29.10.2020 20:48 Ответить
короче- свыней за граты
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27.10.2020 17:48 Ответить
Пшел нах, кацап
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27.10.2020 17:57 Ответить
вот нет ума у петиков- или кацап или ватник,а дискуссия?
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27.10.2020 18:23 Ответить
По данным следствия, бывшие чиновники Вооруженных Сил Украины с апреля по июнь 2019Источник: https://censor.net/ru/n3227414

Кстати уже у власти был клоун наркоман с апреля месяца! Зеленского посадят?
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27.10.2020 17:48 Ответить
С 20 мая 2019 года
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27.10.2020 17:53 Ответить
А по закупівлі неякісних рюкзаків вже завершили справу? І кого посадили? А що ж так?
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27.10.2020 18:04 Ответить
А новина в чому ? Завдання розкрутити справу бронежилетів доручили ще вже забутому Трубі...
Бєспрєдєл продовжується.
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27.10.2020 18:06 Ответить
Странный сайт и публика которая тут странная тусуется.

С чего бы «патриотам» защищать «п..геев..ов» (как они четко абсолютно объективно сами себя идентифицировали в разговорах между собой) , которые во время войны поставляли бракованные бронежелеты в войска.
Ну ладно не любите вы Зеленского, но Родину то хоть немного любить надо.
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27.10.2020 18:10 Ответить
Наверное потому что дело бронижилетов как и прочее зрадничество это была часть пропагандистской машины врага. Подорвать доверие внутри армии и посеять хаос. Об этом еще писал Сун Цзы. Что лучшая победа это победа в уме врага. Для России мы враг. И она задействовала кучу ресурсов, чтобы подорвать нашу страну изнутри и во многом преуспела. Дело бронижилетов одно из них.
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27.10.2020 18:38 Ответить
Хто не хотів воювати і хто нібельмес в війні не розуміє може придратись до чого хоч. Це як байки про пробиття калашом рельси - всі чули і знають, що пробива. І їм цього досить. А то вже, яким калашом (та їм навіть пофіг 47 чи 74 - "просто цифєркі помєнялі"), по якій рельсі, в яку її частину, під яким кутом - "Какая разніца..."
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27.10.2020 19:23 Ответить
с апреля по июнь 2019... Совершенно случайно не с 21 апреля?
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27.10.2020 18:13 Ответить
Фонд Порошенко внес 19 млн за МарченкоИсточник: https://censor.net/ru/n3227414

Позорище! Вот чья она, вина.
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27.10.2020 19:22 Ответить
 
 