Завершено досудебное расследование в деле о закупке некачественных бронежилетов, - Офис Генпрокурора
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Офисом Генерального прокурора сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления подозреваемым. В уголовном производстве сообщено о подозрении 8 лицам, среди которых два генерала и основатель предприятия-производителя бронежилетов, который лоббировал через заместителя министра обороны Украины интересы своего предприятия. Им инкриминируется совершение по предварительному сговору группой лиц бездействия военной властью, повлекшего тяжкие последствия в условиях особого периода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, бывшие чиновники Вооруженных Сил Украины с апреля по июнь 2019 осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования - 11 тыс. бронежилетов на сумму около 42 млн грн, которые по своим свойствам не способны обезопасить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.
Во время досудебного расследования проведены 43 обыска, в ходе которых изъяты 11 тыс. бронежилетов. Во время следственного эксперимента с соблюдением всех правил сертификационных испытаний установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты.
Также проведены 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которой должны защищать военнослужащих. В изъятых бронежилетах "Корсар М3с 1-4" при намокании меняется молекулярная структура "кевлара" и теряются пуленепробиваемые свойства, поэтому они не выдерживают выстрел даже из пистолета Макарова по первому классу защиты. Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом.
Напомним, в июне 2019 года занимавший тогда должность главы ГБР Роман Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.
5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога.
Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес 19 млн за Марченко. Еще около миллиона собрали активисты.
Пожалуйста, подождите...
и там два раза провернуть
свое оружье.
В 1971 году противопульный жилет ЖЗТ-71 был разработан уже во ВНИИ Стали по заданию технического управления МВД СССР. В том варианте бронежилета были использованы пластины из самого эффективного на то время материала - титанового сплава ОТ4-1. Бронежилет ЖЗТ-71 весил около 12 кг и для использования военнослужащими не подходил[2].
Опыт эксплуатации бронежилета 6Б2 в войне в Афганистане в период с 1979 по 1989 год выявил высокие защищающие свойства жилета (им были удержаны 100 % осколков и 42 % пуль)[1]. Были обнаружены и недостатки: высокая стоимость изделия; недостаточность защиты от пуль стрелкового оружия; возможность сильного увеличения тяжести ранения в случае попадания пули в бронепанель под определённым углом; затруднённый теплообмен под жилетом, в условиях жаркого климата приводившей к перегреву, утомлению и снижению боеспособности бойца[1].
Хм., надеюсь с доказательной базой все в порядке? Пострадавшие иск подали?
Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом.Источник: https://censor.net/ru/n3227414
4 класс защиты защищает только от 5.45! Покажите мне винтовку 5.45?
Проверял лично.
Второе:
В ряде стран используется классификация оружия по длине ствола в калибрах.
Так вот, АК-47 - по этой градации - автоматический карабин, а АК74 - автоматическая винтовка.
И третье.
Венедиктову нужны посадки. Броники ведь не отозвали)))
Відповідно СВД це гвинтівка,
а АК74 автомат
Кстати уже у власти был клоун наркоман с апреля месяца! Зеленского посадят?
Бєспрєдєл продовжується.
С чего бы «патриотам» защищать «п..геев..ов» (как они четко абсолютно объективно сами себя идентифицировали в разговорах между собой) , которые во время войны поставляли бракованные бронежелеты в войска.
Ну ладно не любите вы Зеленского, но Родину то хоть немного любить надо.
Позорище! Вот чья она, вина.