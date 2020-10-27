Польский Институт нацпамяти в 29 пунктах изложил свое видение сотрудничества с Украиной

Институт национальной памяти Польши опубликовал документ из 29 пунктов о польско-украинском сотрудничестве в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида.

Позиция Института нацпамяти Польши относительно польско-украинского сотрудничества в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида, доступна на сайте организации, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Институт национальной памяти - Комиссия по преследованию преступлений против польской нации всегда выступал за международное сотрудничество - также в области национальной памяти, - что поддерживается в духе партнерства, взаимоуважения и уважения к правде. Государства обязаны помнить о своих гражданах, невинно убитых во времена порабощения и о героях борьбы за свободу и независимость", - читаем в первом пункте позиции.

Институт национальной памяти также напомнил, что в XX веке и поляки, и украинцы были жертвами тоталитарных сил и геноцида.

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"Память о них также является универсальным вызовом для обеих стран. Это выражается стремлением обеспечить жертвам преступлений достойное захоронение и противодействие любой форме прославления военных структур и организаций, совершивших военные преступления, преступления против мира и преступления против человечества. Такое понимание уважения для жертв может и должно объединить обе страны в области добрососедского сотрудничества", - добавлено в списке.

По мнению Института национальной памяти, обе нации не должны разделять вызовы, связанные с усилиями по обеспечению достойных захоронений жертв геноцида.

"Обязанность проведения эксгумаций и помощи в переносе останков невинно убитых мужчин, женщин и детей из смертных ям в могилы как выражение памяти и уважения к ним также должно объединить обе нации. Интересам Украины, Польши и других народов отвечает абсолютное осуждение всех форм геноцида", - отметил польский Институт нацпамяти.

Институт национальной памяти также подчеркнул, что Польша уважает украинские стремление сохранять память и места захоронений украинских воинов, участвовавших во взаимных украинского-польских и польско-украинских боях в 1918-1919 годах.

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"Мы ожидаем подобного уважения к польским жертвам конфликтов тех лет - к их кладбищам и их праву на достойное захоронение. Польша как государство-победитель в этом конфликте, которое в межвоенный период своими границами охватывало спорные территории, никогда не считала допустимым, чтобы массовые преступления в отношении мирных жителей были способом окончательно решить вопрос об их принадлежности", - подчеркнули в Институте, а также отметили, что в последние годы польская сторона дала согласие на строительство ряда украинских мест памяти на своей территории.