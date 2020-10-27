Польский Институт нацпамяти в 29 пунктах изложил свое видение сотрудничества с Украиной
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Институт национальной памяти Польши опубликовал документ из 29 пунктов о польско-украинском сотрудничестве в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида.
Позиция Института нацпамяти Польши относительно польско-украинского сотрудничества в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида, доступна на сайте организации, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"Институт национальной памяти - Комиссия по преследованию преступлений против польской нации всегда выступал за международное сотрудничество - также в области национальной памяти, - что поддерживается в духе партнерства, взаимоуважения и уважения к правде. Государства обязаны помнить о своих гражданах, невинно убитых во времена порабощения и о героях борьбы за свободу и независимость", - читаем в первом пункте позиции.
Институт национальной памяти также напомнил, что в XX веке и поляки, и украинцы были жертвами тоталитарных сил и геноцида.
"Память о них также является универсальным вызовом для обеих стран. Это выражается стремлением обеспечить жертвам преступлений достойное захоронение и противодействие любой форме прославления военных структур и организаций, совершивших военные преступления, преступления против мира и преступления против человечества. Такое понимание уважения для жертв может и должно объединить обе страны в области добрососедского сотрудничества", - добавлено в списке.
По мнению Института национальной памяти, обе нации не должны разделять вызовы, связанные с усилиями по обеспечению достойных захоронений жертв геноцида.
"Обязанность проведения эксгумаций и помощи в переносе останков невинно убитых мужчин, женщин и детей из смертных ям в могилы как выражение памяти и уважения к ним также должно объединить обе нации. Интересам Украины, Польши и других народов отвечает абсолютное осуждение всех форм геноцида", - отметил польский Институт нацпамяти.
Институт национальной памяти также подчеркнул, что Польша уважает украинские стремление сохранять память и места захоронений украинских воинов, участвовавших во взаимных украинского-польских и польско-украинских боях в 1918-1919 годах.
"Мы ожидаем подобного уважения к польским жертвам конфликтов тех лет - к их кладбищам и их праву на достойное захоронение. Польша как государство-победитель в этом конфликте, которое в межвоенный период своими границами охватывало спорные территории, никогда не считала допустимым, чтобы массовые преступления в отношении мирных жителей были способом окончательно решить вопрос об их принадлежности", - подчеркнули в Институте, а также отметили, что в последние годы польская сторона дала согласие на строительство ряда украинских мест памяти на своей территории.
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І до позитивних новин : оґузи хваляться,що міністра оборони Арцаху ,Арутюняна ,завалили:
Video 27.10.20
Гарно бобік вальнули.
4 танкиста и собака .... так вот там где проживали поляки случайно так в далеком Магадане.. так что... короче моего покойного тестя в возрасте 5 лет репрессировали вместе с семьей отобрав у семьи в Польше землю 12 ГА лес полтора ГКА озеро личное лошадей коров гусей кур и так далее с одним мешочком сухари отправили в теплушке в солнечную Одессу которая была в состояние ГОЛОДА причем искуственого так советы и Сталин мстили одесситам после их освобождения 10 апреля 1944 года об этом голодоморе не принято говорить то такое дело голодала Одесса и Бессарабия по сути вся область.. голод был сделан искусственно продукты шли по бешеным ценам на черном рынке... и еще момент Польша приняла Закон о карте поляка так вот У МЕНЯ ОФИЦИПАЛЬНЫЙ ОТВЕТ КОНСУЛА ПОЛЬШИ В ОДЕССЕ ЧТО НИ МОЯ ЖЕНА ДОЧКА ОТЦА НИ ВНУКИ МОИ ДЕТИ НЕ МОЖЕТ НИКОГДА ПОЛУЧИТЬ КАРТУ ПОЛЯКА КАК НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА ДЛЯ ПОЛЬШИ а вы трендите про любофЪ и дружбу да в гробу мы видели ту дружбу...
Какие такие спорные территории? У нас есть спорные территории? Или на что там поляки намекают?
И что такое "жертвы геноцида"? Поляки считают, что ВЗАИМНАЯ резня в 40е годы XX столетия - это якобы геноцид польского народа. Значит ли это что они полько поляков считают жертвами геноцида?
У 1910 р. у Східній Галичині проживали 3791 тисяч українців (71,1 %), 770 тисяч поляків (14,4 %), 660 тисяч євреїв (12,4 %), 65 тисяч німців і австрійців (1,2 %). За конфесійною приналежністю було 3291 тисяч (61,7 %) греко-католиків (українців), 1350 тисяч (25,3 %) римо-католиків (поляків і латинників), 659 тисяч (12,4 %) юдеїв.
2. "Обязанность проведения эксгумаций....как выражение памяти...
Очень сомнительные утверждения. Ухоженные могилы поляков в Украине и ухоженные могилы украинцев в Польше гораздо больше способствуют уважению и памяти, чем эксгумация и перезахоронение. Польский институт отрабатывает таким способом никому не нужный кейс кровавой мести и разрывание ран мёртвым вместо прощения за давностью лет, которое требует любая вера и цивилизованность, за исключением преследования оставшихся в живых преступников.