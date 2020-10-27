МИД Украины о беседе Лаврова с главой СЕ Пейчинович-Бурич по Крыму: Разговоры не смогут изменить правовой статус полуострова

В Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что разговоры российского руководства с представителями европейских, западных организаций относительно ситуации в оккупированном Крыму, не смогут изменить правовой статус полуострова.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 19 октября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич обсудил ситуацию с водоснабжением оккупированного Крыма. Он указал на "неприемлемость ситуации, которая складывается вокруг водной блокады Крыма в нарушение всех мыслимых конвенций".

В украинском ведомстве отреагировали на это заявление, информирует УНН.

"Никакие российские усилия не меняют правовой реальности, согласно международному гуманитарному праву Россия как государство-оккупант несет ответственность за оккупированные территории и должна обеспечивать население всем необходимым. Так же откровенно пропагандистские операции Кремля не могут изменить правового статуса Крыма как неотъемлемой составляющей территории Украины в пределах международно-признанных границ. Соблюдение политики непризнания является одной из обязанностей не только государств, но и международных организаций", - подчеркнули в ведомстве в ответе на информационный запрос редакции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение делегации России в ПАСЕ подрывает доверие к этой организации, - Кулеба

Отметим, что мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом оккупации Крымского полуострова, "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".