МИД Украины о беседе Лаврова с главой СЕ Пейчинович-Бурич по Крыму: Разговоры не смогут изменить правовой статус полуострова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что разговоры российского руководства с представителями европейских, западных организаций относительно ситуации в оккупированном Крыму, не смогут изменить правовой статус полуострова.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 19 октября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич обсудил ситуацию с водоснабжением оккупированного Крыма. Он указал на "неприемлемость ситуации, которая складывается вокруг водной блокады Крыма в нарушение всех мыслимых конвенций".
В украинском ведомстве отреагировали на это заявление, информирует УНН.
"Никакие российские усилия не меняют правовой реальности, согласно международному гуманитарному праву Россия как государство-оккупант несет ответственность за оккупированные территории и должна обеспечивать население всем необходимым. Так же откровенно пропагандистские операции Кремля не могут изменить правового статуса Крыма как неотъемлемой составляющей территории Украины в пределах международно-признанных границ. Соблюдение политики непризнания является одной из обязанностей не только государств, но и международных организаций", - подчеркнули в ведомстве в ответе на информационный запрос редакции.
Отметим, что мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом оккупации Крымского полуострова, "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".
Пожалуйста, подождите...
утром "за" деоккупацию,
вчером - вода
а иначе никак,
а иначе спалим ОПу за зраду и т.д.
ну, вы сами знаете.......
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
Джерело: https://www.unn.com.ua/uk/news/1897895-lavrov-obgovoriv-iz-gensekom-radi-yevropi-situatsiyu-iz-vodoyu-v-okupovanomu-krimu
но не чухаются.
боюсь что:
1 давление на Ишака оманского
2 открытая интервенция: " «Брат Митька помирает,
ухиводы просит».
але, Аксенов!
ты очень опасно кушаешь апельсин.
крысчане перестанут мыться и эволюционируют в биндеровцев
(шютка !!)
- Степенью раздражительности, расстройствами пищеварения, всеподавляющей вонью немытого тела и бессознательной ненавистью ... к "хахлам", запаскудившим Крым до такой степени...
ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ 2020
За время оккупации в Крыму усохли 10 озер
https://www.rbc.ua/rus/styler/krymu-ischeznut-ozera-uchenye-ozvuchili-fatalnyy-1603784979.html
УЖЕ !!!!!!!!!!!
даже в предгорьях
Пусть скажут спасибо себе и муйлу и учат историю.
Десять раз повторять не будем
Теперь скулят и воют.
"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
*«Суперхозяйственность»: Фермеры Северного Крыма при строительстве силосных ям использовали плиты, украденные с Северо-Крымского канала, который должен подавать воду для орошения их полей, на которых должна произрастать кукуруза на силос……