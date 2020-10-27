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Борщаговская ТИК блокирует прием документов с участков, на которых побеждает кандидат от "ЕС" Кудрик, - заявление "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Борщаговская ТИК блокирует прием документов с участков, на которых побеждает кандидат от

В Киевской территориальной организации "Европейской Солидарности" заявляют о подготовке в Борщаговской ОТГ фальсификации при подсчете голосов на местных выборах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Власть", об этом говорится в заявлении Киевской территориальной организации "Европейской Солидарности".

"В данный момент Борщаговская сельская территориальная избирательная комиссия блокирует прием документов с участков, где побеждает кандидат на пост главы Борщаговской ОТГ от "Европейской Солидарности" Олесь Кудрик", - заявляют в партии.

"На текущий момент ТИК принимает протоколы со всех участков, на которых зафиксированы одинаковые результаты, или победа конкурентов, из участков, где побеждает Кудрик - прием умышленно затягивается", - подытожили в "ЕС".

По результатам параллельного подсчета, который проводила партия "Европейская Солидарность", Олесь Кудрик побеждает на выборах главы Борщаговской ОТГ с отрывом от ближайшего конкурента в 7,5%.

Также читайте: "ЕС" ни при каких условиях не будет создавать коалицию с ОПЗЖ и "Слугами народа", - Турчинов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Вот вам плоды ЗЕлёной демократии!
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27.10.2020 18:00
+16
Борщаговская ТИК блокирует прием документов с участков, на которых побеждает кандидат от "ЕС" Кудрик, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 8012
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27.10.2020 18:13
+11
Зеленожопую малоросскую нечисть еще и не вышвырнуть из власти,цепляются как шапкокрад перед побегом.
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27.10.2020 18:09
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Вот вам плоды ЗЕлёной демократии!
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27.10.2020 18:00 Ответить
Демократии в Украине небыло никогда и неприком. Все кто прорвался власти сразу одевают корону и плевали на холопов.
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27.10.2020 18:17 Ответить
По мнению мировых правозащитных организаций наиболее свободная и демократичная власть была при Порошенко )
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27.10.2020 19:03 Ответить
зеленые ублюдки сразу замахнулись на самое святое, что дали два Майдана - честные выборы. Зеленым дойдёт с третьего Майдана.
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27.10.2020 18:39 Ответить
Зеленский решил устроить кадровые перестановки в ОПУ - ZN.UA 27 октября, 2020,

Такое решение Зеленского должно обрадовать главу ОПУ Ермака.
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27.10.2020 18:00 Ответить
Решил он! Ничего Зеленский не сделает. Помнишь видео про корабельную сосну? Но меня не корабельная сосна поразила а как относятся к Зеленскому. Востановлю по памяти! Там сказано когда президент накуриться айкоксов он скажет баба-да! Что Зеленский наркоман там уже и не скрывают! Поэтому эта информация в секрете до тех пор пока Зеленский не выёживаеться!
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27.10.2020 18:07 Ответить
Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5193
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27.10.2020 18:56 Ответить
Так нельзя. Он же маленький, на него подпружку под «лапки» надеть надо было))
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27.10.2020 19:27 Ответить
Если удавится,не жалко
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27.10.2020 19:32 Ответить
зебилы всегда считали, что имеют право решать за других, как будет "лучше для страны, для всех". Они не умеют в демократию.
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27.10.2020 18:00 Ответить
Хочется посоветовать идти в суд, но в какой?
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27.10.2020 18:05 Ответить
Какой к чертям суд. там банда засела с такими связями в ВР и Киевраде с которыми дербанили землю, что ООН них. не сделает не то что местные судьи которые все прикормленные и имеют по несколько гектар земли в Киеве. Можно даже зайти в кадастровую карту Украины и медленно охреневать какими кусками по 3-5 га поделена земля вокруг Киева, стоимостью миллионы долларов за гектар..
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27.10.2020 18:25 Ответить
Так и я ж про это. Суды все под зюзями вплоть до конституционного
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27.10.2020 18:41 Ответить
Работа над ошибками. Что произошло со Слугой народа на выборах, и кто ответит за результат
27 октября, 13:43- Новое Время


В президентской партии недовольны итогами местных выборов, но искать виновных там особо не будут, ведь среди таковых может оказаться сам Владимир Зеленский.
25 октября, в день местных выборов, около 19−00 в столичный выставочный центр Парковый, где традиционно разместилась главная предвыборная локация партии Слуга народа (СН), приехали первые лица государства - президент Владимир Зеленский, глава его Офиса (ОП) Андрей Ермак и один из замов последнего Кирилл Тимошенко. Они попали в здание с чёрного входа, минуя прессу.

Как рассказали НВ собеседники из штаба СН, в момент появления этих людей в Парковом кипела работа: сотрудники собирали свежие итоги голосования по регионам. Глава государства хотел одним из первых узнать предварительные результаты экзит-полов. «Интересовался всеми [регионами], в первую очередь, - городами-миллионниками. И где у нас первое место», - рассказал один из высокопоставленных представителей штаба.

По словам сразу нескольких собеседников НВ в штабе СН, больше всего Зеленского расстроили низкие результаты Ирины Верещук, которые баллотировалась на пост мэра столицы и получила как максимум третье место, а также его партии на выборах в Киевсовет (третье место по данным экзит-поллов).
«Верещук потянула рейтинг [СН] вниз в столице», - добавил один из представителей штаба на условиях анонимности.
Причина - вражда, вспыхнувшая между Верещук и несостоявшимся кандидатом в мэры Киева от СН Николаем Тищенко, замглавы президентской фракции и главой столичной ячейки партии власти.
«Коля [Тищенко] слишком самолюбив, чтобы поддерживать кандидата, которая забрала у него шанс баллотироваться. Верещук же, вместо налаживания контактов, начала общение с ним, обвинив в связях с Денисом Комарницким [бизнесменом из окружения экс-мэра Леонида Черновецкого]. Их совместные совещания в штабе заканчивались хлопаньем дверьми, побегами Верещук. Доходило и до "посыланий" в нехорошие места, - рассказал этот представитель штаба СН. - Их президент и другие члены команды сто раз мирили. Была настоящая сериальная драма».

Кроме того, пани-мэр, по мнению ее однопартийцев, проигнорировала местную повестку, использовав ситуацию для того, чтобы раскрутить себя как политика национального уровня.

«Она не сделала то, что ее просил Зеленский. Ей предлагали роль звезды киевских дворов. Никто не был против ее роликов, но нужно было идти к киевлянам и общаться, а она об этом забыла. К началу сентября мы поняли, что она неуправляемая и мы в ней ошиблись», - добавил один из представителей руководства партии СН.

ХТО ВСРАВСЬ ...
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27.10.2020 18:09 Ответить
Борщаговская ТИК блокирует прием документов с участков, на которых побеждает кандидат от "ЕС" Кудрик, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 8012
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27.10.2020 18:13 Ответить
ляР(А)ВА руська
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27.10.2020 18:20 Ответить
давай, до свидания
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27.10.2020 18:39 Ответить
Зеленожопую малоросскую нечисть еще и не вышвырнуть из власти,цепляются как шапкокрад перед побегом.
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27.10.2020 18:09 Ответить
Там к власти рвется банда киевских депутатов пропихивают Кодебского и Мартынова, которые раздербанили землю под высотные застройки а теперь хотят присоеденить под Киев так как местные школы, детсады и инфраструктура не рассчитана на вылезшие как грибы город посреди села. Кроме того уже будет совсем другая уже киевская цена на ихние трущобные застройки и квартиры.
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27.10.2020 18:15 Ответить
Подоляк на ЗН - перелічує що загубило Зелених , й одна з причин: УВАГА! хранітель тайни мочі Зеленского й партія Бєні !
"многоканальный и обильный компромат против "Слуги". Все без исключения оппонентки партии круглосуточно атаковали правящую партию. Особенно в этом преуспели юные олигархические образования - "За майбутнє" и Пальчевский. И делали это потоково, с особенной ненавистью, бесконечно креативя и измышляя фейки... "
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27.10.2020 18:18 Ответить
Одни других стоят
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27.10.2020 18:42 Ответить
Бить надо. В тюрьме на парашу садят за такую дерьмократию. Никто не учил. Освіта просто фиговая в Украине. Может педагогам надо зарплату снизить?
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27.10.2020 18:20 Ответить
у зеЛеных мразей уже агания!
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27.10.2020 18:22 Ответить
О. шоколадные в комментах опять скулят! Фейковые комменты на фейковое сообщение. Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 806 Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 8522
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27.10.2020 18:24 Ответить
Боляще, що сказати хотіло?
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27.10.2020 18:26 Ответить
абырвалг )))) мабудь)))))
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27.10.2020 18:59 Ответить
Олесь Кудрик кто против Мартинов Гах понятно бабла немеряно. Вон у Ляшка на ровном месте крадут победу.
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27.10.2020 18:37 Ответить
Позорники.Хоть бы обсираться научились с достоинством.Хотя откуда зеленым знать такое ненужное в их существовании слово.
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27.10.2020 18:39 Ответить
Слуги отримують що заслужили.
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27.10.2020 18:40 Ответить
Они каются
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27.10.2020 18:45 Ответить
Неужели Порошенко и Ко не дожмут этих аферистов, продавшихся либо за деньги, либо за компромат?!! Конечно, с нынешним судебным беспределом тяжело будет добиваться справедливости, но это уже дело чести и принципа для ЕС. Удачи им!!!
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27.10.2020 18:54 Ответить
Удачи "липецкому" олигарху слепого траста? Ха-ха-ха! Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9667
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27.10.2020 19:01 Ответить
Именно УДАЧИ!!! Назовите мне какую-нибудь партию или политическую фигуру, которая НАСТОЛЬКО помогает Армии, медицинским учреждениям, которые самоотверженно борются с вирусом при минимальном обеспечении средствами защиты. И денежки не из казны таскает, размывая бюджет, а из средств своей фирмы, а может, где-то и личные средства тратит. Так почему я не могу пожелать удачи Порошенко и его команде? И о Липецкой фабрике пора забыть и не поминать, ее рашисты отжали, как все его имущество в Крыму!
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27.10.2020 19:23 Ответить
за кипрские оффшоры квартала ты ответишь, зелебобик.
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27.10.2020 19:58 Ответить
Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2894

Борщагівська ТВК блокує прийом документів з дільниць, на яких перемагає кандидат від "ЄС" Кудрик, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 650
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27.10.2020 18:55 Ответить
 
 