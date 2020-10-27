Борщаговская ТИК блокирует прием документов с участков, на которых побеждает кандидат от "ЕС" Кудрик, - заявление "ЕС"
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В Киевской территориальной организации "Европейской Солидарности" заявляют о подготовке в Борщаговской ОТГ фальсификации при подсчете голосов на местных выборах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Власть", об этом говорится в заявлении Киевской территориальной организации "Европейской Солидарности".
"В данный момент Борщаговская сельская территориальная избирательная комиссия блокирует прием документов с участков, где побеждает кандидат на пост главы Борщаговской ОТГ от "Европейской Солидарности" Олесь Кудрик", - заявляют в партии.
"На текущий момент ТИК принимает протоколы со всех участков, на которых зафиксированы одинаковые результаты, или победа конкурентов, из участков, где побеждает Кудрик - прием умышленно затягивается", - подытожили в "ЕС".
По результатам параллельного подсчета, который проводила партия "Европейская Солидарность", Олесь Кудрик побеждает на выборах главы Борщаговской ОТГ с отрывом от ближайшего конкурента в 7,5%.
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Такое решение Зеленского должно обрадовать главу ОПУ Ермака.
27 октября, 13:43- Новое Время
В президентской партии недовольны итогами местных выборов, но искать виновных там особо не будут, ведь среди таковых может оказаться сам Владимир Зеленский.
25 октября, в день местных выборов, около 19−00 в столичный выставочный центр Парковый, где традиционно разместилась главная предвыборная локация партии Слуга народа (СН), приехали первые лица государства - президент Владимир Зеленский, глава его Офиса (ОП) Андрей Ермак и один из замов последнего Кирилл Тимошенко. Они попали в здание с чёрного входа, минуя прессу.
Как рассказали НВ собеседники из штаба СН, в момент появления этих людей в Парковом кипела работа: сотрудники собирали свежие итоги голосования по регионам. Глава государства хотел одним из первых узнать предварительные результаты экзит-полов. «Интересовался всеми [регионами], в первую очередь, - городами-миллионниками. И где у нас первое место», - рассказал один из высокопоставленных представителей штаба.
По словам сразу нескольких собеседников НВ в штабе СН, больше всего Зеленского расстроили низкие результаты Ирины Верещук, которые баллотировалась на пост мэра столицы и получила как максимум третье место, а также его партии на выборах в Киевсовет (третье место по данным экзит-поллов).
«Верещук потянула рейтинг [СН] вниз в столице», - добавил один из представителей штаба на условиях анонимности.
Причина - вражда, вспыхнувшая между Верещук и несостоявшимся кандидатом в мэры Киева от СН Николаем Тищенко, замглавы президентской фракции и главой столичной ячейки партии власти.
«Коля [Тищенко] слишком самолюбив, чтобы поддерживать кандидата, которая забрала у него шанс баллотироваться. Верещук же, вместо налаживания контактов, начала общение с ним, обвинив в связях с Денисом Комарницким [бизнесменом из окружения экс-мэра Леонида Черновецкого]. Их совместные совещания в штабе заканчивались хлопаньем дверьми, побегами Верещук. Доходило и до "посыланий" в нехорошие места, - рассказал этот представитель штаба СН. - Их президент и другие члены команды сто раз мирили. Была настоящая сериальная драма».
Кроме того, пани-мэр, по мнению ее однопартийцев, проигнорировала местную повестку, использовав ситуацию для того, чтобы раскрутить себя как политика национального уровня.
«Она не сделала то, что ее просил Зеленский. Ей предлагали роль звезды киевских дворов. Никто не был против ее роликов, но нужно было идти к киевлянам и общаться, а она об этом забыла. К началу сентября мы поняли, что она неуправляемая и мы в ней ошиблись», - добавил один из представителей руководства партии СН.
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"многоканальный и обильный компромат против "Слуги". Все без исключения оппонентки партии круглосуточно атаковали правящую партию. Особенно в этом преуспели юные олигархические образования - "За майбутнє" и Пальчевский. И делали это потоково, с особенной ненавистью, бесконечно креативя и измышляя фейки... "