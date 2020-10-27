Борщаговская ТИК блокирует прием документов с участков, на которых побеждает кандидат от "ЕС" Кудрик, - заявление "ЕС"

В Киевской территориальной организации "Европейской Солидарности" заявляют о подготовке в Борщаговской ОТГ фальсификации при подсчете голосов на местных выборах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Власть", об этом говорится в заявлении Киевской территориальной организации "Европейской Солидарности".

"В данный момент Борщаговская сельская территориальная избирательная комиссия блокирует прием документов с участков, где побеждает кандидат на пост главы Борщаговской ОТГ от "Европейской Солидарности" Олесь Кудрик", - заявляют в партии.

"На текущий момент ТИК принимает протоколы со всех участков, на которых зафиксированы одинаковые результаты, или победа конкурентов, из участков, где побеждает Кудрик - прием умышленно затягивается", - подытожили в "ЕС".

По результатам параллельного подсчета, который проводила партия "Европейская Солидарность", Олесь Кудрик побеждает на выборах главы Борщаговской ОТГ с отрывом от ближайшего конкурента в 7,5%.

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